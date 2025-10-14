Etihad Airways: poker di nuove rotte inaugurate nell’ultima settimana Etihad Airways ha inaugurato ben quattro nuovi collegamenti internazionali da Abu Dhabi nell’arco degli ultimi sette giorni: Krabi, Medan (Indonesia), Phnom Penh e Addis Abeba. Questi voli tutti al completo che confermano “una domanda sostenuta per queste nuove rotte” e illustrano la crescita del vettore. Con l’aggiunta della località balneare thailandese di Krabi e la capitale cambogiana Phnom Penh, Etihad consolida la sua presenza nel mercato del Sud-est asiatico, uno dei più dinamici della rete a medio raggio. Il collegamento con Medan, principale porta d’accesso al nord di Sumatra, rafforza i collegamenti tra gli Emirati e l’Indonesia, già servita con Giacarta e Bali. Allo stesso tempo, l’apertura della linea per Addis Abeba, hub strategico dell’Africa orientale, consente a Etihad di posizionarsi su un mercato a lungo dominato da Ethiopian Airlines e Qatar Airways, rispondendo al contempo alla crescita degli scambi tra il Golfo e il continente africano. Krabi, Medan e Phnom Penh sono servite dal nuovo Airbus A321Lr, entrato in servizio quest’estate: il velivolo di nuova generazione offre una cabina configurata in tre classi, con suite First, sedili Business reclinabili ed Economy dotati di schermi 4K e wi-fi ad alta velocità. Addis Abeba è servita quotidianamente con Airbus A320. Con queste nuove operazioni, la compagnia conta 31 destinazioni aggiunte o annunciate negli ultimi dodici mesi. La compagnia prevede inoltre di lanciare voli per Kabul il prossimo dicembre, prima di aggiungere Damasco, Palma di Maiorca e Zanzibar nella prima metà del 2026. Questa strategia di espansione, avviata dopo diversi anni di profonda ristrutturazione, riporta Etihad nella cerchia delle compagnie aeree in più rapida crescita del Medio Oriente, dietro Emirates e Qatar Airways. Si basa sul potenziamento della sua flotta di aerei a lungo raggio, in particolare i Boeing 787 Dreamliner e gli Airbus A350, nonché sull’aumento delle frequenze verso i principali hub europei e asiatici. Condividi

