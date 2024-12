Etihad Airways: Paolo Lonati è il nuovo general manager Italia, Grecia, Turchia e Israele Paolo Lonati è il nuovo general manager per Italia, Grecia, Turchia e Israele di Etihad Airways: in carica da oggi, 2 dicembre 2024, supervisionerà le operazioni commerciali del vettore di Abu Dhabi in questi mercati strategici dell’Europa meridionale e del Mediterraneo orientale, concentrandosi sul rafforzamento della presenza della compagnia aerea e sulla crescita in tutti i territori. “Arrivo in Etihad in un momento significativo del percorso della compagnia – ha dichiarato Lonati -. Questi mercati diversificati e dinamici offrono un notevole potenziale di crescita. Non vedo l’ora di lavorare con il team per rafforzare la presenza di Etihad in tutti i territori e offrire un valore eccezionale ai nostri clienti e partner”. Laureato all’Università Bocconi, Lonati vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, combinando una profonda conoscenza del mercato con una comprovata leadership commerciale. Trasferitosi da Londra a Milano per questo ruolo, la sua vasta esperienza include posizioni come manager of global and strategic accounts Emea e corporate sales manager in American Airlines; più recentemente, ha ricoperto il ruolo di head of sales operations Europe presso Qatar Airways. “Paolo porta con sé una ricca esperienza nel settore dell’aviazione e una comprovata capacità di leadership commerciale che si allinea perfettamente con la nostra strategia di crescita – ha sottolineato Javier Alija, vp global sales & distribution di Etihad .- La sua profonda conoscenza di questi mercati chiave e la sua vasta rete nel settore saranno preziose mentre continuiamo a rafforzare la nostra posizione nell’Europa meridionale e nel Mediterraneo orientale”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480206 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_480207" align="alignright" width="275"] Paolo Lonati, nuovo general manager per Italia, Grecia, Turchia e Israele di Etihad Airways[/caption] Paolo Lonati è il nuovo general manager per Italia, Grecia, Turchia e Israele di Etihad Airways: in carica da oggi, 2 dicembre 2024, supervisionerà le operazioni commerciali del vettore di Abu Dhabi in questi mercati strategici dell'Europa meridionale e del Mediterraneo orientale, concentrandosi sul rafforzamento della presenza della compagnia aerea e sulla crescita in tutti i territori. "Arrivo in Etihad in un momento significativo del percorso della compagnia - ha dichiarato Lonati -. Questi mercati diversificati e dinamici offrono un notevole potenziale di crescita. Non vedo l'ora di lavorare con il team per rafforzare la presenza di Etihad in tutti i territori e offrire un valore eccezionale ai nostri clienti e partner". Laureato all'Università Bocconi, Lonati vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore dell'aviazione, combinando una profonda conoscenza del mercato con una comprovata leadership commerciale. Trasferitosi da Londra a Milano per questo ruolo, la sua vasta esperienza include posizioni come manager of global and strategic accounts Emea e corporate sales manager in American Airlines; più recentemente, ha ricoperto il ruolo di head of sales operations Europe presso Qatar Airways. "Paolo porta con sé una ricca esperienza nel settore dell'aviazione e una comprovata capacità di leadership commerciale che si allinea perfettamente con la nostra strategia di crescita - ha sottolineato Javier Alija, vp global sales & distribution di Etihad .- La sua profonda conoscenza di questi mercati chiave e la sua vasta rete nel settore saranno preziose mentre continuiamo a rafforzare la nostra posizione nell'Europa meridionale e nel Mediterraneo orientale". [post_title] => Etihad Airways: Paolo Lonati è il nuovo general manager Italia, Grecia, Turchia e Israele [post_date] => 2024-12-02T14:01:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733148063000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480098 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il BTO (Buy Tourism Online) si espande verso orizzonti più inclusivi per raccontare, attraverso BTO Women, le sfide del presente. È all’Hotel Bernini Palace di Firenze che sono stati svelati i nomi delle vincitrici del “BTO Women Hotel Bernini Award”, ideato con il 5 stelle e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, promotrice di un progetto dedicato al turismo femminile dal nome “Benvenute” che valorizza le eccellenze del territorio. Quattro donne – per le tre categorie del concorso, più una menzione speciale – che incarnano pienamente il mandato di questo nuovo concorso: dare rilievo al contributo dell’imprenditoria e del talento femminili nei mondi del giornalismo, dell’ospitalità e dell’artigianato, evidenziando l’importanza dell’accoglienza empatica e dell’ascolto. Il fuori salone dedicato alle donne non poteva trovare ambasciatrici migliori, secondo la giuria presieduta da Clara Svanera, ideatrice del format BTO Women e coordinatrice del progetto “Benvenute” per Toscana Promozione Turistica, e composta da Anna Maria Giordano, giornalista di Rai Radio 3 e responsabile di Radio 3 Mondo, Sandra Petrone, Sales Manager dell’Hotel Bernini Palace, Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica e Direttore Scientifico BTO, e Franco Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels, di cui l’Hotel Bernini Palace fa parte. Le vincitrici Categoria Racconti di viaggio: fotoreportage sul Kenya di Nicoleta Anca Milos per "Libere di Viaggiare” Categoria Pezzi Unici - Morena Fanny Raimondo - More Couture Categoria Accoglienza e innovazione - Barbara Lancini - Antiche mura Menzione Speciale Women for the future – Veronica Ranucci e la sua squadra di giovani ragazze under 25– Wander Ability [post_title] => BTO Women Hotel Bernini Award, le quattro premiate, eccellenze tra ospitalità ed artigianato [post_date] => 2024-11-29T14:02:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732888928000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è discusso anche di enoturismo alla BTO di Firenze. Il settore nel 2023 ha registrato un incremento del 18% e continuerà a crescere per i prossimi 5 anni ad un tasso del +12,9% annuo. Secondo l’indagine di Wine Tourism Hub, presentata in anteprima a BTO, il settore lamenta una carenza di competenze specifiche e risorse umane adeguate, tallone d’Achille dell’intero comparto. Tra le potenzialità ancora inespresse emerge quella della digitalizzazione e dell’AI, con il 46% delle aziende che dichiara di essere sotto la sufficienza. Un gap che necessita di essere colmato al più presto, se si considera che - secondo la ricerca presentata da Roberta Garibaldi sull’utilizzo dell’IA nel travel - il 40,1% degli enoturisti italiani vorrebbe che questo nuovo strumento li aiutasse ad ottimizzare il percorso dei viaggi enogastronomici. Inoltre, il 38,6% degli enoturisti ed il 34,5% del totale vorrebbe utilizzare l’AI per intercettare più facilmente esperienze enogastronomiche sostenibili o luoghi di produzione, mentre il 32% dei turisti la sfrutterebbe per suggerimenti personalizzati sulle destinazioni da visitare e le esperienze da provare prima e durante il soggiorno. Nel corso della BTO si sono confrontati i maggiori esperti sul tema, tra cui Donatella Cinelli Colombini, fondatrice Movimento Turismo del Vino, Andrea Galanti, responsabile marketing AIS Toscana, è anche Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze che ha presentato la ricerca sull’applicazione dell’Ai nel mondo del vino (dati Censis, Eurisko, Ismea). Dal focus emerge che il 30% delle cantine italiane valuta l’integrazione dell’IA in funzione della sostenibilità e dell’efficienza, mentre il 18% implementa tecnologie di IA per il migliorare la gestione agricola e la qualità del vino, ed il 12% per affinare strategie promozionali. In aumento la difficoltà delle aziende agricole a reperire personale: quasi una su due (il 47,9%) non riesce a trovare addetti nel settore, una tendenza cresciuta di ben 10 punti rispetto al 2021. [post_title] => Enoturismo e digitalizzazione, un gap da colmare per un settore in forte crescita [post_date] => 2024-11-29T10:40:50+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732876850000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480002 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_480003" align="alignleft" width="300"] Alain Camille Trefois[/caption] Nuove nomine in casa Atmosphere Core: Alain Camille Trefois è stato infatti nominato general manager del 4 stelle Oblu Nature Helengeli by Sentido, mentre Mohammed Belhacen ha assunto la carica di direttore area revenue per i marchi Atmosphere Hotels & Resorts e Colors of Oblu. [caption id="attachment_480004" align="alignright" width="300"] Mohammed Belhacen[/caption] Con una quarantennale esperienza nel settore dell’ospitalità, Trefois è quindi oggi alla guida del team dell'isola di Helengeli. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli dirigenziali di alto livello in rinomati marchi internazionali in Belgio, Francia, Maldive, Spagna, Svizzera e Regno Unito. “Radicata nella natura, l'isola di Helengeli vanta una barriera corallina senza precedenti ed eccezionali punti di immersioni, offrendo agli ospiti un'esperienza unica - commenta lo stesso Trefois -. Desidero migliorare i nostri servizi dell'Oblu Nature Helengeli, creando momenti indimenticabili per i viaggiatori di tutto il mondo”. Di nazionalità francese e con una lunga esperienza internazionale, Belhacen ha costruito una carriera nella gestione delle entrate, lavorando in Canada, Francia, Marocco, Svizzera e Regno Unito. Recentemente, è stato senior multi-hotel director area revenue per Four Seasons Hotels & Resorts, supervisionando il suo portafoglio marocchino. “La gestione delle entrate consiste nel trovare l’equilibrio perfetto - spiega Belhacen -: dall’ottimizzazione delle policy dei prezzi all’occupazione, ogni elemento deve allinearsi perfettamente”. [post_title] => Nuove nomine in Atmosphere Core: arrivano Alain Camille Trefois e Mohammed Belhacen [post_date] => 2024-11-29T09:08:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732871328000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480026 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => BizTravel Forum 2024. Iniziamo da chi ha parlato di cose che ci interessano. Emiliana Limosani di Ita e Serafino Lo Piano di Trenitalia (non metto le cariche perché sono così articolate e lunghe che ci vuole un mezzo paragrafo. Anzi un consiglio: accorciatele, per favore. Stanno prendendo il posto dei cognomi nobiliari, tipo: contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare). I loro interventi hanno puntato sull'integrazione aereo-treno. E questo è sicuramente un passo interessante verso nuove soluzioni turistiche. Se ci ricordiamo bene questa vicinanza in passato era vista come il fumo negli occhi. Anzi c'era una furiosa concorrenza fra il treno e l'aereo. Questa la dice lunga sulla poca lucidità di alcuni manager dell'epoca. E' naturale che con l'integrazione dei due mezzi si dà un colpo di vigore all'intero sistema dei trasporti in Italia. L'integrazione Ita-Trenitalia è sicuramente un punto di forza. Catastrofi e geopolitica Sul resto del panel meglio lasciare stare. Il padrone di casa, Luca Patanè, punta sempre al meglio ma non si accorge che il meglio molto spesso non è in sintonia con la platea, con coloro che ascoltano. Valerio De Molli, di Ambrosetti. ha fatto un lungo elenco di catastrofi e di vantaggi del nostro tempo. Una cosa abbastanza lunga e del tutto scollegata con il settore. Il giornalista geopolitico Dario Fabbri, dal canto suo si è esercitato in una spiegazione veloce (sic) (aveva un altro evento) dell'attuale situazione politica mondiale. Il fatto che l'abbia fatto velocemente ci dice dell'impatto e dell'interesse della sua relazione. Insomma come si diceva una volta: brevi cenni dell'universo. Ma qui noi più modestamente ci accontenteremmo di brevi cenni di mercato o di indicatori specifici. Magari la prossima volta. Giuseppe Aloe [post_title] => BizTravel: bene Limosani e Lo Piano. Il resto: “brevi cenni sull'universo” [post_date] => 2024-11-28T14:47:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732805264000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480024 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono in vendita da oggi i biglietti di Ita Airways per i voli stagionali operati nella stagione estiva 2025: la prossima summer si arricchirà di nuove mete turistiche del Mediterraneo, fra Grecia, Spagna e le isole italiane raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate. In particolare, nel picco dell'estate Ita opererà volerà da Roma Fiumicino e da Milano Linate verso Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria; da Roma Fiumicino per Zante e Cefalonia. Tutte le destinazioni sono quindi prenotabili attraverso tutti i canali di distribuzione della compagnia aerea. [post_title] => Ita Airways: da oggi sono in vendita i nuovi collegamenti stagionali dell'estate 2025 [post_date] => 2024-11-28T14:25:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732803951000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Lux* Le Morne si trova sulla penisola all’estremità sud-occidentale di Mauritius, la parte meno sviluppata turisticamente. Le 149 camere della struttura sono quindi immerse in un giardino che si estende per 600 metri lungo una spiaggia di sabbia bianca; al centro c’è la lobby e poi sette tra bar e ristoranti, nonché cinque piscine. Di fronte la laguna e il pass che la collega al mare aperto, dove avvistare delfini, tartarughe e anche balene durante la migrazione autunnale. Alle spalle la montagna di Le Morne, che ha un forte valore simbolico per i mauriziani. Racconta un passato tragico: qui nel diciannovesimo secolo si rifugiarono gli schiavi reclamando la propria libertà, ma quando una spedizione della polizia arrivò per comunicare loro che la schiavitù era stata abolita ebbero paura e si lanciarono nel vuoto. Dal 2008 Le Morne è Patrimonio dell’umanità dell’Unesco. L’affascinante monolito con la sua presenza ferma il vento e crea un microclima ricco di pace su una spiaggia che solo 500 metri più avanti, sulla punta della penisola chiamata One Eye, si è guadagnata il titolo di top destination mondiale per gli amanti del kite-surf. Lux* Le Morne, One of the finest properties in the world del 2024 secondo Forbes Travel Guide, è caratterizzato da un fascino naturale, dalla calda accoglienza, dalle esperienze proposte e dalla grande attenzione all’offerta gastronomica: un culinary-journey da vivere all’interno della struttura. L’hotel può ospitare fino a 300 persone: «Gli ospiti amano la sensazione di tranquillità e privacy che si vive anche quando siamo al completo. - afferma il general manager Ashok Bhugoo -. Accogliamo tante coppie in viaggio di nozze e abbiamo più del 17% di repeaters. La maggior parte dei nostri clienti proviene dall’Europa. I quattro mercati principali sono Inghilterra, Francia, Germania e Svizzera, il quinto cambia di mese in mese: può essere Belgio, Austria, o anche Sudafrica. L’Italia è nella top 10». Al Lux* Le Morne è grande anche l’attenzione alla sostenibilità sociale, evidente nell’attenzione al personale, in gran parte di origine mauriziana, e nel sostegno dato alla scuola locale: con la beneficenza e con un programma educativo su temi come il riciclo e l’uso delle risorse. Significativo anche l'impegno verso il zero-waste delle cucine, che scelgono i menù in base alla provenienza e ai gusti degli ospiti. Quello che resta viene destinato proprio alla scuola: le centinaia di pasti quotidiani preparati per gli studenti hanno ridotto l’assenteismo dal 60 al 2%. Il culinary journey di Lux* le Morne inizia con The Kitchen, che propone pranzi à-la-carte e cene a buffet a tema; il The Beach è un ristorante mediterraneo, mentre l’East è un thai-gourmet restaurant, con uno chef thailandese. Il Kawaii è un ristorante giapponese esclusivo con soli otto coperti a sera: lo chef accompagna gli ospiti tra i sapori della cucina nipponica cucinando davanti a loro. Poi ci sono due gazebo adatti a cene o celebrazioni private, come la cena delle 500 candele e la Tree House, una casetta sull’albero per momenti esclusivi a due. La Tree House, in particolare, è il simbolo del percorso fatto da Lux* Le Morne nel periodo della pandemia. «Quando è arrivato il Covid, Mauritius ha chiuso i confini - racconta Bhugoo -. Abbiamo deciso allora di impegnare il personale nel rinnovo dell’hotel. I nove esperti del team di manutenzione hanno formato 180 dipendenti, che hanno poi lavorato con impegno usando anche la fantasia. È nata così la Tree House, raccogliendo pezzi di legno nel giardino e in spiaggia, e mettendoli insieme. La ristrutturazione del Lux* Le Morne è stata un tale successo che ne ha parlato la stampa locale. Siamo stati anche contattati dalla London Business School per realizzare uno studio del caso nella sua unicità». È difficile racchiudere in poche parole l’identità del Lux* Le Morne, conclude il general manager: «Oltre a trovarsi in un luogo naturale meraviglioso, ha un’anima. L’ospite si sente a casa e quando torna gli sembra di non essere mai andato via. Per farci conoscere crediamo sia importante il passaparola: un ospite felice è il nostro migliore ambasciatore». [gallery ids="479963,479954,479957"] [post_title] => Mauritius: il Lux* Le Morne, dove l'accoglienza incontra la sostenibilità sociale [post_date] => 2024-11-28T10:46:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732790765000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479984 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines allarga la rete di lungo raggio con l'apertura di due nuove rotte per Sydney e Santiago, in Cile. Da oggi, 28 novembre decollano i voli Istanbul-Sydney, seconda rotta del vettore turco verso l'Australia dopo l'inaugurazione di quella per Melbourne, sempre quest'anno. “Abbiamo concluso accordi per utilizzare Kuala Lumpur come scalo per la rotta verso Sydney”, ha dichiarato il ministro dei trasporti, Abdulkadir Uraloğlu, La rotta sarà operata quattro volte a settimana, il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato; inizialmente, i voli saranno effettuati con Boeing 777 con una configurazione di 2-2-2 posti in classe business. Tuttavia, a partire dal 3 dicembre, la compagnia passerà all'Airbus A350, che offrirà con una configurazione sedili 1-2-1 in classe business. Dal 10 giugno 2025, la compagnia aggiungerà un quinto volo settimanale per Sydney, rafforzando ulteriormente il collegamento tra Australia ed Europa. La compagnia prevede inoltre di introdurre voli non-stop Istanbul-Sydney entro la fine del 2026, utilizzando aeromobili a lungo raggio Airbus A350-1000. Il 18 dicembre decollerà invece il volo per Santiago del Cile, con aeromobili A350-900, segnando così il suo primo collegamento verso il Paese. Anche questi voli saranno operati quattro volte a settimana, con partenza da Istanbul e scalo a San Paolo, in Brasile, prima di proseguire per Santiago. “L'aggiunta di Santiago non solo amplia la presenza di Turkish, ma rappresenta anche il primo ingresso diretto della compagnia aerea nel mercato cileno”. Santiago si affianca alle altre destinazioni servite in Sud America, con San Paolo, Buenos Aires e Bogotà. Con queste ultime due new entry Turkish Airlines arriva a toccare 349 destinazioni nel mondo: "Le nostre nuove rotte per Sydney e Santiago ribadiscono il nostro impegno a creare opportunità per i nostri passeggeri di esplorare nuove destinazioni”, ha commentato Ahmet Bolat, presidente di Turkish Airlines. [post_title] => Turkish Airlines: al via le due nuove rotte per Sydney e Santiago del Cile [post_date] => 2024-11-28T10:28:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732789729000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479977 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leonardo Rosatelli è il nuovo direttore commerciale di Move viaggi. Vanta una lunga e importante esperienza maturata nel settore viaggi e turismo, avendo lavorato in diverse realtà sia come direttore commerciale, sia come titolare. In Move avrà il compito di ampliare gli accordi e le collaborazioni esistenti, oltre a individuare nuove opportunità di crescita del business anche attraverso attività innovative. “Sono molto contento di entrare a far parte di Move - commenta lo stesso Rosatelli -. Ringrazio i soci e l’advisor Paolo Donzelli per questa opportunità. Non vedo l’ora di mettere a disposizione tutta la mia esperienza in questa nuova avventura”. [post_title] => Leonardo Rosatelli nuovo direttore commerciale di Move viaggi [post_date] => 2024-11-28T10:02:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732788179000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "etihad airways paolo lonati e il nuovo general manager italia grecia turchia e israele" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":106,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1862,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480206","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_480207\" align=\"alignright\" width=\"275\"] Paolo Lonati, nuovo general manager per Italia, Grecia, Turchia e Israele di Etihad Airways[/caption]\r

Paolo Lonati è il nuovo general manager per Italia, Grecia, Turchia e Israele di Etihad Airways: in carica da oggi, 2 dicembre 2024, supervisionerà le operazioni commerciali del vettore di Abu Dhabi in questi mercati strategici dell'Europa meridionale e del Mediterraneo orientale, concentrandosi sul rafforzamento della presenza della compagnia aerea e sulla crescita in tutti i territori.\r

\"Arrivo in Etihad in un momento significativo del percorso della compagnia - ha dichiarato Lonati -. Questi mercati diversificati e dinamici offrono un notevole potenziale di crescita. Non vedo l'ora di lavorare con il team per rafforzare la presenza di Etihad in tutti i territori e offrire un valore eccezionale ai nostri clienti e partner\".\r

Laureato all'Università Bocconi, Lonati vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore dell'aviazione, combinando una profonda conoscenza del mercato con una comprovata leadership commerciale. Trasferitosi da Londra a Milano per questo ruolo, la sua vasta esperienza include posizioni come manager of global and strategic accounts Emea e corporate sales manager in American Airlines; più recentemente, ha ricoperto il ruolo di head of sales operations Europe presso Qatar Airways.\r

\"Paolo porta con sé una ricca esperienza nel settore dell'aviazione e una comprovata capacità di leadership commerciale che si allinea perfettamente con la nostra strategia di crescita - ha sottolineato Javier Alija, vp global sales & distribution di Etihad .- La sua profonda conoscenza di questi mercati chiave e la sua vasta rete nel settore saranno preziose mentre continuiamo a rafforzare la nostra posizione nell'Europa meridionale e nel Mediterraneo orientale\".\r

","post_title":"Etihad Airways: Paolo Lonati è il nuovo general manager Italia, Grecia, Turchia e Israele","post_date":"2024-12-02T14:01:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733148063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480098","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il BTO (Buy Tourism Online) si espande verso orizzonti più inclusivi per raccontare, attraverso BTO Women, le sfide del presente.\r

\r

È all’Hotel Bernini Palace di Firenze che sono stati svelati i nomi delle vincitrici del “BTO Women Hotel Bernini Award”, ideato con il 5 stelle e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, promotrice di un progetto dedicato al turismo femminile dal nome “Benvenute” che valorizza le eccellenze del territorio.\r

\r

Quattro donne – per le tre categorie del concorso, più una menzione speciale – che incarnano pienamente il mandato di questo nuovo concorso: dare rilievo al contributo dell’imprenditoria e del talento femminili nei mondi del giornalismo, dell’ospitalità e dell’artigianato, evidenziando l’importanza dell’accoglienza empatica e dell’ascolto. \r

\r

Il fuori salone dedicato alle donne non poteva trovare ambasciatrici migliori, secondo la giuria presieduta da Clara Svanera, ideatrice del format BTO Women e coordinatrice del progetto “Benvenute” per Toscana Promozione Turistica, e composta da Anna Maria Giordano, giornalista di Rai Radio 3 e responsabile di Radio 3 Mondo, Sandra Petrone, Sales Manager dell’Hotel Bernini Palace, Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica e Direttore Scientifico BTO, e Franco Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels, di cui l’Hotel Bernini Palace fa parte. \r

\r

Le vincitrici\r

\r

Categoria Racconti di viaggio: fotoreportage sul Kenya di Nicoleta Anca Milos per \"Libere di Viaggiare”\r

\r

Categoria Pezzi Unici - Morena Fanny Raimondo - More Couture\r

\r

Categoria Accoglienza e innovazione - Barbara Lancini - Antiche mura \r

\r

Menzione Speciale Women for the future – Veronica Ranucci e la sua squadra di giovani ragazze under 25– Wander Ability","post_title":"BTO Women Hotel Bernini Award, le quattro premiate, eccellenze tra ospitalità ed artigianato","post_date":"2024-11-29T14:02:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732888928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è discusso anche di enoturismo alla BTO di Firenze. Il settore nel 2023 ha registrato un incremento del 18% e continuerà a crescere per i prossimi 5 anni ad un tasso del +12,9% annuo. Secondo l’indagine di Wine Tourism Hub, presentata in anteprima a BTO, il settore lamenta una carenza di competenze specifiche e risorse umane adeguate, tallone d’Achille dell’intero comparto.\r

\r

Tra le potenzialità ancora inespresse emerge quella della digitalizzazione e dell’AI, con il 46% delle aziende che dichiara di essere sotto la sufficienza. Un gap che necessita di essere colmato al più presto, se si considera che - secondo la ricerca presentata da Roberta Garibaldi sull’utilizzo dell’IA nel travel - il 40,1% degli enoturisti italiani vorrebbe che questo nuovo strumento li aiutasse ad ottimizzare il percorso dei viaggi enogastronomici.\r

\r

Inoltre, il 38,6% degli enoturisti ed il 34,5% del totale vorrebbe utilizzare l’AI per intercettare più facilmente esperienze enogastronomiche sostenibili o luoghi di produzione, mentre il 32% dei turisti la sfrutterebbe per suggerimenti personalizzati sulle destinazioni da visitare e le esperienze da provare prima e durante il soggiorno.\r

\r

Nel corso della BTO si sono confrontati i maggiori esperti sul tema, tra cui Donatella Cinelli Colombini, fondatrice Movimento Turismo del Vino, Andrea Galanti, responsabile marketing AIS Toscana, è anche Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze che ha presentato la ricerca sull’applicazione dell’Ai nel mondo del vino (dati Censis, Eurisko, Ismea). Dal focus emerge che il 30% delle cantine italiane valuta l’integrazione dell’IA in funzione della sostenibilità e dell’efficienza, mentre il 18% implementa tecnologie di IA per il migliorare la gestione agricola e la qualità del vino, ed il 12% per affinare strategie promozionali. In aumento la difficoltà delle aziende agricole a reperire personale: quasi una su due (il 47,9%) non riesce a trovare addetti nel settore, una tendenza cresciuta di ben 10 punti rispetto al 2021.","post_title":"Enoturismo e digitalizzazione, un gap da colmare per un settore in forte crescita","post_date":"2024-11-29T10:40:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732876850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_480003\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alain Camille Trefois[/caption]\r

\r

Nuove nomine in casa Atmosphere Core: Alain Camille Trefois è stato infatti nominato general manager del 4 stelle Oblu Nature Helengeli by Sentido, mentre Mohammed Belhacen ha assunto la carica di direttore area revenue per i marchi Atmosphere Hotels & Resorts e Colors of Oblu. \r

\r

[caption id=\"attachment_480004\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Mohammed Belhacen[/caption]\r

\r

Con una quarantennale esperienza nel settore dell’ospitalità, Trefois è quindi oggi alla guida del team dell'isola di Helengeli. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli dirigenziali di alto livello in rinomati marchi internazionali in Belgio, Francia, Maldive, Spagna, Svizzera e Regno Unito. “Radicata nella natura, l'isola di Helengeli vanta una barriera corallina senza precedenti ed eccezionali punti di immersioni, offrendo agli ospiti un'esperienza unica - commenta lo stesso Trefois -. Desidero migliorare i nostri servizi dell'Oblu Nature Helengeli, creando momenti indimenticabili per i viaggiatori di tutto il mondo”.\r

\r

Di nazionalità francese e con una lunga esperienza internazionale, Belhacen ha costruito una carriera nella gestione delle entrate, lavorando in Canada, Francia, Marocco, Svizzera e Regno Unito. Recentemente, è stato senior multi-hotel director area revenue per Four Seasons Hotels & Resorts, supervisionando il suo portafoglio marocchino. “La gestione delle entrate consiste nel trovare l’equilibrio perfetto - spiega Belhacen -: dall’ottimizzazione delle policy dei prezzi all’occupazione, ogni elemento deve allinearsi perfettamente”.","post_title":"Nuove nomine in Atmosphere Core: arrivano Alain Camille Trefois e Mohammed Belhacen","post_date":"2024-11-29T09:08:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732871328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480026","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BizTravel Forum 2024. Iniziamo da chi ha parlato di cose che ci interessano. Emiliana Limosani di Ita e Serafino Lo Piano di Trenitalia (non metto le cariche perché sono così articolate e lunghe che ci vuole un mezzo paragrafo. Anzi un consiglio: accorciatele, per favore. Stanno prendendo il posto dei cognomi nobiliari, tipo: contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare). I loro interventi hanno puntato sull'integrazione aereo-treno. E questo è sicuramente un passo interessante verso nuove soluzioni turistiche. \r

\r

Se ci ricordiamo bene questa vicinanza in passato era vista come il fumo negli occhi. Anzi c'era una furiosa concorrenza fra il treno e l'aereo. Questa la dice lunga sulla poca lucidità di alcuni manager dell'epoca. E' naturale che con l'integrazione dei due mezzi si dà un colpo di vigore all'intero sistema dei trasporti in Italia. L'integrazione Ita-Trenitalia è sicuramente un punto di forza.\r

Catastrofi e geopolitica\r

Sul resto del panel meglio lasciare stare. Il padrone di casa, Luca Patanè, punta sempre al meglio ma non si accorge che il meglio molto spesso non è in sintonia con la platea, con coloro che ascoltano. Valerio De Molli, di Ambrosetti. ha fatto un lungo elenco di catastrofi e di vantaggi del nostro tempo. Una cosa abbastanza lunga e del tutto scollegata con il settore.\r

\r

Il giornalista geopolitico Dario Fabbri, dal canto suo si è esercitato in una spiegazione veloce (sic) (aveva un altro evento) dell'attuale situazione politica mondiale. Il fatto che l'abbia fatto velocemente ci dice dell'impatto e dell'interesse della sua relazione.\r

\r

Insomma come si diceva una volta: brevi cenni dell'universo. Ma qui noi più modestamente ci accontenteremmo di brevi cenni di mercato o di indicatori specifici. Magari la prossima volta.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"BizTravel: bene Limosani e Lo Piano. Il resto: “brevi cenni sull'universo”","post_date":"2024-11-28T14:47:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732805264000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480024","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono in vendita da oggi i biglietti di Ita Airways per i voli stagionali operati nella stagione estiva 2025: la prossima summer si arricchirà di nuove mete turistiche del Mediterraneo, fra Grecia, Spagna e le isole italiane raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

In particolare, nel picco dell'estate Ita opererà volerà da Roma Fiumicino e da Milano Linate verso Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria; da Roma Fiumicino per Zante e Cefalonia.\r

Tutte le destinazioni sono quindi prenotabili attraverso tutti i canali di distribuzione della compagnia aerea.","post_title":"Ita Airways: da oggi sono in vendita i nuovi collegamenti stagionali dell'estate 2025","post_date":"2024-11-28T14:25:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732803951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Lux* Le Morne si trova sulla penisola all’estremità sud-occidentale di Mauritius, la parte meno sviluppata turisticamente. Le 149 camere della struttura sono quindi immerse in un giardino che si estende per 600 metri lungo una spiaggia di sabbia bianca; al centro c’è la lobby e poi sette tra bar e ristoranti, nonché cinque piscine. Di fronte la laguna e il pass che la collega al mare aperto, dove avvistare delfini, tartarughe e anche balene durante la migrazione autunnale. Alle spalle la montagna di Le Morne, che ha un forte valore simbolico per i mauriziani. Racconta un passato tragico: qui nel diciannovesimo secolo si rifugiarono gli schiavi reclamando la propria libertà, ma quando una spedizione della polizia arrivò per comunicare loro che la schiavitù era stata abolita ebbero paura e si lanciarono nel vuoto.\r

\r

Dal 2008 Le Morne è Patrimonio dell’umanità dell’Unesco. L’affascinante monolito con la sua presenza ferma il vento e crea un microclima ricco di pace su una spiaggia che solo 500 metri più avanti, sulla punta della penisola chiamata One Eye, si è guadagnata il titolo di top destination mondiale per gli amanti del kite-surf. Lux* Le Morne, One of the finest properties in the world del 2024 secondo Forbes Travel Guide, è caratterizzato da un fascino naturale, dalla calda accoglienza, dalle esperienze proposte e dalla grande attenzione all’offerta gastronomica: un culinary-journey da vivere all’interno della struttura.\r

\r

L’hotel può ospitare fino a 300 persone: «Gli ospiti amano la sensazione di tranquillità e privacy che si vive anche quando siamo al completo. - afferma il general manager Ashok Bhugoo -. Accogliamo tante coppie in viaggio di nozze e abbiamo più del 17% di repeaters. La maggior parte dei nostri clienti proviene dall’Europa. I quattro mercati principali sono Inghilterra, Francia, Germania e Svizzera, il quinto cambia di mese in mese: può essere Belgio, Austria, o anche Sudafrica. L’Italia è nella top 10».\r

\r

Al Lux* Le Morne è grande anche l’attenzione alla sostenibilità sociale, evidente nell’attenzione al personale, in gran parte di origine mauriziana, e nel sostegno dato alla scuola locale: con la beneficenza e con un programma educativo su temi come il riciclo e l’uso delle risorse. Significativo anche l'impegno verso il zero-waste delle cucine, che scelgono i menù in base alla provenienza e ai gusti degli ospiti. Quello che resta viene destinato proprio alla scuola: le centinaia di pasti quotidiani preparati per gli studenti hanno ridotto l’assenteismo dal 60 al 2%.\r

\r

Il culinary journey di Lux* le Morne inizia con The Kitchen, che propone pranzi à-la-carte e cene a buffet a tema; il The Beach è un ristorante mediterraneo, mentre l’East è un thai-gourmet restaurant, con uno chef thailandese. Il Kawaii è un ristorante giapponese esclusivo con soli otto coperti a sera: lo chef accompagna gli ospiti tra i sapori della cucina nipponica cucinando davanti a loro. Poi ci sono due gazebo adatti a cene o celebrazioni private, come la cena delle 500 candele e la Tree House, una casetta sull’albero per momenti esclusivi a due.\r

\r

La Tree House, in particolare, è il simbolo del percorso fatto da Lux* Le Morne nel periodo della pandemia. «Quando è arrivato il Covid, Mauritius ha chiuso i confini - racconta Bhugoo -. Abbiamo deciso allora di impegnare il personale nel rinnovo dell’hotel. I nove esperti del team di manutenzione hanno formato 180 dipendenti, che hanno poi lavorato con impegno usando anche la fantasia. È nata così la Tree House, raccogliendo pezzi di legno nel giardino e in spiaggia, e mettendoli insieme. La ristrutturazione del Lux* Le Morne è stata un tale successo che ne ha parlato la stampa locale. Siamo stati anche contattati dalla London Business School per realizzare uno studio del caso nella sua unicità».\r

\r

È difficile racchiudere in poche parole l’identità del Lux* Le Morne, conclude il general manager: «Oltre a trovarsi in un luogo naturale meraviglioso, ha un’anima. L’ospite si sente a casa e quando torna gli sembra di non essere mai andato via. Per farci conoscere crediamo sia importante il passaparola: un ospite felice è il nostro migliore ambasciatore».\r

\r

[gallery ids=\"479963,479954,479957\"]","post_title":"Mauritius: il Lux* Le Morne, dove l'accoglienza incontra la sostenibilità sociale","post_date":"2024-11-28T10:46:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732790765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines allarga la rete di lungo raggio con l'apertura di due nuove rotte per Sydney e Santiago, in Cile. Da oggi, 28 novembre decollano i voli Istanbul-Sydney, seconda rotta del vettore turco verso l'Australia dopo l'inaugurazione di quella per Melbourne, sempre quest'anno. “Abbiamo concluso accordi per utilizzare Kuala Lumpur come scalo per la rotta verso Sydney”, ha dichiarato il ministro dei trasporti, Abdulkadir Uraloğlu, \r

\r

La rotta sarà operata quattro volte a settimana, il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato; inizialmente, i voli saranno effettuati con Boeing 777 con una configurazione di 2-2-2 posti in classe business. Tuttavia, a partire dal 3 dicembre, la compagnia passerà all'Airbus A350, che offrirà con una configurazione sedili 1-2-1 in classe business. Dal 10 giugno 2025, la compagnia aggiungerà un quinto volo settimanale per Sydney, rafforzando ulteriormente il collegamento tra Australia ed Europa. La compagnia prevede inoltre di introdurre voli non-stop Istanbul-Sydney entro la fine del 2026, utilizzando aeromobili a lungo raggio Airbus A350-1000.\r

\r

Il 18 dicembre decollerà invece il volo per Santiago del Cile, con aeromobili A350-900, segnando così il suo primo collegamento verso il Paese. Anche questi voli saranno operati quattro volte a settimana, con partenza da Istanbul e scalo a San Paolo, in Brasile, prima di proseguire per Santiago. “L'aggiunta di Santiago non solo amplia la presenza di Turkish, ma rappresenta anche il primo ingresso diretto della compagnia aerea nel mercato cileno”. Santiago si affianca alle altre destinazioni servite in Sud America, con San Paolo, Buenos Aires e Bogotà.\r

\r

Con queste ultime due new entry Turkish Airlines arriva a toccare 349 destinazioni nel mondo: \"Le nostre nuove rotte per Sydney e Santiago ribadiscono il nostro impegno a creare opportunità per i nostri passeggeri di esplorare nuove destinazioni”, ha commentato Ahmet Bolat, presidente di Turkish Airlines.","post_title":"Turkish Airlines: al via le due nuove rotte per Sydney e Santiago del Cile","post_date":"2024-11-28T10:28:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732789729000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479977","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leonardo Rosatelli è il nuovo direttore commerciale di Move viaggi. Vanta una lunga e importante esperienza maturata nel settore viaggi e turismo, avendo lavorato in diverse realtà sia come direttore commerciale, sia come titolare. In Move avrà il compito di ampliare gli accordi e le collaborazioni esistenti, oltre a individuare nuove opportunità di crescita del business anche attraverso attività innovative.\r

\r

“Sono molto contento di entrare a far parte di Move - commenta lo stesso Rosatelli -. Ringrazio i soci e l’advisor Paolo Donzelli per questa opportunità. Non vedo l’ora di mettere a disposizione tutta la mia esperienza in questa nuova avventura”.","post_title":"Leonardo Rosatelli nuovo direttore commerciale di Move viaggi","post_date":"2024-11-28T10:02:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732788179000]}]}}