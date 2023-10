Etihad Airways accoglie in flotta il primo di quattro nuovi B787-10 Dreamliner Nuovo ingresso in flotta per Etihad Airways, che ha dato il benvenuto ad un nuovo Boeing 787-10 Dreamliner all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, lo scorso venerdì. Dopo un accurato controllo da parte del team di ingegneri di Etihad, il nuovo arrivato è già in servizio. «L’arrivo di questo 787 Dreamliner sottolinea la nostra passione per la crescita e va a migliorare la qualità dell’esperienza dei passeggeri e la portata del nostro network – ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer di Etihad Airways -. Tutto ciò rientra nella vision 2030 che sostiene la nostra crescita, come sottolineato dalle nuove destinazioni per Osaka, Copenaghen e Dusseldorf che abbiamo iniziato a operare due settimane fa». Questo aeromobile, e i tre Dreamliner 787-9 che seguiranno a breve, sono fino al 25% più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto a molti velivoli di analoghe dimensioni. Il nuovo ingresso arriva a tre anni esatti dalla consegna dell’ultimo Boeing 787-10 ad Etihad, avvenuta il 13 ottobre 2020. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454192 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo ingresso in flotta per Etihad Airways, che ha dato il benvenuto ad un nuovo Boeing 787-10 Dreamliner all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi, lo scorso venerdì. Dopo un accurato controllo da parte del team di ingegneri di Etihad, il nuovo arrivato è già in servizio. «L'arrivo di questo 787 Dreamliner sottolinea la nostra passione per la crescita e va a migliorare la qualità dell'esperienza dei passeggeri e la portata del nostro network - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer di Etihad Airways -. Tutto ciò rientra nella vision 2030 che sostiene la nostra crescita, come sottolineato dalle nuove destinazioni per Osaka, Copenaghen e Dusseldorf che abbiamo iniziato a operare due settimane fa». Questo aeromobile, e i tre Dreamliner 787-9 che seguiranno a breve, sono fino al 25% più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto a molti velivoli di analoghe dimensioni. Il nuovo ingresso arriva a tre anni esatti dalla consegna dell'ultimo Boeing 787-10 ad Etihad, avvenuta il 13 ottobre 2020. [post_title] => Etihad Airways accoglie in flotta il primo di quattro nuovi B787-10 Dreamliner [post_date] => 2023-10-17T11:17:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697541459000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454190 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sebbene in percentuale inferiore rispetto al passato, gli italiani sono al primo posto per numero di presenze al Bucuti & Tara beach resort di Aruba, il primo hotel carbon-neutral dei Caraibi. “In questo 2023 abbiamo registrato una presenza di italiani leggermente al ribasso rispetto allo scorso anno, forse a causa dell’aumento dei voli ma rimango assolutamente positivo – ha dichiarato Elwad Biemans, proprietario del resort – perché ho ricevuto decine di richieste di incontri in previsione della fiera di Rimini e questo denota chiaramente interesse per la struttura. Non abbiamo in programma promozioni particolari ma come siamo soliti fare, riserviamo sempre una decina di camere per la clientela europea, che ha la tendenza a prenotare con meno anticipo rispetto ad altri mercati e questo vale in particolare per l’Italia. In tal modo garantiamo alle agenzie e ai to di trovare camere disponibili fino a un mese prima della partenza". Il Bucuti, con le sue 104 camere, accoglie da 35 anni ospiti per lo più in luna di miele che scelgono la struttura per un soggiorno romantico. Immerso in 14 ettari di palme, il resort preserva un’atmosfera intima e al riparo dagli occhi dei curiosi, sebbene a soli 15 minuti dall’aeroporto. Nell’agosto 2018 la proprietà è diventata il primo e a oggi l’unico hotel carbon-neutral dei Caraibi e viene ricertificata ogni anno. Anche sul fronte ristorazione, con il suo Elements, è stato incluso trai i 25 top ristoranti nelle classifica di Tripadvisor Serata romantica nel mondo. Già nel 2016, Elements ha introdotto le porzioni salutari, offrendo piatti maggiormente in linea con gli obiettivi di benessere del cliente. Con la riduzione delle porzioni, vengono diminuiti anche gli sprechi alimentari, abbassando l’impronta di carbonio al 30%. [post_title] => L'Italia rimane un mercato top per il resort Bucuti & Tara di Aruba [post_date] => 2023-10-17T11:08:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697540923000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454185 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'antitrust europeo inasprisce le norme a cui dovranno attenersi le compagnie aeree che intendono portare avanti progetti di fusione, a garanzia di una concorrenza leale: le indicazioni, come si legge dal Financial Times, arrivano dal nuovo commissario dell'Ue, Didier Reynders. Abitualmente i vettori sono disposti a cedere ai competitor preziosi slot di decollo e atterraggio negli aeroporti per agevolare i merger; ma non semore queste concessioni hanno funzionato. Per questo Bruxelles chiederà ora alle compagnie aeree non solo la cessione degli slot sulle rotte che presentano problemi di concorrenza ma anche la vendita di attività non essenziali per il loro business passeggeri. «Vediamo che alcune soluzioni non risultano efficaci. Alcuni anni fa eravamo sicuri che la soluzione degli slot andasse bene. Ma poi i risultati non sono arrivati» ha sottolineato Reynders, che è commissario ad interim mentre Margrethe Vestager è in congedo non retribuito per candidarsi alla presidenza della Banca europea per gli investimenti. I suoi commenti coincidono con un'ondata di consolidamenti nel settore aereo europeo, successiva alla pandemia.La Commissione potrebbe insistere sulla cessione di beni che "sosterrebbero direttamente l'ingresso e la redditività" di un concorrente. Gli asset potrebbero andare dagli aeromobili alle attività cargo o ai contratti con gli handler degli aeroporti In fieri, oltre all'affaire Lufthansa-Ita Airways, ci sono le trattative di Air France-Klm che punta ad acquisire una quota del 20% di Sas e del Gruppo Iag, che ha accettato di acquistare l'80% della spagnola Air Europa che già non possiede per circa 400 milioni di euro. La Commissione sta anche analizzando l'impatto della proposta di acquisizione di Asiana da parte di Korean Air sulla connettività tra l'Ue e la Corea del Sud. [post_title] => Antitrust Ue: norme più severe per il via libera ai merger fra compagnie aeree [post_date] => 2023-10-17T10:35:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697538933000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454181 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirJapan, la nuova divisione a medio raggio di All Nippon Airways, sta reclutando piloti e personale di cabina per i collegamenti di linea che decolleranno all'inizio del prossimo anno. Per la prima volta, AirJapan sta reclutando piloti esperti (a metà carriera), parallelamente ai suoi sforzi per reclutare assistenti di volo e altre posizioni all'interno della compagnia aerea. «I candidati con una visione globale, competenze specialistiche e un forte desiderio di assumersi la responsabilità di operare voli per i marchi "Ana" e "AirJapan" sono incoraggiati a candidarsi", si legge nel comunicato stampa. Il vettore entrerà in servizio il 9 febbraio 2024, operando una prima rotta tra Tokyo-Narita e Bangkok-Suvarnabhumi. Con base all'aeroporto di Tokyo-Narita, AirJapan intende effettuare voli internazionali a medio raggio «a tariffe accessibili con aeromobili in cui i passeggeri possano rilassarsi e sentirsi a proprio agio». La compagnia utilizzerà aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner, configurati in classe unica con 324 posti. [post_title] => AirJapan recluta piloti e personale di cabina in vista del debutto a febbraio [post_date] => 2023-10-17T10:13:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697537615000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'isola delle esperienze, quelle autentiche: questa la definizione che meglio descrive Barbados secondo Lucilla Venditti, sales & marketing representative. «Un’isola dove le esperienze da vivere al fianco degli abitanti sono all’ordine del giorno: dall’ascoltare il coro gospel alla messa della domenica, all’assaggiare le specialità della cucina bajan, o semplicemente passeggiare la sera tra le strade crocevia di musica e colori diversi». Elevate le attese dal mercato italiano, con un potenziale ancora da esprimere pienamente e da cui gli indicatori positivi non mancano: «Abbiamo già registrato un incremento del 40% delle prenotazioni effettuate attraverso il trade, per il periodo compreso tra novembre 2023 e aprile 2024, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Numerose le attività di promozione in corso, con piani marketing attuati con tour operator, come Oltremare e Quality Group, e sul fronte b2c con azioni di co-marketing con consulenti viaggio che partecipano alle fiere dedicate alle nozze, che restano il nostro target principale». Barbados è anche facilmente raggiungibile dall'Italia «grazie ai voli giornalieri via Londra (senza cambio scalo) dalle principali città del nostro Paese (Milano Linate, Bologna e Roma); oppure via Nord America (ad esempio New York, Miami, Boston o Charlotte) da diversi aeroporti italiani con tutte le compagnie aeree statunitensi e con Air Canada, via Toronto; infine, con Copa Airlines via Panama». Proprio la soluzione estensione dagli Usa «è una delle soluzioni predilette dai turisti italiani, che comunque grazie ai voli da Londra di British Airways, iniziano a considerare l'isola anche come destinazione secca». La destinazione risponde alle esigenze di tutti i target di turista, «dagli honeymooners agli amanti del mare e dei suoi sport, ma offre anche interessanti spunti culturali grazie al ricco e singolare patrimonio storico». Da considerare anche la competitività in termini di costi «grazie ad un'offerta ricettiva che negli ultimi anni ha saputo includere proposte che spaziano dal 3 stelle al boutique hotel di lusso, all'all-inclusive». Infine, da ultimo, non va dimenticato lo stretto legame dell'isola con il rum: «Barbados vanta il più antico al mondo e conta oltre un migliaio di negozi specializzati nella vendita, oltre alle distillerie storiche, spesso visitabili dai turisti». [post_title] => Barbados scommette sui flussi dall'Italia: «Prenotazioni a +40% tra novembre e aprile 2024» [post_date] => 2023-10-17T09:53:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697536385000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454139 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pegasus Airlines pianifica l'espansione al di fuori dei confini della Turchia. La compagnia aerea, la cui flotta crescerà nei prossimi cinque anni dagli attuali 100 a oltre 170 aeromobili, starebbe infatti valutando la possibilità di ottenere certificati di operatore aereo in altri Paesi. A svelare i piani di Pegasus è stata la ceo, Güliz Öztürk, in occasione di Routes World, dove ha spiegato come il vettore potrebbe utilizzare la sua esperienza di low cost in Turchia per creare compagnie aeree in altri Paesi. «La nostra crescita può essere accelerata guardando a queste opportunità. Abbiamo creato una piccola compagnia aerea in Kirghizistan, che abbiamo gestito per circa tre o quattro anni, quindi sappiamo come gestire una compagnia sorella separata. Finché ci saranno queste opportunità, siamo pronti a esplorarle». Pegasus ha iniziato come compagnia aerea charter, prima di utilizzare cinque aeromobili per lanciare le operazioni di linea low cost nel 2005. Dopo 18 anni di crescita costante, alla fine di settembre Pegasus ha preso in consegna il suo 100° aeromobile e ora serve 130 destinazioni in 49 Paesi. I piani di ampliamento della flotta prevedono l'arrivo di ulteriori 74 A321 entro il 2029, di cui 16 quest'anno. «Stiamo cercando altre rotte in Europa, in Medio Oriente e soprattutto nei Paesi della Csi. Vogliamo crescere di più sul fronte orientale. Vogliamo crescere anche in Europa orientale e includere più destinazioni nel nostro network, sia da Istanbul che da Antalya». Uno sviluppo strettamente legato alla nascita di nuove partnership o dall'ottenimento di nuovi Coa. [post_title] => Pegasus Airlines studia l'espansione: nel mirino nuovi Coa al di fuori della Turchia [post_date] => 2023-10-17T09:25:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697534726000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454124 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evaneos, dal 2009 sinonimo di turismo responsabile, da dieci anni in Italia, anticipa la strategia di crescita per i prossimi anni. Oltre 1 miliardo di euro di viaggi venduti sin dalla fondazione, 850 milioni di euro spesi direttamente sul territorio e confluiti nelle economie locali (grazie alla disintermediazione operata dal vettore francese, che mette in diretto contatto viaggiatori e agenzie locali e che permette che l’85% di quanto speso rimanga sul territorio). Tutto ciò è reso possibile da precise scelte politiche e imprenditoriali che vedono Evaneos da sempre prediligere piccoli alberghi ed esercizi locali, alle grandi catene internazionali. L’azienda traccia anche un bilancio della crescita del fatturato, che vede il primo semestre 2023 più proficuo del 12% rispetto al primo semestre 2019, pre-Covid. A questi importanti risultati economici, si associano altri numeri che ne confermano il percorso di crescita: sono oltre 600 le agenzie locali nel mondo le quali servono oltre 170 destinazioni. Sono 90 le nuove agenzie affiliate solo nel 2023 e, sul totale delle agenzie della rete, il 33% è detenuto da imprenditrici. Uno degli obiettivi di sostenibilità sociale di Evaneos è infatti quello di sostenere la crescita economica dell’imprenditoria femminile e l’obiettivo dichiarato e condiviso con i media è quello di arrivare, entro il 2025, a integrare nel network altre 200 nuove agenzie guidate da donne. Tra gli obiettivi di sostenibilità figurano la decarbonizzazione, con una serie di iniziative correlate, come lo stop alla vendita attraverso la piattaforma di voli per city break verso città accessibili anche con il treno; il contrasto al fenomeno dell'overtourism, con una proposta ricca e dettagliata, anche fuori stagione, di destinazioni alternative al turismo di massa. Nel catalogo Evaneos ci sono solo due destinazioni inflazionate, Italia e Grecia, ma in entrambi i mercati le mete e le esperienze offerte sono peculiari e mitigano l'impatto sui territori più stressati, con la scelta di luoghi lontani dalle rotte più frequentate e fuori dalle stagioni più congestionate. Il mercato italiano, aperto quattro anni dopo la nascita dell’azienda e di cui quest’anno ricorre il decennale, dal 2013 ha totalizzato oltre 124 milioni di euro di vendite, riuscendo a immettere 105 milioni nelle economie delle comunità locali sede di destinazione. Il fatturato del primo semestre 2023 segna un +15% rispetto ai primi sei mesi del 2019. I nuovi agenti entrati nel network sono stati 70, solo nel 2023. «In dieci anni il mercato turistico è cambiato moltissimo - commenta Viola Migliori, country manager Southern Europe – con l’emersione di una sensibilità sempre maggiore dei viaggiatori verso il tema della sostenibilità. Al tempo stesso sono diventati sempre più evidenti quelle criticità (overtourism, inquinamento, sperequazione di genere all’interno dell’industria) contro cui Evaneos agisce nel concreto sin dal 2009. Il bilancio del mercato italiano che emerge è positivo, sia per crescita di fatturato sia per il forte interesse che vediamo nelle agenzie a entrare nel nostro network: segno che la proposta distintiva Evaneos interessa ed è fonte di crescita economica per quelle agenzie che scommettono sul nostro modello». [post_title] => Evaneos, dieci anni in Italia. Focus su sostenibilità e imprenditoria femminile [post_date] => 2023-10-17T09:21:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697534486000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454148 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alpitour rilancia sulla destinazione Thailandia con un charter settimanale che, a partire dalle prossime festività natalizie, collegherà Milano con Phuket. Dell'operazione, già anticipata dal general manager tour operating, Pier Ezhaya a fine settembre, abbiamo parlato con l'head of produt mainstream division di Alpitour, Giancarlo Macchia, in occasione dell'ultima fiera di Rimini: "La novità ruota sostanzialmente attorno a due dei nostri resort nell'area: il Bravo Premium Le Menara Kaolak è situato direttamente sulla spiaggia, in una delle destinazioni emergenti della regione. La struttura è stata appena rinnovata in alcune sue parti, soprattutto per quanto riguarda l'offerta f&b del ristorante a la carte, resa più in linea con le esigenze della clientela italiana. Ma è stata anche aperta una terrazza sul mare e un beach bar, mentre al ristorante principale sono state introdotte le isole a tema gastronomico". Altra novità è poi il Seaclub Style Cape Panwa (già commercializzato Turisanda), nell'area più a sud di Phuket. "La proprietà si trova in una baia completamente indipendente, inaccessibile ad altre strutture e con di fronte il mare delle Andamane - prosegue Macchia -. Un luogo talmente scenografico che è stato scelto come set da alcune produzioni hollywoodiane. La formula è quella della pensione completa con opzione dine around. C'è anche una spa importante, mentre per muoversi lungo i sentieri digradanti del resort gli ospiti hanno persino a disposizione una cremagliera ad hoc". L'offerta sulla Thailandia è poi naturalmente combinabile con tour come il Bangkok e spiagge di una settimana e il classico itinerario di sei notti Thailandia magica con estensione mare. "Il collegamento su Phuket sarà operato da un Dreamliner 787 Neos - conclude Macchia -. Al momento il charter è parziale e prevede uno scalo a Brno in seguito a una partnership con un operatore slovacco. Se le cose dovessero andare come speriamo, però, contiamo dall'anno prossimo di fare un'operazione solo nostra. Il tutto naturalmente mantenendo il supporto dei collegamenti di linea che rimangono essenziali per la nostra offerta Thailandia". [post_title] => Alpitour dà il via all'operazione Thailandia: da Natale un charter su Phuket [post_date] => 2023-10-16T14:04:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697465072000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ttg di Rimini molto intenso e interessante. Che ha espresso uno sguardo su una nuova stagione di progresso del turismo nazionale e internazionale. Questo il mio parere schietto sulla manifestazione appena conclusa. Ma c'è un particolare di gestione che non mi è piaciuto per niente. A me e ai partecipanti con i quali ho parlato: la card per i caffè o i panini o per l'acqua. Una cosa sinceramente folle. Per un caffè eri obbligato a farti una card di minimo 5 euro. Naturalmente nessuno o quasi è riuscito ad esaurire i soldi della card. Chi uno, chi quattro euro, chi sei, tutti sono rimasti con qualche somma incistata nella card. Allora ho parlato con la responsabile del servizio la quale mi ha detto che per il rimborso bisogna accedere attraverso il QRcode. Bene, e in quanto la cifra viene rimborsata? Risposta: be' ancora non lo sappiamo. Ma io ho voluto entrare nel QRcode e fra le richieste per il rimborso c'è anche l'Iban. Ma secondo voi io metto l'Iban nel database di Fiera Rimini? E chi lo fa? Non è questo un dato sensibile? Chi ha dato il via libera a questa procedura? Naturalmente bisogna fare chiarezza sulla questione. Perché se ragioniamo in soldoni tutti i centomila o più fra espositori, visitatori, stampa eccetera eccetera, avranno lasciato qualcosa. Ammettiamo che sia un euro. Nelle casse di Fiera Rimini ci sono almeno 100 mila euro senza nessuna giustificazione. Spero che qualcuno faccia qualcosa sia per questa appropriazione sia per la richiesta dell'Iban. Noi aspettiamo risposte da Fiera Rimini o da chi sta gestendo la faccenda. Giuseppe Aloe [post_title] => La card per il caffè a Fiera Rimini. Follia [post_date] => 2023-10-16T11:31:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697455909000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "etihad airways accoglie in flotta il primo di quattro nuovi b787 10 dreamliner" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2817,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo ingresso in flotta per Etihad Airways, che ha dato il benvenuto ad un nuovo Boeing 787-10 Dreamliner all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi, lo scorso venerdì. Dopo un accurato controllo da parte del team di ingegneri di Etihad, il nuovo arrivato è già in servizio.\r

\r

«L'arrivo di questo 787 Dreamliner sottolinea la nostra passione per la crescita e va a migliorare la qualità dell'esperienza dei passeggeri e la portata del nostro network - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer di Etihad Airways -. Tutto ciò rientra nella vision 2030 che sostiene la nostra crescita, come sottolineato dalle nuove destinazioni per Osaka, Copenaghen e Dusseldorf che abbiamo iniziato a operare due settimane fa».\r

\r

Questo aeromobile, e i tre Dreamliner 787-9 che seguiranno a breve, sono fino al 25% più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto a molti velivoli di analoghe dimensioni. Il nuovo ingresso arriva a tre anni esatti dalla consegna dell'ultimo Boeing 787-10 ad Etihad, avvenuta il 13 ottobre 2020.","post_title":"Etihad Airways accoglie in flotta il primo di quattro nuovi B787-10 Dreamliner","post_date":"2023-10-17T11:17:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697541459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sebbene in percentuale inferiore rispetto al passato, gli italiani sono al primo posto per numero di presenze al Bucuti & Tara beach resort di Aruba, il primo hotel carbon-neutral dei Caraibi. “In questo 2023 abbiamo registrato una presenza di italiani leggermente al ribasso rispetto allo scorso anno, forse a causa dell’aumento dei voli ma rimango assolutamente positivo – ha dichiarato Elwad Biemans, proprietario del resort – perché ho ricevuto decine di richieste di incontri in previsione della fiera di Rimini e questo denota chiaramente interesse per la struttura. Non abbiamo in programma promozioni particolari ma come siamo soliti fare, riserviamo sempre una decina di camere per la clientela europea, che ha la tendenza a prenotare con meno anticipo rispetto ad altri mercati e questo vale in particolare per l’Italia. In tal modo garantiamo alle agenzie e ai to di trovare camere disponibili fino a un mese prima della partenza\".\r

\r

Il Bucuti, con le sue 104 camere, accoglie da 35 anni ospiti per lo più in luna di miele che scelgono la struttura per un soggiorno romantico. Immerso in 14 ettari di palme, il resort preserva un’atmosfera intima e al riparo dagli occhi dei curiosi, sebbene a soli 15 minuti dall’aeroporto. Nell’agosto 2018 la proprietà è diventata il primo e a oggi l’unico hotel carbon-neutral dei Caraibi e viene ricertificata ogni anno. Anche sul fronte ristorazione, con il suo Elements, è stato incluso trai i 25 top ristoranti nelle classifica di Tripadvisor Serata romantica nel mondo. Già nel 2016, Elements ha introdotto le porzioni salutari, offrendo piatti maggiormente in linea con gli obiettivi di benessere del cliente. Con la riduzione delle porzioni, vengono diminuiti anche gli sprechi alimentari, abbassando l’impronta di carbonio al 30%.","post_title":"L'Italia rimane un mercato top per il resort Bucuti & Tara di Aruba","post_date":"2023-10-17T11:08:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697540923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'antitrust europeo inasprisce le norme a cui dovranno attenersi le compagnie aeree che intendono portare avanti progetti di fusione, a garanzia di una concorrenza leale: le indicazioni, come si legge dal Financial Times, arrivano dal nuovo commissario dell'Ue, Didier Reynders.\r

\r

Abitualmente i vettori sono disposti a cedere ai competitor preziosi slot di decollo e atterraggio negli aeroporti per agevolare i merger; ma non semore queste concessioni hanno funzionato. Per questo Bruxelles chiederà ora alle compagnie aeree non solo la cessione degli slot sulle rotte che presentano problemi di concorrenza ma anche la vendita di attività non essenziali per il loro business passeggeri.\r

\r

«Vediamo che alcune soluzioni non risultano efficaci. Alcuni anni fa eravamo sicuri che la soluzione degli slot andasse bene. Ma poi i risultati non sono arrivati» ha sottolineato Reynders, che è commissario ad interim mentre Margrethe Vestager è in congedo non retribuito per candidarsi alla presidenza della Banca europea per gli investimenti.\r

\r

I suoi commenti coincidono con un'ondata di consolidamenti nel settore aereo europeo, successiva alla pandemia.La Commissione potrebbe insistere sulla cessione di beni che \"sosterrebbero direttamente l'ingresso e la redditività\" di un concorrente. Gli asset potrebbero andare dagli aeromobili alle attività cargo o ai contratti con gli handler degli aeroporti\r

\r

In fieri, oltre all'affaire Lufthansa-Ita Airways, ci sono le trattative di Air France-Klm che punta ad acquisire una quota del 20% di Sas e del Gruppo Iag, che ha accettato di acquistare l'80% della spagnola Air Europa che già non possiede per circa 400 milioni di euro. La Commissione sta anche analizzando l'impatto della proposta di acquisizione di Asiana da parte di Korean Air sulla connettività tra l'Ue e la Corea del Sud.\r

\r

","post_title":"Antitrust Ue: norme più severe per il via libera ai merger fra compagnie aeree","post_date":"2023-10-17T10:35:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697538933000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454181","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirJapan, la nuova divisione a medio raggio di All Nippon Airways, sta reclutando piloti e personale di cabina per i collegamenti di linea che decolleranno all'inizio del prossimo anno.\r

\r

Per la prima volta, AirJapan sta reclutando piloti esperti (a metà carriera), parallelamente ai suoi sforzi per reclutare assistenti di volo e altre posizioni all'interno della compagnia aerea. «I candidati con una visione globale, competenze specialistiche e un forte desiderio di assumersi la responsabilità di operare voli per i marchi \"Ana\" e \"AirJapan\" sono incoraggiati a candidarsi\", si legge nel comunicato stampa.\r

\r

Il vettore entrerà in servizio il 9 febbraio 2024, operando una prima rotta tra Tokyo-Narita e Bangkok-Suvarnabhumi. Con base all'aeroporto di Tokyo-Narita, AirJapan intende effettuare voli internazionali a medio raggio «a tariffe accessibili con aeromobili in cui i passeggeri possano rilassarsi e sentirsi a proprio agio». La compagnia utilizzerà aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner, configurati in classe unica con 324 posti.\r

\r

","post_title":"AirJapan recluta piloti e personale di cabina in vista del debutto a febbraio","post_date":"2023-10-17T10:13:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697537615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

\r

L'isola delle esperienze, quelle autentiche: questa la definizione che meglio descrive Barbados secondo Lucilla Venditti, sales & marketing representative. «Un’isola dove le esperienze da vivere al fianco degli abitanti sono all’ordine del giorno: dall’ascoltare il coro gospel alla messa della domenica, all’assaggiare le specialità della cucina bajan, o semplicemente passeggiare la sera tra le strade crocevia di musica e colori diversi».\r

\r

Elevate le attese dal mercato italiano, con un potenziale ancora da esprimere pienamente e da cui gli indicatori positivi non mancano: «Abbiamo già registrato un incremento del 40% delle prenotazioni effettuate attraverso il trade, per il periodo compreso tra novembre 2023 e aprile 2024, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Numerose le attività di promozione in corso, con piani marketing attuati con tour operator, come Oltremare e Quality Group, e sul fronte b2c con azioni di co-marketing con consulenti viaggio che partecipano alle fiere dedicate alle nozze, che restano il nostro target principale».\r

\r

Barbados è anche facilmente raggiungibile dall'Italia «grazie ai voli giornalieri via Londra (senza cambio scalo) dalle principali città del nostro Paese (Milano Linate, Bologna e Roma); oppure via Nord America (ad esempio New York, Miami, Boston o Charlotte) da diversi aeroporti italiani con tutte le compagnie aeree statunitensi e con Air Canada, via Toronto; infine, con Copa Airlines via Panama». Proprio la soluzione estensione dagli Usa «è una delle soluzioni predilette dai turisti italiani, che comunque grazie ai voli da Londra di British Airways, iniziano a considerare l'isola anche come destinazione secca».\r

\r

\r

\r

\r

La destinazione risponde alle esigenze di tutti i target di turista, «dagli honeymooners agli amanti del mare e dei suoi sport, ma offre anche interessanti spunti culturali grazie al ricco e singolare patrimonio storico». Da considerare anche la competitività in termini di costi «grazie ad un'offerta ricettiva che negli ultimi anni ha saputo includere proposte che spaziano dal 3 stelle al boutique hotel di lusso, all'all-inclusive».\r

\r

Infine, da ultimo, non va dimenticato lo stretto legame dell'isola con il rum: «Barbados vanta il più antico al mondo e conta oltre un migliaio di negozi specializzati nella vendita, oltre alle distillerie storiche, spesso visitabili dai turisti».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Barbados scommette sui flussi dall'Italia: «Prenotazioni a +40% tra novembre e aprile 2024»","post_date":"2023-10-17T09:53:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697536385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454139","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pegasus Airlines pianifica l'espansione al di fuori dei confini della Turchia. La compagnia aerea, la cui flotta crescerà nei prossimi cinque anni dagli attuali 100 a oltre 170 aeromobili, starebbe infatti valutando la possibilità di ottenere certificati di operatore aereo in altri Paesi.\r

\r

A svelare i piani di Pegasus è stata la ceo, Güliz Öztürk, in occasione di Routes World, dove ha spiegato come il vettore potrebbe utilizzare la sua esperienza di low cost in Turchia per creare compagnie aeree in altri Paesi.\r

\r

«La nostra crescita può essere accelerata guardando a queste opportunità. Abbiamo creato una piccola compagnia aerea in Kirghizistan, che abbiamo gestito per circa tre o quattro anni, quindi sappiamo come gestire una compagnia sorella separata. Finché ci saranno queste opportunità, siamo pronti a esplorarle».\r

\r

Pegasus ha iniziato come compagnia aerea charter, prima di utilizzare cinque aeromobili per lanciare le operazioni di linea low cost nel 2005. Dopo 18 anni di crescita costante, alla fine di settembre Pegasus ha preso in consegna il suo 100° aeromobile e ora serve 130 destinazioni in 49 Paesi. I piani di ampliamento della flotta prevedono l'arrivo di ulteriori 74 A321 entro il 2029, di cui 16 quest'anno.\r

\r

«Stiamo cercando altre rotte in Europa, in Medio Oriente e soprattutto nei Paesi della Csi. Vogliamo crescere di più sul fronte orientale. Vogliamo crescere anche in Europa orientale e includere più destinazioni nel nostro network, sia da Istanbul che da Antalya». Uno sviluppo strettamente legato alla nascita di nuove partnership o dall'ottenimento di nuovi Coa.","post_title":"Pegasus Airlines studia l'espansione: nel mirino nuovi Coa al di fuori della Turchia","post_date":"2023-10-17T09:25:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697534726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454124","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evaneos, dal 2009 sinonimo di turismo responsabile, da dieci anni in Italia, anticipa la strategia di crescita per i prossimi anni.\r

\r

Oltre 1 miliardo di euro di viaggi venduti sin dalla fondazione, 850 milioni di euro spesi direttamente sul territorio e confluiti nelle economie locali (grazie alla disintermediazione operata dal vettore francese, che mette in diretto contatto viaggiatori e agenzie locali e che permette che l’85% di quanto speso rimanga sul territorio). Tutto ciò è reso possibile da precise scelte politiche e imprenditoriali che vedono Evaneos da sempre prediligere piccoli alberghi ed esercizi locali, alle grandi catene internazionali.\r

\r

L’azienda traccia anche un bilancio della crescita del fatturato, che vede il primo semestre 2023 più proficuo del 12% rispetto al primo semestre 2019, pre-Covid.\r

\r

A questi importanti risultati economici, si associano altri numeri che ne confermano il percorso di crescita: sono oltre 600 le agenzie locali nel mondo le quali servono oltre 170 destinazioni. Sono 90 le nuove agenzie affiliate solo nel 2023 e, sul totale delle agenzie della rete, il 33% è detenuto da imprenditrici. Uno degli obiettivi di sostenibilità sociale di Evaneos è infatti quello di sostenere la crescita economica dell’imprenditoria femminile e l’obiettivo dichiarato e condiviso con i media è quello di arrivare, entro il 2025, a integrare nel network altre 200 nuove agenzie guidate da donne.\r

\r

Tra gli obiettivi di sostenibilità figurano la decarbonizzazione, con una serie di iniziative correlate, come lo stop alla vendita attraverso la piattaforma di voli per city break verso città accessibili anche con il treno; il contrasto al fenomeno dell'overtourism, con una proposta ricca e dettagliata, anche fuori stagione, di destinazioni alternative al turismo di massa.\r

\r

Nel catalogo Evaneos ci sono solo due destinazioni inflazionate, Italia e Grecia, ma in entrambi i mercati le mete e le esperienze offerte sono peculiari e mitigano l'impatto sui territori più stressati, con la scelta di luoghi lontani dalle rotte più frequentate e fuori dalle stagioni più congestionate.\r

\r

Il mercato italiano, aperto quattro anni dopo la nascita dell’azienda e di cui quest’anno ricorre il decennale, dal 2013 ha totalizzato oltre 124 milioni di euro di vendite, riuscendo a immettere 105 milioni nelle economie delle comunità locali sede di destinazione. Il fatturato del primo semestre 2023 segna un +15% rispetto ai primi sei mesi del 2019. I nuovi agenti entrati nel network sono stati 70, solo nel 2023.\r

\r

«In dieci anni il mercato turistico è cambiato moltissimo - commenta Viola Migliori, country manager Southern Europe – con l’emersione di una sensibilità sempre maggiore dei viaggiatori verso il tema della sostenibilità. Al tempo stesso sono diventati sempre più evidenti quelle criticità (overtourism, inquinamento, sperequazione di genere all’interno dell’industria) contro cui Evaneos agisce nel concreto sin dal 2009. Il bilancio del mercato italiano che emerge è positivo, sia per crescita di fatturato sia per il forte interesse che vediamo nelle agenzie a entrare nel nostro network: segno che la proposta distintiva Evaneos interessa ed è fonte di crescita economica per quelle agenzie che scommettono sul nostro modello».","post_title":"Evaneos, dieci anni in Italia. Focus su sostenibilità e imprenditoria femminile","post_date":"2023-10-17T09:21:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697534486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alpitour rilancia sulla destinazione Thailandia con un charter settimanale che, a partire dalle prossime festività natalizie, collegherà Milano con Phuket. Dell'operazione, già anticipata dal general manager tour operating, Pier Ezhaya a fine settembre, abbiamo parlato con l'head of produt mainstream division di Alpitour, Giancarlo Macchia, in occasione dell'ultima fiera di Rimini: \"La novità ruota sostanzialmente attorno a due dei nostri resort nell'area: il Bravo Premium Le Menara Kaolak è situato direttamente sulla spiaggia, in una delle destinazioni emergenti della regione. La struttura è stata appena rinnovata in alcune sue parti, soprattutto per quanto riguarda l'offerta f&b del ristorante a la carte, resa più in linea con le esigenze della clientela italiana. Ma è stata anche aperta una terrazza sul mare e un beach bar, mentre al ristorante principale sono state introdotte le isole a tema gastronomico\".\r

\r

Altra novità è poi il Seaclub Style Cape Panwa (già commercializzato Turisanda), nell'area più a sud di Phuket. \"La proprietà si trova in una baia completamente indipendente, inaccessibile ad altre strutture e con di fronte il mare delle Andamane - prosegue Macchia -. Un luogo talmente scenografico che è stato scelto come set da alcune produzioni hollywoodiane. La formula è quella della pensione completa con opzione dine around. C'è anche una spa importante, mentre per muoversi lungo i sentieri digradanti del resort gli ospiti hanno persino a disposizione una cremagliera ad hoc\".\r

\r

L'offerta sulla Thailandia è poi naturalmente combinabile con tour come il Bangkok e spiagge di una settimana e il classico itinerario di sei notti Thailandia magica con estensione mare. \"Il collegamento su Phuket sarà operato da un Dreamliner 787 Neos - conclude Macchia -. Al momento il charter è parziale e prevede uno scalo a Brno in seguito a una partnership con un operatore slovacco. Se le cose dovessero andare come speriamo, però, contiamo dall'anno prossimo di fare un'operazione solo nostra. Il tutto naturalmente mantenendo il supporto dei collegamenti di linea che rimangono essenziali per la nostra offerta Thailandia\".","post_title":"Alpitour dà il via all'operazione Thailandia: da Natale un charter su Phuket","post_date":"2023-10-16T14:04:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697465072000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ttg di Rimini molto intenso e interessante. Che ha espresso uno sguardo su una nuova stagione di progresso del turismo nazionale e internazionale. Questo il mio parere schietto sulla manifestazione appena conclusa.\r

\r

Ma c'è un particolare di gestione che non mi è piaciuto per niente. A me e ai partecipanti con i quali ho parlato: la card per i caffè o i panini o per l'acqua. Una cosa sinceramente folle. Per un caffè eri obbligato a farti una card di minimo 5 euro. Naturalmente nessuno o quasi è riuscito ad esaurire i soldi della card. Chi uno, chi quattro euro, chi sei, tutti sono rimasti con qualche somma incistata nella card.\r

\r

Allora ho parlato con la responsabile del servizio la quale mi ha detto che per il rimborso bisogna accedere attraverso il QRcode. Bene, e in quanto la cifra viene rimborsata? Risposta: be' ancora non lo sappiamo. Ma io ho voluto entrare nel QRcode e fra le richieste per il rimborso c'è anche l'Iban. Ma secondo voi io metto l'Iban nel database di Fiera Rimini? E chi lo fa? Non è questo un dato sensibile? Chi ha dato il via libera a questa procedura?\r

\r

Naturalmente bisogna fare chiarezza sulla questione. Perché se ragioniamo in soldoni tutti i centomila o più fra espositori, visitatori, stampa eccetera eccetera, avranno lasciato qualcosa. Ammettiamo che sia un euro. Nelle casse di Fiera Rimini ci sono almeno 100 mila euro senza nessuna giustificazione. Spero che qualcuno faccia qualcosa sia per questa appropriazione sia per la richiesta dell'Iban. Noi aspettiamo risposte da Fiera Rimini o da chi sta gestendo la faccenda.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"La card per il caffè a Fiera Rimini. Follia","post_date":"2023-10-16T11:31:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697455909000]}]}}