Ethiopian Airlines ripristina i voli per Antananarivo, con cinque frequenze settimanali

Ethiopian Airlines ripristina da domani, 23 aprile, i voli di linea per Antananarivo, Madagascar, che saranno operati cinque volte a settimana.

“Il ripristino dei voli sul Madagascar soddisfa la crescente domanda di viaggi in Africa e conferma la posizione di Ethiopian come vettore leader del continente” dichiara Desiree Grech, sales manager per l’Italia.

La compagnia aerea serve oltre 127 destinazioni internazionali di cui 62 nel continente Africa; dall’Italia Ethiopian opera da Milano, Malpensa e da Roma, Fiumicino con il Boeing 787-8 Dreamliner verso la capitale Addis Abeba con annesse coincidenze già operative.

Ethiopian continua a rilanciare i voli internazionali applicando misure precauzionali supplementari per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale. Inoltre, continua ad applicare la sua politica di prenotazione flessibile che offre cambi data illimitati per tutti i biglietti emessi per viaggi entro il 30 settembre 2022.