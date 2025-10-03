Ethiopian Airlines porta a 11 i voli settimanali da Roma, dal 18 dicembre Ethiopian Airlines aggiunge capacità da Roma Fiumicino in occasione delle prossime festività invernali: dal 18 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026 sarà attivo un volo in più, operato ogni giovedì da Fiumicino verso Addis Abeba. Saliranno così a 11 le frequenze settimanali operate dalla compagnia etiope, con collegamenti comodi verso diverse destinazioni in Africa, tra cui Mombasa, Zanzibar, Johannesburg, Entebbe, Dar Es Salaam e molte altre. Lo schedule del volo aggiuntivo prevede decollo da Roma alle 06.00 e arrivo alle 13.40; ripartenza da Addis Abeba alle 16.00 e arrivo in Italia alle 20.30 Condividi

