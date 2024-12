Ethiopian Airlines: operativi i 10 voli settimanali da Roma Fiumicino Ethiopian Airlines ha aumentato dallo scorso 1° dicembre il numero dei collegamenti operativi da Roma Fiumicino, che sono saliti da 7 a 10 frequenze settimanali. L’espansione delle operazioni avviene in un momento strategico, nel pieno delle festività natalizie, offrendo ai passeggeri una maggiore flessibilità per pianificare i propri viaggi. “L’aumento a 10 frequenze settimanali rafforza il nostro rapporto di oltre 60 anni con Roma, Fiumicino. I nostri voli, aumentati durante la stagione invernale, rispondono alla domanda dei nostri passeggeri sia in arrivo che in partenza, offrendo un servizio di eccellenza” dichiara Yemesrach Alemayehu, Area Manager Italy and Southern Europe della compagnia, rappresentata in Italia da Distal Gsa. I nuovi voli rafforzano anche le connessioni con destinazioni chiave in Africa, tra cui Accra, Entebbe, Gibuti, Hargeisa, Johannesburg, Juba, Kigali, Mogadiscio e Mombasa. Dall’Italia Ethiopian opera voli giornalieri anche da Milano, garantendo ai passeggeri un ampio accesso alla propria rete globale che conta oltre 150 destinazioni. Condividi

\r

Ieri si è riunito il Consiglio nazionale di Fto-Federazione turismo organizzato di Confcommercio per condividere priorità e obiettivi della federazione nel 2025 e definire le risorse organizzative ed economiche per raggiungerli. Nell’ambito di un consesso molto partecipato, i consiglieri, che rappresentano le differenti anime del turismo organizzato, hanno affrontato con concretezza operativa i principali dossier sul tavolo, a partire dal tema dei rapporti con i vettori aerei.\r

\r

Le aree di lavoro discusse, in stretta e continua sinergia con le istituzioni italiane ed europee, anche grazie alla partecipazione di Fto in Ectaa, hanno riguardato in particolare: i rapporti di filiera per garantire un equo compenso alle agenzie di viaggi, tour operator, dmc e tmc; la comunicazione al cliente finale del valore aggiunto offerto dal turismo organizzato; la digitalizzazione delle imprese; la risoluzione delle criticità che impediscono di produrre e garantire un'offerta turistica sostenibile e di qualità in Italia, quali ad esempio la carenza di guide turistiche, le nuove pesanti restrizioni per gli ncc, l'accesso ai principali siti culturali, le limitazioni ai bus turistici, la burocrazia per i viaggi di istruzione.\r

\r

Il contrasto efficace all'abusivismo tramite l'identificazione degli operatori che rispettano tutti i requisiti normativi e una comunicazione trasparente ed efficace al cliente finale promossa e sostenuta dal Ministero del Turismo e dalle Regioni; il rapporto costante e costruttivo con le altre associazioni per garantire una maggiore efficacia nel rapporto con le istituzioni.\r

Mille problemi\r

“È molto impegnativo lavorare su progetti che possono fare la differenza per il nostro settore e risolvere contemporaneamente i mille problemi che le nostre imprese si ritrovano ad affrontare quotidianamente - ha detto Franco Gattinoni, presidente di Fto-Federazione turismo organizzato di Confcommercio -. Le attività che stiamo seguendo sono davvero tante, troppe. L'unica soluzione che abbiamo è rimboccarci le maniche e organizzarci per gestirle contemporaneamente. La motivazione ce la dà l'amore per il nostro lavoro.\r

\r

La capacità di riuscirci è legata alla grande partecipazione attiva dei nostri soci e alle competenze e professionalità presenti in Fto. Siamo diventati in poco tempo una grande squadra realmente rappresentativa del turismo organizzato. Tutte le tipologie di attività ne fanno parte: leisure, business travel, eventi, viaggi istruzione, incoming e outgoing, ditte individuali e grandi aziende. Nonostante una crescita rapida e straordinaria del numero dei soci, rimane però fondamentale continuare a mantenere l'attenzione al singolo imprenditore, con servizi adatti alle specificità del suo business e risposte veloci e qualificate alle richieste di ciascuno. Anche il peso istituzionale di Fto è cresciuto significativamente ma c'è sicuramente ancora tanto da fare. Le sfide che ci aspettano sono molto impegnative ma tutti insieme ce la faremo”.","post_title":"Fto: i vettori e le criticità del settore i temi sul tavolo del consiglio nazionale","post_date":"2024-12-12T09:06:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733994400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480928","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano e Uzbekistan più vicine dal 5 aprile 2025, con il debutto a Malpensa di Qanot Sharq Airlines, rappresentata in Italia da Distal Gsa Italia, che opererà un nuovo collegamento settimanale tra il capoluogo lombardo e Urgench, con rientro da Tashkent sempre su Milano.\r

\r

I passeggeri potranno volare ogni sabato verso il cuore dell’Asia Centrale, usufruendo di un servizio che combina comfort, qualità e orari pensati per rispondere alle esigenze di turisti e viaggiatori d’affari.\r

\r

Il volo sarà operato dal nuovo Airbus A321 neo, configurato con 12 posti in Business Class e 190 posti in Economy, garantendo un’esperienza di viaggio superiore e all’insegna della modernità.\r

\r

“L’Uzbekistan è una splendida destinazione sempre più richiesta dai turisti italiani e quindi di grande interesse per i nostri tour operator e agenzie di viaggio - commenta il vp commercial di Distal Gsa Italia, Francesco Veneziano - I viaggiatori che ne sono incuriositi crescono ogni anno e l’ingresso di un nuovo vettore aereo con collegamenti diretti sosterrà la crescente domanda.”\r

\r

Con l’introduzione di questa nuova rotta, Qanot Sharq Airlines punta a consolidarsi come vettore di riferimento per i collegamenti con l’Uzbekistan, offrendo ai passeggeri un’esperienza di volo che unisce affidabilità, comfort e attenzione ai dettagli.\r

\r

","post_title":"Qanot Sharq Airlines collegherà Milano all'Uzbekistan dal prossimo 5 aprile","post_date":"2024-12-12T09:05:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733994342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines ha aumentato dallo scorso 1° dicembre il numero dei collegamenti operativi da Roma Fiumicino, che sono saliti da 7 a 10 frequenze settimanali.\r

\r

L’espansione delle operazioni avviene in un momento strategico, nel pieno delle festività natalizie, offrendo ai passeggeri una maggiore flessibilità per pianificare i propri viaggi. \r

\r

“L’aumento a 10 frequenze settimanali rafforza il nostro rapporto di oltre 60 anni con Roma, Fiumicino. I nostri voli, aumentati durante la stagione invernale, rispondono alla domanda dei nostri passeggeri sia in arrivo che in partenza, offrendo un servizio di eccellenza” dichiara Yemesrach Alemayehu, Area Manager Italy and Southern Europe della compagnia, rappresentata in Italia da Distal Gsa.\r

\r

I nuovi voli rafforzano anche le connessioni con destinazioni chiave in Africa, tra cui Accra, Entebbe, Gibuti, Hargeisa, Johannesburg, Juba, Kigali, Mogadiscio e Mombasa.\r

\r

Dall’Italia Ethiopian opera voli giornalieri anche da Milano, garantendo ai passeggeri un ampio accesso alla propria rete globale che conta oltre 150 destinazioni.","post_title":"Ethiopian Airlines: operativi i 10 voli settimanali da Roma Fiumicino","post_date":"2024-12-12T09:00:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733994059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come previsto, l'Italia targata easyJet compie un balzo in avanti all'indomani delle nozze Ita Airways-Lufthansa e la concretizzazione del ruolo di remedy taker, in linea con le richieste dell'Ue.\r

\r

Con quattro basi operative (Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino e Napoli), 38 aeromobili posizionati - cinque in più sul 2024, rispettivamente 22, 5, 3, 8) - e 21 milioni di posti disponibili, \"il mercato italiano diventa il secondo per importanza per la compagnia, dopo il Regno Unito e prima della Francia\" afferma il country manager Italia Lorenzo Lagorio, questa mattina a Milano per illustrare l'operativo 2025 e, in particolare, le novità da Linate e Fiumicino.\r

\r

Il city airport milanese - per mesi vero e proprio pomo della discordia tra Ita-Lh e l'antitrust europeo - da fine marzo 2025 conterà 5 velivoli basati, per 1,5 milioni di posti in vendita (+145% rispetto al 2024) e un network di 21 rotte - di cui 16 nuove - verso 12 paesi, numeri che posizionano easyJet a Linate come secondo vettore, con una quota di mercato di oltre il 20%. Da subito avremo 120 tra piloti e assistenti di volo, che poi cresceranno, quando i tre aerei in wet-lease da Ita Airways (come da accordi con l'Ue saranno a disposizione per una stagione e fino ad un massimo di tre) usciranno e saranno sostituiti da nostri velivoli ed equipaggi\".\r

\r

Le nuove destinazioni sono Lisbona, Barcellona, Birmingham, Francoforte, Ibiza, Bruxelles, Lussemburgo, Manchester, Edimburgo, Oslo, Vienna e Copenaghen, Spalato, Figari, Palma di Maiorca e Tenerife.\r

\r

\"Di queste, tre sole sono quelle 'obbligate' dai dettami dell'Ue e precisamente Bruxelles, Francoforte e Vienna - sottolinea Lagorio - , mentre il resto risponde alla domanda sia del traffico leisure sia di quello bt. Spiccano alcune mete prettamente estive, che la Corsica o Tenerife e novità assolute come il collegamento per Barcellona. I collegamenti con Londra Gatwick salgono a 2 giornalieri, mentre Amsterdam e Berlino con fino a 3 voli al giorno. Tra Linate e Parigi (sia Orly che Charles de Gaulle) i voli saranno fino a 4 al giorno, confermando il proprio ruolo di leadership nei collegamenti tra le due città\".\r

\r

Roma Fiumicino vedrà invece \"3 aeromobili basati da fine marzo, 1,4 milioni di posti in vendita per l'estate 2025, il 35% in più rispetto all'estate scorsa, e un totale di 16 rotte di cui 5 nuove, verso cinque paesi. Roma, tra gli aeroporti europei dove non abbiamo una base è quello con la maggiore presenza di aerei easyJet\". Qui le novità includono: Amburgo, Francoforte, Monaco, Bruxelles e Zurigo.\r

\r

\"Compagnia di riferimento per i milanesi\"\r

\r

Lo sviluppo 2025 non si limita alle nuove basi di Linate e Fiumicino, \"ma prosegue su Malpensa, la nostra principale base italiana nonché in Europa continentale, dove abbiamo 22 aeromobili basati che operano 74 rotte e un totale di 6,3 mln posti offerti per la prossima estate. Quattro le nuove rotte dallo scalo varesino verso Amburgo, Dusseldorf, Parigi Orly ed Evenes - Lofoten. Inoltre, i collegamenti da Malpensa verso il Cairo e Tromsø e quelli da Napoli verso Praga e Alicante, tra le novità della stagione invernale di quest’anno, saranno operate anche durante l’estate. La crescita tra i due scali di Linate e Malpensa sarà complementare: vogliamo che easyJet diventi la compagnia di riferimento per i milanesi\".\r

\r

Complessivamente il vettore amplia di oltre il 50% la propria offerta tra l’Italia e la Germania \"un mercato dove da tempo studiavamo un possibile rafforzamento, ancor prima dell'operazione Ita-Lufthansa\", con oltre 1 milione di posti in vendita tra i due paesi la prossima estate. Alle rotte da Milano e Roma si aggiungono anche i collegamenti con Monaco già operati dalla base di Napoli e i voli per Berlino da Venezia, Pisa, Catania, Olbia, Napoli.\r

La base di Napoli\r

Per l'estate 2025 saranno 8 gli aerei basati, che serviranno un network di 52 rotte, per 2,8 mln di posti offerti, il 5% in più sull'estate scorsa: \"Le nuove rotte sono Alicante, Lussemburgo, Praga, Salisburgo e Strasburgo. Confermato, infine, l'operativo da Salerno inaugurato lo scorso 11 luglio e dove fino a novembre abbiamo trasportato 46.000 passeggeri\".\r

\r

A completare il quadro delle novità 2025, ci sono altre due nuove rotte: da Lamezia Terme per Nizza e da Palermo verso Bristol, che portano il totale delle nuove tratte dall'Italia a quota 27.","post_title":"EasyJet, Lagorio: \"Ora l'Italia è il secondo mercato della compagnia\"","post_date":"2024-12-11T13:57:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1733925441000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà un ‘modello Firenze’ per gestire e strutturare al meglio l’overtourism, è l’impegno preso dal sindaco di Firenze Sara Funaro che nel corso di un incontro promosso da Fiavet-Confcommercio, ha espresso la volontà di promuovere a breve un tavolo di lavoro con gli operatori della filiera turistica e del commercio per condividere una strategìa che prenderà spunto dai punti già fissati dal Comune per far fronte al fenomeno dell’iperturismo.\r

\r

“Tra i passaggi chiave del nostro decalogo che sono parte integrante del Piano approvato in Giunta, ci sono azioni concrete che metteremo in campo, come la regolamentazione ed il contenimento degli affitti brevi, vedi il rimborso Imu per chi nel centro storico passa da locazione turistica ad una di tipo residenziale, la tutela degli esercenti di vicinato, ed iniziative per destagionalizzare e delocalizzare i flussi turistici.”\r

\r

Apprezzamento per la convocazione di questo tavolo di lavoro è stato espresso dal presidente di Fiavet Confcommercio Toscana, Pier Carlo Testa, che ha osservato come “Quello dell’overtourism è una sintesi fuorviante, perché semmai dovremmo parlare di turismo disorganizzato. Noi vogliamo fare la nostra parte per trovare le soluzioni operative e logistiche finalizzate a preservare il patrimonio ricettivo. Agenti di viaggi toscani sono prevalentemente coinvolti nel turismo incoming ed è quindi prioritario tutelare il ‘patrimonio’ dei flussi di visitatori che scelgono il territorio. E’ bene chiarire che questa nuova declinazione della ricettività potrebbe essere adottata da molte altre destinazioni italiane ponendo sempre in evidenza che il turismo è una industria.”\r

Attenzione alta\r

E sulla trasversalità del settore e la necessità di condividere una strategìa si è soffermata anche Laura Masi, presidente della Fondazione Destination Florence Convention Bureau: “La nostra realtà che conta già 130 aziende con la formula del partenariato pubblico-privato, intende fare la sua parte analizzando le migliori soluzioni per risolvere la temporalità e la dislocazione dei flussi turistici.”\r

\r

Un impegno condiviso anche dall’ad dell’Enit, Ivana Jelinic: “Noi dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulle nostre destinazioni di punta come Roma, Firenze e Venezia che sono poi il motivo per cui i visitatori stranieri ci scelgono e come secondo passaggio essere sufficientemente organizzati per proporre altro, aiutare il turista, sia estero che italiano, a scoprire altri territori circostanti, con una pianificazione temporale che consenta di destagionalizzare con criterio, mettendo a regime un virtuoso sistema di prenotazioni per visite, escursioni, come fanno le grandi mete internazionali – Londra, Parigi - per gestire i loro flussi turistici.”\r

\r

","post_title":"Nasce un \"modello Firenze\" per gestire l'overtourism","post_date":"2024-12-11T10:59:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733914758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480859","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corinthia Hotels marcia lungo la rotta della crescita con la sua più recente apertura nel cuore d'Europa: è infatti operativo il Corinthia Brussels: ex Grand Hotel Astoria, storico punto di riferimento della Belle Époque che è stato completamente rinnovato e conta oggi 126 camere e suite oltre a una spa sotterranea. \r

\"La riapertura del Corinthia Brussels segna un capitolo emozionante sia per il nostro brand che per la città - commenta il ceo del gruppo maltese, Simon Casson -.Questo progetto non riguarda solo il restauro di un hotel, ma anche la ridefinizione di ciò che può essere l'ospitalità di lusso. Collaborando con alcuni degli artigiani e delle menti gastronomiche più lungimiranti del Belgio, stiamo sfidando le convenzioni e creando qualcosa di veramente speciale”.\r

Aperto originariamente nel 1910, il progetto di restauro di questo simbolo di Bruxelles è stato ripensato dal Gruppo Corinthia che si occupa ora della gestione di questo celebre edificio nel cuore della capitale europea. \r

La proposta enogastronomica dell'hotel si distingue per la collaborazione con due apprezzati chef stellati belgi che hanno creato due concept di ristorazione: Le Petit Bon Bon e Palais Royal, mentre la mixologist belga Hannah Van Ongevalle ha aperto il suo cocktail bar Under The Stairs. \r

La spa sotterranea è stata creata grazie all'aggiunta di un nuovo piano ricavato al di sotto dell'hotel. Su una superficie di 1.200 metri quadrati, la spa dispone di sette sale per trattamenti privati, un bagno turco, una sauna, docce emozionali, una sala da tè e un centro fitness con personal training curato dall'ex allenatore dell'esercito britannico Paul Tucker. ","post_title":"Taglio del nastro per il Corinthia Brussels, con 126 camere e suite e una nuova spa sotterranea","post_date":"2024-12-11T10:50:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1733914237000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia è la destinazione asiatica più amata dagli italiani e sta vivendo una crescita costante. Da gennaio a novembre del 2024 ha registrato l’arrivo di 198.500 turisti italiani e conta di raggiungere le 230mila presenze entro la fine dell’anno, tornando al trend positivo pre-pandemia. A questo di aggiunge che Bangkok è oggi la città più prenotata al mondo - Best City of the World 2025 per il National Geographic – anche grazie dall’arrivo nel mese di luglio scorso del volo giornaliero di Thai Airways, operativo da Milano Malpensa.\r

\r

La Thailandia è, quindi, sempre più facile da raggiungere ed è una destinazione da scoprire nella ricchezza delle sue proposte. È il messaggio che emerge dal momento di incontro voluto da Idee per Viaggiare, in collaborazione con l’Ente del Turismo Thailandese - che ha elencato 20 ottimi motivi per fare un viaggio nella “terra del sorriso” - e di Thai Airways - soddisfatta di offrire ai viaggiatori 2gg di vacanza in più grazie agli orari favorevoli dei voli. \r

\r

«Nel 2025 contiamo di confermare i numeri raggiunti nel 2024 - spiega Loredana Santinelli, product manager Sud-est asiatico del to - Oggi l’Asia è al secondo posto nel fatturato di Idee per Viaggiare ed è già pronta la programmazione per la prossima estate con una serie di tour esclusivi per i quali abbiamo bloccato i posti con le varie compagnie aeree. Le nostre linee di prodotto sono 4: Idee on tour propone tour di gruppo, privati e fly&drive in macchina e in moto, per vivere appieno le destinazioni e costruire esperienze di viaggio sempre nuove.\r

\r

La destinazione si presta ad essere visitata facendo dei tour esperienziali e dona al viaggiatore forti emozioni da portare a casa; è una terra “tutta da scoprire”: ne conosciamo solo il 40%! Tra le nostre proposte: visitare i quartieri di Chinatown e Thonburi a Bangkok, partecipare a un corso di cucina thailandese o di massaggi presso una scuola certificata, fare un giro in bicicletta al tramonto nel parco archeologico di Ayutthaya - l’antica capitale del Siam - seguire la tradizionale questua dei monaci buddisti e scoprire i rituali quotidiani degli elefanti.\r

\r

Iter Esperientia raccoglie invece alcuni tour esclusivi con guida parlante italiano, partenze garantite dai 2 ai 15 partecipanti, strutture di livello ed esperienze autentiche e personalizzate. Durata tra i 10 e i 14gg. È una proposta nata circa un anno fa che ha già un ottimo riscontro. Teniamo molto a offrire proposte alternative al viaggiatore. Piuttosto che il classico tour della Thailandia del Nord proponiamo la giungla del Kanchanaburi: che inizia appena lasciata Bangkok e prosegue verso le montagne birmane, dove si dorme nella foresta e si fanno dei percorsi naturalistici. Lungo questo percorso si incontrano storia e cultura, perché è qui che, durante la II Guerra Mondiale, venne costruita la ferrovia che serviva per conquistare le terre birmane.\r

\r

Iter Sublime è composta da una serie di proposte di viaggio pensate per chi vuole concedersi il meglio le nelle nostre strutture dalle 5* in su. La Thailandia è la destinazione ideale perché le strutture 5* costano quanto un 4* in ogni altra parte del mondo: si può fare una vacanza di lusso con un costo ridotto e il massimo del servizio, costruendo il proprio itinerario dei sogni». \r

\r

La quarta proposta di Idee per Viaggiare è quella di Idee Mix, che consente di combinare le destinazioni del to creando un pacchetto unico. Grazie ai collegamenti di Thai Airways e all’hub di Bangkok (che muove 60mln di passeggeri in un anno) si può combinare la Thailandia con Indocina, Cina, Giappone e Indonesia. Idee per Viaggiare ha poi inventato delle combinazioni Europa+lungo raggio, come Germania+Thailandia: da Roma si vola su Monaco con Lufthansa e da lì si raggiunge Bangkok con Thai Airways. Si può pensare anche a Spagna o Inghilterra, portando giacca pesante e costume. Sta incuriosendo molto e abbiamo diverse richieste come Thailandia, Giappone o Indonesia + Maldive».\r

\r

","post_title":"Idee per Viaggiare racconta la Thailandia 2025, declinata nelle 4 linee di prodotto","post_date":"2024-12-11T10:35:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733913340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la crescita di Thai Airways che, dal 1° dicembre, ha aperto la nuova rotta Bruxelles-Bangkok con 7 frequenze settimanali, ampliando ulteriormente un network che raggiunge oggi 53 destinazioni in 29 paesi.\r

\r

Si vola in Thailandia con un collegamento diretto da Milano Malpensa e, dall'hub di Bangkok, è poi possibile accedere alle connessioni verso tutta l’Asia, l’Australia, oltre che in Indocina, Vietnam, Cambogia e Laos, che è una zona di estremo interesse per il mercato italiano - sottolinea Mauro Sassano, senior supervisor sales department Thai Airways -. L’operativo attualmente in vigore dall’Italia è il giornaliero Malpensa-Bangkok, che parte alle 13:05 per arrivare il mattino dopo alle 5:55, in 10h di volo. Si torna partendo alle 00:35 per arrivare alle 7:10 a Malpensa.\r

\r

«È un orario che consente di fare 2gg di vacanza in più visto l’arrivo al mattino presto e la partenza alla sera tardi. L’aeromobile operativo sulla rotta è il Dreamliner 787-9 configurato in business class (1-2-1, con accesso separato per ciascuno dei 30 posti) ed economy (configurazione 3-3-3, 268 posti con una distanza superiore alla media dell’industria). Quanto alla franchigia si parte dai 20kg, per arrivare ai 40 in business-class, con 30 in economy, a seconda della tariffa venduta. Indipendentemente dal numero di connessioni si vola con un unico documento di viaggio e la dogana si fa all’arrivo a destinazione.\r

\r

È il servizio di bordo che fa la differenza. Già salendo sull’aereo sembra di entrare in Thailandia per i colori, il servizio e il personale di bordo sorridente, che indossa abiti tradizionali. Per chi parte da Bangkok offriamo poi un catering realizzato dalla nota chef Bo-Lan e i pasti possono essere preassegnati a determinate condizioni. Abbiamo una ricca cantina e serviamo brand prestigiosi, proponendo ai passeggeri prodotti locali thailandesi come cioccolato e caffé, portando un po’ di Thailandia in tutte le nostre destinazioni.\r

\r

Anche i kit di cortesia per il viaggio marcati “Jim Thompson” fanno parte di questo concept: sono firmati da un brand thailandese legato all’imprenditore statunitense che diede nuova vita all’industria tessile locale negli anni ‘50 e ‘60».\r

\r

Approfondendo il percorso fatto da Thai Airways fino ad oggi il senior supervisor ricorda: «Nel 2020 abbiamo interrotto i collegamenti a seguito del Covid e li abbiamo ripresi con successo il primo luglio 2024. Dal 2020 siamo in amministrazione controllata e contiamo di uscirne nella tarda primavera del 2025 grazie al nostro piano di ristrutturazione fondato sulla centralità del cliente - passeggero e trade - sull’eccellenza commerciale, sulla competitività dei costi e sul continuo miglioramento della compagnia. La capacità offerta è incrementata dal 2022: partendo da 34,449 nel 2025 siamo arrivati al 72,711. Attualmente la nostra flotta è composta da 77 aerei di nuovissima generazione, in linea con il nostro piano di ristrutturazione».","post_title":"Thai Airways: operativo anche il collegamento giornaliero sulla Bangkok-Bruxelles","post_date":"2024-12-11T10:15:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733912100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480796","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat è entrata nella top ten delle compagnie aeree impegnate per la sostenibilità.\r

Lo studio pubblicato da Transport&Environment - associazione europea che si occupa di trasporti e sostenibilità - ha analizzato 77 vettori valutandone le prestazioni ambientali: la compagnia canadese rappresentata in Italia da Rephouse Gsa da anni sta proseguendo il suo percorso virtuoso e si colloca attualmente al 6° posto della classifica.\r

Il vettore sta rinnovando la propria flotta con aeromobili più efficienti dal punto di vista energetico della categoria, utilizzando carburanti alternativi.\r

Già nel 2021 Air Transat ha siglato un accordo con Saf+Consortium per il bio-carburante sostenibile a testimonianza dell’impegno in azioni mirate per rendere l’industria dei viaggi più sostenibile, per ridurre le emissioni di gas serra e decarbonizzare il settore dell’aviazione.\r

\r

Intanto, per il 2025 ormai alle porte, Air Transat rafforza la sua presenza sul mercato italiano e, a partire dal prossimo 2 maggio, offrirà voli diretti dai tre aeroporti di Roma Fiumicino, Venezia Marco Polo e Lamezia Terme per Toronto e Montréal. Durante l'estate la compagnia opererà quindi 19 voli diretti alla settimana in partenza dalle tre città italiane, utilizzando aeromobili Airbus A330-200, configurati in 2 classi di servizio: Economy Class (346 posti) e Club Class (12 posti).","post_title":"Air Transat nella top ten delle compagnie aeree impegnate in sostenibilità","post_date":"2024-12-11T09:20:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733908853000]}]}}