Ethiopian Airlines: modifiche e cancellazioni ai voli verso il Medio Oriente Ethiopian Airlines ha modificato il proprio operativo a seguito della chiusura dello spazio aereo in diversi paesi del Medio Oriente: in particolare, la compagnia ha cancellato, fino a nuova comunicazione, i voli da e per Amman, Beirut, Bahrain, Tel Aviv, Doha, Kuwait, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi e Dammam. «Al fine di evitare ulteriori disagi – spiega una nota del vettore – i passeggeri in partenza o in arrivo nell’area interessata sono fortemente invitati a verificare lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali Ethiopian Airlines a questo link. I passeggeri interessati dalle cancellazioni possono usufruire delle seguenti soluzioni: riprotezione su nuove date di viaggio non appena le operazioni riprenderanno; rerouting su destinazioni alternative nelle vicinanze; rimborso completo della parte di biglietto non utilizzata». Ethiopian Airlines continua a monitorare attentamente l’evolversi della situazione «e adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la tutela dei passeggeri e dell’equipaggio». Condividi

