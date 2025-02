Ethiopian Airlines: Hyderabad è la sesta destinazione in India, operativa dal 16 giugno Ethiopian Airlines avvierà un nuovo collegamento verso l’India – il sesto – e precisamente su Hyderabad, che decollerà il 16 giugno 2025 con tre voli alla settimana. «Dal nostro primo volo a Mumbai, in India, nel 1971, abbiamo ampliato la nostra presenza in tutto il Paese, offrendo comodi servizi di trasporto passeggeri e merc – commenta Mesfin Tasew, ceo del gruppo Ethiopian Airlines -. Questo nuovo servizio non solo migliorerà le opzioni di viaggio per i nostri passeggeri, ma rafforzerà anche i legami commerciali e turistici tra i due Paesi. Inoltre, è anche una testimonianza dell’impegno di Ethiopian a rafforzare la sua posizione di vettore di punta del continente con un’ampia connettività e un servizio di livello mondiale». Attualmente, Ethiopian Airlines offre oltre cinquanta voli settimanali, passeggeri e merci, verso cinque città indiane: Delhi, Mumbai, Bengaluru, Ahmedabad e Chennai. Condividi

