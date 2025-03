Ethiopian Airlines collegherà da luglio Addis Abeba a Porto, via Madrid Ethiopian Airlines amplia il network europeo con un nuovo collegamento per Porto, attivo dal prossimo 2 luglio. Il volo da Addis Abeba prevede un unico scalo via Madrid, e sarà operato quattro volte alla settimana con un B787 Dreamliner. «Siamo entusiasti di espandere il nostro network verso Porto, una città vibrante con un ricco patrimonio culturale e un’importanza economica. Questa nuova rotta sottolinea il nostro impegno a fornire ai nostri passeggeri più opzioni di viaggio e una connettività senza soluzione di continuità» commenta Ato Mesfin Tasew, group chief executive officer di Ethiopian Airlines. La compagnia aerea serve anche Lisbona, attraverso voli in codeshare via Londra, Milano e altre città. Attualmente opera circa 140 voli passeggeri settimanali in Europa verso 22 destinazioni; a queste si aggiungono 8 destinazioni cargo in Europa. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Asiana Airlines completerà il trasferimento della sua unità cargo alla connazionale Air Incheon entro il 10 giugno, con il trasferimento a quest'ultima di aeromobili e dipendenti. Asiana trasferirà ad Air Incheon 11 velivoli cargo - tra cui un 767F e 10 747F - e 800 dipendenti della divisione merci. Il vettore aveva firmato lo scorso 16 gennaio il contratto per la cessione, in un accordo valutato in circa 470 miliardi di won (322 milioni di dollari). La cessione dell'unità cargo di Asiana era un prerequisito fondamentale per ottenere l'approvazione delle autorità europee per la fusione con Korean Air. La Commissione europea ha approvato condizionatamente la fusione nel febbraio 2024, sulla base della cessione di parti della rete passeggeri di Korean Air verso l'Europa e delle attività cargo di Asiana. Nel frattempo, a gennaio Air Incheon ha illustrato i suoi piani di espansione in seguito all'acquisizione delle attività cargo di Asiana. L'operatore cargo sta cercando di sviluppare le operazioni a lungo raggio dopo la cessione e ha chiesto di operare servizi di linea sulle rotte Seoul-Anchorage-Chicago, da cui servirebbe anche Dallas-Seattle e Atlanta. [post_title] => Asiana Airlines: entro il 10 giugno la cessione della divisione cargo a Air Incheon [post_date] => 2025-03-03T09:15:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740993324000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485695 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485696" align="alignleft" width="300"] Galleria Vittorio Emanuele II a Milano[/caption] Nuovi spazi per il boutique hotel The Gray di via San Raffaele, a due passi dal Duomo. Il gruppo Sina si è infatti aggiudicato il bando per il palazzo di proprietà del comune di Miano situato all'interno della galleria Ciro Fontana, affacciato su galleria Vittorio Emanuele II. La compagnia fiorentina guidata dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha vinto la gara, racconta Il Sole 24 Ore, grazie a un'offerta del valore complessivo di 43 milioni di euro, pari a 1,2 milioni all'anno. Dato l'onere dell'investimento necessario a convertire l'immobile in spazi alberghieri, la durata della concessione è stata infatti fissata a 36 anni, anziché i più tradizionali 18, per garantire a Sina un periodo di ammortamento adeguato. Nel palazzo, vincolato dalle Belle Arti ed esteso su una superficie di oltre 2 mila metri quadrati disposti su dieci piani, verrà quindi realizzato un ampliamento dell'attiguo Sina The Gray, con l'apertura di una trentina di nuove camere, di ulteriori spazi comuni, nonché di un ristorante e di un'area wellness. Alla gara, oltre alla società toscana, ha partecipato anche Aries Group. La base d'asta partiva da 1,150 milioni di euro all'anno, pari a circa 550 euro al metro quadrato. [post_title] => A Sina Hotels la gara per un palazzo del comune nella milanese Galleria Fontana [post_date] => 2025-02-28T13:32:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740749559000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un network composto da 161 destinazioni, 95 in Europa e 66 intercontinentali: Klm decolla verso l'estate 2025 con una capacità posti in crescita del 4% rispetto all'orario della summer 2024. Tuttavia, la compagnia olandese vola ancora a circa il 90% della sua capacità intercontinentale a causa dei lunghi tempi di consegna delle parti degli aeromobili e della carenza di piloti. Quest'estate alla rete di lungo raggio si aggiungono le novità di San Diego, Georgetown e Hyderabad. Klm continuerà inoltre a volare a Portland, dopo che questa destinazione è stata aggiunta nell'inverno 2024. In flotta ci sono tre nuovi Boeing 787-10 destinati proprio alle rotte intercontinentali. La summer 2025 prevede anche il potenziamento delle frequenze su diverse rotte di lungo raggio già operative: Kilimanjaro e Dar es Salaam, Osaka, Las Vegas, Rio de Janeiro ed Edmonton. Complessivamente il vettore offrirà circa il 10% in più di voli per il Nord America rispetto all'estate 2024. Milano: niente più voli a Malpensa In Europa sono tre le new entry estive: Lubiana, Exeter e Biarritz. Quest'estate, inoltre, Klm concentrerà i suoi voli per Milano sull'aeroporto di Linate. Klm sta inoltre impiegando i suoi nuovi Airbus A321neo sempre più spesso, raddoppiando il numero da cinque a dieci aeromobili durante la stagione estiva. Anche sulla rete europea sono previsti aumenti di frequenze sulle tratte esistenti: Belfast, Porto, Barcellona, Spalato, Cracovia e Poznan. In pratica la compagnia offrirà quasi il 25% di posti in più per il Portogallo e la Croazia rispetto all'orario estivo del 2024. [post_title] => Klm: capacità posti a +4% per l'estate. I voli per Milano traslocano a Linate [post_date] => 2025-02-28T10:34:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740738848000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio alla scoperta degli istituti più prestigiosi di Inghilterra e Scozia. Class (Cultural Language Association), in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, presenta un’opportunità dedicata ai docenti, interamente pagabile con la Carta del docente. Il primo viaggio è già in programma dal 6 all'8 marzo, con partenza da Milano o Roma e include tre diversi tour in Inghilterra e Scozia. L'esperienza offrirà agli insegnanti l'occasione di approfondire il sistema educativo britannico da una prospettiva pratica e orientativa, esplorando le sue eccellenze e le numerose opportunità di studio e mobilità internazionale pensate per gli studenti. Ma la collaborazione tra Class e Trinity Viaggi Studio si declina anche in altre offerte riservate agli insegnanti, tra cui corsi di aggiornamento per chi che desidera fare un soggiorno studio all’estero usufruendo della stessa Carta del docente. Le destinazioni includono la University of Essex di Colchester (luglio, durata otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite), il Newbattle Abbey College di Edimburgo (agosto. durata: otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite); Londra (luglio. Durata otto giorni / sette notti, sistemazione in residence); tre proposte differenti infine su Dublino tra luglio e agosto, per soggiorni sempre di otto giorni / sette notti con sistemazione in residence. [post_title] => Trinity ViaggiStudio e Class: proposte dedicate agli insegnanti con Carta del docente [post_date] => 2025-02-27T12:09:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740658182000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot Polish Airlines chiude il 2024 con 10,7 milioni di passeggeri trasportati, un utile operativo di 195 milioni di euro e un profitto netto di 167 milioni di euro. La compagnia segnala che i risultati rappresentano il secondo risultato finanziario più alto degli ultimi decenni: i ricavi si sono attestati a 2,5 miliardi di euro. Nonostante l'aumento della concorrenza sul mercato e la riduzione dei prezzi dei biglietti, la compagnia aerea ha mantenuto un margine di profitto operativo dell'8,1%. Secondo la compagnia aerea polacca, questo risultato è stato raggiunto grazie alla «gestione attiva del network, alla massimizzazione dei ricavi unitari, al rigoroso controllo dei costi e all'utilizzo efficace delle opportunità offerte dal mercato dei voli charter, nonostante l'aumento dei costi di servizio». Il segmento charter ha rappresentato 1,3 milioni di passeggeri, con un aumento del 18,5% rispetto all'anno precedente, su un totale di 10,7 milioni trasportati dal vettore. Sempre lo scorso anno la compagnia ha effettuato due importanti investimenti: la costruzione di una nuova business lounge a Chicago e l'ampliamento e la ristrutturazione della business lounge Lot Polonez all'aeroporto di Varsavia. [post_title] => Lot Polish Airlines: il 2024 è uno dei migliori esercizi della storia della compagnia [post_date] => 2025-02-27T10:59:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740653995000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la Garonna, nel Sud-Ovest del Paese, la principale novità di quest'anno della Francia di Avalon Waterways. Si affianca ai grandi classici Reno e Danubio, alla Mosella, oltre che ai canali di Belgio e Olanda. Accanto a quelle da Bordeaux troveranno inoltre spazio, nel 2025, le nuove partenze tra Borgogna e Provenza lungo il corso dei fiumi Saona e Rodano, con imbarchi a Chalon-sur-Saône e Arles. “Esiste una Francia profonda e sconosciuta ai più che, attualmente, per le adv ha grandissimi margini di crescita", commenta Barbara Baldini, product manager European markets della compagnia. Il nuovo itinerario, con imbarco e sbarco a Bordeaux, avrà una durata di otto notti: “Si tratta di una zona della Francia sempre più ricercata e apprezzata, soprattutto da un pubblico appassionato di raffinate esperienze in cantina e di vini pregiati. La scelta di investire su quest’area, inoltre, è dettata dalla comodità di un hub come Bordeaux, ben collegato ai principali aeroporti della penisola italiana e delle isole”. I punti focali dell’inserimento in calendario della Garonna, e della Dordogna, sono dunque la raggiungibilità del porto di partenza e sbarco, Bordeaux, e le specificità del territorio attraversato: tra le escursioni proposte, infatti, non mancano mai degustazioni vinicole in località rinomate in tutto il mondo come la Médoc, Blaye e Libourne. “I vigneti che costeggiano questi due fiumi – prosegue Baldini – fanno da sfondo, oltre che alla splendida Bordeaux, alle graziose architetture di alcuni dei più interessanti villaggi medievali di tutta la Francia, costellati di torri e castelli, oltre che dal pittoresco estuario della Gironda”. Partenze: 27 maggio, 10 giugno, 25 luglio, 12, 19 e 26 agosto, 2 settembre. Spostandoci verso il Sud-Est della Francia, tra le regioni di Borgogna e Provenza, questa esclusiva crociera fluviale propone, partendo da Chalon, il corso della Saona fino alla confluenza nel Rodano, per svelare i segreti di Tournon, della esoterica Lione e della città papale di Avignone. La crociera termina in otto giorni ad Arles, cara a Van Gogh, e conosciutissima per il meraviglioso anfiteatro romano. “Anche in questo caso scegliamo e proponiamo una Francia alternativa, lontana dalle rotte principali. Da Lione, capitale gastronomica e secondo centro del Paese, ad Avignone, città papale, fino al magnetismo artistico della vangoghiana Arles, questo itinerario offre una ricchissima prospettiva su due regioni del paese ancora poco note all’Italia”. Partenze: 8 luglio, 5, 12, 29 e 26 agosto. Nb: la partenza del 5 agosto proporrà l’itinerario inverso, da Arles a Chalon. Restando nel medesimo ambito geografico, approfondisce infine l’esplorazione del Rodano un itinerario concentrato tra le località di Arles e Lione, che propone tour in bici tra i fenicotteri rosa del delta Mediterraneo del fiume, un’escursione guidata in kayak nelle Gorges de l’Ardèche, e tante attività tra gusto e cultura per apprezzare, ancora una volta con lentezza e senza fretta, un’area dai flussi turistici meno intensi. Partenze: 29 aprile, 23 maggio, 10 e 24 giugno, 22 luglio. [post_title] => Avalon Waterways ridisegna l'offerta sulla Francia [post_date] => 2025-02-27T10:52:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740653536000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una primavera nel segno delle novità per Italo, che allarga la rete multimodale alle navi da crociera mentre Itabus debutta sul mercato francese. Dal 1° aprile, dalle principali città italiane si arriva con Italo in stazione e da lì si prende, con il vantaggio di un unico biglietto, Itabus per raggiungere i porti di Venezia (5 servizi giornalieri), Civitavecchia (4 viaggi quotidiani) e Napoli (15 collegamenti al giorno), dove ci sarà la nave di Msc Crociere in connessione. Si potrà così arrivare a Venezia Mestre con Italo e da lì prendere Itabus per raggiungere il porto cittadino o viceversa arrivare al porto e prendere il bus per andare in stazione; stessa cosa a Roma: si scende da Italo alla stazione Tiburtina e si prende Itabus diretto a Civitavecchia dove ci sarà la nave Msc Crociere in coincidenza. Per il porto di Napoli il servizio si estende: non sarà attivo solo per le connessioni con le crociere, ma Itabus servirà indipendentemente lo scalo portuale per collegare anche i servizi marittimi le altre destinazioni del golfo. «Il futuro dei trasporti sarà sempre più multimodale - dichiara Gianbattista La Rocca, ad Italo e presidente Itabus -. Lavoriamo da tempo per rendere possibili simili sinergie, a beneficio dei nostri viaggiatori. Grazie all’arrivo di Msc come azionista di maggioranza, abbiamo rafforzato questo impegno. Il collegamento verso i porti rappresenta un ulteriore step in questa direzione e continueremo a crescere in questo senso». Discorso intermodalità che si estende anche agli aeroporti: entra così nel network Milano Malpensa con 4 servizi giornalieri che collegano lo scalo a città quali Bologna, Parma, Genova, Torino e Aosta (solo per citarne alcune). In quest’ottica raddoppiati anche i collegamenti verso il Marco Polo di Venezia (da 4 a 8 al giorno), incrementati i viaggi e le destinazioni connesse per gli scali di Orio al Serio, Catania e Fiumicino. Per quest’ultimo scalo, infatti nuove destinazioni in collegamento diretto grazie a Itabus: Salerno, Caserta, Firenze Scandicci, L’Aquila, Siena; inoltre, aumentati i servizi da e per Napoli con 15 collegamenti giornalieri che consentono di arrivare in aeroporto nella fascia oraria dalle 6:55 alle 16:05 e di ripartire con partenze in prevalenza concentrate a fine giornata 22:25. Itabus e la crescita all'estero Dopo il debutto dello scorso ottobre dei collegamenti per Lubiana e Zagabria (6 ogni giorno), dal 26 marzo prenderanno il via i nuovi collegamenti Itabus verso la Francia: 4 i viaggi quotidiani che connetteranno le principali città italiane (come Napoli, Caserta, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Piacenza, Milano e Torino) alle mete d’oltralpe di Chambèry e Lione. La Francia sarà raggiungibile anche grazie all’intermodalità treno più bus, con la semplicità di un unico biglietto: si arriva a Torino Porta Susa con Italo e da lì si prende Itabus, stessa cosa al ritorno partendo in bus da Lione e facendo il cambio a Torino per salire in treno e completare il proprio viaggio. Ad oggi, sono già 30 i collegamenti intermodali treno + bus offerti dal Gruppo Italo, sia sul territorio italiano che su quello europeo. La crescita all'estero non termina con la Francia: «Dopo aver consolidato la nostra presenza sul territorio nazionale, il prossimo step è rappresentato dall’estero - commenta Francesco Fiore, ad Itabus -. Prima il debutto in Slovenia e Croazia, da fine marzo attiveremo i servizi in Francia per poi proseguire nel corso dell’anno. Il 2025 sarà cruciale, approderemo in nuovi Paesi europei e rafforzeremo i servizi verso le grandi infrastrutture come aeroporti, porti e stazioni ferroviarie». [post_title] => Italo: l'intermodalità si aggancia alle crociere Msc. Debutto in Francia per Itabus [post_date] => 2025-02-27T10:39:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740652791000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485567 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha ottenuto il via libera dal governo australiano per l'acquista del 25% delle quote di Virgin Australia dalla società di private equity statunitense Bain Capital. L'accordo, secondo quanto annunciato dal ministro del Tesoro, Jim Chalmers, porterà all'offerta di un maggior numero di voli e creerà più posti di lavoro, rafforzando la competitività nel settore. L'operazione segue il via libera della Commissione australiana sulla concorrenza ad un'alleanza quinquennale tra le due compagnie che assicurerà 28 collegamenti settimanali fra Doha e le città australiane di Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. Tra le condizioni imposte, la rappresentanza australiana nel consiglio di amministrazione della Virgin. [post_title] => Qatar Airways ottiene il via libera per l'acquisizione del 25% di Virgin Australia [post_date] => 2025-02-27T10:09:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740650982000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485533 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines Holidays si espande oltre i confini nazionali e raggiunge una serie di mercati chiave: la piattaforma per la vendita di pacchetti vacanze della compagnia aerea finora operativa solo in Turchia, debutta infatti in Europa, Regno Unito, Corea del Sud, Messico, Australia e altri paesi, in partnership con Hbx e Perfectstay. I turisti possono così organizzare voli, hotel, tour, attività, noleggio auto, trasferimenti aeroportuali, assicurazioni e altro ancora con pochi passaggi online: un'evoluzione che segna una significativa pietra miliare nell'obiettivo di Turkish Airlines di fornire esperienze di qualità e agevoli ai viaggiatori di tutto il mondo. Il lancio negli Stati Uniti è già programmato nei prossimi mesi. Per celebrare il lancio globale è stata lanciata una campagna promozionale: i viaggiatori che prenoteranno il loro primo pacchetto vacanza o tour in Turchia attraverso la piattaforma riceveranno l'accesso alla lounge dell'aeroporto. Inoltre, potranno usufruire di sconti fino a 350 € in base alla spesa totale effettuata durante il periodo di lancio. «I passeggeri in partenza dalla Turchia hanno apprezzato la comodità di prenotare l'intero viaggio attraverso Turkish Airlines Holidays. Ora stiamo estendendo questa comoda esperienza ai viaggiatori di tutto il mondo, rendendo la pianificazione delle vacanze più facile che mai e rafforzando la nostra presenza globale» ha commentato il ceo della compagnia di bandiera turca, Bilal Ekşi (nella foto). Nicolas Huss, ceo di Hbx ha aggiunto: «Grazie a questa collaborazione, i passeggeri possono ora migliorare i loro viaggi combinando i voli con il nostro vasto repertorio globale di accommodation, trasferimenti, autonoleggi ed esperienze, alimentato dall'avanzata tecnologia per la creazione di pacchetti di Perfect Stay, per creare la vacanza ideale». [post_title] => Turkish Airlines Holidays: la piattaforma per la vendita di pacchetti vacanze sbarca in Europa [post_date] => 2025-02-27T09:15:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740647707000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ethiopian airlines colleghera da luglio addis abeba a porto via madrid" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":110,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3212,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Asiana Airlines completerà il trasferimento della sua unità cargo alla connazionale Air Incheon entro il 10 giugno, con il trasferimento a quest'ultima di aeromobili e dipendenti.\r

\r

Asiana trasferirà ad Air Incheon 11 velivoli cargo - tra cui un 767F e 10 747F - e 800 dipendenti della divisione merci.\r

\r

Il vettore aveva firmato lo scorso 16 gennaio il contratto per la cessione, in un accordo valutato in circa 470 miliardi di won (322 milioni di dollari).\r

\r

La cessione dell'unità cargo di Asiana era un prerequisito fondamentale per ottenere l'approvazione delle autorità europee per la fusione con Korean Air.\r

\r

La Commissione europea ha approvato condizionatamente la fusione nel febbraio 2024, sulla base della cessione di parti della rete passeggeri di Korean Air verso l'Europa e delle attività cargo di Asiana.\r

\r

Nel frattempo, a gennaio Air Incheon ha illustrato i suoi piani di espansione in seguito all'acquisizione delle attività cargo di Asiana. L'operatore cargo sta cercando di sviluppare le operazioni a lungo raggio dopo la cessione e ha chiesto di operare servizi di linea sulle rotte Seoul-Anchorage-Chicago, da cui servirebbe anche Dallas-Seattle e Atlanta.","post_title":"Asiana Airlines: entro il 10 giugno la cessione della divisione cargo a Air Incheon","post_date":"2025-03-03T09:15:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740993324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485696\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Galleria Vittorio Emanuele II a Milano[/caption]\r

\r

Nuovi spazi per il boutique hotel The Gray di via San Raffaele, a due passi dal Duomo. Il gruppo Sina si è infatti aggiudicato il bando per il palazzo di proprietà del comune di Miano situato all'interno della galleria Ciro Fontana, affacciato su galleria Vittorio Emanuele II. La compagnia fiorentina guidata dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha vinto la gara, racconta Il Sole 24 Ore, grazie a un'offerta del valore complessivo di 43 milioni di euro, pari a 1,2 milioni all'anno. Dato l'onere dell'investimento necessario a convertire l'immobile in spazi alberghieri, la durata della concessione è stata infatti fissata a 36 anni, anziché i più tradizionali 18, per garantire a Sina un periodo di ammortamento adeguato.\r

\r

Nel palazzo, vincolato dalle Belle Arti ed esteso su una superficie di oltre 2 mila metri quadrati disposti su dieci piani, verrà quindi realizzato un ampliamento dell'attiguo Sina The Gray, con l'apertura di una trentina di nuove camere, di ulteriori spazi comuni, nonché di un ristorante e di un'area wellness. Alla gara, oltre alla società toscana, ha partecipato anche Aries Group. La base d'asta partiva da 1,150 milioni di euro all'anno, pari a circa 550 euro al metro quadrato.","post_title":"A Sina Hotels la gara per un palazzo del comune nella milanese Galleria Fontana","post_date":"2025-02-28T13:32:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740749559000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un network composto da 161 destinazioni, 95 in Europa e 66 intercontinentali: Klm decolla verso l'estate 2025 con una capacità posti in crescita del 4% rispetto all'orario della summer 2024.\r

\r

Tuttavia, la compagnia olandese vola ancora a circa il 90% della sua capacità intercontinentale a causa dei lunghi tempi di consegna delle parti degli aeromobili e della carenza di piloti.\r

\r

Quest'estate alla rete di lungo raggio si aggiungono le novità di San Diego, Georgetown e Hyderabad. Klm continuerà inoltre a volare a Portland, dopo che questa destinazione è stata aggiunta nell'inverno 2024. In flotta ci sono tre nuovi Boeing 787-10 destinati proprio alle rotte intercontinentali.\r

\r

La summer 2025 prevede anche il potenziamento delle frequenze su diverse rotte di lungo raggio già operative: Kilimanjaro e Dar es Salaam, Osaka, Las Vegas, Rio de Janeiro ed Edmonton. Complessivamente il vettore offrirà circa il 10% in più di voli per il Nord America rispetto all'estate 2024.\r

Milano: niente più voli a Malpensa\r

In Europa sono tre le new entry estive: Lubiana, Exeter e Biarritz. Quest'estate, inoltre, Klm concentrerà i suoi voli per Milano sull'aeroporto di Linate. Klm sta inoltre impiegando i suoi nuovi Airbus A321neo sempre più spesso, raddoppiando il numero da cinque a dieci aeromobili durante la stagione estiva.\r

\r

Anche sulla rete europea sono previsti aumenti di frequenze sulle tratte esistenti: Belfast, Porto, Barcellona, Spalato, Cracovia e Poznan. In pratica la compagnia offrirà quasi il 25% di posti in più per il Portogallo e la Croazia rispetto all'orario estivo del 2024.","post_title":"Klm: capacità posti a +4% per l'estate. I voli per Milano traslocano a Linate","post_date":"2025-02-28T10:34:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740738848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio alla scoperta degli istituti più prestigiosi di Inghilterra e Scozia. Class (Cultural Language Association), in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, presenta un’opportunità dedicata ai docenti, interamente pagabile con la Carta del docente. Il primo viaggio è già in programma dal 6 all'8 marzo, con partenza da Milano o Roma e include tre diversi tour in Inghilterra e Scozia. L'esperienza offrirà agli insegnanti l'occasione di approfondire il sistema educativo britannico da una prospettiva pratica e orientativa, esplorando le sue eccellenze e le numerose opportunità di studio e mobilità internazionale pensate per gli studenti.\r

\r

Ma la collaborazione tra Class e Trinity Viaggi Studio si declina anche in altre offerte riservate agli insegnanti, tra cui corsi di aggiornamento per chi che desidera fare un soggiorno studio all’estero usufruendo della stessa Carta del docente. Le destinazioni includono la University of Essex di Colchester (luglio, durata otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite), il Newbattle Abbey College di Edimburgo (agosto. durata: otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite); Londra (luglio. Durata otto giorni / sette notti, sistemazione in residence); tre proposte differenti infine su Dublino tra luglio e agosto, per soggiorni sempre di otto giorni / sette notti con sistemazione in residence.","post_title":"Trinity ViaggiStudio e Class: proposte dedicate agli insegnanti con Carta del docente","post_date":"2025-02-27T12:09:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740658182000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines chiude il 2024 con 10,7 milioni di passeggeri trasportati, un utile operativo di 195 milioni di euro e un profitto netto di 167 milioni di euro. La compagnia segnala che i risultati rappresentano il secondo risultato finanziario più alto degli ultimi decenni: i ricavi si sono attestati a 2,5 miliardi di euro.\r

\r

Nonostante l'aumento della concorrenza sul mercato e la riduzione dei prezzi dei biglietti, la compagnia aerea ha mantenuto un margine di profitto operativo dell'8,1%. Secondo la compagnia aerea polacca, questo risultato è stato raggiunto grazie alla «gestione attiva del network, alla massimizzazione dei ricavi unitari, al rigoroso controllo dei costi e all'utilizzo efficace delle opportunità offerte dal mercato dei voli charter, nonostante l'aumento dei costi di servizio».\r

\r

Il segmento charter ha rappresentato 1,3 milioni di passeggeri, con un aumento del 18,5% rispetto all'anno precedente, su un totale di 10,7 milioni trasportati dal vettore. Sempre lo scorso anno la compagnia ha effettuato due importanti investimenti: la costruzione di una nuova business lounge a Chicago e l'ampliamento e la ristrutturazione della business lounge Lot Polonez all'aeroporto di Varsavia.","post_title":"Lot Polish Airlines: il 2024 è uno dei migliori esercizi della storia della compagnia","post_date":"2025-02-27T10:59:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740653995000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la Garonna, nel Sud-Ovest del Paese, la principale novità di quest'anno della Francia di Avalon Waterways. Si affianca ai grandi classici Reno e Danubio, alla Mosella, oltre che ai canali di Belgio e Olanda. Accanto a quelle da Bordeaux troveranno inoltre spazio, nel 2025, le nuove partenze tra Borgogna e Provenza lungo il corso dei fiumi Saona e Rodano, con imbarchi a Chalon-sur-Saône e Arles.\r

\r

“Esiste una Francia profonda e sconosciuta ai più che, attualmente, per le adv ha grandissimi margini di crescita\", commenta Barbara Baldini, product manager European markets della compagnia. Il nuovo itinerario, con imbarco e sbarco a Bordeaux, avrà una durata di otto notti: “Si tratta di una zona della Francia sempre più ricercata e apprezzata, soprattutto da un pubblico appassionato di raffinate esperienze in cantina e di vini pregiati. La scelta di investire su quest’area, inoltre, è dettata dalla comodità di un hub come Bordeaux, ben collegato ai principali aeroporti della penisola italiana e delle isole”.\r

\r

I punti focali dell’inserimento in calendario della Garonna, e della Dordogna, sono dunque la raggiungibilità del porto di partenza e sbarco, Bordeaux, e le specificità del territorio attraversato: tra le escursioni proposte, infatti, non mancano mai degustazioni vinicole in località rinomate in tutto il mondo come la Médoc, Blaye e Libourne. “I vigneti che costeggiano questi due fiumi – prosegue Baldini – fanno da sfondo, oltre che alla splendida Bordeaux, alle graziose architetture di alcuni dei più interessanti villaggi medievali di tutta la Francia, costellati di torri e castelli, oltre che dal pittoresco estuario della Gironda”. Partenze: 27 maggio, 10 giugno, 25 luglio, 12, 19 e 26 agosto, 2 settembre. \r

\r

Spostandoci verso il Sud-Est della Francia, tra le regioni di Borgogna e Provenza, questa esclusiva crociera fluviale propone, partendo da Chalon, il corso della Saona fino alla confluenza nel Rodano, per svelare i segreti di Tournon, della esoterica Lione e della città papale di Avignone. La crociera termina in otto giorni ad Arles, cara a Van Gogh, e conosciutissima per il meraviglioso anfiteatro romano.\r

“Anche in questo caso scegliamo e proponiamo una Francia alternativa, lontana dalle rotte principali. Da Lione, capitale gastronomica e secondo centro del Paese, ad Avignone, città papale, fino al magnetismo artistico della vangoghiana Arles, questo itinerario offre una ricchissima prospettiva su due regioni del paese ancora poco note all’Italia”. Partenze: 8 luglio, 5, 12, 29 e 26 agosto. Nb: la partenza del 5 agosto proporrà l’itinerario inverso, da Arles a Chalon.\r

\r

Restando nel medesimo ambito geografico, approfondisce infine l’esplorazione del Rodano un itinerario concentrato tra le località di Arles e Lione, che propone tour in bici tra i fenicotteri rosa del delta Mediterraneo del fiume, un’escursione guidata in kayak nelle Gorges de l’Ardèche, e tante attività tra gusto e cultura per apprezzare, ancora una volta con lentezza e senza fretta, un’area dai flussi turistici meno intensi. Partenze: 29 aprile, 23 maggio, 10 e 24 giugno, 22 luglio.","post_title":"Avalon Waterways ridisegna l'offerta sulla Francia","post_date":"2025-02-27T10:52:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740653536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una primavera nel segno delle novità per Italo, che allarga la rete multimodale alle navi da crociera mentre Itabus debutta sul mercato francese.\r

\r

Dal 1° aprile, dalle principali città italiane si arriva con Italo in stazione e da lì si prende, con il vantaggio di un unico biglietto, Itabus per raggiungere i porti di Venezia (5 servizi giornalieri), Civitavecchia (4 viaggi quotidiani) e Napoli (15 collegamenti al giorno), dove ci sarà la nave di Msc Crociere in connessione.\r

\r

Si potrà così arrivare a Venezia Mestre con Italo e da lì prendere Itabus per raggiungere il porto cittadino o viceversa arrivare al porto e prendere il bus per andare in stazione; stessa cosa a Roma: si scende da Italo alla stazione Tiburtina e si prende Itabus diretto a Civitavecchia dove ci sarà la nave Msc Crociere in coincidenza. Per il porto di Napoli il servizio si estende: non sarà attivo solo per le connessioni con le crociere, ma Itabus servirà indipendentemente lo scalo portuale per collegare anche i servizi marittimi le altre destinazioni del golfo.\r

\r

«Il futuro dei trasporti sarà sempre più multimodale - dichiara Gianbattista La Rocca, ad Italo e presidente Itabus -. Lavoriamo da tempo per rendere possibili simili sinergie, a beneficio dei nostri viaggiatori. Grazie all’arrivo di Msc come azionista di maggioranza, abbiamo rafforzato questo impegno. Il collegamento verso i porti rappresenta un ulteriore step in questa direzione e continueremo a crescere in questo senso».\r

\r

Discorso intermodalità che si estende anche agli aeroporti: entra così nel network Milano Malpensa con 4 servizi giornalieri che collegano lo scalo a città quali Bologna, Parma, Genova, Torino e Aosta (solo per citarne alcune). In quest’ottica raddoppiati anche i collegamenti verso il Marco Polo di Venezia (da 4 a 8 al giorno), incrementati i viaggi e le destinazioni connesse per gli scali di Orio al Serio, Catania e Fiumicino. Per quest’ultimo scalo, infatti nuove destinazioni in collegamento diretto grazie a Itabus: Salerno, Caserta, Firenze Scandicci, L’Aquila, Siena; inoltre, aumentati i servizi da e per Napoli con 15 collegamenti giornalieri che consentono di arrivare in aeroporto nella fascia oraria dalle 6:55 alle 16:05 e di ripartire con partenze in prevalenza concentrate a fine giornata 22:25.\r

\r

Itabus e la crescita all'estero\r

\r

Dopo il debutto dello scorso ottobre dei collegamenti per Lubiana e Zagabria (6 ogni giorno), dal 26 marzo prenderanno il via i nuovi collegamenti Itabus verso la Francia: 4 i viaggi quotidiani che connetteranno le principali città italiane (come Napoli, Caserta, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Piacenza, Milano e Torino) alle mete d’oltralpe di Chambèry e Lione. \r

\r

La Francia sarà raggiungibile anche grazie all’intermodalità treno più bus, con la semplicità di un unico biglietto: si arriva a Torino Porta Susa con Italo e da lì si prende Itabus, stessa cosa al ritorno partendo in bus da Lione e facendo il cambio a Torino per salire in treno e completare il proprio viaggio.\r

\r

Ad oggi, sono già 30 i collegamenti intermodali treno + bus offerti dal Gruppo Italo, sia sul territorio italiano che su quello europeo.\r

\r

La crescita all'estero non termina con la Francia: «Dopo aver consolidato la nostra presenza sul territorio nazionale, il prossimo step è rappresentato dall’estero - commenta Francesco Fiore, ad Itabus -. Prima il debutto in Slovenia e Croazia, da fine marzo attiveremo i servizi in Francia per poi proseguire nel corso dell’anno. Il 2025 sarà cruciale, approderemo in nuovi Paesi europei e rafforzeremo i servizi verso le grandi infrastrutture come aeroporti, porti e stazioni ferroviarie».","post_title":"Italo: l'intermodalità si aggancia alle crociere Msc. Debutto in Francia per Itabus","post_date":"2025-02-27T10:39:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740652791000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485567","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha ottenuto il via libera dal governo australiano per l'acquista del 25% delle quote di Virgin Australia dalla società di private equity statunitense Bain Capital. \r

\r

\r

\r

L'accordo, secondo quanto annunciato dal ministro del Tesoro, Jim Chalmers, porterà all'offerta di un maggior numero di voli e creerà più posti di lavoro, rafforzando la competitività nel settore.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

L'operazione segue il via libera della Commissione australiana sulla concorrenza ad un'alleanza quinquennale tra le due compagnie che assicurerà 28 collegamenti settimanali fra Doha e le città australiane di Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. Tra le condizioni imposte, la rappresentanza australiana nel consiglio di amministrazione della Virgin.\r

\r

\r

","post_title":"Qatar Airways ottiene il via libera per l'acquisizione del 25% di Virgin Australia","post_date":"2025-02-27T10:09:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740650982000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485533","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines Holidays si espande oltre i confini nazionali e raggiunge una serie di mercati chiave: la piattaforma per la vendita di pacchetti vacanze della compagnia aerea finora operativa solo in Turchia, debutta infatti in Europa, Regno Unito, Corea del Sud, Messico, Australia e altri paesi, in partnership con Hbx e Perfectstay.\r

\r

I turisti possono così organizzare voli, hotel, tour, attività, noleggio auto, trasferimenti aeroportuali, assicurazioni e altro ancora con pochi passaggi online: un'evoluzione che segna una significativa pietra miliare nell'obiettivo di Turkish Airlines di fornire esperienze di qualità e agevoli ai viaggiatori di tutto il mondo.\r

\r

Il lancio negli Stati Uniti è già programmato nei prossimi mesi.\r

\r

Per celebrare il lancio globale è stata lanciata una campagna promozionale: i viaggiatori che prenoteranno il loro primo pacchetto vacanza o tour in Turchia attraverso la piattaforma riceveranno l'accesso alla lounge dell'aeroporto. Inoltre, potranno usufruire di sconti fino a 350 € in base alla spesa totale effettuata durante il periodo di lancio.\r

\r

«I passeggeri in partenza dalla Turchia hanno apprezzato la comodità di prenotare l'intero viaggio attraverso Turkish Airlines Holidays. Ora stiamo estendendo questa comoda esperienza ai viaggiatori di tutto il mondo, rendendo la pianificazione delle vacanze più facile che mai e rafforzando la nostra presenza globale» ha commentato il ceo della compagnia di bandiera turca, Bilal Ekşi (nella foto).\r

\r

Nicolas Huss, ceo di Hbx ha aggiunto: «Grazie a questa collaborazione, i passeggeri possono ora migliorare i loro viaggi combinando i voli con il nostro vasto repertorio globale di accommodation, trasferimenti, autonoleggi ed esperienze, alimentato dall'avanzata tecnologia per la creazione di pacchetti di Perfect Stay, per creare la vacanza ideale».","post_title":"Turkish Airlines Holidays: la piattaforma per la vendita di pacchetti vacanze sbarca in Europa","post_date":"2025-02-27T09:15:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740647707000]}]}}