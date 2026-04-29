Air Transat rilancia sull’Italia: voli diretti per il Canada e voli in connessione verso Lima e Cancun Informazione PR Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, rafforza la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione estiva 2026 che conferma il ruolo strategico dell’Italia nei collegamenti verso il Canada. La compagnia opererà voli diretti per Toronto e Montréal da Roma, Venezia e Lamezia, con collegamenti attivi fino a ottobre 2026 e fino a 18 voli diretti settimanali dall’Italia in alta stagione. Toronto sarà raggiungibile con voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia, per un totale fino a 11 frequenze settimanali. Da Roma Fiumicino la rotta sarà operativa fino al 24 ottobre 2026 con 3 voli a settimana, che saliranno a 6 dal 18 giugno e diventeranno giornalieri dal 23 luglio. Da Venezia i collegamenti saranno attivi dal 2 maggio al 24 ottobre con 2 voli settimanali, il martedì e il sabato, che diventeranno 3 dall’8 giugno al 12 settembre, con partenze il lunedì, martedì e sabato. Confermata anche Lamezia-Toronto, dall’11 giugno al 15 ottobre, con 1 volo settimanale il giovedì: l’unico collegamento no-stop dalla Calabria verso Toronto. Sul fronte Montréal, Air Transat opererà da Roma fino al 24 ottobre 2026 con 5 voli settimanali, che diventeranno giornalieri dal 19 giugno. Da Venezia sarà inoltre possibile raggiungere Montréal con voli in connessione via Toronto, dal 2 maggio al 24 ottobre, con 2 frequenze settimanali, che saliranno a 3 dall’8 giugno al 12 settembre. «Da quasi 40 anni Air Transat è un riferimento solido e riconosciuto per i viaggiatori italiani che scelgono il Canada come destinazione. Rinnoviamo e consolidiamo il rapporto diretto con il trade e puntiamo a garantire ai passeggeri tariffe competitive, qualità di servizio, puntualità e affidabilità – commenta Tiziana Della Serra, md REPHOUSE® GSA e country manager Air Transat in Italia -. Per l’estate 2026 garantiamo fino a 18 voli diretti dall’Italia verso Toronto e Montréal. Inoltre, i passeggeri possono contare su comodi collegamenti in connessione verso Lima e Cancún da Roma e Venezia. Le prospettive per l’estate 2026 sono positive: Canada e Cancún si confermano le destinazioni più richieste del periodo». Oltre il Canada: voli in connessione da Roma e Venezia per Perù e Messico La programmazione 2026 si estende anche oltre il Canada. Dal 2 maggio al 24 ottobre Air Transat proporrà collegamenti in connessione da Roma e Venezia verso Lima, in Perù, e Cancún, in Messico, via Toronto o Montréal, operati sulle tratte di prosecuzione con A321-200. Da Roma saranno disponibili 3 frequenze settimanali per Lima, via Toronto e Montréal, mentre da Venezia è previsto 1 volo a settimana, il sabato, via Toronto. Per Cancún le connessioni saranno giornaliere via Toronto e Montréal, con stopover in andata a Toronto a carico del passeggero. I voli Lima e Cancún sono prenotabili su tutti i GDS con codice TS-649. Particolare attenzione viene riservata anche al segmento gruppi. Le agenzie che programmano viaggi studio o viaggi vacanze per l’estate 2026 potranno contare su tariffe competitive, condizioni flessibili e risposta garantita entro 48 ore per richieste a partire da un minimo di 10 persone. I passeggeri potranno volare in gruppo verso Canada, Perù e Messico, con partenze fino a ottobre 2026 da Roma e Venezia. Comfort a bordo e tariffe competitive Tra i vantaggi previsti figurano la combinabilità degli aeroporti, ad esempio con arrivo a Montréal e rientro da Toronto o viceversa, il bagaglio in stiva da 23 kg incluso nella tariffa, il bagaglio a mano e i pasti inclusi. Toronto si conferma inoltre una destinazione particolarmente adatta ai viaggi studio, grazie a un contesto sicuro, accogliente e multiculturale, mentre Montréal e Toronto consentono di costruire itinerari flessibili per gruppi leisure. I voli diretti intercontinentali dall’Italia al Canada saranno operati con aeromobili A330-300 o A330-200, configurati in Economy Class e Club Class. Sui collegamenti diretti dall’Italia al Canada i pasti sono sempre inclusi in Economy Class in tutti i livelli tariffari: Budget, Standard e Flex. Le tariffe Economy includono sempre il bagaglio a mano, mentre Standard e Flex comprendono anche un bagaglio in stiva. La Club Class prevede 2 bagagli in stiva da 23 kg, pasti gourmet, check-in prioritario e priorità bagagli, con condizioni differenziate tra Standard e Flex. Le agenzie di viaggio possono prenotare in GDS ed emettere su piastrina Air Transat, codice TS-649, oppure tramite l’ufficio biglietteria di REPHOUSE® GSA. Per prenotazioni e biglietteria: airtransat@rephouse.it | 06 59606512.

Per richieste gruppi: airtransat.gruppi@rephouse.it | 06 59606512. Condividi

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Come il Virgilio dantesco, come la figura del Grand Tour ottocentesco, accompagna il viaggiatore oltre la superficie, restituendo profondità, connessioni, senso. «Un viaggio così concepito non si limita a mostrare: interpreta. Non accumula luoghi, ma li mette in relazione. Ogni esperienza è pensata per pochi: per chi accetta di perdersi, con metodo; per chi crede che il viaggio non sia evasione, ma relazione, con i luoghi, con le persone, con le idee». Tre itinerari Ecco allora un primo itinerario, "Kuroshio, la Corrente Nera: Taiwan, Giappone e Cina". Si tratta di un viaggio che ha l'ambizione di leggere l’Estremo Oriente tra memorie condivise e futuri divergenti. Un itinerario accompagnato da sinologo e giornalista esperto di Cina. Taiwan, Giappone e Cina si uniscono lungo la traiettoria della Kuroshio, seguendo una corrente invisibile che per secoli ha trasportato idee prima ancora delle persone. Dalle matrici culturali condivise — buddhismo, scrittura, sistemi amministrativi — alle fratture e reinterpretazioni contemporanee, il percorso attraversa città, paesaggi e architetture come pagine di uno stesso racconto in trasformazione. Metropoli verticali, isole sospese, territori di frontiera: ogni luogo diventa un punto di osservazione per leggere come passato e futuro si intrecciano. "Cina tropicale" è invece un viaggio che attraversa il Sud della Cina tra metropoli ipertecnologiche e paesaggi ancestrali. Accompagnato da sinologo e giornalista esperto di Cina. Una Shenzhen futuristica, una Canton fatta di memorie, fino a Hong Kong. E ancora, Yangshuo e i suoi picchi carsici; le terrazze di riso di Longji, Detian, cascate che scorrono fra Cina e Vietnam in un paesaggio onirico. Un percorso che mette in tensione rituale e innovazione, memoria e accelerazione. Infine, la "Cina classica". 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Sebbene l'andamento al rialzo mostri un netto miglioramento nei viaggi in entrata, il pieno recupero non è ancora stato raggiunto. All'inizio del 2026, il numero di visitatori era salito a quasi tre quarti di quello registrato prima dello scoppio della pandemia nel 2019: un aumento costante, ma ancora inferiore ai massimi storici. \r

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Nonostante un leggero calo dal 2025, i viaggiatori provenienti dal Cile continuano a rappresentare la quota maggiore delle visite internazionali. La domanda proveniente dalle Americhe ha svolto un ruolo fondamentale nell’incremento complessivo del numero di arrivi. Con oltre 209.000 ingressi, il Cile rappresenta poco meno di un quarto di tutti i turisti stranieri. Ciononostante, i dati attuali superano di gran lunga – quasi del 60% – i volumi pre-pandemia, indicando un potenziale di crescita costante.\r

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Seguono gli Stati Uniti, con circa 143.000 visitatori, pari al 17,4%, e una crescita in aumento del 6,4% rispetto all'anno scorso; e ancora, l'Ecuador con 67.000 visitatori, poi la Bolivia con 53.000, seguita dalla Colombia con 40.000 e, leggermente indietro, il Brasile con 33.000. Complessivamente, questi sei paesi rappresentano il 66,1% dei viaggiatori stranieri in arrivo.\r

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Un trend di crescita supportato anche dall'adeguamento delle infrastrutture, che sostiene la ripresa della domanda. L'espansione delle rotte aeree collega ora anche le città secondarie, non solo Lima. La maggiore accessibilità gioca un ruolo importante quanto il cambiamento di atteggiamento dei viaggiatori. La ripresa si estende oltre i singoli centri nevralgici, raggiungendo regioni più ampie.","post_title":"Perù, 823.000 visitatori stranieri nel primo trimestre: è il miglior dato dal pre-Covid","post_date":"2026-04-29T11:59:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777463947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512530","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, rafforza la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione estiva 2026 che conferma il ruolo strategico dell’Italia nei collegamenti verso il Canada.\r

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La compagnia opererà voli diretti per Toronto e Montréal da Roma, Venezia e Lamezia, con collegamenti attivi fino a ottobre 2026 e fino a 18 voli diretti settimanali dall’Italia in alta stagione.\r

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Toronto sarà raggiungibile con voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia, per un totale fino a 11 frequenze settimanali. Da Roma Fiumicino la rotta sarà operativa fino al 24 ottobre 2026 con 3 voli a settimana, che saliranno a 6 dal 18 giugno e diventeranno giornalieri dal 23 luglio. Da Venezia i collegamenti saranno attivi dal 2 maggio al 24 ottobre con 2 voli settimanali, il martedì e il sabato, che diventeranno 3 dall’8 giugno al 12 settembre, con partenze il lunedì, martedì e sabato. Confermata anche Lamezia-Toronto, dall’11 giugno al 15 ottobre, con 1 volo settimanale il giovedì: l’unico collegamento no-stop dalla Calabria verso Toronto.\r

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Sul fronte Montréal, Air Transat opererà da Roma fino al 24 ottobre 2026 con 5 voli settimanali, che diventeranno giornalieri dal 19 giugno. Da Venezia sarà inoltre possibile raggiungere Montréal con voli in connessione via Toronto, dal 2 maggio al 24 ottobre, con 2 frequenze settimanali, che saliranno a 3 dall’8 giugno al 12 settembre.\r

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[caption id=\"attachment_513045\" align=\"alignright\" width=\"257\"] Tiziana Della Serra, md Rephouse e country manager Air Transat in Italia.[/caption]\r

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«Da quasi 40 anni Air Transat è un riferimento solido e riconosciuto per i viaggiatori italiani che scelgono il Canada come destinazione. Rinnoviamo e consolidiamo il rapporto diretto con il trade e puntiamo a garantire ai passeggeri tariffe competitive, qualità di servizio, puntualità e affidabilità - commenta Tiziana Della Serra, md REPHOUSE® GSA e country manager Air Transat in Italia -. Per l’estate 2026 garantiamo fino a 18 voli diretti dall’Italia verso Toronto e Montréal. Inoltre, i passeggeri possono contare su comodi collegamenti in connessione verso Lima e Cancún da Roma e Venezia. Le prospettive per l’estate 2026 sono positive: Canada e Cancún si confermano le destinazioni più richieste del periodo».\r

Oltre il Canada: voli in connessione da Roma e Venezia per Perù e Messico\r

La programmazione 2026 si estende anche oltre il Canada. Dal 2 maggio al 24 ottobre Air Transat proporrà collegamenti in connessione da Roma e Venezia verso Lima, in Perù, e Cancún, in Messico, via Toronto o Montréal, operati sulle tratte di prosecuzione con A321-200. Da Roma saranno disponibili 3 frequenze settimanali per Lima, via Toronto e Montréal, mentre da Venezia è previsto 1 volo a settimana, il sabato, via Toronto. Per Cancún le connessioni saranno giornaliere via Toronto e Montréal, con stopover in andata a Toronto a carico del passeggero. I voli Lima e Cancún sono prenotabili su tutti i GDS con codice TS-649.\r

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Particolare attenzione viene riservata anche al segmento gruppi. Le agenzie che programmano viaggi studio o viaggi vacanze per l’estate 2026 potranno contare su tariffe competitive, condizioni flessibili e risposta garantita entro 48 ore per richieste a partire da un minimo di 10 persone. I passeggeri potranno volare in gruppo verso Canada, Perù e Messico, con partenze fino a ottobre 2026 da Roma e Venezia.\r

Comfort a bordo e tariffe competitive\r

Tra i vantaggi previsti figurano la combinabilità degli aeroporti, ad esempio con arrivo a Montréal e rientro da Toronto o viceversa, il bagaglio in stiva da 23 kg incluso nella tariffa, il bagaglio a mano e i pasti inclusi. Toronto si conferma inoltre una destinazione particolarmente adatta ai viaggi studio, grazie a un contesto sicuro, accogliente e multiculturale, mentre Montréal e Toronto consentono di costruire itinerari flessibili per gruppi leisure.\r

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I voli diretti intercontinentali dall’Italia al Canada saranno operati con aeromobili A330-300 o A330-200, configurati in Economy Class e Club Class. Sui collegamenti diretti dall’Italia al Canada i pasti sono sempre inclusi in Economy Class in tutti i livelli tariffari: Budget, Standard e Flex. \r

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Le tariffe Economy includono sempre il bagaglio a mano, mentre Standard e Flex comprendono anche un bagaglio in stiva. La Club Class prevede 2 bagagli in stiva da 23 kg, pasti gourmet, check-in prioritario e priorità bagagli, con condizioni differenziate tra Standard e Flex.\r

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Le agenzie di viaggio possono prenotare in GDS ed emettere su piastrina Air Transat, codice TS-649, oppure tramite l’ufficio biglietteria di REPHOUSE® GSA.\r

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Per prenotazioni e biglietteria: airtransat@rephouse.it | 06 59606512.\r

Per richieste gruppi: airtransat.gruppi@rephouse.it | 06 59606512.","post_title":"Air Transat rilancia sull'Italia: voli diretti per il Canada e voli in connessione verso Lima e Cancun","post_date":"2026-04-29T11:58:27+00:00","category":["informazione-pr","trasporti"],"category_name":["Informazione PR","Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777463907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513010","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

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«Negli ultimi anni non è cambiata la voglia di viaggiare, ma il modo in cui le persone prendono decisioni. Oggi ogni scelta viene valutata con più attenzione, e questo rende fondamentale avere alle spalle una struttura in grado di gestire anche ciò che non è prevedibile. In questo contesto il ruolo del turismo organizzato è tornato centrale» commenta Anya Bracci, direttrice commerciale di Creo.\r

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Prenotare attraverso un’agenzia di viaggio e un tour operator significa oggi accedere a un sistema strutturato di tutele che accompagna il cliente in ogni fase: dalla prenotazione alla partenza, fino al rientro. Ma è proprio nell’evoluzione di queste coperture che oggi si gioca una parte rilevante della proposta. «Abbiamo sempre lavorato per costruire un modello che non si limiti a coprire l’imprevisto, ma che permetta al cliente di mantenere libertà decisionale anche dopo aver prenotato» aggiunge Bracci. In questa direzione si inseriscono le soluzioni assicurative evolute di Creo, che affiancano alla copertura base, già all risk e con la garanzia di un prezzo che non subisce mai adeguamenti carburante o valutari, ulteriori elementi di flessibilità e protezione.\r

Le nuove tutele\r

Tra questi, la possibilità di annullare il viaggio anche per motivi non documentabili fino a ridosso della partenza (fino a 11 giorni prima): dal semplice cambio idea alla scelta di modificare completamente la destinazione. «La nostra assicurazione integrativa offre una flessibilità che, nella pratica, consente al cliente di non sentirsi vincolato in modo rigido a una decisione presa settimane o mesi prima».\r

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Accanto alla fase pre-partenza, è primaria l’attenzione alla tutela durante il viaggio. Eventi straordinari, cambi operativi, situazioni impreviste richiedono oggi strumenti in grado di intervenire in tempo reale, coprendo eventuali costi aggiuntivi e garantendo continuità all’esperienza di viaggio. «In questi mesi si è percepito quanto sia importante poter contare su un sistema che non si attiva solo prima della partenza, ma che accompagna il cliente anche durante il viaggio, intervenendo quando serve». In questo contesto si inseriscono le garanzie cCreo legate alla gestione di eventi di forza maggiore, come calamità naturali o crisi internazionali, con coperture che prevedono la riprotezione del viaggio e il rientro senza costi aggiuntivi per il cliente.\r

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«Quello che vediamo oggi è un cambiamento nelle priorità: il cliente continua a voler partire, ma vuole sapere cosa succede se qualcosa cambia. È su questa risposta che si costruisce la fiducia. Il nostro sistema di tutele non è un adattamento dell’ultimo periodo. È un lavoro che abbiamo costruito nel tempo, con l’obiettivo di mettere davvero viaggiatrici e viaggiatori al centro». Un’impostazione che si riflette anche nella gestione operativa: nei primi giorni delle recenti tensioni internazionali, Creo è intervenuto per supportare non solo i propri clienti, ma anche viaggiatori rimasti senza assistenza, riproteggendoli con soluzioni sostenibili.\r

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«Il viaggio oggi non si vende solo per quello che include, ma per come viene gestito quando qualcosa cambia. Ed è lì che si misura davvero il valore di un operatore» conclude la manager.","post_title":"Creo rilancia con viaggi flessibili. Bracci: «Clienti al riparo da imprevisti e ripensamenti»","post_date":"2026-04-29T11:03:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777460612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In principio fu 'Crocodile Dundee': il celeberrimo film uscì in Australia il 24 aprile 1986 e negli Stati Uniti il 26 settembre 1986 trasformando di fatto la bellezza selvaggia del Kakadu National Park in una meta imperdibile a livello globale. Dundee non si limitò a battere record: inaugurò una nuova era del set jetting australiano, aprendo la strada a blockbuster come Mad Max: Fury Road, Anyone But You e molti altri.\r

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Oggi, quasi 40 anni dopo, il set jetting è ancora uno dei principali motori del turismo, con Crocodile Dundee citato come il contenuto più influente per i viaggiatori diretti in Australia. Un trend di viaggio importante tra i viaggiatori della Generazione Z e i Millennial, l’81% pianifica ormai le proprie vacanze in base a ciò che ha visto sullo schermo. Grazie a una vasta gamma di produzioni straordinarie realizzate in Australia, il mondo sta scoprendo i paesaggi diversi e unici del Paese attraverso le storie raccontate sullo schermo.\r

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Numerose le esperienze da vivere che ancora oggi consentono di ripercorrere le location del film: ad esempio, il Kakadu Tourism ha sviluppato un tour self drive, insieme a visite guidate, che mettono in mostra molte dei luoghi più celebri del film.\r

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Kakadu Adventure Tours porta i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo del Parco Nazionale con escursioni fuoristrada in 4WD da maggio a ottobre. I tour si concentrano su Gunlom, ma possono includere anche Maguk Falls, Jim Jim Falls, le Kubura Pools, Jarrangbarnmi (Koolpin Gorge) e altro ancora.\r

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E ci sono anche alloggi ispirati a Crocodile Dundee: dal Mercure Kakadu Crocodile Hotel a forma di coccodrillo oppure al Cooinda Lodge, dove è possibile scegliere tra camere d’hotel, tende glamping Outback Retreat climatizzate con bagno privato, lussuose Yellow Water Villas e ampie aree campeggio ombreggiate.\r

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Non può mancare, infine, l'avvistamento di un coccodrillo: accompagnati da guide locali esperte, la Yellow Water Cruise è una delle migliori esperienze naturalistiche attraverso il Yellow Water Billabong, un affluente del South Alligator River.\r

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","post_title":"Australia: 40 anni dopo 'Crocodile Dundee' il set-jetting è un richiamo fortissimo","post_date":"2026-04-29T11:02:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777460553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un contesto lavorativo in rapida e profonda trasformazione attende gli studenti che si stanno preparando ad entrare nei settori dell’hôtellerie e del turismo. La diffusione dell’intelligenza artificiale lascerà ai professionisti del comparto più tempo per gestire le relazioni umane, demandando alla tecnologia i compiti “automatizzabili” legati all’ordinaria gestione amministrativa di clienti e strutture. Come affrontare però questo nuovo tempo?\r

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Quali sono le nuove abilità richieste ai giovani in ingresso nel settore e quali le loro aspettative nei confronti del comparto che si prepara a riceverli? Queste le domande alla base del convegno organizzato a Torino dall’Istituto Professionale Statale \"G. Colombatto\", specializzato in Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera.\r

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“Per il sesto anno consecutivo – dichiara la dirigente scolastica Silvia Viscomi - l’Istituto “Colombatto” ha avuto l’onore di ospitare il convegno che ha visto riuniti Fiavet, Federalberghi, Confesercenti e l’Associazione direttori di albergo (Ada). Suggestivo il tema di questa edizione: l'Intelligenza artificiale che innova il mondo dell’Hôtellerie, con il contributo dell’Osservatorio permanente innovazione e lavoro di Federalberghi e Colombatto che ha stimolato riflessioni sui dati raccolti relativi all’occupazione giovanile nel settore”.\r

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Così l’AI modificherà il modo di lavorare nell’hôtellerie e nel turismo “Turning Point: non siamo più quelli di una volta. Nuove specializzazioni al tempo dell’AI” è il tema attorno al quale hanno ragionato gli specialisti dell’AI invitati al tavolo e supportati dagli interventi degli albergatori già quotidianamente impegnati nella gestione nelle tecnologie di ultima generazione. “La grande novità rispetto alle passate tecnologie, è che con l’AI abbiamo iniziato a dialogare. Questo cambia profondamente le cose: possiamo dare istruzioni e affidare dei compiti, che poi la macchina svolge in autonomia”, ha ricordato Massimo Giordani, innovation manager, presidente dell’Associazione Italia sviluppo marketing e chief advisor LabDec SAA-School of management dell’Università di Torino.\r

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“Grazie a questo supporto, il settore si arricchirà di tre nuove figure professionali. L’orchestratore di dati, cioè colui che grazie all’AI riesce a raccogliere ed elaborare una mole di dati enorme, prevedendo le tendenze della domanda ancora sommerse e agendo con anticipo sui fenomeni che si configureranno in futuro. L’altra figura è il Designer della Fiducia, che interviene quando la tecnologia si fa da parte ed entra in campo il fattore empatico umano, fondamentale per impostare con l’ospite una strategia relazionale corretta. E infine c’è il Curatore di Destinazione, che all’interno dell’hotel si occupa di promuovere il territorio, dando una coerenza narrativa alle diverse attrattive e costruendo esperienze e itinerari a misura del singolo viaggiatore”.\r

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“Oggi la macchina si adatta all’essere umano, ne comprende il tono di voce e agisce sulla base degli input che le vengono dati. Sicuramente questa è la grande rivoluzione generata dall’AI in ambito alberghiero, dove viene già utilizzata per gestire parte dei rapporti diretti con il cliente, ad esempio via email o telefono”, aggiunge Jacopo Stefani, tech product manager in contesti digitali e AI, founder di Conseris.\r

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“Piaccia o meno, l’automazione e la sua rapidità di reazione è oggi indispensabile per avere successo, per dare risposte rapide ai potenziali clienti, anche telefonicamente – sostiene Simone Russo, Ceo & founder AiDA AimSolutions -. I viaggiatori sono abituati alla velocità e non sono disposti ad attendere una risposta oltre il quinto squillo, né a dover attendere il giorno successivo per avere delle informazioni. Se non saremo in grado di rispondere rapidamente, passeranno a un’altra struttura. Gli umani rimangono però importanti, ed entrano in gioco quando ci sono richieste complesse. In questo caso i sistemi di AI passano la chiamata direttamente al personale”.\r

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Andrea Picco, Head of customer support NetToHotel tiene tuttavia a ricordare che “stiamo ancora operando in modo pionieristico e probabilmente commettiamo degli errori, ma non dobbiamo farci spaventare dall’AI, che entrerà sempre di più nel settore. A frenarne la diffusione, al momento, sono la carenza di specialisti e la resistenza al cambiamento da parte degli staff consolidati. Bisognerà che le aziende del comparto si convincano a lasciare alla macchina la logica e la velocità di calcolo, su cui non possono competere, per dare valore alla creatività e all’empatia”. Alla scuola, dunque, e ai giovani il compito di formarsi in questi ambiti, mentre alle aziende spetta il compito di specializzare lo staff nell’utilizzo corretto dell’AI.","post_title":"Istituto Colombatto di Torino: L'Intelligenza artificiale cambierà l'hôtellerie?","post_date":"2026-04-29T10:31:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777458719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'hotel Excelsior Venice Lido aprirà il 5 maggio la stagione estiva. L’unico hotel di lusso di Venezia con spiaggia privata, è stato sottoposto a importanti lavori di restyling.\r

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In occasione della riapertura stagionale, la proprietà di ispirazione moresca situata sull’isola del Lido, è pronta ad accogliere gli ospiti con un importante rinnovo delle camere, a cui si aggiungeranno la Palm Court restaurata e un nuovo ristorante terrazza signature.\r

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Inizia così un nuovo capitolo per l’hotel, che dal 1908 accoglie sulle rive dell’Adriatico sovrani, leader mondiali e star di Hollywood. Sin dalla sua apertura nel 1908, l’hotel Excelsior Venice Lido è sinonimo di fascino e prestigio culturale. Rifugio di reali, statisti e grandi della letteratura—da Winston Churchill a John Steinbeck—ha sempre offerto una combinazione unica tra vacanza mare e accesso privilegiato a Venezia. L’arrivo in barca attraversando la laguna è diventato un rituale per generazioni di ospiti illustri.\r

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Nell’ambito di un programma pluriennale di ristrutturazione, l’hotel riapre con una selezione di nuove camere e suite completamente trasformate. In continuità con la direzione stilistica presentata a fine 2025, gli ambienti rinnovati offrono una reinterpretazione contemporanea del lusso mediterraneo.\r

Le novità\r

Il nuovo capitolo nella storia dell’hotel si esprime pienamente nella Palm Court, completamente restaurata. L’ex lobby comune diventa uno spazio sofisticato, che restituisce all’area la sua funzione originaria di centro sociale e culturale della struttura. La Palm Court sarà arricchita da immagini d’archivio di attori, registi, reali e icone culturali che hanno attraversato le porte dell’hotel nel corso di oltre un secolo.\r

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Elemento centrale della ristrutturazione sarà l’arrivo di Amù Venice, il nuovo ristorante terrazza signature, pool bar e beach club dell’hotel, con 299 cabanas. Il ristorante si aggiungerà all’iconico Blue Bardel. Amù nasce in Costa Azzurra, sul rooftop del Fairmont Monte Carlo, per poi approdare sulla Costa del Sol presso il Gran Marbella Resort & Beach Club. Il suo arrivo a Venezia appare naturale: affacciato sull’Adriatico e sulla spiaggia dell’Excelsior, Amù Venice porterà al Lido lo stesso spirito raffinato ma rilassato, con un menu che intreccia le radici della Riviera con le ricche tradizioni gastronomiche del Veneto.\r

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«Siamo orgogliosi di rilanciare l’hotel Excelsior Venice Lido con trasformazioni così significative nei nostri spazi chiave - ha dichiarato Shan Kanasingham, chief operating officer -. Il nostro team ha lavorato con grande attenzione per preservare l’anima di questo storico hotel, elevando al contempo l’esperienza per gli ospiti contemporanei. Con l’introduzione di Amù Venice, la rinascita della Palm Court e le camere rinnovate, questo rilancio segna una nuova era per l’Excelsior, nel rispetto di tutto ciò che lo rende straordinario da oltre un secolo».","post_title":"Excelsior Venice Lido: la stagione comincia il 5 maggio all'insegna delle novità","post_date":"2026-04-29T10:15:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1777457738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512927\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Birgit Gfölner[/caption]\r

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Per molti, ma non per tutti. La crociera in veliero resta appannaggio di una clientela amante del mare e della scoperta, desiderosa di intercettare località lontane dai luoghi più visitati, raggiungibili facendo scalo nei piccoli porti preclusi ai giganti del mare. Tutto vero, ma Birgit Gfölner, sales manager di Star Clippers per il nostro mercato, sottolinea come, in verità, il viaggio in veliero possa accontentare i clienti – o almeno alcuni dei clienti – praticamente di ogni tipologia di agenzia di viaggio.\r

«Si tratta di una vacanza trasversale – spiega la manager durante la presentazione degli itinerari invernali tenutasi a Milano -, che va a intercettare le coppie, i gruppi di amici ma anche i single e le famiglie. Un modo di viaggiare che può incontrare anche le esigenze del segmento Mice, con la possibilità di charterizzare uno dei nostri tre velieri per eventi ad hoc». Naturale quindi l’elevata percentuale di repeater, che Gfölner stima in un 65%, ai quali viene riservata una riduzione speciale del 10% sulla quota.\r

Tre velieri in flotta\r

L’offerta di Star Clippers si compone di tre unità, l’ammiraglia Royal Clipper – della capienza di 227 passeggeri in 114 cabine – e le due unità più piccole, Star Clipper e Star Flyer – 166 passeggeri e 83 cabine ognuna. «Tutti i velieri dispongono di ampi spazi comuni e garantiscono un servizio che potremmo definire di categoria 4 stelle superiore. Gli ambienti sono molto curati e rispecchiano uno stile \"british\", quello delle crociere di altri tempi. Il tutto però riuscendo a mantenere un’atmosfera informale e rilassata, quasi “familiare” date le ridotte dimensioni e i contatti diretti con l’equipaggio. Si tratta di un’esperienza immersiva, che consente di vivere il mare e l’autenticità della navigazione a vela, con la possibilità di partecipare anche all’attività giornaliera dello staff». Una vacanza sana, sportiva, con grande attenzione agli stimoli culturali provenienti dalle destinazioni toccate e con un occhio di riguarda anche all'aspetto gastronomico.\r

Gli itinerari\r

Le navi di Star Clippers veleggiano nel Mediterraneo durante la stagione estiva. Poi, effettuata la traversata oceanica, d'inverno arrivano ai Caraibi, per crociere che comprendonio anche canale di Panama e Centro America. «Le novità sono sempre all’ordine del giorno. Fra le altre, segnalo le crociere estive 2027, con Star Flyer impegnata a proporre nuovi itinerari in Grecia e Turchia. Per l’estate 2027, potenziati anche gli itinerari in Italia, con partenze da Venezia e Civitavecchia. Altra grande novità riguarda l’inverno 2027-28, con un rinnovato impegno su Grenada & Antigua».\r

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Diversa la durata delle crociere, che dalle 4 notti delle crociere brevi previste per l’estate 2027 arriva fino alle 7 o 10 notti degli itinerari più lunghi, con possibilità di combinare più tratte fra loro. «Ad esempio, le crociere ai Caraibi da Barbados toccano le isole Windward o le Grenadine e possono essere unite in un viaggio di due settimane. Da St Maarten invece si possono scoprire alternativamente le isole del Tesoro o le Leeward».\r

Prezzi fissi\r

Intanto, Gfölner conferma che i prezzi delle crociere non subiranno modifiche dettate dal caro carburante.\r

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«Il mercato italiano è più sensibile di altri alle vicissitudini geopolitiche. Tuttavia, al momento non registriamo particolari cali sul fronte delle prenotazioni. Sta per scadere (30 aprile) lo speciale advance booking sui Caraibi, con ottimi riscontri sul Capodanno. Per spingere le prenotazioni di Natale abbiamo predisposto incentivi come la riduzione del 25% riservata ai single, la gratuità per il terzo passeggero in cabina, che paga solo le tasse portuali, e un credito speciale da spendere a bordo. Inoltre, abbiamo fatto focus sui piccoli gruppi con promozioni ad hoc, ma anche sulle famiglie, con il primo bambino che paga solo le spese portuali».\r

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Al trade Star Clippers dedica visite nave (le prossime sono in programma il 16 maggio a Nizza e il 30 maggio, 2 e 11 luglio a Venezia e Civitavecchia) e momenti di formazione che vanno dalle serate in collaborazione con i t.o. partner ai webinar.","post_title":"Star Clippers, Gfölner: «Le crociere in veliero sono un prodotto vendibile in ogni adv»","post_date":"2026-04-28T14:07:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777385253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gabbiano Livingston fa rotta verso la Cina, portando la conoscenza come esperienza, il viaggio come racconto. «Quello in Cina - si legge sul profilo Linkedin del t.o. - sarà un viaggio con Cicerone. Non una guida. Non un accompagnatore, ma una presenza capace di trasformare lo spazio in significato».\r

Il Cicerone — giornalista, scrittore, esperto, narratore — è colui che rende leggibile il mondo. Come il Virgilio dantesco, come la figura del Grand Tour ottocentesco, accompagna il viaggiatore oltre la superficie, restituendo profondità, connessioni, senso.\r

«Un viaggio così concepito non si limita a mostrare: interpreta. Non accumula luoghi, ma li mette in relazione. Ogni esperienza è pensata per pochi: per chi accetta di perdersi, con metodo; per chi crede che il viaggio non sia evasione, ma relazione, con i luoghi, con le persone, con le idee».\r

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Tre itinerari\r

Ecco allora un primo itinerario, \"Kuroshio, la Corrente Nera: Taiwan, Giappone e Cina\". Si tratta di un viaggio che ha l'ambizione di leggere l’Estremo Oriente tra memorie condivise e futuri divergenti. Un itinerario accompagnato da sinologo e giornalista esperto di Cina. Taiwan, Giappone e Cina si uniscono lungo la traiettoria della Kuroshio, seguendo una corrente invisibile che per secoli ha trasportato idee prima ancora delle persone. Dalle matrici culturali condivise — buddhismo, scrittura, sistemi amministrativi — alle fratture e reinterpretazioni contemporanee, il percorso attraversa città, paesaggi e architetture come pagine di uno stesso racconto in trasformazione. Metropoli verticali, isole sospese, territori di frontiera: ogni luogo diventa un punto di osservazione per leggere come passato e futuro si intrecciano.\r

\"Cina tropicale\" è invece un viaggio che attraversa il Sud della Cina tra metropoli ipertecnologiche e paesaggi ancestrali. Accompagnato da sinologo e giornalista esperto di Cina. Una Shenzhen futuristica, una Canton fatta di memorie, fino a Hong Kong. E ancora, Yangshuo e i suoi picchi carsici; le terrazze di riso di Longji, Detian, cascate che scorrono fra Cina e Vietnam in un paesaggio onirico. Un percorso che mette in tensione rituale e innovazione, memoria e accelerazione.\r

Infine, la \"Cina classica\". Un viaggio tra Pechino, Xi’an e Shanghai che attraversa la Cina delle grandi icone per rileggerla dall’interno, grazie a una rete di relazioni costruite in decenni di presenza nel Paese. Tra atelier di artisti e designer, studi di architetti e collezioni private custodite in luoghi inattesi, il percorso rivela come la tradizione venga continuamente reinterpretata; mentre uno storico delle mappe accompagna la lettura di quartieri, architetture e topografie, ricostruendo ciò che era e il perché delle trasformazioni urbane.","post_title":"Gabbiano Livingston fa rotta sulla Cina: tre itinerari per veri viaggiatori","post_date":"2026-04-28T12:59:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777381160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Antilles rimarrà a terra. Il tribunale di Pointe-à-Pitre ha pronunciato, lunedì 27 aprile, la liquidazione giudiziaria della compagnia regionale con cessazione immediata dell'attività, in mancanza di un'offerta di acquisto ritenuta sufficiente e credibile, ponendo fine a un tentativo di rilancio avviato nell'estate del 2024 ma compromesso da carenze in materia di sicurezza, un passivo superiore a 56 milioni di euro e perdite operative persistenti.\r

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Bloccata dal dicembre 2025 in seguito alla revoca del Coa da parte della direzione generale dell’Aviazione Civile (Dgac), Air Antilles era in amministrazione controllata dal 2 febbraio 2026. Il tribunale «converte la procedura di amministrazione controllata della Saem Air Antilles in procedura di liquidazione giudiziaria» e «ordina la cessazione immediata dell’attività», secondo la decisione citata dall’Afp.\r

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In questi mesi passati l’amministratore ha ritenuto «impossibile presentare un piano di risanamento in via continuativa, tenuto conto dell’entità del passivo stimato in oltre 56 milioni di euro e alla luce delle persistenti perdite operative», sottolinea la sentenza. Questo passivo e l'assenza di entrate a seguito del divieto di volo hanno segnato il destino della compagnia, che impiega 116 dipendenti.","post_title":"Air Antilles rimane a terra: il tribunale ordina la cessazione immediata delle attività","post_date":"2026-04-28T12:37:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777379844000]}]}}