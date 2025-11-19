Esperienze più umane e coinvolgenti negli aeroporti del futuro: l’indagine Aci World Voglia di esperienze incentrate sulla persona, su misura e indelebili: questa la tendenza più evidente che emerge dalla recente indagine di Aci World che analizza i trend chiave che caratterizzeranno il trasporto aereo nel 2026. L’analisi sull’Airport Service Quality mostra che negli aeroporti occorrerà creare esperienze che entrino in sintonia con le emozioni, i valori e il benessere dei passeggeri, riducendo l’ansia, creando fiducia e migliorando il comfort durante tutto il viaggio. La sesta edizione del rapporto di punta dell’Aci World si basa sulle opinioni di 4.125 viaggiatori in 30 paesi. Dal cliente all’esperienza umana: il contatto umano acquista importanza insieme all’efficienza guidata dalla tecnologia. Il 44% dei viaggiatori ritiene attualmente che i dipendenti degli aeroporti dimostrino empatia e il 48% percepisce un supporto proattivo, evidenziando un’opportunità di differenziazione per gli aeroporti. Tecnologia e personalizzazione: i viaggiatori mostrano un forte interesse per le soluzioni fuori dall’aeroporto che consentono loro di arrivare “pronti per volare”, tra cui il check-in remoto, il deposito bagagli fuori dall’aeroporto e la verifica biometrica. La disponibilità a utilizzare soluzioni biometriche è salita al 72% nel 2025 (57% nel 2021). Creare momenti speciali: gli aeroporti che combinano l’efficienza operativa con esperienze memorabili ottengono il massimo livello di soddisfazione; i viaggiatori apprezzano in particolare i tocchi locali che trasmettono un senso di appartenenza al luogo, dalla cucina regionale ai prodotti tipici.Benessere durante il viaggio: spazi puliti, silenziosi e progettati con cura che promuovono la calma e il comfort continuano a influenzare positivamente l’esperienza aeroportuale. Sostenibilità con impatto visibile: i viaggiatori sono più ricettivi alle iniziative di sostenibilità concrete e radicate nella comunità locale: le iniziative che promuovono l’occupazione, il turismo e le infrastrutture di trasporto, nonché la conservazione dell’ambiente, influenzano la percezione dei viaggiatori. «Il viaggiatore di oggi non si accontenta più di un’esperienza più veloce, ma ne desidera una più coinvolgente e uman – ha commentato il direttore generale di Aci World Justin Erbacci -. I viaggiatori desiderano una tecnologia che renda fluida l’esperienza e persone che offrano un servizio empatico. Si aspettano opzioni personalizzate e pronte all’uso prima di arrivare in aeroporto, spazi tranquilli e confortevoli, un’atmosfera locale familiare e una responsabilità sociale riconoscibile. Gli aeroporti che saranno leader nel 2026 saranno quelli in grado di offrire viaggi senza intoppi con relazioni umane autentiche e un più forte senso di appartenenza». Condividi

Incontri b2Bb e momenti di formazione hanno animato Going Square, evento dedicato agli Stati Uniti, principale destinazione lungo raggio del t.o.\r

\r

«Nonostante un contesto in evoluzione, l’Italia si conferma tra i mercati più dinamici per gli Usa (1,1, milioni nel 2024, n.d.r), superando del 3% i livelli pre-pandemia. Da gennaio ad agosto 2025 gli arrivi degli italiani hanno registrato un + 7%, in controtendenza rispetto ad altri nazioni europei – ha precisato Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – e il cambio favorevole supporta programmazioni di medio-lungo periodo».\r

\r

A sostegno di questa espansione, e in vista di un 2026 già definito “Anno d’oro del turismo Usa\", Going ha riunito a bordo de La Suprema, ammiraglia Gnv, i vertici Going, una novantina di agenti fidelizzati del Nord Italia e quindici partner internazionali per raccontare l’evoluzioni del t.o. negli ultimi tre anni e le prospettive future.\r

Appuntamento a stelle e strisce\r

L’appuntamento, “a stelle e strisce” non poteva trovare scenario più simbolico della città natale di Cristoforo Colombo, ideale per ispirare una nuova “scoperta dell’America”. «L’obiettivo è mostrare tutte le potenzialità di Going e dei partner – ha proseguito Casabianca –, ognuno frammento di un Paese a più sfaccettature. Dai grandi circuiti urbani con estensioni in Giamaica e Aruba, ai viaggi tematici, fino a territori “secondari”, sorprendenti e dai tanti spunti inattesi. Senza dimenticare le crociere Msc, con sette navi operative da quattro porti statunitensi: Miami, Port Canaveral, New York e ora anche Galveston, da cui sarà possibile esplorare il Texas, integrando itinerari terrestri e crocieristici. Un’America in grado di soddisfare sia il turista, orientato a soluzioni rapide e standardizzate, sia il viaggiatore, alla ricerca di esperienze dai contenuti unici, secondo proposte personalizzabili in linea con le esigenze di ciascun cliente».\r

\r

Il 2026 segnerà inoltre il primo anno pieno di Going come rivenditore ufficiale di Walt Disney World Florida, un riconoscimento strategico che offre opportunità sia per viaggi esclusivi in Florida sia per tour multitappa negli States. «Con Going Square vogliamo dimostrare il valore aggiunto degli agenti di viaggio – ha chiarito Casabianca – fornendo loro strumenti e competenze per aiutarli a conquistare coloro che viaggiano negli Stati Uniti senza passare dalle agenzie, in particolare i repeater, spesso convinti di organizzare tutto autonomamente. Per il cliente finale, affidarsi a professionisti aggiornati significa ottimizzare tempi, evitare errori e vivere un’esperienza di viaggio completa e di qualità»..\r

\r

Per il 2026 è già stato definito un calendario di appuntamenti bB2b sul territorio per formazione, aggiornamento e supporto alle agenzie, con la partecipazione alle principali fiere di settore.\r

\r

(Federica De Luca)\r

\r

","post_title":"Going Square: obiettivo puntato sui viaggi negli Stati Uniti","post_date":"2025-11-19T12:36:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763555789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Voglia di esperienze incentrate sulla persona, su misura e indelebili: questa la tendenza più evidente che emerge dalla recente indagine di Aci World che analizza i trend chiave che caratterizzeranno il trasporto aereo nel 2026.\r

\r

L'analisi sull'Airport Service Quality mostra che negli aeroporti occorrerà creare esperienze che entrino in sintonia con le emozioni, i valori e il benessere dei passeggeri, riducendo l'ansia, creando fiducia e migliorando il comfort durante tutto il viaggio. La sesta edizione del rapporto di punta dell'Aci World si basa sulle opinioni di 4.125 viaggiatori in 30 paesi. \r

\r

Dal cliente all'esperienza umana: il contatto umano acquista importanza insieme all'efficienza guidata dalla tecnologia. Il 44% dei viaggiatori ritiene attualmente che i dipendenti degli aeroporti dimostrino empatia e il 48% percepisce un supporto proattivo, evidenziando un'opportunità di differenziazione per gli aeroporti.\r

\r

Tecnologia e personalizzazione: i viaggiatori mostrano un forte interesse per le soluzioni fuori dall'aeroporto che consentono loro di arrivare “pronti per volare”, tra cui il check-in remoto, il deposito bagagli fuori dall'aeroporto e la verifica biometrica. La disponibilità a utilizzare soluzioni biometriche è salita al 72% nel 2025 (57% nel 2021).\r

\r

Creare momenti speciali: gli aeroporti che combinano l'efficienza operativa con esperienze memorabili ottengono il massimo livello di soddisfazione; i viaggiatori apprezzano in particolare i tocchi locali che trasmettono un senso di appartenenza al luogo, dalla cucina regionale ai prodotti tipici.Benessere durante il viaggio: spazi puliti, silenziosi e progettati con cura che promuovono la calma e il comfort continuano a influenzare positivamente l'esperienza aeroportuale.\r

\r

Sostenibilità con impatto visibile: i viaggiatori sono più ricettivi alle iniziative di sostenibilità concrete e radicate nella comunità locale: le iniziative che promuovono l'occupazione, il turismo e le infrastrutture di trasporto, nonché la conservazione dell'ambiente, influenzano la percezione dei viaggiatori.\r

\r

«Il viaggiatore di oggi non si accontenta più di un'esperienza più veloce, ma ne desidera una più coinvolgente e uman - ha commentato il direttore generale di Aci World Justin Erbacci -. I viaggiatori desiderano una tecnologia che renda fluida l'esperienza e persone che offrano un servizio empatico. Si aspettano opzioni personalizzate e pronte all'uso prima di arrivare in aeroporto, spazi tranquilli e confortevoli, un'atmosfera locale familiare e una responsabilità sociale riconoscibile. Gli aeroporti che saranno leader nel 2026 saranno quelli in grado di offrire viaggi senza intoppi con relazioni umane autentiche e un più forte senso di appartenenza».","post_title":"Esperienze più umane e coinvolgenti negli aeroporti del futuro: l'indagine Aci World","post_date":"2025-11-19T12:25:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763555127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Atlantis Bay entra a far parte di The Leading Hotels of The World. L'hotel cinque stelle parte della collezione VRetreats di VOIhotels raggiunge così un importante traguardo nel segno dell'ospitalità di lusso.\r

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Atlantis Bay tra i membri di The Leading Hotels of the World. Il suo ingresso riflette il nostro costante impegno nel collaborare con albergatori indipendenti e di spirito libero, che donano autenticità e creatività ad ogni soggiorno. L’hotel arricchisce il nostro portfolio mediterraneo con una prospettiva squisitamente siciliana, in cui l’ospitalità si esprime attraverso il legame, la maestria artigianale e una profonda connessione con il territorio. Insieme al Mazzarò Sea Palace, sempre parte della collezione VRetreats, rafforza la presenza di Lhw a Taormina e arricchiesce la nostra comunità di albergatori indipendenti, capaci di trasformare le storie locali in ricordi indelebili per i viaggiatori\" ha commentato Deniz Omurgonulsen, vice Ppresident of member experience di The Leading Hotels of the World. \r

Con questo ingresso, la struttura si unisce a oltre 400 hotel e resort di lusso, presenti in più di 80 paesi, sancendo ancora una volta la propria appartenenza a una delle community alberghiere più prestigiose al mondo. \r

\r

L'hotel\r

L’Atlantis Bay, unico hotel situato nei pressi della baia delle Sirene a Taormina, si distingue per l'architettura che richiama un antico villaggio di pescatori e per la spiaggia privata. Le 71 camere offrono un’esperienza di charme mediterraneo a cui è affiancata una proposta enogastronomica che si sviluppa in tre ambienti distintivi: dal Beach Bar per un light lunch informale, al Kori Bar per aperitivi al tramonto, fino al ristorante gourmet Nui, che reinterpreta in chiave contemporanea i sapori della tradizione mediterranea. Il benessere trova, inoltre, la sua espressione anche nell’area wellness Hyd’or.\r

«Con l’ingresso dell’Atlantis Bay nella community di The Leading Hotels of The World, celebriamo un nuovo traguardo nel nostro cammino di crescita, volto a rafforzare la presenza di VRetreats nel mondo dell’ospitalità di lusso internazionale - aggiunge Angelo La Riccia, direttore commerciale VOIhotels -. Dopo il Mazzarò Sea Palace, questa nuova affiliazione testimonia la nostra costante ricerca dell’eccellenza, la cura dei dettagli e la passione con cui rendiamo ogni soggiorno un’esperienza memorabile». \r

\r

","post_title":"Atlantis Bay entra a far parte di The Leading Hotels of The World","post_date":"2025-11-19T12:23:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763554992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501939\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pietro Moretti[/caption]\r

Ag Hotel Consulting cresce. La divisione di Ag Group specializzata nella crescita, nella gestione e nel riposizionamento strategico di hotel, resort e boutique property ha all'attivo un portfolio di 40 strutture e un team composto da 40 professionisti. L'obiettivo è ambizioso: raggiungere 70 strutture, di cui 25 in formula manchising, entro il 2030.\r

«Il nostro obiettivo - spiega Pietro Moretti, director di Ag Hotel Consulting - è accompagnare gli albergatori in un percorso di crescita concreta, misurabile. Non ci limitiamo a offrire consulenza, ma ci integriamo nei progetti diventandone parte attiva, supportando le strutture nelle scelte strategiche e gestionali. AgG Hotel Consulting opera in outsourcing, sostituendosi alle risorse che la proprietà dovrebbe assumere internamente. Grazie alle economie di scala, mettiamo a disposizione know-how, professionisti qualificati, continuità operativa e la possibilità di ottimizzare e ammortizzare i costi. La forza di Ag Hotel Consulting risiede nella capacità di coniugare la solidità di un gruppo strutturato con una competenza che coglie in profondità le dinamiche dell’hôtellerie. La nostra missione è chiara: generare valore duraturo per gli hotel con cui collaboriamo, rafforzandone l’identità e la competitività sul mercato».\r

\r

La mission\r

Ag Hotel Consulting si inserisce in modo organico nei processi delle strutture, per ottimizzare il potenziale di ogni hotel e valorizzarne l’identità. L’obiettivo è costruire solidi percorsi di crescita, che spaziano dalla pianificazione strategica alla distribuzione, fino alla gestione quotidiana delle attività. Un approccio che si traduce in risultati concreti, come dimostrano i successi di Villa Athena Resort, Hotel della Piana, Hannah Hotels Collection e Adèsso Hotel.\r

L’attività di Ag Hotel Consulting si fonda su un modello integrato e flessibile, efficace anche per start-up alberghiere, poiché consente di costruire lo scheletro stesso del progetto, definendone strategia, identità e processi fin dalle fondamenta.\r

\r

L'offerta\r

L’offerta si articola in quattro macroaree coordinate. L’area operations presidia gli aspetti strategici e organizzativi, dal project management alla pianificazione alberghiera, proponendo le figure chiave e garantendo la migliore qualità dei fornitori selezionati, oltre alla definizione di budget timeline operativa. La componente distribution sostiene il posizionamento commerciale delle strutture grazie alle attività di revenue management e sales representation, insieme a iniziative mirate di digital marketing e comunicazione per accrescere visibilità e identità del brand. A queste aree si affiancano gli add-on services, che assicurano un supporto trasversale con soluzioni di prenotazione centralizzata, gestione dei canali social, favorendo il coordinamento tra tutte le funzioni operative. Completa il quadro la macroarea partners, che mette a disposizione una rete consolidata di fornitori qualificati nei settori tech, f&b, wellness, servizi di graphic design, ufficio stampa e pr, esperienze tailor made.\r

\r

Da questa architettura modulare prendono forma due format gestionali flessibil. Distribution Plus si rivolge agli hotel già operativi che intendono migliorare la redditività e le performance commerciali mantenendo piena autonomia gestionale. Manchising, invece, è un modello end-to-end ideato per start-up, nuove aperture e riposizionamento.\r

\r

Nel 2025, AG Hotel Consulting conferma una strategia di sviluppo orientata alla crescita qualitativa del portfolio, selezionando e valorizzando strutture sempre più upscale e luxury. L’obiettivo è consolidare la propria posizione come partner di riferimento per l’hôtellerie italiana d’eccellenza, con un’offerta dedicata ai singoli imprenditori, fondi d’investimento, family office e piccole collection alberghiere.","post_title":"Ag Hotel Consulting: obiettivo a 70 strutture entro il 2030","post_date":"2025-11-19T11:10:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763550630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo il Global Travel Trends Report 2025, il 77% dei viaggiatori globali desidera viaggiare in modo più consapevole, orientandosi verso esperienze che riflettono le tradizioni locali e la cultura del territorio. Proprio per questo molte realtà italiane stanno valorizzando i borghi, preservando tradizioni e promuovendo un turismo sostenibile. Un esempio è Site Holding, impresa toscana attiva dal 1976, che con progetti come la Fattoria San Lorenzo e il recupero di casali nel Parco dell’Uccellina coniuga sostenibilità, valorizzazione del territorio e turismo esperienziale.\r

\r

Site Holding nasce nel 1976 dalla visione di Mario Becagli, imprenditore che ha creduto nella valorizzazione dei territori attraverso l’agricoltura e l’accoglienza.\r

Oggi l’azienda, guidata da Teresa e Tommaso Becagli, continua a operare tra Firenze e la Maremma, custodendo un legame profondo con la terra e con i luoghi che la famiglia abita da generazioni.\r

\r

La Fattoria San Lorenzo, nella Maremma grossetana, rappresenta il cuore di questo percorso: 450 ettari tra oliveti e grani antichi, dove le dimore rurali sono integrate in un paesaggio agricolo ancora intatto. Accanto alla fattoria, l’azienda gestisce lo storico Bagno Sirena a Castiglione della Pescaia, simbolo del legame tra costa ed entroterra ed ha avviato nuovi progetti di recupero architettonico di antichi casolari all’interno del Parco dell’Uccellina.\r

\r

Negli ultimi anni Site Holding ha dato nuova linfa ai luoghi che da sempre la ispirano, trasformando poderi e casali in esperienze di accoglienza capaci di restituire autenticità e senso del tempo. Crescere per l’azienda significa rigenerare, creare opportunità per chi vive e lavora la terra, custodire la memoria dei luoghi e offrire a chi viaggia l’occasione di entrare in sintonia con la Toscana più intima e reale.\r

\r

«Siamo cresciuti in una Toscana che cambia lentamente, e proprio per questo insegna la pazienza - racconta Tommaso Becagli, ceo di Site Holding - L’eredità di mio padre è stata la curiosità: guardare a un terreno non solo per ciò che produce, ma per le relazioni che genera. Credo che l’ospitalità debba avere lo stesso spirito: accogliere senza forzare, lasciare che chi arriva entri in sintonia con ciò che lo circonda. La Maremma, con la sua luce e la sua misura, ci ricorda che la bellezza è un equilibrio fragile: il nostro compito è conservarlo, senza mai trasformarlo in spettacolo».","post_title":"Site Holding, nuovi investimenti per valorizzare il territorio e offrire esperienze sostenibili","post_date":"2025-11-19T10:59:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1763549940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia avanza verso il Flight Plan 2030, destinato ad ampliare il network dei collegamenti a lungo raggio e a rafforzare la propria leadership nella connettività tra Europa e Americhe con l'annuncio della nuova rotta Madrid-Toronto.\r

\r

Dal 13 giugno 2026 il vettore spagnolo opererà cinque frequenze settimanali - lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica - sulla tratta per Toronto, per un totale di 37.000 posti durante la prossima stagione estiva. Sulla rotta sarà impiegato l'Airbus A321Xlr, di cui Iberia è stata la compagnia aerea di lancio, un anno fa.\r

\r

Il lancio rientra dunque nel Flight Plan 2030, la roadmap strategica di Iberia per i prossimi anni, che prevede un investimento di 6 miliardi di euro nel rinnovo e nell'espansione della flotta, che passerà dagli attuali 48 velivoli a lungo raggio a 70, nella digitalizzazione dei servizi, nel miglioramento dell'esperienza dei clienti e nell'apertura di nuove destinazioni.\r

\r

«Toronto sarà la nostra 49ª destinazione, segnando una pietra miliare nella storia di Iberia - ha affermato María Jesús López Solás, chief commercial, network development and alliances officer di Iberia -. Questo collegamento avvicinerà il Canada alla Spagna e all'Europa, offrendo ai viaggiatori canadesi più opzioni per scoprire il nostro Paese e il continente europeo con la migliore esperienza possibile. Operare questa rotta con l'Airbus A321Xlr non è solo una decisione operativa, ma una dichiarazione di principi: innovazione, efficienza e sostenibilità sono i pilastri su cui costruiamo il nostro futuro».\r

\r

«Con quasi 70.000 passeggeri che viaggiano ogni anno tra l'aeroporto internazionale Toronto Pearson e Madrid-Barajas, questa nuova partnership rafforzerà la nostra rete globale e offrirà ai viaggiatori ancora più opzioni per vivere la vivace cultura spagnola, migliorando al contempo la connettività con destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa» ha aggiunto Deborah Flint, president & ceo, Toronto Pearson.","post_title":"Iberia cresce sul lungo raggio con la Madrid-Toronto, operativa dal 13 giugno","post_date":"2025-11-19T10:47:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763549268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sun Siyam si prepara alle feste di Natale e Capodanno con un ricco programma di eventi. Per chi è legato alle tradizioni, anche alle Maldive sarà possibile vivere l’atmosfera dei giorni di festa mentre chi ha voluto lasciarsi alle spalle il freddo potrà approfittare di sole, mare e relax o dedicarsi a una delle tante attività proposte.\r

Per questo speciale periodo dell’anno, ogni resort ha ideato un proprio programma per arricchire il soggiorno degli ospiti coinvolgendoli in prima persona. Come da tradizione, in tutti i resort non mancherà Babbo Natale che arriverà sulla spiaggia per distribuire doni e dolci ai bambini.\r

\r

I programmi speciali\r

ReelWorld è il tema di Siyam World - Lifestyle Collection, il resort più iconico della collezione, che si trasforma in un set cinematografico a cielo aperto, dove fantasia, acrobazie, comicità e magia si uniscono in un’esperienza spettacolare. I quattro mondi leggendari di Harry Potter, Mission Impossible, Pirati dei Caraibi e Austin Powers propongono attività dall’alba al tramonto per una vacanza da film, dove gli ospiti sono i protagonisti.\r

Dalla scuola di magia agli spettacoli acrobatici, alle corse a ostacoli; dalla caccia al tesoro alle avventure acquatiche dei pirati, agli spettacoli teatrali, il programma è ampio. Inoltre, competizioni sportive di gruppo e gare, come la corsa di 3 chilometri tra i sentieri nella folta vegetazione dell’isola: al vincitore un soggiorno di 5 notti per due persone nel 2026, con trasferimento in idrovolante incluso e trattamento Wow! Inclusive, il più completo di Siyam World.\r

Glamourous è, invece, il leit motiv che ha ispirato Sun Siyam Iru Fushi - Luxury Collection per le festività, unendo intrattenimento, alta cucina ed esperienze per tutta la famiglia per culminare nel conto alla rovescia di Capodanno, con fuochi d’artificio sul mare delle Maldive. Tra gli eventi più attesi la presentazione dei vini di annate prestigiose invecchiati a 30 metri sotto la superficie dell’oceano Indiano, che saranno degustati il 23 dicembre. E glamourous sarebbe anche vincere un altro soggiorno al Sun Siyam Iru Fushi, in palio per coloro che proveranno alcune delle tante attività proposte dal resort, come un trattamento per due nell’esclusiva The Spa by Thalgo o un Cinema by Moonlight con proiezione privata sulla spiaggia.\r

Al Sun Siyam Olhuveli - Lifestyle Collection, gli ospiti vengono trasportati nel mondo di Mystival, celebrazione caleidoscopica di musica, fantasia e creatività. A guidare i festeggiamenti sarà il duo elettronico francese Dj Trinix, noto per i brani che fondono diversi generi musicali insieme all'artista pop di origine italiana Matilde G, che illuminerà il palco con la sua voce. Su tutte e tre le isole di Sun Siyam Olhuveli, Main, Dream e Romance, non mancheranno installazioni artistiche, esperienze culinarie e serate di gala a tema, culminando in un conto alla rovescia di Capodanno sotto le stelle.\r

Sun Siyam Vilu Reef - Privé Collection ospiterà Ocean Odyssey, un’esperienza che combina intrattenimento ad alta energia e avventure ispirate all’oceano. Il calendario delle festività del resort include spettacoli di danza Fire & Led, performance di danza del ventre, lotterie e promozioni speciali alla spa. Gli amanti dell’avventura possono partecipare a Double Action Safaris per ammirare squali balena e mante, o vivere l’emozione di un giro in Jet Car attraverso la laguna, mentre i bambini si divertono con laboratori creativi e altre attività.\r

A Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection si svolge Eden Reimaginate: l’isola si trasforma in un rifugio di equilibrio e rinascita in cui le radici autentiche si fondono con l’espressione contemporanea, creando un’atmosfera vibrante, immersiva e reinterpretata in chiave moderna. Artisti e dj di ogni angolo del mondo si esibiranno creando atmosfere in linea con il resort: tutti insieme si esibiranno per salutare il nuovo anno per un finale di grande impatto visivo e musicale.\r

Nelle agenzie di viaggio italiane Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection viene proposto in esclusiva da Idee per Viaggiare.","post_title":"Sun Siyam si prepara al Natale: ecco le iniziative in programma","post_date":"2025-11-19T10:39:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763548742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501911","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna la campagna Shock Days di Gattinoni Travel, c , di partner e la possibilità di partire da qui ad agosto 2026.\r

Dal 18 al 28 novembre, i clienti delle agenzie Gattinoni potranno scegliere fra 5 fasce di prezzo – da 499 euro a 1399 euro – selezionate insieme ai partner della campagna: Alpitour World, Atitur, Cabo Verde Time, Brixiaclub, Futura, Going, I Grandi Viaggi, Kalimera, Kappa Viaggi, Nicolaus, TH Resorts, Gattinoni Travel e Dreampacker, il brand dedicato al target 21-45 anni.\r

I pacchetti comprendono volo e soggiorno (in qualche caso soggiorno senza trasporto); le destinazioni sono disponibili in base alla fascia di prezzo, rispettivamente 499 euro, 599 euro, 799 euro, 899 euro e 1399 euro a persona in doppia.\r

Le destinazioni comprendono Mar Rosso, Djerba, Minorca, Capo Verde, Zanzibar, Caraibi e Oman, solo per citarne alcune fra quelle balneari.\r

A sostegno della campagna è stata avviata una distribuzione capillare di materiali ad hoc per le agenzie, tra cui locandine, newsletter, landing page e strumenti digitali, pensati per amplificare la visibilità e favorire la comunicazione al pubblico.","post_title":"Gattinoni lancia di nuovo gli Shock Days di Gattinoni Travel","post_date":"2025-11-19T10:25:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763547951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evolution Travel ha rinnovato il suo portale web dedicato al diving e ha affidato la gestione ad Annalisa Artini, promotore tour operator con oltre 25 anni di esperienza nel settore.\r

\r

«È un prodotto che piace ai consulenti e ai viaggiatori e che dà risultati in termini economici - spiega Annalisa Artini -. Proprio per questo motivo c’era il desiderio di rilanciarlo». Annalisa Artini ha iniziato a praticare diving più di 25 anni fa, per poi immergersi in molteplici mari del pianeta. Una competenza acquisita sul campo, che 13 anni fa l'aveva già portata ad occuparsi del prodotto diving in Evolution Travel, prima di diventare responsabile programmazione per il Madagascar e poi promotore tour operator.\r

Esperienze personalizzate\r

Il portale specializzato di Evolution Travel punta a costruire esperienze personalizzate, a misura di sub, andando oltre la classica vacanza diving. «Se un cliente volesse immergersi nel mare dell’isola di Mafia, in Tanzania, potrebbe combinare un safari con le immersioni. In Indonesia, per fare un altro esempio, si può optare per un tour delle isole e dei vulcani, visitare il parco nazionale di Komodo e immergersi a Raja Ampat, isola con probabilmente la più grande biodiversità al mondo. Con le Maldive possiamo combinare Dubai. Sono tantissime le soluzioni possibili».\r

\r

La personalizzazione si spinge anche nella consulenza tecnica, per consigliare al cliente il momento migliore per fare diving in quel determinato luogo. «In zone tropicali ed equatoriali, quando il mare si scalda molto c'è più plancton e più pesce, ma anche meno visibilità. Inoltre consideriamo le capacità di ogni subacqueo: ci sono posti con immersioni facili e altri più impegnativi, dove bisogna “pinneggiare” controcorrente».\r

\r

Il portale web di Evolution Travel prevede proposte trasversali in tutto il mondo. Insieme a Daniela Romano e Walter Quintavalle, con cui collabora al progetto, Artini punta su mete dove l'azienda vanta contatti diretti con strutture e compagnie aeree. L'offerta copre soprattutto Indonesia (con Bali, le isole Gili, Raja Ampat), Oman, Madagascar, Maldive, alcune zone delle Filippine e la Tanzania con le isole di Mafia e Pemba.\r

\r

Il rilancio del portale diving proseguirà nei prossimi mesi con una promozione mirata sui social media. Un ritorno strategico per Evolution Travel in un segmento che ha dimostrato di mantenere elevato il suo appeal tra consulenti, tour operator e viaggiatori.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Evolution Travel rinnova il portale dedicato al diving","post_date":"2025-11-19T10:13:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763547238000]}]}}