Emirates torna a selezionare personale in Italia: tre open day il 25, 27 e 29 settembre Emirates a caccia di personale di bordo in Italia, dove ha programmato tre giornate di reclutamento, con open day che si terranno il 25, il 27 e il 29 rispettivamente a Milano, Firenze e Bari. Nel dettaglio il calendario prevede, a partire dalle ore 9.00: Milano, 25 settembre 2024: Hyatt Centric Milan Centrale, Via Giovanni Battista Pirelli, 20 Firenze, 27 settembre 2024: Sina Villa Medici, Autograph Collection, Via Il Prato, 42 Bari, 29 settembre 2024: Hi Hotel Bari, Via Don Guanella, 15/L Gli eventi rientrano nel vasto piano della compagnia aerea di Dubai volto all’ampliamento del numero di dipendenti, un percorso iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023, in cui Emirates ha assunto 8.000 membri dell’equipaggio di cabina, grazie anche all’organizzazione di open day dedicati in 353 città del mondo. Nell’agosto del 2023, il team ha superato i 20.000 membri dell’equipaggio e oggi fanno parte del team multinazionale oltre 22.700 membri dell’equipaggio di cabina, tra cui più di 725 italiani. Per tutto il 2024, il team di reclutamento di Emirates sta organizzando eventi e giornate di recruiting in più di 460 città in sei continenti, con l’obiettivo di aumentare il numero degli attuali membri dell’equipaggio di cabina di un ulteriore 25%. La ricerca di nuovo personale di cabina arriva anche in parallelo al rinnovodegli A380 con l’inserimento della nuova classe di volo Premium Economy e la consegna dei nuovi Airbus A350 e Boeing 777-X. Nel mirino della campagna mondiale c’è l’aggiunta di 5.000 membri al team dell’equipaggio. La ricerca di nuovo personale è pensata soprattutto per chi si affaccerà presto al mondo del lavoro o per chi ha da poco mosso i primi passi nel settore: gli interessati devono inviare una candidatura online con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sul sito della compagnia. Condividi

