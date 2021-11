Emirates stipula un nuovo accordo di code share con airBaltic

Emirates ha siglato un accordo di codeshare con airBaltic che garantirà ai passeggeri una connettività ampliata da e per Lettonia, Estonia, Lituania e Finlandia. In parallelo, i clienti di airBalitc beneficeranno dell’accesso alla rete globale di Emirates, attraverso l’hub di Dubai.

“Emirates è un fornitore di connettività veramente globale, e siamo entusiasti di iniziare una nuova partnership insieme ai voli diretti tra Riga e Dubai che abbiamo introdotto a settembre – ha dichiarato Martin Gauss, amministratore delegato di airBaltic -. La nuova partnership permetterà ai nostri passeggeri di raggiungere nuove destinazioni in Asia, Australia e oltre”.

Attualmente Emirates conta accordi di code share con 22 compagnie aeree partner e due compagnie ferroviarie. All’inizio di questo mese, Emirates e Gulf Air hanno firmato un memorandum d’intesa per sviluppare una più forte cooperazione commerciale; un altro MoU è stato siglato anche con Garuda Indonesia per stabilire una partnership di code share.