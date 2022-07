Emirates seleziona personale di bordo a Roma, Bari e Palermo

Emirates torna a selezionare in Italia nuovi candidati da inserire nei propri equipaggi.Emirates torna a selezionare in Italia nuovi candidati da inserire nei propri equipaggi. Dopo gli open day di Milano e Venezia, la compagnia aerea di Dubai organizza tre nuovi eventi: Roma – 21 luglio, presso Radisson Blu GHR Rome, ore 9.00; Bari – 23 luglio, presso Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari, ore 9.00; Palermo – 25 luglio, presso Astoria Palace Hotel, ore 9.00.

I candidati interessati possono presentarsi con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. È consigliato pre-registrarsi, per rendere più agile il processo di selezione. I candidati che non si iscriveranno online potranno comunque farlo direttamente all’open day. I candidati dovranno essere pronti a trascorrere l’intera giornata presso la sede, visto che i selezionati saranno informati sugli orari delle ulteriori valutazioni e dei colloqui il giorno stesso.

Il team del personale di bordo Emirates ha un dna globale e rappresenta 160 nazionalità che riflettono il mix di passeggeri e le destinazioni del network di oltre 130 città in sei continenti.