Emirates seleziona assistenti di volo in Italia: prossime tappe Bari e Milano Emirates torna a selezionare personale di bordo in Italia: con il mese di giugno proseguono gli open day del vettore di Dubai in alcune città. Dopo le tappe di Venezia, lo scorso 31 maggio, di Trieste, il 2 giugno, e di Firenze oggi, 4 giugno, sarà poi la volta di Bari il 6 giugno – presso il Nicolaus Hotel – e dell’area di Milano, il 18 giugno – allo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre. Gli incontri, come si legge da Il Corriere.it, iniziano generalmente alle ore 9.00 e consentono ai candidati di entrare direttamente in contatto con i recruiter della compagnia senza dover sostenere una prima fase di colloquio a distanza. La campagna internazionale di reclutamento per rafforzare il proprio organico di cabin crew si snoda a livello europeo con particolare focus sul mercato italiano, da sempre di grande interesse per Emirates. Le candidature possono essere presentate online attraverso il portale dedicato alle carriere del gruppo Emirates (a questo link). Per poter partecipare alla selezione è necessario avere almeno 21 anni, conoscere l’inglese scritto e parlato a un livello elevato e possedere almeno un anno di esperienza nel settore dell’ospitalità o del servizio clienti. Costituiscono un valore aggiunto la conoscenza di altre lingue straniere e precedenti esperienze in contesti internazionali. È richiesto un diploma di scuola superiore e l’idoneità a ottenere il visto di lavoro previsto dagli Emirati Arabi Uniti. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates torna a selezionare personale di bordo in Italia: con il mese di giugno proseguono gli open day del vettore di Dubai in alcune città. Dopo le tappe di Venezia, lo scorso 31 maggio, di Trieste, il 2 giugno, e di Firenze oggi, 4 giugno, sarà poi la volta di Bari il 6 giugno - presso il Nicolaus Hotel - e dell'area di Milano, il 18 giugno - allo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre. Gli incontri, come si legge da Il Corriere.it, iniziano generalmente alle ore 9.00 e consentono ai candidati di entrare direttamente in contatto con i recruiter della compagnia senza dover sostenere una prima fase di colloquio a distanza. La campagna internazionale di reclutamento per rafforzare il proprio organico di cabin crew si snoda a livello europeo con particolare focus sul mercato italiano, da sempre di grande interesse per Emirates. Le candidature possono essere presentate online attraverso il portale dedicato alle carriere del gruppo Emirates (a questo link). Per poter partecipare alla selezione è necessario avere almeno 21 anni, conoscere l'inglese scritto e parlato a un livello elevato e possedere almeno un anno di esperienza nel settore dell'ospitalità o del servizio clienti. Costituiscono un valore aggiunto la conoscenza di altre lingue straniere e precedenti esperienze in contesti internazionali. È richiesto un diploma di scuola superiore e l'idoneità a ottenere il visto di lavoro previsto dagli Emirati Arabi Uniti. [post_title] => Emirates seleziona assistenti di volo in Italia: prossime tappe Bari e Milano [post_date] => 2026-06-04T14:33:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780583622000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515832 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le "Vacanze Mediterranee" con viaggio in nave sono il cuore dell’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator. Alla traversata marittima abbinano soggiorni in hotel, villaggio o appartamento, tutti singolarmente selezionati con grande attenzione al rapporto qualità/prezzo e pensati non solo per il target famiglia, ma anche per le coppie e i gruppi di amici. Le destinazioni Mete delle Vacanze Mediterranee sono le più famose destinazioni turistiche del Mare Nostrum: la Sardegna delle spiagge iconiche, la Sicilia tra mare e cultura, la Grecia dei tramonti spettacolari e la Spagna della Costa Brava. A chi ama l’isola dei nuraghi, con i suoi inimitabili colori, è dedicata una speciale Vacanza Mediterranea sulla costa nord occidentale, in prossimità di Badesi. Per soggiorni dal 27 giugno al 5 luglio i prezzi includono viaggio a/r da Livorno per Olbia e da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres a bordo delle navi Grimaldi Lines, soggiorno di 7 notti presso il Mimose Beach Village con sistemazione in camera doppia standard e trattamento di pensione completa con bevande selezionate incluse ai pasti, assicurazione medica/annullamento/bagaglio. In Sicilia, per l’estate 2026, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per soggiornare vicino al mare, uno tra i più belli e incontaminati dell’isola, dopo aver viaggiato da Napoli a Palermo a bordo della Cruise Ausonia di Grimaldi Lines, si soggiornerà presso l’hotel Paradise Beach Resort per 7 notti in camera doppia standard con vista monte, trattamento di pensione completa, assicurazione medica/annullamento/bagaglio. Tra le mete internazionali spicca l’isola di Corfù, nelle Ionie. Qui la vacanza mediterranea prevede sistemazioni in moderni appartamenti dotati di tutti i comfort, come quelli offerti dal residence Flower Garden in località Ipsos. È invece la Spagna la destinazione consigliata a tutti coloro che amano le vacanze più movimentate e il divertimento a qualsiasi ora del giorno e della notte. A Lloret del Mar c’è la possibilità di soggiornare presso l’hotel Palm Beach a prezzi davvero interessanti. [post_title] => Grimaldi Lines: le "Vacanze Mediterranee" cominciano in nave [post_date] => 2026-06-04T14:12:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780582339000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515840 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà operativo dal prossimo 1° luglio il nuovo collegamento diretto Frecciarossa tra Lecce e Napoli: sono quindi in vendita i biglietti per il nuovo treno che consentirà di raggiungere dal Salento la Campania senza cambi intermedi, rendendo più semplici gli spostamenti tra due delle principali aree del Sud Italia. Il debutto della prima corsa è previsto dalla stazione di Lecce alle 18.10; mentre, la prima partenza da Napoli Centrale è programmata per il 2 luglio alle 6.45. Lungo il percorso sono previste fermate intermedie a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola. Il collegamento permetterà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello. La nuova soluzione riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale. Si tratta di una prima fase di rilascio rispetto ai lavori della nuova linea av/ac Napoli-Bari al termine dei quali i tempi di percorrenza tra le due città saranno ulteriormente ridotti. Proprio per consentire il proseguimento dei lavori, dal 10 al 30 giugno sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Caserta-Benevento-Foggia e Napoli-Cancello. [post_title] => Trenitalia: al via il 1° luglio il collegamento diretto Frecciarossa tra Lecce e Napoli [post_date] => 2026-06-04T12:40:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780576822000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515836 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La pressione del governo Usa su Cuba si estende a macchia d'olio: dopo la sospensione dei voli da parte di numerose compagnie aeree internazionali, dopo la cessazione delle attività per diversi gruppi alberghieri, è la Banca Centrale di Cuba ad annunciare che, dal prossimo 6 giugno, i servizi finanziari internazionali Visa e Mastercard cesseranno le operazioni sull'Isola. La decisione mira ad evitare le sanzioni derivanti dal decreto esecutivo Usa del 1° maggio, emanato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La banca privata estera che gestiva le transazioni internazionali, come si legge da Sky Tg24, ha informato l’autorità monetaria di aver interrotto i rapporti con l’istituto finanziario Fincimex, per evitare le sanzioni nei confronti di tutte le aziende straniere che mantengono rapporti commerciali con l'Isola. [post_title] => Cuba: stop ai pagamenti Visa e Mastercard a causa delle sanzioni Usa [post_date] => 2026-06-04T12:14:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780575270000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terza edizione per l’Osservatorio Viaggi di nozze di CartOrange, che analizza un campione di 1.133 viaggi di nozze realizzati nel 2025. L’Osservatorio si conferma uno strumento utile per leggere un segmento che mantiene un forte valore simbolico ed economico sia per i neo sposi sia per il turismo organizzato, ma che non può essere interpretato come un mercato uniforme. Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange, spiega: «Oggi la luna di miele rappresenta un segmento evoluto, complesso e sempre meno leggibile attraverso modelli uniformi. Le differenze generazionali incidono in modo concreto su tempi, budget, durata, formule e destinazioni, contribuendo a ridefinire il significato stesso del viaggio di nozze. In questa prospettiva, il valore dell’Osservatorio è soprattutto interpretativo: non si limita a restituire una fotografia attendibile del presente, ma offre una chiave di lettura utile per comprendere dove sta andando il mercato e come si stanno trasformando le coppie che ne sono protagoniste. Questo scenario, però, va letto anche alla luce di un contesto internazionale ancora instabile: la crisi mediorientale genera incertezza e alimenta un clima di maggiore prudenza. Per questo, se da un lato il viaggio di nozze resta un progetto che le coppie costruiscono con anticipo e a cui attribuiscono un valore prioritario, dall’altro si registra un atteggiamento più attendista nelle decisioni e nelle prenotazioni, un elemento che oggi è indispensabile considerare per interpretare correttamente l’andamento del mercato». Differenze generazionali Il dato più rilevante che emerge dall’edizione 2026 dell’Osservatorio è la centralità della variabile generazionale nel determinare comportamenti, priorità e scelte di viaggio. Oggi la luna di miele non può più essere letta come un’esperienza uniforme: cambiano tempi, budget, formule, aspettative, e a orientare queste differenze è soprattutto l’età degli sposi. I Millennial si confermano il perno del mercato e rappresentano il 71% degli sposi in viaggio di nozze. Seguono la Gen Z, pari al 14% (rispetto all’8% del 2024, delineando così un forte incremento), la Gen X al 12% e i Baby Boomer al 3%. Le differenze tra le generazioni si riflettono con chiarezza nel modo di concepire e organizzare il viaggio di nozze. I Millennial, oggi segmento centrale del mercato, confermano il modello più consolidato: scelgono soprattutto itinerari strutturati, con tappe organizzate e un’impostazione prevalentemente orientata al tour; partono soprattutto in estate e mantengono una spesa media in linea con il mercato. La Gen Z mostra, invece, un approccio più flessibile e personale: a fronte di una spesa media più contenuta, pur privilegiando viaggi più lunghi, si orienta verso soluzioni che uniscono momenti di scoperta e soggiorni di relax, oppure predilige combinazioni che accostano più destinazioni o più esperienze nello stesso viaggio. La Gen X si distingue per un profilo più equilibrato, distribuito tra durata, spesa e tipologia di esperienza. I Baby Boomer rappresentano una nicchia e privilegiano partenze in periodi meno affollati, con soluzioni orientate al comfort, registrando al tempo stesso la spesa media più elevata. Nel complesso, il dato generazionale segnala un cambio di prospettiva: tra i viaggiatori più giovani cresce la richiesta di esperienze personalizzabili e meno standardizzate, mentre con l’innalzamento dell’età acquistano maggiore peso il comfort, tempi di viaggio più brevi e una maggiore flessibilità nella partenza. A distinguere ulteriormente i diversi profili generazionali contribuiscono anche spesa media e durata del viaggio. I Baby Boomer registrano la spesa media più alta, pari a 6.775 euro a persona, seguiti dalla Gen X con 5.751 euro. La spesa media dei Millennial si attesta a 5.005 euro, mentre la Gen Z mostra una maggiore attenzione al budget, con una spesa media di 4.608 euro. Cambia anche la durata: Millennial e Gen Z raggiungono in media 15 notti, mentre Gen X e Baby Boomer si fermano a 13. Anche il calendario racconta una generazione, perché le differenze emergono perfino nei mesi di partenza. I Baby Boomer scelgono soprattutto aprile, privilegiando periodi meno affollati, mentre la Gen X si concentra su giugno. I Millennial confermano la preferenza per luglio, mentre la Gen Z parte prevalentemente ad agosto, seguendo una stagionalità più tradizionale. Un segnale che mostra come, con l’età, aumenti la flessibilità nella pianificazione e diminuisca la dipendenza dai periodi canonici di viaggio. Nel 2025 l’età media degli sposi era di 37 anni e la durata media del viaggio si confermava di 15 giorni, consolidando un modello di luna di miele strutturato. Il profilo dell’investimento, oggi, conferma la continuità del comparto, ma restituisce anche un consumatore più attento e selettivo. Se nel 2025 il budget medio si attestava a 5.090 euro a persona, confermando il viaggio di nozze come un’esperienza centrale nella progettazione del matrimonio, le prime evidenze sul 2026 mostrano uno scenario leggermente diverso: la spesa media si posiziona a 5.023 euro a persona, registrando una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente. Se nel 2025 le coppie prenotavano mediamente con 178 giorni di anticipo, le prime evidenze sul 2026 indicano una possibile riduzione a 157 giorni. Una tendenza ancora da consolidare, ma che potrebbe suggerire un approccio più flessibile e prudente nella pianificazione del viaggio. Le formule di viaggio Anche sul fronte delle tipologie di viaggio, il mercato appare insieme stabile e in evoluzione. Il 54% delle coppie sceglie il solo tour, che si conferma la modalità dominante, mentre il 31% opta per la formula tour più soggiorno. Il 15% preferisce invece il solo soggiorno. Nel complesso, il 46% dei viaggi include una componente mare, a conferma di una dimensione balneare che resta importante, ma non esclusiva. Dal punto di vista della stagionalità, nel 2025 settembre è stato il mese preferito per il viaggio di nozze, seguito da giugno, agosto e luglio. Restano molto rilevanti anche ottobre e i mesi primaverili, a conferma di una domanda meno concentrata rispetto al passato. Il quadro che emerge è quello di una progressiva distribuzione delle partenze lungo l’anno, con una riduzione della pressione sui mesi di alta stagione e una maggiore attenzione a clima, qualità dell’esperienza, costi e affollamento. Le geografie della luna di miele confermano un orientamento deciso verso il lungo raggio e verso destinazioni ad alto contenuto esperienziale. Nel 2025 l’Asia si conferma l’area più scelta con il 43% delle preferenze, seguita dall’Africa al 18% e dal Nord America al 14%. Più distanziate Oceania al 7%, Europa e Sud America al 5%, Medio Oriente al 4% e America Centrale al 2%. Tra le singole mete, il Giappone rafforza ulteriormente la leadership e raggiunge il 27%, confermandosi la destinazione più desiderata per il viaggio di nozze. Seguono gli Stati Uniti al 12%, poi Indonesia al 6% e Sudafrica al 5%. Tra le destinazioni da monitorare, nel 2026 emerge anche l’Argentina, sempre più interessante per le coppie alla ricerca di viaggi ad alto valore esperienziale. Accanto alla coppia tradizionale, emergono con maggiore evidenza nuove configurazioni di viaggio. Nel 10% dei casi gli sposi partono con i figli, segno che la luna di miele si inserisce sempre più spesso in una fase della vita di coppia già avanzata, in cui la famiglia è già presente. Il 5% dei viaggi è invece rappresentato dal buddymoon, formula che coinvolge amici o familiari e che risulta particolarmente diffusa tra sposi più maturi. Cresce anche il ricorso alla lista nozze in agenzia, scelta dal 20% degli sposi, in aumento rispetto al 15% registrato l’anno precedente. Più che incidere sull’importo complessivo del viaggio, la lista si conferma uno strumento pratico di supporto alla gestione del budget, capace di semplificare l’organizzazione e coinvolgere gli invitati in modo diretto. «L’Osservatorio di quest’anno ci consegna l’immagine di un mercato solido, maturo e in piena evoluzione - conclude l’amministratore delegato -. La luna di miele conserva un valore speciale nell’immaginario delle coppie e assume forma attraverso sensibilità generazionali che incidono sul modo di vivere il tempo, di definire le priorità, di investire nel viaggio e di attribuirgli un significato. È in questa pluralità che il settore cambia e si rinnova. Per CartOrange, interpretare questa evoluzione significa intercettare i segnali prima che diventino tendenza e tradurli in esperienze di viaggio coerenti con le aspettative dei clienti». [post_title] => CartOrange, Romano: «I viaggi di nozze sono cambiati. Ecco come» [post_date] => 2026-06-04T11:25:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780572342000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515811 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Piste Nomadi è partner ufficiale del festival “Nomadi del XXI secolo – Cultura kirghisa contemporanea”, che si terrà a Milano il 13 e 14 giugno 2026. In virtù della sua consolidata esperienza sulla destinazione, Piste Nomadi è stato selezionato come tour operator italiano presente all'evento. Il festival Si tratta di un festival interculturale dedicato alla scoperta della moderna identità kirghisa attraverso arte, dialogo e creatività, un'occasione unica per riunire artisti, designer, ricercatori e comunità culturali in un confronto aperto tra tradizione e contemporaneità. L'evento si svolgerà presso il Parco – Polillo Art Container in via Ambrogio Binda 30 a Milano. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione tramite invito. Durante la due giorni, Piste Nomadi sarà presente con uno spazio in entrambe le giornate e, nella giornata di domenica, intorno alle 14.30, si terrà una breve presentazione dedicata al Kirghizistan e alle sue ricchezze culturali e paesaggistiche. [post_title] => Piste Nomadi partner del festival della cultura kirghisa a Milano [post_date] => 2026-06-04T11:02:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780570975000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515802 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airbus ha consegnato a United Airlines il primo dei 50 A321Xlr in ordine. Una new entry per la flotta del vettore statunitense che rappresenta una tappa fondamentale: i nuovi velivoli a corridoio singolo saranno infatti impiegati sulle rotte a lungo raggio meno trafficate che non giustificano, economicamente, l'utilizzo di velivoli più grandi. L'A321Xlr offre un'autonomia dichiarata di circa 4.700 miglia nautiche, consentendo a United di operare voli attraverso l'Atlantico e verso mercati europei secondari dove in precedenza era possibile utilizzare solo aeromobili a fusoliera larga. United ha configurato i propri A321Xlr con una disposizione a tre classi che prevede 20 suite di business class Polaris, 12 posti Premium Plus, 51 posti Economy Plus e 67 posti Economy standard, per una capacità totale di 150 passeggeri. La cabina include poltrone completamente reclinabili nelle suite di business class, dotate di porte: è la prima volta che la compagnia installa un prodotto di questo tipo su un aereo a fusoliera stretta. Andrew Nocella, chief commercial officer di United, aveva precedentemente dichiarato che l'A321Xlr consentirà al vettore di «aprire nuovi mercati che non erano redditizi con i nostri attuali aerei a fusoliera larga». Nel mirino della compagnia ci sono quindi città europee secondarie, oltre a rotte selezionate dagli hub della costa orientale verso destinazioni in Medio Oriente e Nord Africa. United prevede di avviare il servizio commerciale con l'A321Xlr dopo un periodo di addestramento dell'equipaggio e di voli di prova sulle rotte. La compagnia aerea ha confermato che l'aeroporto internazionale Newark Liberty fungerà da base iniziale, mentre Washington Dulles dovrebbe seguire una volta che ulteriori velivoli entreranno in servizio. Le prima rotte commerciali collegheranno Newark con diverse destinazioni europee, tra cui Lisbona, Nizza e Dublino. [post_title] => United Airlines: debutta in flotta il primo dei 50 Airbus A321Xlr ordinati [post_date] => 2026-06-04T10:53:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780570419000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515789 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_515815" align="alignleft" width="300"] Casa Bonavita (ph. Julian Vassallo)[/caption] Dopo un restauro durato sette anni, Casa Bonavita ha aperto le porte ad Attard, storico villaggio nel cuore di Malta. Un tempo antica dimora di famiglia, questo rifugio di 17 camere è stato concepito prima come una casa e successivamente come un hotel. Nato dalla visione di Christopher e Suzanne Sharp, fondatori di The Rug Company, questo progetto segna il debutto nel mondo dell’hôtellerie per il duo, ispirato dall'amore per l’isola. «Desideriamo che Casa Bonavita diventi un luogo capace di accogliere persone affini e raccontare Malta attraverso il nostro sguardo: un crocevia culturale unico, un affascinante mix di influenze arabe e italiane, sullo sfondo di un'architettura barocca». Ispirata alle radici maltesi di Suzanne Sharp e all’approccio intuitivo al design che contraddistingue la coppia, Casa Bonavita nasce dall’idea di creare il rifugio che Christopher e Suzanne Sharp avrebbero voluto trovare sull’isola: uno spazio intimo, ricco di carattere e capace di trasportare gli ospiti in un’atmosfera autentica. Gli interni, curati da Suzanne Sharp Studio, restituiscono all’edificio il suo antico splendore, mantenendo intatta l’atmosfera accogliente e autentica di una dimora privata. Soffitti monumentali, proporzioni armoniche e dettagli architettonici originali si intrecciano con gli arredi vintage di famiglia e opere realizzate da artigiani locali provenienti da Malta e dall’area circostante. Pareti affrescate, arredi d’antiquariato e tessuti pregiati conferiscono agli interni un senso di storia, profondità e continuità senza tempo. La struttura Le 17 camere e suite, ciascuna concepita con una propria identità, sono caratterizzate da un attento equilibrio tra luce naturale, palette cromatiche e proporzioni architettoniche. Molte si affacciano su terrazze private, giardini o sulla piscina. Al centro di Casa Bonavita si estende il giardino, un progetto di restauro e valorizzazione durato quindici anni, concepito da Christopher Sharp come omaggio ai grandi giardini del Mediterraneo. Ricco di agrumi, palme, bougainvillea, gelsomino e rosmarino, questo rifugio semi-selvatico stempera la formalità della dimora e invita a un ritmo di vita più lento. Il ristorante, guidato dall’executive chef Dex Oseman del The River Café, celebra una cucina mediterranea incentrata sulla qualità degli ingredienti, profondamente legati alla stagionalità e a materie prime d’eccellenza. Situata in uno dei tre storici villaggi di Malta, Casa Bonavita si inserisce tra il barocco de La Valletta e l’antica città fortificata di Mdina. Tutte le esperienze sono curate personalmente dagli Sharp, che conoscono in modo autentico tutte le sfaccettature di Malta. A completamento dell’offerta wellness, che include due piscine, hammam, sauna, vasca di immersione fredda e palestra, Casa Bonavita svelerà nei prossimi mesi un ricco programma di trattamenti su misura, terapie e collaborazioni con partner selezionati. È imminente anche l’inaugurazione della Folly Suite,un rifugio separato dalla Casa Principale, immerso in una rigogliosa vegetazione, dotato di una terrazza panoramica e di una piscina privata. [post_title] => Casa Bonavita: nel cuore di Malta apre un gioiello dell'hotellerie di charme [post_date] => 2026-06-04T10:35:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780569321000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515733 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Going lancia la nuova campagna “Non preoccuParti con Going”, un messaggio che si basa sul gioco di parole tra preoccuparsi e partire, per infondere fiducia nel consumatore. Il claim sintetizza la promessa del tour operator: alleggerire il viaggiatore da dubbi, complessità e incertezze, restituendo sicurezza al tempo della partenza. Perché oggi scegliere un tour operator non significa soltanto acquistare un pacchetto, ma affidarsi a un sistema di competenze, assistenza e garanzie costruito attorno alle esigenze reali delle persone. I 5 "perchè" La campagna si sviluppa attorno a 5 “perché”: cinque motivazioni che spiegano perché un viaggio realizzato con Going garantisce sicurezza e tranquillità. Le motivazioni ruotano attorno al fatto che i viaggi siano costruiti su misura, con un prezzo è chiaro e trasparente e un’assistenza che si estende anche a prima e dopo il viaggio. Inoltre, il viaggio è assicurato e può includere coperture per annullamenti, assistenza sanitaria e altre tutele. Infine, Going è parte integrante di un’azienda fra i leader nel mondo del turismo, il gruppo Msc: l’esperienza di un importante player industriale nella gestione della mobilità internazionale si traduce in solidità di governance e rapporti consolidati con partner e fornitori. [post_title] => Non preoccuParti con Going: al via la campagna per rassicurare i viaggiatori [post_date] => 2026-06-04T09:10:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780564253000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "emirates seleziona assistenti di volo in italia prossime tappe bari e milano" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":137,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2655,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates torna a selezionare personale di bordo in Italia: con il mese di giugno proseguono gli open day del vettore di Dubai in alcune città.\r

\r

Dopo le tappe di Venezia, lo scorso 31 maggio, di Trieste, il 2 giugno, e di Firenze oggi, 4 giugno, sarà poi la volta di Bari il 6 giugno - presso il Nicolaus Hotel - e dell'area di Milano, il 18 giugno - allo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre. \r

\r

Gli incontri, come si legge da Il Corriere.it, iniziano generalmente alle ore 9.00 e consentono ai candidati di entrare direttamente in contatto con i recruiter della compagnia senza dover sostenere una prima fase di colloquio a distanza.\r

\r

La campagna internazionale di reclutamento per rafforzare il proprio organico di cabin crew si snoda a livello europeo con particolare focus sul mercato italiano, da sempre di grande interesse per Emirates. \r

\r

Le candidature possono essere presentate online attraverso il portale dedicato alle carriere del gruppo Emirates (a questo link). Per poter partecipare alla selezione è necessario avere almeno 21 anni, conoscere l'inglese scritto e parlato a un livello elevato e possedere almeno un anno di esperienza nel settore dell'ospitalità o del servizio clienti. Costituiscono un valore aggiunto la conoscenza di altre lingue straniere e precedenti esperienze in contesti internazionali. È richiesto un diploma di scuola superiore e l'idoneità a ottenere il visto di lavoro previsto dagli Emirati Arabi Uniti.","post_title":"Emirates seleziona assistenti di volo in Italia: prossime tappe Bari e Milano","post_date":"2026-06-04T14:33:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780583622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le \"Vacanze Mediterranee\" con viaggio in nave sono il cuore dell’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator. Alla traversata marittima abbinano soggiorni in hotel, villaggio o appartamento, tutti singolarmente selezionati con grande attenzione al rapporto qualità/prezzo e pensati non solo per il target famiglia, ma anche per le coppie e i gruppi di amici.\r

Le destinazioni\r

Mete delle Vacanze Mediterranee sono le più famose destinazioni turistiche del Mare Nostrum: la Sardegna delle spiagge iconiche, la Sicilia tra mare e cultura, la Grecia dei tramonti spettacolari e la Spagna della Costa Brava.\r

\r

A chi ama l’isola dei nuraghi, con i suoi inimitabili colori, è dedicata una speciale Vacanza Mediterranea sulla costa nord occidentale, in prossimità di Badesi. Per soggiorni dal 27 giugno al 5 luglio i prezzi includono viaggio a/r da Livorno per Olbia e da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres a bordo delle navi Grimaldi Lines, soggiorno di 7 notti presso il Mimose Beach Village con sistemazione in camera doppia standard e trattamento di pensione completa con bevande selezionate incluse ai pasti, assicurazione medica/annullamento/bagaglio.\r

\r

In Sicilia, per l’estate 2026, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per soggiornare vicino al mare, uno tra i più belli e incontaminati dell’isola, dopo aver viaggiato da Napoli a Palermo a bordo della Cruise Ausonia di Grimaldi Lines, si soggiornerà presso l’hotel Paradise Beach Resort per 7 notti in camera doppia standard con vista monte, trattamento di pensione completa, assicurazione medica/annullamento/bagaglio.\r

\r

Tra le mete internazionali spicca l’isola di Corfù, nelle Ionie. Qui la vacanza mediterranea prevede sistemazioni in moderni appartamenti dotati di tutti i comfort, come quelli offerti dal residence Flower Garden in località Ipsos.\r

\r

È invece la Spagna la destinazione consigliata a tutti coloro che amano le vacanze più movimentate e il divertimento a qualsiasi ora del giorno e della notte. A Lloret del Mar c’è la possibilità di soggiornare presso l’hotel Palm Beach a prezzi davvero interessanti.","post_title":"Grimaldi Lines: le \"Vacanze Mediterranee\" cominciano in nave","post_date":"2026-06-04T14:12:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780582339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà operativo dal prossimo 1° luglio il nuovo collegamento diretto Frecciarossa tra Lecce e Napoli: sono quindi in vendita i biglietti per il nuovo treno che consentirà di raggiungere dal Salento la Campania senza cambi intermedi, rendendo più semplici gli spostamenti tra due delle principali aree del Sud Italia.\r

\r

Il debutto della prima corsa è previsto dalla stazione di Lecce alle 18.10; mentre, la prima partenza da Napoli Centrale è programmata per il 2 luglio alle 6.45. Lungo il percorso sono previste fermate intermedie a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola. Il collegamento permetterà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello.\r

\r

La nuova soluzione riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale. Si tratta di una prima fase di rilascio rispetto ai lavori della nuova linea av/ac Napoli-Bari al termine dei quali i tempi di percorrenza tra le due città saranno ulteriormente ridotti.\r

\r

Proprio per consentire il proseguimento dei lavori, dal 10 al 30 giugno sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Caserta-Benevento-Foggia e Napoli-Cancello.","post_title":"Trenitalia: al via il 1° luglio il collegamento diretto Frecciarossa tra Lecce e Napoli","post_date":"2026-06-04T12:40:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780576822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La pressione del governo Usa su Cuba si estende a macchia d'olio: dopo la sospensione dei voli da parte di numerose compagnie aeree internazionali, dopo la cessazione delle attività per diversi gruppi alberghieri, è la Banca Centrale di Cuba ad annunciare che, dal prossimo 6 giugno, i servizi finanziari internazionali Visa e Mastercard cesseranno le operazioni sull'Isola.\r

\r

La decisione mira ad evitare le sanzioni derivanti dal decreto esecutivo Usa del 1° maggio, emanato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La banca privata estera che gestiva le transazioni internazionali, come si legge da Sky Tg24, ha informato l’autorità monetaria di aver interrotto i rapporti con l’istituto finanziario Fincimex, per evitare le sanzioni nei confronti di tutte le aziende straniere che mantengono rapporti commerciali con l'Isola.\r

\r

","post_title":"Cuba: stop ai pagamenti Visa e Mastercard a causa delle sanzioni Usa","post_date":"2026-06-04T12:14:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1780575270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terza edizione per l’Osservatorio Viaggi di nozze di CartOrange, che analizza un campione di 1.133 viaggi di nozze realizzati nel 2025. L’Osservatorio si conferma uno strumento utile per leggere un segmento che mantiene un forte valore simbolico ed economico sia per i neo sposi sia per il turismo organizzato, ma che non può essere interpretato come un mercato uniforme.\r

Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange, spiega: «Oggi la luna di miele rappresenta un segmento evoluto, complesso e sempre meno leggibile attraverso modelli uniformi. Le differenze generazionali incidono in modo concreto su tempi, budget, durata, formule e destinazioni, contribuendo a ridefinire il significato stesso del viaggio di nozze. In questa prospettiva, il valore dell’Osservatorio è soprattutto interpretativo: non si limita a restituire una fotografia attendibile del presente, ma offre una chiave di lettura utile per comprendere dove sta andando il mercato e come si stanno trasformando le coppie che ne sono protagoniste. Questo scenario, però, va letto anche alla luce di un contesto internazionale ancora instabile: la crisi mediorientale genera incertezza e alimenta un clima di maggiore prudenza. Per questo, se da un lato il viaggio di nozze resta un progetto che le coppie costruiscono con anticipo e a cui attribuiscono un valore prioritario, dall’altro si registra un atteggiamento più attendista nelle decisioni e nelle prenotazioni, un elemento che oggi è indispensabile considerare per interpretare correttamente l’andamento del mercato».\r

\r

Differenze generazionali\r

Il dato più rilevante che emerge dall’edizione 2026 dell’Osservatorio è la centralità della variabile generazionale nel determinare comportamenti, priorità e scelte di viaggio. Oggi la luna di miele non può più essere letta come un’esperienza uniforme: cambiano tempi, budget, formule, aspettative, e a orientare queste differenze è soprattutto l’età degli sposi. I Millennial si confermano il perno del mercato e rappresentano il 71% degli sposi in viaggio di nozze. Seguono la Gen Z, pari al 14% (rispetto all’8% del 2024, delineando così un forte incremento), la Gen X al 12% e i Baby Boomer al 3%.\r

Le differenze tra le generazioni si riflettono con chiarezza nel modo di concepire e organizzare il viaggio di nozze. I Millennial, oggi segmento centrale del mercato, confermano il modello più consolidato: scelgono soprattutto itinerari strutturati, con tappe organizzate e un’impostazione prevalentemente orientata al tour; partono soprattutto in estate e mantengono una spesa media in linea con il mercato. La Gen Z mostra, invece, un approccio più flessibile e personale: a fronte di una spesa media più contenuta, pur privilegiando viaggi più lunghi, si orienta verso soluzioni che uniscono momenti di scoperta e soggiorni di relax, oppure predilige combinazioni che accostano più destinazioni o più esperienze nello stesso viaggio. La Gen X si distingue per un profilo più equilibrato, distribuito tra durata, spesa e tipologia di esperienza. I Baby Boomer rappresentano una nicchia e privilegiano partenze in periodi meno affollati, con soluzioni orientate al comfort, registrando al tempo stesso la spesa media più elevata. Nel complesso, il dato generazionale segnala un cambio di prospettiva: tra i viaggiatori più giovani cresce la richiesta di esperienze personalizzabili e meno standardizzate, mentre con l’innalzamento dell’età acquistano maggiore peso il comfort, tempi di viaggio più brevi e una maggiore flessibilità nella partenza.\r

A distinguere ulteriormente i diversi profili generazionali contribuiscono anche spesa media e durata del viaggio. I Baby Boomer registrano la spesa media più alta, pari a 6.775 euro a persona, seguiti dalla Gen X con 5.751 euro. La spesa media dei Millennial si attesta a 5.005 euro, mentre la Gen Z mostra una maggiore attenzione al budget, con una spesa media di 4.608 euro. Cambia anche la durata: Millennial e Gen Z raggiungono in media 15 notti, mentre Gen X e Baby Boomer si fermano a 13.\r

Anche il calendario racconta una generazione, perché le differenze emergono perfino nei mesi di partenza. I Baby Boomer scelgono soprattutto aprile, privilegiando periodi meno affollati, mentre la Gen X si concentra su giugno. I Millennial confermano la preferenza per luglio, mentre la Gen Z parte prevalentemente ad agosto, seguendo una stagionalità più tradizionale. Un segnale che mostra come, con l’età, aumenti la flessibilità nella pianificazione e diminuisca la dipendenza dai periodi canonici di viaggio.\r

\r

Nel 2025 l’età media degli sposi era di 37 anni e la durata media del viaggio si confermava di 15 giorni, consolidando un modello di luna di miele strutturato. Il profilo dell’investimento, oggi, conferma la continuità del comparto, ma restituisce anche un consumatore più attento e selettivo. Se nel 2025 il budget medio si attestava a 5.090 euro a persona, confermando il viaggio di nozze come un’esperienza centrale nella progettazione del matrimonio, le prime evidenze sul 2026 mostrano uno scenario leggermente diverso: la spesa media si posiziona a 5.023 euro a persona, registrando una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente.\r

Se nel 2025 le coppie prenotavano mediamente con 178 giorni di anticipo, le prime evidenze sul 2026 indicano una possibile riduzione a 157 giorni. Una tendenza ancora da consolidare, ma che potrebbe suggerire un approccio più flessibile e prudente nella pianificazione del viaggio.\r

\r

Le formule di viaggio\r

Anche sul fronte delle tipologie di viaggio, il mercato appare insieme stabile e in evoluzione. Il 54% delle coppie sceglie il solo tour, che si conferma la modalità dominante, mentre il 31% opta per la formula tour più soggiorno. Il 15% preferisce invece il solo soggiorno. Nel complesso, il 46% dei viaggi include una componente mare, a conferma di una dimensione balneare che resta importante, ma non esclusiva.\r

Dal punto di vista della stagionalità, nel 2025 settembre è stato il mese preferito per il viaggio di nozze, seguito da giugno, agosto e luglio. Restano molto rilevanti anche ottobre e i mesi primaverili, a conferma di una domanda meno concentrata rispetto al passato. Il quadro che emerge è quello di una progressiva distribuzione delle partenze lungo l’anno, con una riduzione della pressione sui mesi di alta stagione e una maggiore attenzione a clima, qualità dell’esperienza, costi e affollamento.\r

Le geografie della luna di miele confermano un orientamento deciso verso il lungo raggio e verso destinazioni ad alto contenuto esperienziale. Nel 2025 l’Asia si conferma l’area più scelta con il 43% delle preferenze, seguita dall’Africa al 18% e dal Nord America al 14%. Più distanziate Oceania al 7%, Europa e Sud America al 5%, Medio Oriente al 4% e America Centrale al 2%. Tra le singole mete, il Giappone rafforza ulteriormente la leadership e raggiunge il 27%, confermandosi la destinazione più desiderata per il viaggio di nozze. Seguono gli Stati Uniti al 12%, poi Indonesia al 6% e Sudafrica al 5%. Tra le destinazioni da monitorare, nel 2026 emerge anche l’Argentina, sempre più interessante per le coppie alla ricerca di viaggi ad alto valore esperienziale.\r

\r

Accanto alla coppia tradizionale, emergono con maggiore evidenza nuove configurazioni di viaggio. Nel 10% dei casi gli sposi partono con i figli, segno che la luna di miele si inserisce sempre più spesso in una fase della vita di coppia già avanzata, in cui la famiglia è già presente. Il 5% dei viaggi è invece rappresentato dal buddymoon, formula che coinvolge amici o familiari e che risulta particolarmente diffusa tra sposi più maturi.\r

Cresce anche il ricorso alla lista nozze in agenzia, scelta dal 20% degli sposi, in aumento rispetto al 15% registrato l’anno precedente. Più che incidere sull’importo complessivo del viaggio, la lista si conferma uno strumento pratico di supporto alla gestione del budget, capace di semplificare l’organizzazione e coinvolgere gli invitati in modo diretto.\r

«L’Osservatorio di quest’anno ci consegna l’immagine di un mercato solido, maturo e in piena evoluzione - conclude l’amministratore delegato -. La luna di miele conserva un valore speciale nell’immaginario delle coppie e assume forma attraverso sensibilità generazionali che incidono sul modo di vivere il tempo, di definire le priorità, di investire nel viaggio e di attribuirgli un significato. È in questa pluralità che il settore cambia e si rinnova. Per CartOrange, interpretare questa evoluzione significa intercettare i segnali prima che diventino tendenza e tradurli in esperienze di viaggio coerenti con le aspettative dei clienti».","post_title":"CartOrange, Romano: «I viaggi di nozze sono cambiati. Ecco come»","post_date":"2026-06-04T11:25:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780572342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Piste Nomadi è partner ufficiale del festival “Nomadi del XXI secolo – Cultura kirghisa contemporanea”, che si terrà a Milano il 13 e 14 giugno 2026. In virtù della sua consolidata esperienza sulla destinazione, Piste Nomadi è stato selezionato come tour operator italiano presente all'evento.\r

\r

Il festival\r

Si tratta di un festival interculturale dedicato alla scoperta della moderna identità kirghisa attraverso arte, dialogo e creatività, un'occasione unica per riunire artisti, designer, ricercatori e comunità culturali in un confronto aperto tra tradizione e contemporaneità.\r

\r

L'evento si svolgerà presso il Parco – Polillo Art Container in via Ambrogio Binda 30 a Milano. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione tramite invito.\r

\r

Durante la due giorni, Piste Nomadi sarà presente con uno spazio in entrambe le giornate e, nella giornata di domenica, intorno alle 14.30, si terrà una breve presentazione dedicata al Kirghizistan e alle sue ricchezze culturali e paesaggistiche.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Piste Nomadi partner del festival della cultura kirghisa a Milano","post_date":"2026-06-04T11:02:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780570975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbus ha consegnato a United Airlines il primo dei 50 A321Xlr in ordine. Una new entry per la flotta del vettore statunitense che rappresenta una tappa fondamentale: i nuovi velivoli a corridoio singolo saranno infatti impiegati sulle rotte a lungo raggio meno trafficate che non giustificano, economicamente, l'utilizzo di velivoli più grandi.\r

\r

L'A321Xlr offre un'autonomia dichiarata di circa 4.700 miglia nautiche, consentendo a United di operare voli attraverso l'Atlantico e verso mercati europei secondari dove in precedenza era possibile utilizzare solo aeromobili a fusoliera larga.\r

\r

United ha configurato i propri A321Xlr con una disposizione a tre classi che prevede 20 suite di business class Polaris, 12 posti Premium Plus, 51 posti Economy Plus e 67 posti Economy standard, per una capacità totale di 150 passeggeri. La cabina include poltrone completamente reclinabili nelle suite di business class, dotate di porte: è la prima volta che la compagnia installa un prodotto di questo tipo su un aereo a fusoliera stretta.\r

\r

Andrew Nocella, chief commercial officer di United, aveva precedentemente dichiarato che l'A321Xlr consentirà al vettore di «aprire nuovi mercati che non erano redditizi con i nostri attuali aerei a fusoliera larga». Nel mirino della compagnia ci sono quindi città europee secondarie, oltre a rotte selezionate dagli hub della costa orientale verso destinazioni in Medio Oriente e Nord Africa.\r

\r

United prevede di avviare il servizio commerciale con l'A321Xlr dopo un periodo di addestramento dell'equipaggio e di voli di prova sulle rotte. La compagnia aerea ha confermato che l'aeroporto internazionale Newark Liberty fungerà da base iniziale, mentre Washington Dulles dovrebbe seguire una volta che ulteriori velivoli entreranno in servizio.\r

Le prima rotte commerciali collegheranno Newark con diverse destinazioni europee, tra cui Lisbona, Nizza e Dublino.\r

\r

","post_title":"United Airlines: debutta in flotta il primo dei 50 Airbus A321Xlr ordinati","post_date":"2026-06-04T10:53:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780570419000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515815\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Casa Bonavita (ph. Julian Vassallo)[/caption]\r

\r

Dopo un restauro durato sette anni, Casa Bonavita ha aperto le porte ad Attard, storico villaggio nel cuore di Malta. Un tempo antica dimora di famiglia, questo rifugio di 17 camere è stato concepito prima come una casa e successivamente come un hotel.\r

\r

Nato dalla visione di Christopher e Suzanne Sharp, fondatori di The Rug Company, questo progetto segna il debutto nel mondo dell’hôtellerie per il duo, ispirato dall'amore per l’isola. «Desideriamo che Casa Bonavita diventi un luogo capace di accogliere persone affini e raccontare Malta attraverso il nostro sguardo: un crocevia culturale unico, un affascinante mix di influenze arabe e italiane, sullo sfondo di un'architettura barocca».\r

\r

Ispirata alle radici maltesi di Suzanne Sharp e all’approccio intuitivo al design che contraddistingue la coppia, Casa Bonavita nasce dall’idea di creare il rifugio che Christopher e Suzanne Sharp avrebbero voluto trovare sull’isola: uno spazio intimo, ricco di carattere e capace di trasportare gli ospiti in un’atmosfera autentica.\r

\r

Gli interni, curati da Suzanne Sharp Studio, restituiscono all’edificio il suo antico splendore, mantenendo intatta l’atmosfera accogliente e autentica di una dimora privata. Soffitti monumentali, proporzioni armoniche e dettagli architettonici originali si intrecciano con gli arredi vintage di famiglia e opere realizzate da artigiani locali provenienti da Malta e dall’area circostante. Pareti affrescate, arredi d’antiquariato e tessuti pregiati conferiscono agli interni un senso di storia, profondità e continuità senza tempo.\r

La struttura\r

Le 17 camere e suite, ciascuna concepita con una propria identità, sono caratterizzate da un attento equilibrio tra luce naturale, palette cromatiche e proporzioni architettoniche. Molte si affacciano su terrazze private, giardini o sulla piscina.\r

\r

Al centro di Casa Bonavita si estende il giardino, un progetto di restauro e valorizzazione durato quindici anni, concepito da Christopher Sharp come omaggio ai grandi giardini del Mediterraneo. Ricco di agrumi, palme, bougainvillea, gelsomino e rosmarino, questo rifugio semi-selvatico stempera la formalità della dimora e invita a un ritmo di vita più lento. Il ristorante, guidato dall’executive chef Dex Oseman del The River Café, celebra una cucina mediterranea incentrata sulla qualità degli ingredienti, profondamente legati alla stagionalità e a materie prime d’eccellenza.\r

\r

Situata in uno dei tre storici villaggi di Malta, Casa Bonavita si inserisce tra il barocco de La Valletta e l’antica città fortificata di Mdina. Tutte le esperienze sono curate personalmente dagli Sharp, che conoscono in modo autentico tutte le sfaccettature di Malta.\r

\r

A completamento dell’offerta wellness, che include due piscine, hammam, sauna, vasca di immersione fredda e palestra, Casa Bonavita svelerà nei prossimi mesi un ricco programma di trattamenti su misura, terapie e collaborazioni con partner selezionati. È imminente anche l’inaugurazione della Folly Suite,un rifugio separato dalla Casa Principale, immerso in una rigogliosa vegetazione, dotato di una terrazza panoramica e di una piscina privata.","post_title":"Casa Bonavita: nel cuore di Malta apre un gioiello dell'hotellerie di charme","post_date":"2026-06-04T10:35:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780569321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Going lancia la nuova campagna “Non preoccuParti con Going”, un messaggio che si basa sul gioco di parole tra preoccuparsi e partire, per infondere fiducia nel consumatore.\r

\r

Il claim sintetizza la promessa del tour operator: alleggerire il viaggiatore da dubbi, complessità e incertezze, restituendo sicurezza al tempo della partenza. Perché oggi scegliere un tour operator non significa soltanto acquistare un pacchetto, ma affidarsi a un sistema di competenze, assistenza e garanzie costruito attorno alle esigenze reali delle persone.\r

I 5 \"perchè\"\r

La campagna si sviluppa attorno a 5 “perché”: cinque motivazioni che spiegano perché un viaggio realizzato con Going garantisce sicurezza e tranquillità.\r

\r

Le motivazioni ruotano attorno al fatto che i viaggi siano costruiti su misura, con un prezzo è chiaro e trasparente e un’assistenza che si estende anche a prima e dopo il viaggio. Inoltre, il viaggio è assicurato e può includere coperture per annullamenti, assistenza sanitaria e altre tutele. Infine, Going è parte integrante di un’azienda fra i leader nel mondo del turismo, il gruppo Msc: l’esperienza di un importante player industriale nella gestione della mobilità internazionale si traduce in solidità di governance e rapporti consolidati con partner e fornitori.\r

\r

","post_title":"Non preoccuParti con Going: al via la campagna per rassicurare i viaggiatori","post_date":"2026-06-04T09:10:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780564253000]}]}}