Emirates progetta di installare la Premium su 52 A380 e 77 B777

La compagnia aerea Emirates Airlines installerà la sua cabina Premium economy su 52 Airbus A380 extra e 53 Boeing 777. E sta valutando una nuova Business class in 1 + 2 + 1 per i suoi Triple Sept.

Nel terzo giorno del Dubai Airshow che si svolge alla sua base, la compagnia degli Emirati ha annunciato il 16 novembre 2021 un programma di ammodernamento della cabina per 105 aerei , che inizierà alla fine del 2022 e durerà 18 mesi. Citata dal 2018 e svelata undici mesi fa, la classe Premium è già presente in quattro A380 in servizio (e gli ultimi due previsti entro fine anno); Altri 52 ne saranno dotati, oltre a 53 Triple Sept, una novità per i jet Emirates, che stanno valutando anche per loro una nuova Business Class 1+2+1.

«Emirates sta investendo in questo programma di modernizzazione per continuare a soddisfare le esigenze dei propri clienti e fornire loro le migliori esperienze di volo. Da quando abbiamo introdotto i nostri posti Premium Economy un anno fa, abbiamo ricevuto un feedback estremamente positivo. I clienti sono rimasti colpiti dalla qualità e dal comfort offerti. Come Emirates ha fatto con le sue classi First, Business ed Economy, intendiamo sviluppare ulteriormente la nostra Premium Economy per offrire un’esperienza Emirates unica e leader del settore», ha affermato Sir

Tim Clark, presidente di Emirates.

Ricordiamo che l’ A380 equipaggiato con la nuova cabina è configurato per ospitare 484 passeggeri, di cui 14 in First, 76 in Business class, 56 in Premium nella parte anteriore del ponte principale e 338 in Economy – la configurazione meno densa tra le sette ora può si trova nei suoi superjumbo (il più denso ne ha 615, 58 + 557). Saranno dispiegati entro la fine dell’anno negli aeroporti di Parigi-CDG, Francoforte, Londra-Heathrow e New York-JFK.

Sul Boeing 777 di Emirates, verranno rimosse 5 file di sedili di classe Eco posizionati appena dietro la Business Class per installare 24 sedili Premium , sempre disposti in 2 + 4 + 2. La cabina Premium dovrebbe anche essere disponibile di serie in alcuni 777X e nei futuri A350 e 787 .