Emirates: in vigore da oggi il divieto di utilizzo a bordo delle power bank Emirates ha vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di power bank e dunque dispositivi portatili di ricarica per smartphone, tablet, laptop e fotocamere, a bordo di tutti i voli. Il divieto è in vigore da oggi, 1° ottobre 2025. La compagnia aerea garantisce ai passeggeri la possibilità di ricaricare i dispositivi dai sedili su tutti gli aeromobili, tuttavia raccomanda ai clienti di caricare completamente i propri device prima del volo, soprattutto prima di quelli a lunga percorrenza. I passeggeri potranno continuare a trasportare a bordo i power bank, ma non potranno utilizzarli in cabina, né per ricaricare i propri dispositivi, né per essere ricaricati tramite la fonte di alimentazione dell’aeromobile. Le nuove norme del vettore di Dubai prevedono il trasporto di un solo power bank con capacità inferiore a 100 Watt-ora; i power bank non possono essere utilizzati per ricaricare dispositivi personali a bordo. Non è consentito ricaricare un power bank utilizzando l’alimentazione dell’aeromobile; tutti i power bank accettati per il trasporto devono avere informazioni disponibili sulla capacità. I power bank non possono essere collocati nel compartimento superiore dell’aeromobile e devono essere posizionati nella tasca del sedile o in una borsa sotto il sedile davanti a sé. Infine, i dispositivi di ricarica non sono consentiti nel bagaglio da stiva (regola già esistente). Emirates spiega in una nota che «Negli ultimi anni, con l’aumento significativo di clienti che utilizzano power bank, si è registrato un incremento degli incidenti legati alle batterie al litio nei voli di tutta l’industria aeronautica, al punto che oggi Emirates ha deciso di adottare questa politica proprio per ridurre i rischi legati ai power bank a bordo». Condividi

