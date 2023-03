Emirates, Ghiringhelli: “Da giugno saliranno a 40 i voli settimanali fra Dubai e l’Italia” Corre veloce il 2023 di Emirates, che dall’inizio del suo anno finanziario ha aumentato le operazioni del 31% e ha ulteriori piani per aumentare la sua capacità per la stagione estiva a partire dal 26 marzo. In particolare, si conferma strategico il mercato italiano che vede un incremento delle frequenze su Venezia e Bologna, così da portare a 40 i voli settimanali fra Dubai e l’Italia: “Già a partire dal 1° febbraio è stato aggiunto un ulteriore volo diretto giornaliero tra Roma e Dubai – precisa Flavio Ghiringhelli, country manager Italy della compagnia aerea -. Dall’aeroporto di Roma i passeggeri possono essere collegati all’hub internazionale di Dubai e da lì raggiungere i mercati più vivaci del mondo. Questo gateway rappresenta uno degli aeroporti più strategici in Italia, poiché negli ultimi 30 anni Emirates ha servito più di 7 milioni di passeggeri su oltre 28.000 voli tra Dubai e la Capitale”. Quanto a Venezia e Bologna, dal 26 marzo il collegamento Venezia-Dubai sarà incrementato di un ulteriore volo settimanale che andrà ad aggiungersi agli attuali cinque voli. Dal 1° giugno, un servizio aggiuntivo il mercoledì porterà l’operatività di Emirates da Venezia alla frequenza giornaliera pre-pandemia. Dal 1° maggio, sarà attiva una frequenza in più sulla Bologna-Dubai, portando a sei i voli settimanali. Negli ultimi mesi, la compagnia aerea ha pianificato e registrato una rapida crescita delle sue operazioni di rete, reintroducendo servizi in 5 città; ha lanciato un volo verso una nuova destinazione, Tel Aviv, aggiunto 251 voli settimanali alle rotte già esistenti; e continuato il roll-out dei miglioramenti del servizio a bordo e a terra. A livello europeo, sono previsti i seguenti aumenti di capacità: Amsterdam da 14 a 19 voli settimanali dal 2 aprile; Atene, aggiunta di un servizio stagionale giornaliero dal 1° giugno al 30 settembre; Budapest, da 5 voli settimanali a un servizio giornaliero entro il 1° giugno; Londra, avvio del 2° servizio giornaliero per Stansted dal 1° maggio che porterà le operazioni londinesi a 11 voli giornalieri. Ci sono infatti anche i 6 volti al giorno per Londra Heathrow e 3 volti al giorno per Gatwick.

