Emirates: ecco i dettegli delle due giornate di recruitment in Italia, il 17 e 19 giugno

Emirates ha definito i dettagli delle due giornate di recruitment per il personale di bordo, che si svolgeranno in Italia. Gli Open Day sono programmati il 17 giugno alle 10 a Venezia, presso l’Hotel Leonardo Royal Venice Mestre e il 19 giugno a Milano, alle 9, presso l’Hilton Garden Inn (Malpensa).

I candidati possono presentarsi con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Gli interessati possono pre-registrarsi a questo link per un processo più veloce. Coloro che non si sono iscritti online possono farlo direttamente durante gli Open Day presso l’Hotel Leonardo Royal Venice Mestre o presso l’Hilton Garden Inn (Malpensa). Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sono disponibili su emirates.com/careers. I candidati dovranno essere pronti a trascorrere l’intera giornata in sede. I candidati selezionati saranno informati degli orari per le ulteriori valutazioni e i colloqui il giorno stesso.