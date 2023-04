Emirates: decollerà il 5 luglio la nuova rotta per Montréal, seconda destinazione in Canada Emirates aprirà il 5 luglio il collegamento giornaliero da Dubai a Montréal, che diventa così il secondo gateway della compagnia aerea di Dubai in Canada dopo Toronto, attiva fin dal 2007. Il debutto su Montréal avviene mentre gli Emirati Arabi Uniti e il Canada mirano ad approfondire la cooperazione economica tra le due nazioni e a stimolare i benefici per i settori dell’aviazione e del turismo, oltre a potenziare i flussi commerciali e i collegamenti. I passeggeri di Montréal potranno poi approfittare delle numerose connessioni del network Emirates dall’hub di Dubai, che conta oltre 130 destinazioni in più di 70 Paesi. I voli giornalieri tra Dubai e Montréal saranno operati con un aeromobile Boeing 777-300Er configurato con tre classi di servizio che prevedono otto suite in First Class, 42 posti lie-flat in Business Class e 304 posti in Economy Class.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444466 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia a Milano Bergamo volta pagina. Il debutto dello scorso autunno che aveva riportato sullo scalo orobico la storica rotta per Roma Fiumicino, prima ridimensionato a livello di frequenze, vede oggi un nuovo cambio di strategia grazie all'accordo stipulato di Skyalps che, dal prossimo 15 maggio, opererà il collegamento con i Dash 8 Q400 da 78 posti, aeromobili nettamente più piccoli rispetto ai Boeing 737-800 utilizzati da Aeroitalia. Le frequenze saranno aumentate fino a tre al giorno, garantendo connessioni e prosecuzioni in coincidenza, anche con andate e ritorni in giornata, in Italia verso gli scali di Olbia, Alghero e Palermo (quest’ultimo dal 1° giugno) e con Bucarest e Bacau in Romania. Un cambio da ricondurre ai risultati di riempimento che non hanno evidentemente centrato le aspettative, rendendo la rotta difficilmente sostenibile dal punto di vista economico. Come confermato dallo stesso Ugo Calvosa, vice president di Aeroitalia: "L'accordo ci consente di operare la rotta con aeromobili coerenti con l’attuale coefficiente di riempimento, i De Havilland Dash DHC-8-Q400, da 78 posti - ha dichiarato il manager ripreso da BergamoNews -. I velivoli sono tra i meno inquinanti sul mercato e rispondono a una delle priorità che ci siamo dati, vale a dire di provare a gestire il trasporto aereo nel modo più sostenibile possibile. I primi segnali che abbiamo sono confortanti, ma riparliamone tra qualche mese: siamo però sicuri, in questo modo, di riuscire a garantire il servizio in termini di frequenze e allo stesso tempo di operare in modo soddisfacente dal lato economico. Se il mercato ci darà ragione, in futuro non è previsto un nuovo cambio di aeromobile ma un aumento delle frequenze”. Si aggiungono inoltre, come già anticipato, nuove frequenze da Comiso per Milano Bergamo, operati con aeromobili Boeing 737/700 da 148 posti. [post_title] => Aeroitalia a Milano Bergamo cambia tutto: intesa con Skyalps e voli con i Dash 8 Q400 [post_date] => 2023-04-27T14:35:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682606151000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un itinerario mai proposto prima, che prevede tappe esclusivamente in Grecia e Turchia. E' la principale novità Costa Crociere per l'estate 2024: dal 7 giugno al 13 settembre della prossima estate la Costa Fortuna partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole greche di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. Su alcune partenze è prevista una seconda tappa in Turchia, a Bodrum, che sostituirà Rodi. La formula proposta è quella del pacchetto volo+crociera, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia. Nel corso della primavera e dell’autunno 2024, Costa Fortuna offrirà inoltre minivacanze dai tre ai cinque giorni nel Mediterraneo occidentale, e tanti itinerari diversi di due settimane, diretti in Marocco e a Lisbona, con soste di due giorni nella capitale portoghese e a Casablanca. Altre crociere toccheranno invece Israele, Egitto e Tunisia, con soste di due giorni ad Haifa per visitare anche Gerusalemme, nonché Turchia, Grecia e Tunisia, con soste di due giorni a Istanbul, e infine le isole Greche e Ibiza. Sempre nell’estate 2024, la Costa Fascinosa, il cui posizionamento era inizialmente previsto in Nord Europa, proporrà invece crociere di una settimana a Malta e nelle isole greche, con scali a Catania, Taranto, Santorini, Mykonos e La Valletta. Il tutto preceduto da un itinerario di due settimane alle isole Canarie e una minivacanza nel Mediterraneo. In Nord Europa, nell’estate 2024, opereranno quindi due navi, la Favolosa e la Diadema. La prima proporrà tre diversi viaggi, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e alle isole Lofoten, nonché in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di otto giorni dedicato alla Scozia. La Diadema effettuerà invece crociere di una settimana tra i fiordi norvegesi. [post_title] => Costa Fortuna: nell'estate 2024 la prima volta da Atene per crociere tra Grecia e Turchia [post_date] => 2023-04-27T14:33:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682606010000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444451 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates aprirà il 5 luglio il collegamento giornaliero da Dubai a Montréal, che diventa così il secondo gateway della compagnia aerea di Dubai in Canada dopo Toronto, attiva fin dal 2007. Il debutto su Montréal avviene mentre gli Emirati Arabi Uniti e il Canada mirano ad approfondire la cooperazione economica tra le due nazioni e a stimolare i benefici per i settori dell'aviazione e del turismo, oltre a potenziare i flussi commerciali e i collegamenti. I passeggeri di Montréal potranno poi approfittare delle numerose connessioni del network Emirates dall'hub di Dubai, che conta oltre 130 destinazioni in più di 70 Paesi. I voli giornalieri tra Dubai e Montréal saranno operati con un aeromobile Boeing 777-300Er configurato con tre classi di servizio che prevedono otto suite in First Class, 42 posti lie-flat in Business Class e 304 posti in Economy Class. [post_title] => Emirates: decollerà il 5 luglio la nuova rotta per Montréal, seconda destinazione in Canada [post_date] => 2023-04-27T12:27:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682598460000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444454 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A partire da gennaio 2023 e per i prossimi 5 anni, Avis sarà Official car rental company di Disneyland Paris e metterà a disposizione di tutti i clienti del resort le proprie soluzioni di mobilità attraverso il network di agenzie presenti in tutta Europa. Il brand di Avis Budget Group proporrà la sua flotta di veicoli moderni, ibridi ed elettrici, che riflettono l’impegno condiviso con Disneyland Paris in termini di eccellenza del servizio, soddisfazione del cliente, rispetto per l'ambiente e sviluppo sostenibile. Inoltre, Avis offrirà agli ospiti di Disneyland Paris una serie di vantaggi: i visitatori in possesso di biglietti per il parco e coloro che soggiorneranno in un Hotel Disney potranno ottenere sconti sul noleggio dell'auto, mentre ai titolari di pass annuali verrà offerto un upgrade per entrare a far parte di Avis Preferred. Grazie a questa partnership, il brand potrà includere personaggi e franchise Disney nelle campagne di comunicazione in tutta Europa, in particolare in Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, Paesi strategici per il marchio Avis. E i clienti scopriranno che la magia e l'avventura possono iniziare sin dall’ufficio di noleggio: basterà salire a bordo di un veicolo Avis e mettersi in viaggio verso Disneyland Paris. Infine, per rendere questa collaborazione parte integrante dell'esperienza di Disneyland Paris, il brand Avis sarà associato alla celebre attrazione Autopia nel Disneyland Park, visitato da milioni di ospiti ogni anno. Questa attrazione, inaugurata da Walt Disney nel 1955 al Disneyland Resort di Anaheim, in California, è oggi presente in quattro Parchi Disney nel mondo. Autopia è il simbolo di un luogo dove la città, la natura e le autostrade convivono in armonia: una perfetta rappresentazione degli impegni comuni di Avis e Disneyland Paris. > [post_title] => Avis è il nuovo Official car rental company di Disneyland Paris [post_date] => 2023-04-27T12:04:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682597049000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia ha superato le sue stesse previsioni in termini di arrivi turistici per il primo trimestre 2023: la destinazione ha infatti totalizzato 6,15 milioni di visitatori tra gennaio e lo scorso 27 marzo, rispetto alla stima di 6 milioni. Secondo le stime del Tourism Council saranno almeno 30 milioni i turisti che visiteranno il Paese quest'anno e spenderanno 1,5 trilioni di baht (43,74 miliardi di dollari). Il governo stima tra i 25 e i 30 milioni di arrivi per l'intero anno. Il governo, come riferito da Reuters, ha esortato le imprese del settore alberghiero, in particolare gli hotel e i ristoranti, ad applicare prezzi equi dopo che in alcuni punti vendita sono stati visti raddoppiare i prezzi a causa dell'arrivo di un maggior numero di turisti, ha dichiarato il portavoce del governo, Traisuree Taisaranakul. [post_title] => Thailandia oltre le aspettative: il primo trimestre supera i 6,15 milioni di visitatori [post_date] => 2023-04-27T11:26:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682594817000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444437 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Sultanato dell’Oman sarà l’official host country all'edizione 2024 dell'Itb di Berlino, in calendario dal 5 al 7 marzo. “La fiera è un palcoscenico ideale per mostrare il prodotto leisure in tutta la sua ricchezza. L’Oman, che sta vivendo un momento di grande sviluppo del settore turistico, parteciperà presentando nuovi progetti e aperture - ha dichiarato Salim Al Mahrouqi, ministro del turismo -. Ci impegneremo a fornire un'esperienza significativa e indimenticabile”. In qualità di Paese partner di Itb Berlin 2024, l'Oman ospiterà il gala di apertura previsto per il 4 marzo presso il CityCube di Berlino e, tra le altre attività, presenterà un ricco programma di eventi ai visitatori professionali. "Da molti anni l'Oman ha una forte presenza all'Itb e siamo molto colpiti dalla varietà dell’offerta turistica della destinazione" ha sottolineato David Ruetz, senior vice president di Messe Berlin. L'edizione 2023 di Itb Berlin ha registrato un totale di circa 5.500 espositori provenienti da 161 Paesi e più di 90.000 visitatori. [post_title] => L'Oman sarà la destinazione partner dell'Itb Berlino 2024 [post_date] => 2023-04-27T10:57:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682593078000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Unwto stila un rapporto sul turismo di montagna che rappresenta tra il 9 e il 16% degli arrivi turistici internazionali in tutto il mondo , traducendosi in 195-375 milioni di turisti solo nel 2019. Tuttavia, la scarsità di dati relativi al turismo montano nazionale rende difficile o addirittura impossibile valutare gli impatti economici, sociali e ambientali di questo importante segmento. Le montagne ospitano circa 1 miliardo di persone, alcune delle quali tra le più povere e isolate del mondo. Allo stesso tempo, le montagne attirano da tempo turisti interessati alla natura e alle mete all'aria aperta e alle attività all'aria aperta come passeggiate, arrampicate e sport invernali. Attirano anche i visitatori con la loro ricca biodiversità e le vivaci culture locali. Tuttavia, nel 2019, l'anno più recente per il quale sono disponibili i dati, i 10 paesi più montuosi (in termini di altezza media sul livello del mare) hanno ricevuto solo l'8% degli arrivi di turisti internazionali nel mondo, il rapporto "Understanding and Quantifying Mountain Tourism " , Spettacoli. Gestito in modo sostenibile, il turismo di montagna ha il potenziale per aumentare i redditi delle comunità locali e aiutare a preservare le loro risorse naturali e la loro cultura. E, secondo Fao, Unwto e Mp, misurare il volume di visitatori in montagna rappresenta il primo passo fondamentale per sbloccare il potenziale del settore. "Con i dati giusti, possiamo controllare meglio la dispersione dei flussi di visitatori, sostenere un'adeguata pianificazione, migliorare le conoscenze sui modelli di visitatori, costruire prodotti sostenibili in linea con le esigenze dei consumatori e creare politiche adeguate che favoriscano lo sviluppo sostenibile e assicurino che le attività turistiche ne traggano beneficio comunità locali", hanno dichiarato il Direttore Generale della FAO QU Dongyu e il segretario generale dell'Unwto Zurab Pololikashvili. [post_title] => Unwto: il turismo di montagna ospita 1 miliardo di visitatori [post_date] => 2023-04-27T10:29:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682591349000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate italiana di United Airlines dà il benvenuto anche al ritorno del collegamento stagionale tra Venezia e New York/Newark, che opererà fino al prossimo 28 ottobre, con voli giornalieri. Durante la summer la compagnia conta dieci voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti, collegando il maggior numero di aeroporti italiani con gli Usa, rispetto a qualsiasi altro vettore. Il volo da Venezia alla Grande Mela si aggiunge a quelli giornalieri diretti e annuali tra Roma e Milano e l'hub di Newark, oltre che a quelli stagionali tra Roma e gli hub di Chicago e Washington Dulles e tra Milano e Chicago, nonché tra Napoli e New York/Newark. Decollerà infine il prossimo 26 maggio il nuovo collegamento diretto giornaliero tra Roma e San Francisco. Sempre dal 26 maggio, United raddoppierà le frequenze tra Roma e New York/Newark e, dal 24 giugno, tra Napoli e New York. “Con il ritorno del volo da Venezia i nostri passeggeri nell’area del Triveneto e oltre avranno la possibilità di raggiungere più di 60 destinazioni in coincidenza, attraverso l’hub di New York/Newark, verso tutto il continente americano. Siamo impazienti di accogliere nuovamente a bordo i nostri clienti" ha commentato Walter Cianciusi, country sales manager di United in Italia. “La ripresa anticipata ad aprile del collegamento di United Airlines per New York/Newark, già riattivato nell’estate 2022, dimostra come il bacino d’utenza di Venezia sappia generare una domanda sempre più estesa verso gli Stati Uniti - ha dichiara Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del Gruppo Save -. La maggior capacità offerta dall’aeromobile Boeing 777-200er, che per la prima volta opererà la rotta, conferma l’attenzione di United Airlines nell’intercettare le esigenze dei passeggeri e le opportunità di mercato”. I Boeing 777-200Er sono configurati con 50 business suites con poltrone completamente reclinabili e tutte con accesso diretto al corridoio in business class United PolarisSM, 24 poltrone in premium economy United Premium PlusSM, 46 poltrone Economy PlusSM e 156 poltrone in Economy standard. [post_title] => United Airlines: riparte il giornaliero Venezia-New York, operato da un B777-200 [post_date] => 2023-04-27T10:18:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682590725000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444389 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Caboverdetime nasce dalla passione di Andrea Stefanina per l’incontaminata isola di Sal, nell’arcipelago vulcanico di Capo Verde. L’incontro avviene quasi per caso nel 1992 e, da allora, la terra africana nel mezzo dell'oceano Atlantico è diventata la sua seconda casa: un luogo dove creare un mondo di accoglienza, dapprima costruendo immobili, secondo il core business dello Stefanina Group, quindi con un progetto turistico strutturato, il primo realizzato sull’isola, ispirato dall’incantevole spiaggia di Santa Maria. Il gruppo Halos, parte dello sviluppo dell'azienda bresciana a Capo Verde, sta realizzando un intero isolato di strutture destinate alle vacanze, dove si può parlare in italiano, a un passo dal mare: è costituito dai 110 appartamenti già funzionanti dell'Halos Casa Resort, da altrettanti appartamenti in costruzione nell’edificio gemello Avenida Suite, nonché dalle 210 camere dell’Halos Eco Hotel, che sarà pronto tra due anni, e dal parco acquatico Halos Aqua Park in via di progettazione. Poco distante dall'Halos Casa Resort si trova poi il Sobrado Boutique Hotel che, con le sue 55 camere, fa parte non tanto del gruppo Halos, quanto di Stefanina Group, che ha anche riqualificato l’antica salina dell’isola (considerata oggi, oltre che un’attività di successo, un vero e proprio patrimonio naturalistico) ed è impegnato in uno scambio sinergico e professionale con l’isola di Capo Verde e i suoi abitanti. L'isola del Sal è una terra selvaggia e soleggiata, battuta dal vento tra gennaio e aprile, tanto da aver dato i natali ai due più grandi campioni di kytesurf al mondo: Mitu Monteiro e Airton Cozzolino Lopez. Fu scoperta nel 1460 da un navigatore genovese al soldo dei sovrani del Portogallo, divenne punto di scalo nella rotta verso le Americhe ed è oggi patria di un popolo creolo accogliente, che vive al ritmo di melodie ritmate o malinconiche, come l’affascinante Morna, un genere la cui massima esponente è stata la grande Cesária Évora. Per secoli la ricchezza di Sal è stato il sale raccolto nella vasta caldera del vulcano estinto Pedra de Lume: venne esportato dapprima in Brasile, quindi in Africa fino al 1995. Oggi l’isola vive prevalentemente di turismo e rivela ai propri ospiti bianche spiagge bagnate da acque turchesi dove abbronzarsi e praticare il kitesurf; le saline di Pedra de Lume, dove sperimentare trattamenti di wellness e lasciarsi galleggiare nelle acque salate; luoghi incantevoli come le piscine naturali di Buracona con il suggestivo “occhio blu”; la possibilità di vivere escursioni in catamarano circondati da tartarughe e delfini, ma anche nel deserto e sulle spiagge a bordo di jeep e quad o in sella a un cavallo. Una terra da scoprire accompagnati dall’entusiasmo dello staff di Caboverdetime e dalla completezza del suo servizio al turista, a partire dal collegamento aereo settimanale in partenza ogni sabato dall’aeroporto di Bergamo, operato dalla compagnia aerea AlbaStar. «Capo Verde è un pezzo d'Europa in Africa - sottolinea Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite del to bresciano –. Il suo sistema turistico è molto più sviluppato di quanto si possa pensare. L’isola offre servizi adatti a ogni tipo di clientela: dai singoli alle coppie, dalle famiglie agli sportivi, fino a chi cerca un turismo di lusso». Dispone anche di 350 giorni di sole all’anno, con una temperatura media di 25 gradi, a meno di sei ore di volo dall’Italia. [post_title] => Tutti i progetti di Caboverdetime sull'isola di Sal [post_date] => 2023-04-27T10:01:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682589699000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "emirates decollera il 5 luglio la nuova rotta per montreal seconda destinazione in canada" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4875,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444466","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia a Milano Bergamo volta pagina. Il debutto dello scorso autunno che aveva riportato sullo scalo orobico la storica rotta per Roma Fiumicino, prima ridimensionato a livello di frequenze, vede oggi un nuovo cambio di strategia grazie all'accordo stipulato di Skyalps che, dal prossimo 15 maggio, opererà il collegamento con i Dash 8 Q400 da 78 posti, aeromobili nettamente più piccoli rispetto ai Boeing 737-800 utilizzati da Aeroitalia. \r

\r

Le frequenze saranno aumentate fino a tre al giorno, garantendo connessioni e prosecuzioni in coincidenza, anche con andate e ritorni in giornata, in Italia verso gli scali di Olbia, Alghero e Palermo (quest’ultimo dal 1° giugno) e con Bucarest e Bacau in Romania.\r

\r

Un cambio da ricondurre ai risultati di riempimento che non hanno evidentemente centrato le aspettative, rendendo la rotta difficilmente sostenibile dal punto di vista economico. Come confermato dallo stesso Ugo Calvosa, vice president di Aeroitalia: \"L'accordo ci consente di operare la rotta con aeromobili coerenti con l’attuale coefficiente di riempimento, i De Havilland Dash DHC-8-Q400, da 78 posti - ha dichiarato il manager ripreso da BergamoNews -. I velivoli sono tra i meno inquinanti sul mercato e rispondono a una delle priorità che ci siamo dati, vale a dire di provare a gestire il trasporto aereo nel modo più sostenibile possibile. I primi segnali che abbiamo sono confortanti, ma riparliamone tra qualche mese: siamo però sicuri, in questo modo, di riuscire a garantire il servizio in termini di frequenze e allo stesso tempo di operare in modo soddisfacente dal lato economico. Se il mercato ci darà ragione, in futuro non è previsto un nuovo cambio di aeromobile ma un aumento delle frequenze”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Si aggiungono inoltre, come già anticipato, nuove frequenze da Comiso per Milano Bergamo, operati con aeromobili Boeing 737/700 da 148 posti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroitalia a Milano Bergamo cambia tutto: intesa con Skyalps e voli con i Dash 8 Q400","post_date":"2023-04-27T14:35:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682606151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un itinerario mai proposto prima, che prevede tappe esclusivamente in Grecia e Turchia. E' la principale novità Costa Crociere per l'estate 2024: dal 7 giugno al 13 settembre della prossima estate la Costa Fortuna partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole greche di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. Su alcune partenze è prevista una seconda tappa in Turchia, a Bodrum, che sostituirà Rodi. La formula proposta è quella del pacchetto volo+crociera, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia.\r

\r

Nel corso della primavera e dell’autunno 2024, Costa Fortuna offrirà inoltre minivacanze dai tre ai cinque giorni nel Mediterraneo occidentale, e tanti itinerari diversi di due settimane, diretti in Marocco e a Lisbona, con soste di due giorni nella capitale portoghese e a Casablanca. Altre crociere toccheranno invece Israele, Egitto e Tunisia, con soste di due giorni ad Haifa per visitare anche Gerusalemme, nonché Turchia, Grecia e Tunisia, con soste di due giorni a Istanbul, e infine le isole Greche e Ibiza.\r

\r

Sempre nell’estate 2024, la Costa Fascinosa, il cui posizionamento era inizialmente previsto in Nord Europa, proporrà invece crociere di una settimana a Malta e nelle isole greche, con scali a Catania, Taranto, Santorini, Mykonos e La Valletta. Il tutto preceduto da un itinerario di due settimane alle isole Canarie e una minivacanza nel Mediterraneo.\r

\r

In Nord Europa, nell’estate 2024, opereranno quindi due navi, la Favolosa e la Diadema. La prima proporrà tre diversi viaggi, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e alle isole Lofoten, nonché in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di otto giorni dedicato alla Scozia. La Diadema effettuerà invece crociere di una settimana tra i fiordi norvegesi.","post_title":"Costa Fortuna: nell'estate 2024 la prima volta da Atene per crociere tra Grecia e Turchia","post_date":"2023-04-27T14:33:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1682606010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates aprirà il 5 luglio il collegamento giornaliero da Dubai a Montréal, che diventa così il secondo gateway della compagnia aerea di Dubai in Canada dopo Toronto, attiva fin dal 2007.\r

\r

Il debutto su Montréal avviene mentre gli Emirati Arabi Uniti e il Canada mirano ad approfondire la cooperazione economica tra le due nazioni e a stimolare i benefici per i settori dell'aviazione e del turismo, oltre a potenziare i flussi commerciali e i collegamenti.\r

\r

I passeggeri di Montréal potranno poi approfittare delle numerose connessioni del network Emirates dall'hub di Dubai, che conta oltre 130 destinazioni in più di 70 Paesi. I voli giornalieri tra Dubai e Montréal saranno operati con un aeromobile Boeing 777-300Er configurato con tre classi di servizio che prevedono otto suite in First Class, 42 posti lie-flat in Business Class e 304 posti in Economy Class.","post_title":"Emirates: decollerà il 5 luglio la nuova rotta per Montréal, seconda destinazione in Canada","post_date":"2023-04-27T12:27:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682598460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444454","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire da gennaio 2023 e per i prossimi 5 anni, Avis sarà Official car rental company di Disneyland Paris e metterà a disposizione di tutti i clienti del resort le proprie soluzioni di mobilità attraverso il network di agenzie presenti in tutta Europa.\r

Il brand di Avis Budget Group proporrà la sua flotta di veicoli moderni, ibridi ed elettrici, che riflettono l’impegno condiviso con Disneyland Paris in termini di eccellenza del servizio, soddisfazione del cliente, rispetto per l'ambiente e sviluppo sostenibile.\r

Inoltre, Avis offrirà agli ospiti di Disneyland Paris una serie di vantaggi: i visitatori in possesso di biglietti per il parco e coloro che soggiorneranno in un Hotel Disney potranno ottenere sconti sul noleggio dell'auto, mentre ai titolari di pass annuali verrà offerto un upgrade per entrare a far parte di Avis Preferred.\r

Grazie a questa partnership, il brand potrà includere personaggi e franchise Disney nelle campagne di comunicazione in tutta Europa, in particolare in Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, Paesi strategici per il marchio Avis. E i clienti scopriranno che la magia e l'avventura possono iniziare sin dall’ufficio di noleggio: basterà salire a bordo di un veicolo Avis e mettersi in viaggio verso Disneyland Paris.\r

Infine, per rendere questa collaborazione parte integrante dell'esperienza di Disneyland Paris, il brand Avis sarà associato alla celebre attrazione Autopia nel Disneyland Park, visitato da milioni di ospiti ogni anno. Questa attrazione, inaugurata da Walt Disney nel 1955 al Disneyland Resort di Anaheim, in California, è oggi presente in quattro Parchi Disney nel mondo. Autopia è il simbolo di un luogo dove la città, la natura e le autostrade convivono in armonia: una perfetta rappresentazione degli impegni comuni di Avis e Disneyland Paris. >","post_title":"Avis è il nuovo Official car rental company di Disneyland Paris","post_date":"2023-04-27T12:04:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682597049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia ha superato le sue stesse previsioni in termini di arrivi turistici per il primo trimestre 2023: la destinazione ha infatti totalizzato 6,15 milioni di visitatori tra gennaio e lo scorso 27 marzo, rispetto alla stima di 6 milioni.\r

\r

Secondo le stime del Tourism Council saranno almeno 30 milioni i turisti che visiteranno il Paese quest'anno e spenderanno 1,5 trilioni di baht (43,74 miliardi di dollari). Il governo stima tra i 25 e i 30 milioni di arrivi per l'intero anno.\r

\r

Il governo, come riferito da Reuters, ha esortato le imprese del settore alberghiero, in particolare gli hotel e i ristoranti, ad applicare prezzi equi dopo che in alcuni punti vendita sono stati visti raddoppiare i prezzi a causa dell'arrivo di un maggior numero di turisti, ha dichiarato il portavoce del governo, Traisuree Taisaranakul.","post_title":"Thailandia oltre le aspettative: il primo trimestre supera i 6,15 milioni di visitatori","post_date":"2023-04-27T11:26:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1682594817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sultanato dell’Oman sarà l’official host country all'edizione 2024 dell'Itb di Berlino, in calendario dal 5 al 7 marzo. “La fiera è un palcoscenico ideale per mostrare il prodotto leisure in tutta la sua ricchezza. L’Oman, che sta vivendo un momento di grande sviluppo del settore turistico, parteciperà presentando nuovi progetti e aperture - ha dichiarato Salim Al Mahrouqi, ministro del turismo -. Ci impegneremo a fornire un'esperienza significativa e indimenticabile”.\r

\r

In qualità di Paese partner di Itb Berlin 2024, l'Oman ospiterà il gala di apertura previsto per il 4 marzo presso il CityCube di Berlino e, tra le altre attività, presenterà un ricco programma di eventi ai visitatori professionali.\r

\r

\"Da molti anni l'Oman ha una forte presenza all'Itb e siamo molto colpiti dalla varietà dell’offerta turistica della destinazione\" ha sottolineato David Ruetz, senior vice president di Messe Berlin.\r

\r

L'edizione 2023 di Itb Berlin ha registrato un totale di circa 5.500 espositori provenienti da 161 Paesi e più di 90.000 visitatori.","post_title":"L'Oman sarà la destinazione partner dell'Itb Berlino 2024","post_date":"2023-04-27T10:57:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1682593078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Unwto stila un rapporto sul turismo di montagna che rappresenta tra il 9 e il 16% degli arrivi turistici internazionali in tutto il mondo , traducendosi in 195-375 milioni di turisti solo nel 2019. Tuttavia, la scarsità di dati relativi al turismo montano nazionale rende difficile o addirittura impossibile valutare gli impatti economici, sociali e ambientali di questo importante segmento. \r

\r

Le montagne ospitano circa 1 miliardo di persone, alcune delle quali tra le più povere e isolate del mondo. Allo stesso tempo, le montagne attirano da tempo turisti interessati alla natura e alle mete all'aria aperta e alle attività all'aria aperta come passeggiate, arrampicate e sport invernali. Attirano anche i visitatori con la loro ricca biodiversità e le vivaci culture locali. Tuttavia, nel 2019, l'anno più recente per il quale sono disponibili i dati, i 10 paesi più montuosi (in termini di altezza media sul livello del mare) hanno ricevuto solo l'8% degli arrivi di turisti internazionali nel mondo, il rapporto \"Understanding and Quantifying Mountain Tourism \" , Spettacoli.\r

\r

Gestito in modo sostenibile, il turismo di montagna ha il potenziale per aumentare i redditi delle comunità locali e aiutare a preservare le loro risorse naturali e la loro cultura. E, secondo Fao, Unwto e Mp, misurare il volume di visitatori in montagna rappresenta il primo passo fondamentale per sbloccare il potenziale del settore.\r

\r

\"Con i dati giusti, possiamo controllare meglio la dispersione dei flussi di visitatori, sostenere un'adeguata pianificazione, migliorare le conoscenze sui modelli di visitatori, costruire prodotti sostenibili in linea con le esigenze dei consumatori e creare politiche adeguate che favoriscano lo sviluppo sostenibile e assicurino che le attività turistiche ne traggano beneficio comunità locali\", hanno dichiarato il Direttore Generale della FAO QU Dongyu e il segretario generale dell'Unwto Zurab Pololikashvili.","post_title":"Unwto: il turismo di montagna ospita 1 miliardo di visitatori","post_date":"2023-04-27T10:29:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682591349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate italiana di United Airlines dà il benvenuto anche al ritorno del collegamento stagionale tra Venezia e New York/Newark, che opererà fino al prossimo 28 ottobre, con voli giornalieri. Durante la summer la compagnia conta dieci voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti, collegando il maggior numero di aeroporti italiani con gli Usa, rispetto a qualsiasi altro vettore.\r

\r

Il volo da Venezia alla Grande Mela si aggiunge a quelli giornalieri diretti e annuali tra Roma e Milano e l'hub di Newark, oltre che a quelli stagionali tra Roma e gli hub di Chicago e Washington Dulles e tra Milano e Chicago, nonché tra Napoli e New York/Newark. Decollerà infine il prossimo 26 maggio il nuovo collegamento diretto giornaliero tra Roma e San Francisco. Sempre dal 26 maggio, United raddoppierà le frequenze tra Roma e New York/Newark e, dal 24 giugno, tra Napoli e New York.\r

\r

“Con il ritorno del volo da Venezia i nostri passeggeri nell’area del Triveneto e oltre avranno la possibilità di raggiungere più di 60 destinazioni in coincidenza, attraverso l’hub di New York/Newark, verso tutto il continente americano. Siamo impazienti di accogliere nuovamente a bordo i nostri clienti\" ha commentato Walter Cianciusi, country sales manager di United in Italia. \r

\r

“La ripresa anticipata ad aprile del collegamento di United Airlines per New York/Newark, già riattivato nell’estate 2022, dimostra come il bacino d’utenza di Venezia sappia generare una domanda sempre più estesa verso gli Stati Uniti - ha dichiara Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del Gruppo Save -. La maggior capacità offerta dall’aeromobile Boeing 777-200er, che per la prima volta opererà la rotta, conferma l’attenzione di United Airlines nell’intercettare le esigenze dei passeggeri e le opportunità di mercato”.\r

\r

\r

\r

\r

I Boeing 777-200Er sono configurati con 50 business suites con poltrone completamente reclinabili e tutte con accesso diretto al corridoio in business class United PolarisSM, 24 poltrone in premium economy United Premium PlusSM, 46 poltrone Economy PlusSM e 156 poltrone in Economy standard.\r

\r

\r

\r

","post_title":"United Airlines: riparte il giornaliero Venezia-New York, operato da un B777-200","post_date":"2023-04-27T10:18:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682590725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444389","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Caboverdetime nasce dalla passione di Andrea Stefanina per l’incontaminata isola di Sal, nell’arcipelago vulcanico di Capo Verde. L’incontro avviene quasi per caso nel 1992 e, da allora, la terra africana nel mezzo dell'oceano Atlantico è diventata la sua seconda casa: un luogo dove creare un mondo di accoglienza, dapprima costruendo immobili, secondo il core business dello Stefanina Group, quindi con un progetto turistico strutturato, il primo realizzato sull’isola, ispirato dall’incantevole spiaggia di Santa Maria. Il gruppo Halos, parte dello sviluppo dell'azienda bresciana a Capo Verde, sta realizzando un intero isolato di strutture destinate alle vacanze, dove si può parlare in italiano, a un passo dal mare: è costituito dai 110 appartamenti già funzionanti dell'Halos Casa Resort, da altrettanti appartamenti in costruzione nell’edificio gemello Avenida Suite, nonché dalle 210 camere dell’Halos Eco Hotel, che sarà pronto tra due anni, e dal parco acquatico Halos Aqua Park in via di progettazione. Poco distante dall'Halos Casa Resort si trova poi il Sobrado Boutique Hotel che, con le sue 55 camere, fa parte non tanto del gruppo Halos, quanto di Stefanina Group, che ha anche riqualificato l’antica salina dell’isola (considerata oggi, oltre che un’attività di successo, un vero e proprio patrimonio naturalistico) ed è impegnato in uno scambio sinergico e professionale con l’isola di Capo Verde e i suoi abitanti. \r

L'isola del Sal è una terra selvaggia e soleggiata, battuta dal vento tra gennaio e aprile, tanto da aver dato i natali ai due più grandi campioni di kytesurf al mondo: Mitu Monteiro e Airton Cozzolino Lopez. Fu scoperta nel 1460 da un navigatore genovese al soldo dei sovrani del Portogallo, divenne punto di scalo nella rotta verso le Americhe ed è oggi patria di un popolo creolo accogliente, che vive al ritmo di melodie ritmate o malinconiche, come l’affascinante Morna, un genere la cui massima esponente è stata la grande Cesária Évora. Per secoli la ricchezza di Sal è stato il sale raccolto nella vasta caldera del vulcano estinto Pedra de Lume: venne esportato dapprima in Brasile, quindi in Africa fino al 1995. Oggi l’isola vive prevalentemente di turismo e rivela ai propri ospiti bianche spiagge bagnate da acque turchesi dove abbronzarsi e praticare il kitesurf; le saline di Pedra de Lume, dove sperimentare trattamenti di wellness e lasciarsi galleggiare nelle acque salate; luoghi incantevoli come le piscine naturali di Buracona con il suggestivo “occhio blu”; la possibilità di vivere escursioni in catamarano circondati da tartarughe e delfini, ma anche nel deserto e sulle spiagge a bordo di jeep e quad o in sella a un cavallo. Una terra da scoprire accompagnati dall’entusiasmo dello staff di Caboverdetime e dalla completezza del suo servizio al turista, a partire dal collegamento aereo settimanale in partenza ogni sabato dall’aeroporto di Bergamo, operato dalla compagnia aerea AlbaStar. «Capo Verde è un pezzo d'Europa in Africa - sottolinea Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite del to bresciano –. Il suo sistema turistico è molto più sviluppato di quanto si possa pensare. L’isola offre servizi adatti a ogni tipo di clientela: dai singoli alle coppie, dalle famiglie agli sportivi, fino a chi cerca un turismo di lusso». Dispone anche di 350 giorni di sole all’anno, con una temperatura media di 25 gradi, a meno di sei ore di volo dall’Italia.\r

","post_title":"Tutti i progetti di Caboverdetime sull'isola di Sal","post_date":"2023-04-27T10:01:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1682589699000]}]}}