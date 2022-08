Emirates celebra il 30° anniversario del primo volo su Roma Fiumicino

Emirates celebra i suoi primi 30 anni di attività a Roma Fiumicino: il primo volo della compagnia aerea in Italia è atterrato proprio a Roma il 2 agosto 1992 e, da allora, sono stati 7 milioni i passeggeri che, su oltre 28 mila voli, hanno viaggiato tra Dubai e la capitale italiana.

“Tutto è iniziato con soli tre voli settimanali tra Dubai e Roma, nel lontano 1992 – sottolinea Flavio Ghiringhelli, country manager della compagnia aerea in Italia -. Poi a questo importante hotspot si sono aggiunti Milano ad aprile 2000, Venezia a luglio 2007 e Bologna a dicembre 2015. Durante i 30 anni di attività di Emirates in Italia, il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti si è rafforzato sempre di più. Continuiamo a essere determinati nel fornire a bordo un altissimo livello di comfort e ospitalità, mettere a disposizione tecnologia innovativa per rendere il viaggio più facile e offrire collegamenti impareggiabili con Dubai e il resto del mondo. Siamo entusiasti di vedere come i nostri clienti continuino a premiarci con la loro fedeltà, permettendoci di celebrare tre decenni di servizio in un mercato chiave come l’Italia. Siamo poi orgogliosi di annunciare che per questa stagione estiva, Emirates opererà i suoi voli per l’Italia come da programma”.

“Emirates e Aeroporti di Roma hanno avviato in questi anni un florido rapporto di collaborazione orientato all’eccellenza dell’offerta sia a bordo che a terra grazie allo sviluppo congiunto di servizi esclusivi – ha aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr -. Il riconoscimento dell’elevato livello qualitativo è confermato dai volumi di traffico conseguiti da Emirates in questi 30 anni”.