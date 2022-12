Emirates aggiunge una nuova frequenza sulla Roma-Dubai dal prossimo 1° febbraio Emirates rilancia sull’Italia con l’aggiunta di un ulteriore volo diretto tra Roma e Dubai, dal 1° febbraio 2023. La nuova frequenza sarà operata dal Boeing 777 e aumenterà il numero di voli tra le due città fino a raddoppiare i collegamenti giornalieri che arriveranno a 14 alla settimana. Roma rappresenta uno dei quattro gateway di Emirates in Italia, insieme a Milano, Bologna e Venezia. Questa proficua collaborazione tra la compagnia aerea e l’Italia è iniziata 30 anni fa, quando il primo volo Emirates è atterrato a Roma: in questi anni, la compagnia aerea ha fatto volare più di 7 milioni di passeggeri su oltre 28.000 voli tra Dubai e la Capitale. Con quest’ultima aggiunta da Roma il vettore arriverà ad operare 38 collegamenti tra il nostro Paese e Dubai. “L’aggiunta di questa nuova frequenza ai voli Roma-Dubai rappresenta un forte segnale che le persone hanno ricominciato e vogliono viaggiare, sia per piacere che per affari – ha commentato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia -. La partnership di Emirates con l’Italia, che abbraccia tre decenni, riflette l’importanza del mercato italiano per la rete globale della compagnia aerea, in quanto facilita il collegamento diretto tra i due Paesi e arricchisce le rispettive economie locali. Emirates, inoltre, collega gli italiani a 130 destinazioni globali attraverso il suo hub di Dubai, verso i mercati più ricchi e particolari del mondo. Con l’aggiunta di questo volo, abbiamo raggiunto un totale di 38 voli settimanali dall’Italia a Dubai”.

