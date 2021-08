El Al propone test di screening per Covid-19 in volo

Al fine di velocizzare le procedure in arrivo all’aeroporto di Tel Aviv , la compagnia aerea El Al propone test di screening per il Covid-19 su un volo proveniente dagli Stati Uniti.

Mentre i viaggiatori americani, come quelli francesi e di una ventina di paesi, dovranno isolarsi per una settimana dall’11 agosto 2021 al loro arrivo in Israele, dove è in aumento il numero di contaminazioni legate alla variante Delta, la compagnia nazionale israeliana tenterà un esperimento originale. Ai circa 280 passeggeri su un volo questo giovedì tra New York-JFK e la sua base all’aeroporto di Tel Aviv-Ben Gurion sarà offerto un test di screening PCR , per una somma di circa 21 euro (registrazione obbligatoria prima del decollo), praticabile prima della partenza o in volo.

L’equipaggio di cabina di El Al non sarà coinvolto nella manovra: il progetto pilota viene portato avanti in coordinamento con il Ministero della Salute israeliano, e la società Femi Premium , che gestisce i test a Ben Gurion, e XpresCheck che lo fa. presso JFK, i rappresentanti di questi ultimi due sono responsabili dell’esecuzione dei campioni. Questi test sostituiranno quelli eseguiti all’arrivo prima di poter uscire dal terminal di Tel Aviv, dove le code sono state oggetto di molti reclami, ma non quelle richieste al massimo 72 ore prima della partenza (e il cui esito è noto prima dell’imbarco).

Se il turismo in Israele rimane generalmente vietato, il governo sta cercando di dissuadere i residenti dal viaggiare all’estero, per non alimentare l’ondata di contaminazione attualmente in corso. L’amministratore delegato di El Al, Avigal Sorek, ha dichiarato a Reuters: ” El Al lavorerà su soluzioni creative per aiutare ad aprire Israele al turismo straniero in futuro. Chiediamo ai responsabili politici in Israele di prendere in considerazione queste misure e adottare soluzioni simili in modo da poter mantenere una routine ”. Ha aggiunto: “ Il virus è qui per rimanere in una forma o nell’altra. Non dobbiamo fermare la nostra vita ”.