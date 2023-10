EasyJet ritrova l’utile e investe con un nuovo ordine da 157 aeromobili Vola alto easyJet centrando un utile ante imposte da record nel quarto trimestre, nonché gli obiettivi finanziari prefissati nell’anno finanziario 2023. La compagnia alza così la posta sui futuri obiettivi a medio termine mentre piazza un nuovo ordine di aeromobili e ritorna a distribuire i dividendi. L’anno fiscale che si è chiuso al 30 settembre riporta un utile tra i 440 e i 460 milioni di sterline, secondo i dati preliminari rilasciati dalla compagnia aerea. L’utile nominale ante imposte nel quarto trimestre è previsto tra 650 e 670 milioni di sterline con una crescita del numero di passeggeri dell’8%. “Abbiamo registrato un’estate da record, con una forte domanda per i voli e le vacanze easyJet grazie ai clienti che ci scelgono per il nostro network, il nostro valore e il servizio che offriamo – ha dichiarato il ceo, Johan Lundgren -. Questa performance ha dimostrato che la nostra strategia sta ottenendo risultati e per questo oggi abbiamo definito un’ambiziosa tabella di marcia per servire un maggior numero di clienti e offrire una remunerazione interessante per gli azionisti, sostenuta da una costante attenzione ai costi e all’eccellenza operativa. I nostri nuovi obiettivi a medio termine forniscono gli elementi per realizzare un utile ante imposte superiore a 1 miliardo di sterline. Potremo raggiungere questo obiettivo con la riduzione delle perdite durante la stagione invernale, l’ammodernamento della flotta e la crescita di easyJet Holidays. Nell’ambito del nostro impegno a favore degli azionisti, il consiglio di amministrazione intende ripristinare i dividendi a partire dai risultati dell’esercizio 2023. “Abbiamo anche raggiunto una proposta di accordo con Airbus per un ulteriore ordine di 157 aeromobili e per altri 100 diritti di acquisto – ha aggiunto Lundgren -. Questo consentirà di proseguire la modernizzazione e la crescita della flotta di easyJet oltre il 2028, fornendo al contempo vantaggi sostanziali, tra cui l’efficienza dei costi e i miglioramenti nel campo della sostenibilità”. Condividi

La compagnia alza così la posta sui futuri obiettivi a medio termine mentre piazza un nuovo ordine di aeromobili e ritorna a distribuire i dividendi.\r

\r

L'anno fiscale che si è chiuso al 30 settembre riporta un utile tra i 440 e i 460 milioni di sterline, secondo i dati preliminari rilasciati dalla compagnia aerea. L'utile nominale ante imposte nel quarto trimestre è previsto tra 650 e 670 milioni di sterline con una crescita del numero di passeggeri dell'8%.\r

“Abbiamo registrato un'estate da record, con una forte domanda per i voli e le vacanze easyJet grazie ai clienti che ci scelgono per il nostro network, il nostro valore e il servizio che offriamo - ha dichiarato il ceo, Johan Lundgren -. Questa performance ha dimostrato che la nostra strategia sta ottenendo risultati e per questo oggi abbiamo definito un’ambiziosa tabella di marcia per servire un maggior numero di clienti e offrire una remunerazione interessante per gli azionisti, sostenuta da una costante attenzione ai costi e all'eccellenza operativa. I nostri nuovi obiettivi a medio termine forniscono gli elementi per realizzare un utile ante imposte superiore a 1 miliardo di sterline. Potremo raggiungere questo obiettivo con la riduzione delle perdite durante la stagione invernale, l'ammodernamento della flotta e la crescita di easyJet Holidays. Nell'ambito del nostro impegno a favore degli azionisti, il consiglio di amministrazione intende ripristinare i dividendi a partire dai risultati dell'esercizio 2023.\r

\r

\"Abbiamo anche raggiunto una proposta di accordo con Airbus per un ulteriore ordine di 157 aeromobili e per altri 100 diritti di acquisto - ha aggiunto Lundgren -. Questo consentirà di proseguire la modernizzazione e la crescita della flotta di easyJet oltre il 2028, fornendo al contempo vantaggi sostanziali, tra cui l'efficienza dei costi e i miglioramenti nel campo della sostenibilità\".","post_title":"EasyJet ritrova l'utile e investe con un nuovo ordine da 157 aeromobili","post_date":"2023-10-13T10:20:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697192431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_454020\" align=\"aligncenter\" width=\"444\"] Evolution Travel - Portale Liguria - Sestri Levante[/caption]\r

\r

La Liguria come meta turistica per tutto l’anno è la sfida proposta dal portale web di Evolution Travel, completamente rinnovato e dedicato alle vacanze nella “Riviera Italiana” per eccellenza: https://liguria.evolutiontravel.it/it_IT/C8/home.html\r

\r

Ideatrice del restyling del sito, che è sempre in continua evoluzione, è Antonella Nuovo, consulente di viaggi online ligure, entrata in Evolution Travel - agenzia di viaggi e tour operator specializzata in vacanze su misura nelle più belle località del mondo – nel 2020 con l’obiettivo di vendere e promuovere viaggi nella sua terra d’origine. Con una lunga esperienza nel settore, Antonella Nuovo ha sdoganato la Liguria come destinazione mare, per puntare anche sul turismo culturale, enogastronomico, sull’outdoor e il trekking e sulle vacanze lusso. La costruzione di un’offerta multi-sfaccettata, ideale per diverse tipologie di target e da personalizzare a seconda delle esigenze dei viaggiatori e dei tour operator nelle 4 stagioni.\r

\r

[caption id=\"attachment_454021\" align=\"aligncenter\" width=\"435\"] Evolution Travel - Portale Liguria - Cattedrale di Genova[/caption]\r

\r

«Secondo le ricerche di mercato – spiega Antonella Nuovo - il motivo principale per cui si cerca la Liguria è il mare (e non era difficile immaginarlo). La strada per destagionalizzare è lunga, ma le possibilità sono enormi. Ad esempio, Genova ha una proposta culturale in crescita, tantissimi musei, mostre, i Palazzi dei Rolli, palazzi nobiliari Patrimonio UNESCO, il caratteristico centro storico, la Città dei Bambini e dei Ragazzi e l’Acquario che è la principale attrazione per le famiglie. La volontà del portale di Evolution Travel è quella di abbinare il soggiorno alle visite e ad esperienze speciali da vivere con pacchetti personalizzabili in tutta la regione».\r

\r

Come nell’entroterra, con i suoi borghi tipici e l’enogastronomia ligure, che è molto variegata, essendo la Liguria una striscia di terra racchiusa tra monti e il mare: pesce azzurro, cozze, gamberi sono alcune specialità, che incontrano nell’entroterra il tartufo, la farinata, il pesto, la focaccia e altre squisitezze, come gli amaretti, tutto innafiato naturalmente da ottimi vini pregiati. Tanti gli itinerari per fare trekking ed escursioni nei bellissimi parchi naturali e aree protette, tra cui le Cinque Terre, il Parco Naturale Regionale Aveto, il Parco Regionale Naturale dell’Antola, il Parco Naturale di Portofino, il Beigua UNESCO Global Geopark con itinerari panoramici e strepitosa vista mare. Sul portale dedicato alla Liguria ci sono già le idee pronte a cui fare riferimento, a cui presto se ne aggiungeranno altre. E navigando online, si possono contattare direttamente i consulenti di viaggio esperti della destinazione per organizzare la vacanza vagliando tutti gli aspetti: dalla ricettività alle attività da fare (visite guidate, biglietti di musei o di bus turistici, giri in battello, degustazioni e cooking class sul pesto), come in un puzzle di cui ognuno è autore.\r

\r

Diverse sono anche le proposte combinate per le crociere in partenza da Genova, Savona e La Spezia, con soggiorni da fare prima o dopo la crociera stessa, ricche di attività culturali, ma anche pacchetti per il weekend o per city break di 3 o 4 giorni. Non mancano consigli su mete insolite. Ad esempio, dove andare ad Halloween? Triora è il borgo delle streghe, mentre la vicina Seborga fa rivivere le glorie dell’antico principato con tanto di principe e moneta locale ad uso turistico.\r

\r

La Liguria è anche la terra del lusso. Sul portale, in arrivo le proposte che spaziano da Sanremo e Bordighera fino a Santa Margherita Ligure, Rapallo e naturalmente Portofino, località iconica della Riviera di Levante.\r

\r

I prezzi sono di tutti i tipi. «Vige la legge del prenota prima – spiega Antonella Nuovo -. Per i soggiorni mare, l’estate è altissima stagione, ma la Liguria, in generale, non è una destinazione molto economica. L’accortezza di prenotare per tempo, affidandosi a chi riesce ad avere i contatti giusti, permette di risparmiare. Il vantaggio del portale dedicato di Evolution Travel è di dare a ciascuno ciò che sta cercando in un territorio piccolo, ma dalla biodiversità unica».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Evolution Travel rinnova il sito. Obiettivo: Liguria tutto l'anno","post_date":"2023-10-13T09:44:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["evolution-travel-liguria","evolution-travel-nuovo-sito","liguria","soggiorni-in-liguria","turismom-liguria","vacanza-in-liguria","viaggi-in-liguria-evolution-travel"],"post_tag_name":["evolution travel liguria","evolution travel nuovo sito","liguria","soggiorni in liguria","turismom liguria","vacanza in liguria","viaggi in liguria evolution travel"]},"sort":[1697190257000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La compagnia aerea premium leisure Beond inizierà le operazioni questo autunno con le Maldive come primo hub: nata nel 2022 come jv tra la società di investimento Arabesque - con sede negli Emirati Arabi Uniti - e il gruppo maldiviano Simdi, avvierà le sue operazioni da Riyadh il 9 novembre, quindi in Europa: da Monaco il 15 novembre e da Zurigo il 17. Oggi con un aeromobile Airbus A319 con 44 configurazioni lay-flat all'avanguardia e un'esperienza di bordo luxury, dall’anno prossimo con A321neo.\r

\r

La compagnia sbarcherà a Milano nel marzo del 2024, e i primi biglietti potranno essere acquistati già da novembre. «C'è una forte domanda per il servizio premium offerto da Beond da Milano alle Maldive. – sottolinea il direttore commerciale della compagnia Sascha Feuerherd - I milanesi più esigenti apprezzeranno l'esperienza vissuta a bordo. Siamo grati per il supporto ricevuto dall’aeroporto di Milano Malpensa e intendiamo espanderci in altre città italiane». Il progetto di crescita prevede, nei prossimi 5 anni, la costituzione di una flotta di 32 aeromobili, che collegheranno 60 destinazioni.\r

\r

«L’aspirazione di Beond è sempre stata quella di essere una global airline nel luxury travel market e nel global business. - prosegue il ceo Tero Taskila - Le Maldive sono il nostro primo hub a livello globale, ma la centrale operativa di Beond ha sede a Dubai, che è un punto di partenza privilegiato per esplorare e raggiungere nuove destinazioni. In futuro offriremo al mercato italiano non solo le Maldive, ma anche altri hub intorno al mondo. Siamo un luxury brand che oggi guarda al leisure, ma in futuro si rivolgerà anche al travel business. – prosegue Taskila – Il design dei nostri aerei risponde a questa richiesta con una grande attenzione al dettaglio. Scegliamo infatti prodotti di design italiano, con materiali e strutture messi a punto nel mondo delle macchine sportive - come la Ferrari - perché entrando nella cabina di un nostro aereo si scopra che tutto è diverso e unico. Esclusivo. Chi vola alle Maldive vuole vivere momenti speciali con chi gli è caro: noi vogliamo anticipare questa emozione già salendo a bordo.\r

\r

Da Milano opereremo con una frequenza trisettimanale, focalizzandoci su un premium lesiure travel adatto a chi frequenta le Maldive. Con viaggi da 4,7 e anche 14 giorni. In base a questo fisseremo le schedule dei voli. Vogliamo diventare sempre più environmental-friendly, per questo nei prossimi mesi avvieremo un programma di sostenibilità. Grazie ai velivoli più leggeri siamo in grado di ridurre le emissioni di CO2 rispetto agli aerei più grandi . - conclude il CEO di Beond - Diventeremo sempre più efficienti ed economici: i clienti potranno costruire il proprio pacchetto di viaggio in modo flessibile e il prezzo-base per la tratta andata-ritorno non raggiungerà i 4000 euro».\r

\r

[gallery ids=\"453884,453885,453886\"]","post_title":"Beond decollerà da Milano a marzo. Feuerherd: “Nel mirino altre città italiane”","post_date":"2023-10-12T11:26:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697109976000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453865","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marcia secondo una precisa tabella di marcia il recupero di Cathay Pacific, a livello globale e sul mercato Italia nello specifico. \"Dagli attuali tre voli alla settimana operati tra Milano Malpensa e Hong Kong - afferma Daniele Bordogna, regional head of trade sales – Europe della compagnia - dal prossimo febbraio saliremo a quattro\".\r

\r

Mentre il network globale del vettore \"raggiungerà il 70% della capacità pre-pandemia a fine 2023 per poi arrivare al 100% entro fine 2024. Nei tempi giusti, quindi, per rispondere al forte sviluppo dell'aeroporto di Hong Kong nel 2025 quando cioè diventerà operativa la terza pista, con un aumento della capacità del 50%\".\r

\r

Dall'Italia, dove il \"70% circa delle vendite è transato dal canale agenziale\" si registra anche un ritorno \"alle prenotazioni anticipate, a conferma di una nuova progettualità dei passeggeri nei confronti del viaggio. E vediamo ormai anche un recupero significativo del segmento di traffico business da Milano, anche se non ha ancora raggiunto la quota del 50%, come accadeva prima del Covid. Forte crescita del traffico Mice\".\r

\r

Un nuovo volo dall'Italia? \"Certamente, la domanda è davvero elevata. Arriva, chiaramente, in parallelo alla disponibilità di nuovi aeromobili in flotta\".\r

\r

","post_title":"Cathay Pacific rilancia: da febbraio 2024 il quarto volo settimanale da Milano a Hong Kong","post_date":"2023-10-12T10:45:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697107527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453894","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453895\" align=\"alignleft\" width=\"328\"] taglio del nastro al TTG Travel Experience[/caption]\r

\r

L’Italia come meta esclusiva: è uno dei punti che emerge dallo studio di Enit condotto da Unioncamere con il supporto tecnico di Isnart. Oltre il 20% dei turisti stranieri sceglie le nostre destinazioni espressamente attratti dallo stile di vita italiano, associando al nostro Paese una “allure” di esclusività.\r

\r

L’indagine diretta alle strutture ricettive italiane, realizzata da Isnart per Enit e Unioncamere a metà settembre 2023, conferma le previsioni di fine luglio, con una crescita delle vendite rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-pandemia. Gli operatori segnalano in chiusura d’estate un tasso di occupazione medio delle camere del 75,3% a luglio e dell’85% ad agosto, circa 1 camera in più ogni 10 rispetto al 2019.\r

\r

Il tasso medio di occupazione camere più elevato si è registrato nelle strutture delle località balneari (89,4%), ma più che positivo è anche il bilancio delle città d’arte (83,3%) e delle strutture in montagna (82,7%).\r

Dai primi dati di settembre emerge un 60,2% di camere occupate/prenotate già a metà mese, complice il clima ancora caldo che favorisce gli ultimi bagni di sole e mare, oltre alle tradizionali visite di fine estate nelle città d’arte (62,8%).\r

\r

Le vendite più consistenti nel comparto extralberghiero sono state in luglio (75,9%) e agosto (86,7%), trainate dai campeggi (82,3% luglio, 94,1% agosto), strutture che appaiono continuare a privilegiare le forme di turismo outdoor, più a contatto con la natura. A settembre, invece, va meglio l’hôtellerie (61,9%) dove sono gli hotel di medio-alta categoria a registrare il tasso di occupazione più elevato del periodo (67,1% nei 4-5 stelle). A fronte di una lieve in flessione del turismo di prossimità, l’andamento appare più che compensato dalla crescita dei turisti stranieri rispetto all’estate 2022, segnalata da oltre il 30% degli esercenti, in particolare dei turisti provenienti da Germania, Francia, Belgio e Paesi Bassi.\r

\r

Quanto alle previsioni per la stagione autunnale, risultano prenotate il 44,8% delle camere offerte per i soggiorni di ottobre, dato già oggi al di sopra del venduto 2019. Per quanto concerne il dato relativo alle prenotazioni per novembre (42,8%) e dicembre (28,7%), complice anche il favorevole calendario dei ponti festivi, esse risultano già superiori a quanto registrato nello stesso periodo del 2022.\r

\r

In continuità con le strategie di pricing adottate durante la stagione estiva, le tariffe applicate per questo autunno sono più alte di quelle del 2022 per 4 strutture su 10. Una scelta che, unitamente ai buoni risultati ottenuti in termini di vendita già da inizio anno, porta il 45% delle imprese a prevedere di riuscire a conseguire un utile di bilancio a fine anno (dato più del doppio del settembre 2022, quando questa previsione era stata formulata solo dal 20% degli operatori).\r

\r

[caption id=\"attachment_453896\" align=\"aligncenter\" width=\"542\"] ministro del Turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

“Le tendenze che emergono dallo studio sono un’ulteriore conferma che l’Italia sta intercettando la ripresa del turismo, con un aumento della domanda da parte dei turisti stranieri, i quali vedono nell’Italia – e a ragione – la destinazione ideale per vivere esperienze esclusive all’insegna dello stile di vita italiano che, al pari del ‘Made in Italy’, rappresenta un vero marchio di eccellenza e qualità. Parliamo perlopiù di turisti con redditi di fascia medio-alta e un’importante propensione alla spesa, il che dà vita a quel turismo di alta gamma, che è essenziale per il benessere economico dell’Italia – e lo conferma la proiezione di bilanci in utile per un’azienda turistica su due – in quanto è un segmento che genera entrate significative, crea posti di lavoro, aumenta la visibilità e l’immagine del brand nazionale, stimola altri settori dell’economia e contribuisce, in sintesi, a essere un traino per il turismo tutto, compreso quello a basso costo” commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè.\r

\r

“L'Italia è benedetta da una bellezza naturale straordinaria, dai paesaggi mozzafiato alla magnificenza del patrimonio artistico, un'opportunità per il turismo dal sempre maggiore potenziale, grazie alla sua straordinaria combinazione di cultura, cucina, bellezze naturali e accessibilità. È un onore complimentarsi con il nostro Paese per il suo impegno nel mantenere e migliorare il suo status di destinazione turistica di prima classe. Con il giusto sostegno e promozione, l'Italia continuerà ad attrarre sempre più turisti” dichiara Ivana Jelinic, Presidente e Ceo ENIT.\r

\r

Dall’indagine diretta ai turisti in vacanza in Italia, svolta da ISNART per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo di Unioncamere e delle Camere di commercio nel corso dell’estate 2023, emerge come il caro prezzi abbia influenzato il profilo di spesa dei molti turisti in questa estate.\r

\r

Se consideriamo la spesa media giornaliera del turista nell’estate 2023, 71 euro al giorno pro-capite vanno per l’alloggio (tra strutture ricettive e mercato parallelo degli affitti brevi), con un aumento di 15 euro per ogni giorno di vacanza rispetto all’estate 2022 (+27%).\r

\r

Questo ha portato molti turisti a cercare di risparmiare su altre voci, in particolare sui pasti consumati fuori casa, i divertimenti, lo shopping ma anche la cultura. Non sorprende, quindi, che la spesa media per beni e servizi acquistati sul luogo di vacanza, risultato di 60 euro al giorno a persona, appare ridotta sia rispetto alla scorsa estate (-13%) che a quella del 2019 (-5%). Quando invece si va a considerare la fascia più alto spendente, questa riguarda prevalentemente il turista straniero per il quale la spesa media per l’alloggio sale a 184 euro al giorno a persona (110 euro in più del turista medio straniero in Italia) e per gli acquisti di beni e servizi sul territorio a 209 euro (ovvero quasi il triplo della spesa media). In particolare, il 68% dei turisti stranieri spende in vacanza per l’acquisto di moda ed abbigliamento (contro la media Italia del 30%) ed in acquisti dell’artigianato tipico (25% contro una media Italia del 19%).“Il turismo del lusso inizia a configurarsi come un segmento di mercato in espansione anche per il nostro Paese. La ricerca di “esperienze esclusive” che vedono intrecciarsi il viaggio di lusso, l’alta qualità del “Made in Italy” nelle sue diverse declinazioni ed una forte sensibilità per la sostenibilità dell’offerta, attira crescenti flussi di clientela alto spendente, in particolare internazionale”, sottolinea Loretta Credaro, Presidente di Isnart.\r

\r

Infine, per quanto concerne la valutazione complessiva della vacanza in Italia, si conferma un forte gradimento espresso dai turisti che visitano il nostro Paese, tanto italiani (voto medio 8,2) che stranieri (voto medio 8,4). A soddisfare pienamente, in particolare, è la ristorazione ed i prodotti dell’enogastronomia locale ed il nostro risultare accoglienti. Giudizi positivi che i turisti condividono sempre più sul web, lasciando recensioni on line, abitudine che riguardava il 39% degli intervistati nell’estate 2022 e che è salita al 47% dei rispondenti di quest’anno. I social più utilizzati sono Instagram (39,7% dei turisti che postano recensioni), Facebook (35,7%) e TripAdvisor (28,8%), seguiti da Google, Booking e Twitter.\r

Il l web ed i social media sono oramai il primo e più importante veicolo di comunicazione delle eccellenze del Paese, influenzando il 48% dei turisti nella loro scelta della destinazione.","post_title":"Enit: Italia meta di lusso esclusiva","post_date":"2023-10-12T10:31:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["daniela-santanche","enit","in-evidenza","stranieri-in-italia","turismo-di-lusso-in-italia","turismo-in-italia"],"post_tag_name":["daniela santanchè","Enit","In evidenza","stranieri in italia","turismo di lusso in italia","turismo in italia"]},"sort":[1697106693000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_453863\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Karim Makhlouf, chief commercial officer di Royal Jordanian[/caption]\r

\r

Si concentrano principalmente sui flussi di traffico leisure gli investimenti di Royal Jordanian. Soprattutto su quelli provenienti dall'Europa e dall’Italia in particolare, dove il vettore punta a decollare da altri scali, oltre a quelli già serviti di Milano e Roma.\r

\r

Questo uno dei pilastri della strategia di sviluppo della compagnia aerea messi a fuoco dal chief commercial officer, Karim Makhlouf: “Un progetto di ampio respiro che sta cambiando il volto del vettore che, nell’arco dei prossimi cinque anni passerà dagli attuali 23 a 45 aeromobili in flotta, per trasportare fino a 7,2 milioni di passeggeri contro gli attuali 3 milioni”.\r

\r

E se quello italiano è già il primo mercato in Giordania tra quelli europei “vogliamo che la destinazione venga percepita e conosciuta nella sua globalità e diversità - ben oltre quindi la sola Petra -, nonché come la più cosmopolita e la più sicura tra i paesi arabi. Crediamo che dall'Italia ci sia tuttora un grande potenziale inespresso”. Ecco quindi i piani di espansione del network italiano \"che nell'arco dei prossimi sei-dodici mesi potrebbe contare sull'aggiunta di nuovi scali, da Bologna a Venezia. Mentre nello stesso periodo i voli da Roma e Milano diventeranno giornalieri\".\r

\r

Un tema, quello della sicurezza, quanto mai attuale: “La Giordania è ancora un Paese sicuro. Abbiamo vissuto (nella regione, ndr) altri conflitti negli anni, ma mai hanno coinvolto il nostro Paese\".\r

\r

Sempre saldo il rapporto con il trade che anzi vede potenziate le collaborazioni con i tour operator e le iniziative di promozione della destinazioni.\r

","post_title":"Royal Jordanian amplia il network sull'Italia. Focus sul traffico leisure","post_date":"2023-10-12T10:15:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697105728000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_452439\" align=\"alignleft\" width=\"336\"] Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Confcommercio[/caption]\r

\r

“Questo doveva essere l’anno della piena ripresa, ma ha mostrato nuovi modelli di turismo che forse abbiamo ereditato dalla recente pandemia”. Esordisce così Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet-Confcommercio, al convegno “2024, anno del ritorno alla normalità. Compagnie aeree, aeroporti e operatori del settore a confronto verso una nuova era”.\r

\r

\r

\r

Ciminnisi ha sottolineato l’andamento complesso dei flussi della scorsa estate in piena ascesa fino ad aprile, ma con una repentina frenata dovuta a un incontestabile aumento dei prezzi, soprattutto del trasporto aereo. Il presidente ha precisato che non bisogna generalizzare, perché esiste un mondo del trasporto alleato delle agenzie di viaggio, ma anche un mondo in cui la legalità spesso non è cristallina.\r

\r

\r

“Non si può intervenire su fattori esterni- sottolinea il presidente - vulcani che eruttano, incendi negli aeroporti siciliani, terremoti come quello del Marocco, e ora la crisi in Medio Oriente che coinvolge tanti nostri colleghi che operano in quell’area in modo”. Tuttavia Ciminnisi sottolinea quanto invece si possa agire a livello legislativo per il rispetto dei ruoli della filiera turistica nelle difficoltà. “Bisogna trovare soluzioni condivise, invocare la regolarità ove possibile, come nella continuità territoriale di Sicilia e Sardegna, e nei rapporti con alcune low cost”. Secondo il presidente Ciminnisi la legalità e il diritto saranno la forza di Fiavet-Confcommercio il prossimo anno.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Su questo punto è infatti intervenuto anche Federico Lucarelli, legale di Fiavet-Confcommercio: “L’era della pandemia ha rappresentato un’era geologica per le imprese, ora vogliamo andare verso il futuro. Alcuni temi sono quindi prioritari”. Tra questi temi Lucarelli annovera la revisione della direttiva pacchetti europea, in particolare sui rimborsi. “Quello che è avvenuto durante la pandemia dovrà essere tenuto in considerazione nell’affrontare la nuova normativa pacchetti per non essere costretti a misure urgenti, come è stata quella dei voucher che ha impedito che il sistema andasse in tilt, ed avere a una dimensione comunitaria di questo tipo di norma, per trovare quella uniformità che il settore aereo, attraverso la IATA, da sempre persegue a livello internazionale”. Il consulente legale Fiavet-Confcommercio prende in esame anche un’altra eredità della pandemia che potrebbe avere sviluppi futuri. “Bisognerebbe rivedere le norme sul default dei vettori aerei”. Come avviene per il mondo del turismo organizzato, ormai dotato di fondi di garanzia, anche il mondo del trasporto aereo, dovrebbe intervenire, in caso di procedure fallimentari, per garantire il soggetto legittimato al rimborso che in questo caso è l’operatore turistico.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Ernesto Mazzi, storico associato Fiavet-Confcommercio, ha analizzato un'altra questione afferente al trasporto aereo del post pandemia: l’irregolarità operativa dovuta una crisi industriale con un calo importante degli aeromobili e degli equipaggi. Severo anche rispetto alla mancanza di voli di linea e collegamenti per chi si occupa di congressuale. “Le agenzie sono costrette a rivolgersi a compagnie low cost dominanti su alcune tratte, alcune delle quali non sono collaborative”. “Comprendiamo che si vogliano colpire le OLTA, non lasciando intervenire l’agenzia sulla prenotazione, ma in questo ostacolo che il vettore pone siamo coinvolti anche noi” ha aggiunto Mazzi.\r

\r

\r

\r

\r

“Non so se il 2024 sarò l’anno della normalità – ha dichiarato Tommaso Fumelli, vice presidente sales ITA Airways – la nostra compagnia persegue un suo obiettivo con un piano quadriennale che ci ha visto, dopo due anni passare da 52 aerei a 79, mentre sono previsti investimenti anche sul servizio, su un approccio sostenibile, e su un programma di crescita costante”. Nell’occasione ha annunciato l’apertura di nuove tratte: a fine ottobre Rio de Janeiro, a dicembre le Maldive, e nel 2024 le tratte su Chicago e Washington, oltre a tutta la nuova operatività su corto e medio raggio. “Le agenzie di viaggio sono il nostro primo partner – ha sottolineato Finelli - il nostro è un rapporto privilegiato e vogliamo dare ai nostri partner gli strumenti giusti, l’assistenza e il supporto per proseguire in questo rapporto di vicinanza molto forte”. \r

\r

\r

Infine Mark De Laurentiis, direttore Enac Tutela dei Diritti dei passeggeri ha richiamato al lavoro svolto assieme a Fiavet-Confcommercio e ITA Airways per favorire il trasporto aereo di passeggeri con disabilità. La pre-notifica di questi passeggeri da parte dell’agenzie di viaggio alle compagnie aeree è essenziale, un tema più volte affrontato da Fiavet-Confcommercio anche in seminari dedicati. \r

\r

ENAC conferma, concludendo, i risultati positivi del trasporto aereo in Italia. Il volume dei passeggeri ad agosto superiore al 2019 segnando un +23% anche rispetto al 2022, una performance migliore della media europea che si attesta su un incremento dell’11% considerando anche la sofferenza dovuta all’assenza del mercato russo e dei Paesi limitrofi. ","post_title":"Ciminnisi: \"la legalità e il diritto saranno la forza di Fiavet-Confcommercio\"","post_date":"2023-10-12T08:02:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1697097763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La capacità globale delle compagnie aeree è pronta a superare i livelli del 2019: la buona novella arriva da Cirium, che - ripresa da Bloomberg - proprio questa settimana segnala il raggiungimento di quella che viene definita come una \"pietra miliare nella ripresa dallo scoppio della pandemia\" che con la chiusura delle frontiere aveva costretto le compagnie aeree a lasciare a terra le loro flotte, portando il settore sull'orlo del collasso. Il tutto per oltre tre anni. \r

\r

Il ritorno alla capacità di volo pre-pandemia conferma una volta di più la resilienza del settore la loro capacità delle compagnie aeree ad adattarsi a condizioni sempre diverse. Ma le problematiche restano e sono diverse.\r

\r

I collegamenti da e per la Cina viaggiano tuttora a rilento, mantenendo un mercato importante ai margini della ripresa. Le compagnie aeree hanno lottato con le persistenti strozzature nella fornitura di aeromobili, un problema lasciato in eredità dalla pandemia. Inoltre, lo spazio aereo russo resta chiuso per molte compagnie aeree occidentali, aggiungendo una serie di sfide post-pandemia. Non da ultimo, questa settimana i vettori hanno ampiamente modificato gli operativi in seguito all'attacco di Hamas contro Israele.\r

\r

Non da ultimo, come evidenziato dalla Iata, nel 2023 i profitti del settore saranno inferiori al 40% rispetto al dato del 2019, con i viaggi d'affari che non hanno ancora recuperato i volumi di un tempo.\r

Secondo Cirium, mentre il traffico transatlantico è tornato ai livelli pre-Covid, quello verso il Pacifico e dall’Europa verso l’Asia è diminuito rispettivamente del 31% e del 17%. Al contrario, i vettori cinesi non soggetti al divieto russo hanno aumentato i voli: Air China, China Southern Airlines e China Eastern Airlines hanno aggiunto capacità per i collegamenti verso Londra rispetto a prima della pandemia. Al contrario, British Airways, un tempo il secondo operatore di voli per la Cina, oggi offre quasi il 40% di posti in meno su quelle rotte rispetto a prima del Covid.\r

\r

","post_title":"Trasporto aereo: la capacità torna ai livelli pre-Covid, ma le sfide restano. I dati Cirium","post_date":"2023-10-11T12:01:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697025681000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Virgin Australia ha messo a segno il suo primo utile annuale in 11 anni, grazie alla domanda record di viaggi leisure e ai risultati del processo di ristrutturazione in corso. L'esercizio fiscale chiuso lo scoro 30 giugno ha registrato un profitto al netto delle imposte di 82,7 milioni di dollari, con un fatturato più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, superando i 5 miliardi di dollari australiani. \r

\r

Virgin Australia indica nella \"domanda record di viaggi leisure\" e nel ritorno dei passeggeri di Pmi il significativo miglioramento degli utili. \"Le iniziative di efficienza hanno consentito un concreto aumento della redditività nonostante l'aumento dei prezzi del carburante. Virgin Australia continua a registrare una domanda sana, in quanto i clienti danno priorità ai viaggi a fronte della pressione sul costo della vita\" spiega una nota del vettore.\r

\r

La compagnia aerea è uscita dall'amministrazione controllata nel novembre 2020 sotto la guida dei nuovi proprietari Bain Capital, rilanciandosi come operatore di medio mercato, eliminando tutti gli aeromobili di lungo raggio dalla sua flotta e operando solo Boeing 737 sui voli domestici e a corto raggio.","post_title":"Virgin Australia centra il suo primo utile d'esercizio in 11 anni","post_date":"2023-10-10T11:13:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696936417000]}]}}