EasyJet promuove i voli da e per l’Italia. Più frequenze da Milano e Napoli

EasyJet incentiva con una nuova promozione i viaggi da per l’Italia: da oggi, 24 gennaio, la compagnia mette a disposizione 100 mila posti a partire da 9,99 euro per volare tra il 1 febbraio e il 31 marzo 2022. La promozione sarà disponibile fino al 31 gennaio 2022. Inoltre, tra i mesi di febbraio e marzo, sulle principali rotte in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa e di Napoli è previsto un incremento delle frequenze settimanali.

La compagnia sottolinea che è sempre valida la “Garanzia Flex” che prevede la possibilità di poter modificare senza costi aggiuntivi la propria prenotazione fino a due ore prima della partenza.

Da Milano Malpensa è possibile volare verso Atene, Barcellona, Praga, Amsterdam, Parigi e Copenaghen – queste ultime raggiungibili rispettivamente con due voli in più il mercoledì e il sabato a partire dal 2 marzo e un volo aggiuntivo il martedì a partire dall’8 marzo. E per gli amanti del mare d’inverno, è ora di partire alla volta di Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Ibiza: per le ultime due destinazioni, easyJet introdurrà un ulteriore volo il venerdì a partire dal 4 marzo per l’isola delle Canarie e, per l’isola delle Baleari, due voli in più il mercoledì e il sabato dal 9 marzo.

L’aeroporto di Napoli sarà collegato con Milano Malpensa con tre frequenze aggiuntive a settimana (giovedì, venerdì e domenica) a partire dal 24 febbraio. Nel network partenopeo ci sono anche Sharm-el Sheikh e numerose città europee, tra cui Amsterdam, Parigi, Berlino e Londra. Infine, sulla rotta per Lione, il vettore ha previsto, dal 19 marzo, l’aggiunta di due ulteriori voli settimanali, il martedì e il venerdì.