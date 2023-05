EasyJet mette radici a Birmingham: nuova base dalla primavera 2024 con tre A320 EasyJet aprirà una nuova base all’aeroporto di Birmingham: dalla prossima primavera la compagnia aerea posizionerà qui tre Airbus A320 da 186 posti con la parallela creazione di circa 100 posti di lavoro. “Avendo già servito Birmingham per molti anni, la decisione di aprire una base e di crescere ora nell’aeroporto è la prova della forte domanda, insieme all’importanza del mercato britannico nel sostenere la nostra crescita redditizia”, ha dichiarato Johan Lundgren, ceo di easyJet. Attualmente easyJet serve sette destinazioni da Birmingham. Queste includono Belfast International, Edimburgo e Glasgow International nel Regno Unito, nonché Amsterdam, Ginevra, Lisbona e Napoli in Europa. I voli per Palma di Maiorca inizieranno alla fine del mese, seguiti da Faro e Milano Malpensa a giugno. Secondo i dati forniti da Oag, easyJet è attualmente il quarto vettore più grande a Birmingham, con una quota di capacità di posti del 10%. Jet2.com è il più grande, con una quota del 21,4%, seguito da Ryanair con il 21,1% e Tui Airways con il 17,1%. L’apertura della nuova base è stata annunciata in concomitanza con la pubblicazione da parte di easyJet della relazione finanziaria semestrale al 31 marzo 2023. In prospettiva, il vettore sottolinea che le finestre di prenotazione sono tornate a livelli normali e la capacità nella seconda metà dell’anno sarà di circa 56 milioni di posti, con un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2022.

