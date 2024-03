EasyJet in allungo sull’inverno: oltre 3 mln di posti in vendita da e per l’Italia

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464044 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464046" align="alignleft" width="300"] La Fanatsy[/caption] Una promo speciale, valida solo oggi, che garantisce il 21% di sconto per passeggeri e/o auto e/o sistemazioni (cabine e poltrone), per i viaggi sulla linea Livorno-Olbia effettuati sino al 31 dicembre 2024, fino a esaurimento posti (cumulabile con tutte le offerte di Moby, ma non con la tariffa residenti). E' l'iniziativa che la compagnia dedica a una giornata importante: quella dell'ingresso in linea in contemporanea dei due traghetti più grandi e green al mondo, Legacy e Fantasy, e il loro incrocio sulla tratta fra Livorno e Olbia. Grazie alla presenza contemporanea di queste due navi è come se ogni giorno sedici chilometri di auto, camion e semirimorchi salissero a bordo, con il conseguente risparmio ambientale ed economico, al servizio dei territori collegati. Con un nuovo innovativo sistema di salita e discesa che, diversificando i ponti di accesso alla nave, permette di risparmiare molto tempo. Un intero ponte di ciascuna delle due navi gemelle è inoltre dedicato alla ristorazione con tutte le tipologie di cibo, dalla braceria al ristorante gourmet, fino alle frutterie e ai punti di ristoro tradizionali, tutti accomunati dalla scelta di avere le cucine a vista. [post_title] => Moby: promo speciale per il primo incrocio in mare dei giganti Legacy e Fantasy [post_date] => 2024-03-21T14:01:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711029706000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un 2023 record, il nuovo anno si apre ancora con il segno più per il brand Belmond, che cresce in termini sia di tariffe, sia di livelli di occupazione. Lo rivela Christian Boyens, che conferma anche l'avvicinarsi della chiusura dell'operazione castello di Urio, sulle rive del lago di Como. Da tempo infatti il gruppo Lvmh, a cui appartiene il marchio alberghiero, sta trattando con l'Opus Dei, attuale proprietaria della struttura di Carate Urio. "Ma il 2024 - prosegue il vice president & divisional leader Southern Europe di Belmond - vedrà anche la conclusione della seconda fase di ristrutturazione dello Splendido di Portofino, dove festeggeremo pure il centesimo anniversario di un locale storico come la gelateria di San Giorgio, nonché l'approdo per la prima volta nella città ligure del nostro treno Venice Simplon – Orient Express. E poi tra pochissimo debutteremo in Sardegna con il Romazzino, mentre dopo aver concluso i lavori al Villa Sant'Andrea di Taormina, presto partirà pure il restyling del non troppo distante Grand Hotel Timeo. Insomma, i nostri piani di potenziamento della qualità dell'offerta non si fermano, accompagnati sempre da tanta formazione per il personale. Perché il nostro obiettivo è quello di trasmettere sempre il senso del luogo di ciascuna delle nostre destinazioni". L'Italia rimane quindi al centro delle politiche di sviluppo di Belmond: "Sono convinto che sia una meta eccezionale - conclude Boyens -. Quando ci confrontiamo con le agenzie di viaggio di tutto il mondo, l'unico difetto a emergere è forse quello di essere un po' vittima del proprio successo. In certi momenti, dato l'affollamento di determinate location, nei periodi di picco registriamo infatti un lieve calo d'interesse da parte di alcuni viaggiatori del lusso". [post_title] => Boyens, Belmond: bene l'inizio del 2024. E si avvicina l'acquisizione del castello di Urio [post_date] => 2024-03-21T13:33:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711028003000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo 1° di aprile a Glasgow il primo indirizzo The Social Hub (ex The Student Hotel) nel Regno Unito. La diciottesima proprietà in Europa della compagnia di ospitalità ibrida fondata da Charlie MacGregor ad Amsterdam è frutto di un investimento di oltre 90 milioni di sterline, pari a più di 105 milioni di euro, ed è dotata di 494 camere. Il concept The Social Hub mira a offrire ai propri ospiti stanze di hotel per soggiorni prolungati e studenti, oltre a luoghi per lavorare e incontrarsi, come ampi spazi di co-working, per riunioni ed eventi, una grande cucina comune, ristoranti, bar e palestre e un ricco calendario di eventi, workshop e incontri. The Social Hub Glasgow si trova in particolare a Merchant City, uno dei luoghi più storici e caratteristici della città, e si sviluppa su una superficie complessiva di 20 mila metri quadrati. La proprietà ospiterà uno dei più grandi rooftop bar di Glasgow, un ristorante dall’atmosfera rilassante che servirà piatti e bevande di ispirazione internazionale e locale per tutto il giorno. Ci sarà pure un punto vendita grab-and-go, dove acquistare alimenti e bevande e una serie di prodotti essenziali oltre che articoli tipici locali e a marchio The Social Hub. Le aree di co-working della struttura potranno inoltre ospitare fino a 222 lavoratori al giorno, con formule che variano da scrivanie dedicate fino a 20 uffici privati. Saranno infine disponibili otto spazi per meeting ed eventi per un totale di 1.500 metri quadrati in grado di ospitare dai piccoli brainstorming a conferenze di grandi dimensioni in un auditorium [post_title] => The Social Hub debutta nel Regno Unito con una proprietà da 494 camere a Glasgow [post_date] => 2024-03-21T12:28:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711024089000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una Polonia "sempre più apprezzata dai turisti italiani" attratti dalle molteplici sfaccettature di un prodotto che va oltre le classiche città d'arte. E la conferma giunge dai numeri del 2023, che con 603.000 arrivi dall'Italia hanno battuto il precedente record di 601.000 italiani risalente al 2018, nonché quello del 2019 (con 582.000). "Questi dati sono la conferma più tangibile dell’alto gradimento e del successo che la Polonia riscuote in Italia - commenta Barbara Minczewa, direttrice dell'Ente Nazionale Polacco per il Turismo nel nostro Paese - grazie ad un’offerta sempre più moderna e dinamica, organizzata in prodotti perfettamente in linea con le richieste del mercato italiano”. I viaggiatori italiani, oltre a prediligere le note città d’arte, "come Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte, sono attratti dall’atmosfera moderna ed effervescente che vi si respira, dall’incredibile varietà paesaggistica dell’intero Paese, dal suo ricco ed intenso patrimonio storico-culturale. Senza contare l’ampia scelta di attività outdoor da poter praticare e la ricca offerta gastronomica da esplorare e gustare, per lasciarsi sorprendere”. Complici di questa ascesa positiva, la fitta rete di collegamenti aerei dall’Italia in costante evoluzione, sintomo del crescente interesse che ha portato gli italiani a voler esplorare mete polacche meno note ma, da oggi, facilmente raggiungibili come Danzica, Katowice, Poznan, Rzeszów, Breslavia, Lodz, Lublino. Varsavia, inoltre, è ancora più “vicina” all’Italia sia grazie alla disponibilità di un nuovo aeroporto, il ‘Varsavia-Radom’, che al collegamento diretto Roma Fiumicino - Varsavia Chopin operato dalla Lot Polish Airlines. Da sottolineare infine, la mutazione che ha subito nel tempo il profilo demografico dei turisti individuali, sempre più giovani e sempre più propensi a scegliere località dallo spirito moderno, capaci di offrire atmosfere cosmopolite ma autentiche. [post_title] => La Polonia piace agli italiani: con 603.000 arrivi nel 2023 è stato battuto il record 2018 [post_date] => 2024-03-21T12:08:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711022936000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464016 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante novità in casa Boscolo, che lancia il prodotto Giappone, grazie anche al recente approdo in azienda della nuova product manager Valeria Pirodda, "che vanta una notevole carriera nell'ente del Turismo nipponico e che ha vissuto in questo paese per tanto tempo - spiega il direttore commerciale dell'operatore padovano, Salvatore Sicuso -. Le nostre proposte sulla destinazione si articolano in due tour: uno di nove giorni, Giappone Classico, e l'altro di 12, il Gran Tour del Giappone, che include anche Hiroshima. La domanda è in crescita e il nostri clienti riconoscono la nostra capacità organizzativa e la tipicità degli itinerari che proponiamo". Volumi in crescita del 30% Il 2024 di Boscolo è infatti partito molto bene: "Registriamo volumi del 30% superiori al 2023, che già aveva superato abbondantemente i numeri dell'anno pre-Covid 2019 - aggiunge Sicuso - Rispetto al passato osserviamo inoltre un cambio della stagionalità. Notiamo in particolare con piacere il ritorno dell'advance booking riscontrando buone vendite per l'estate. Il mercato ci riconosce come un operatore di riferimento sull'Europa continentale: Spagna, Francia, Nord, Italia... Ultimamente ci stiamo però concentrando pure su nuove destinazioni come Marocco, Egitto, Tunisia, Uzbekistan e Giordania. E anche in questo caso posso affermare con soddisfazione che stiamo diventando un riferimento importante per le agenzie di viaggio". Il timbro di fabbrica? viaggi accompagnati e in compagnia Alla base dell'offerta Boscolo c'è sempre il concept dei viaggi "accompagnati e in compagnia": "Un vero e proprio timbro di fabbrica che informa di sé ogni nostro itinerario, indipendentemente dalla destinazione - conclude Sicuso -: la garanzia ai nostri clienti che noi li accompagniamo e li facciamo viaggiare in compagnia, garantendo un'organizzazione impeccabile e la qualità di servizi. Di questo e di tanto altro abbiamo proprio parlato alle agenzie grazie alle nostre numerose attività di marketing: giusto nelle ultime settimane, abbiamo infatti organizzato una serie di attività in collaborazione con gli enti del turismo sul territorio, che ci ha fatto incontrare in un mese più di 2 mila agenzie di viaggio". [post_title] => Boscolo: novità Giappone con l'approdo di Valeria Pirodda in team [post_date] => 2024-03-21T11:44:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711021485000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464020 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet accende i riflettori sulla stagione invernale 2024-2025 con la messa in vendita dei voli che prevedono un totale di oltre 18 milioni di posti su più di 100.000 voli in tutto il network. nel periodo compreso tra il 12 dicembre 2024 e il 2 marzo 2025. In particolare, sono oltre 3 milioni i posti disponibili per viaggiare da e per l’Italia su un totale di oltre 19.000 voli: amplia come sempre la scelta per destinazioni ideali per una vacanza in una città ricca di cultura o per una meta in grado di garantire il sole d’inverno. [post_title] => EasyJet in allungo sull'inverno: oltre 3 mln di posti in vendita da e per l'Italia [post_date] => 2024-03-21T11:44:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711021445000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'estate 2024 nel segno della crescita per il Polo aeroportuale del Nord Est, che stima un incremento complessivo del numero di passeggeri pari al 5% rispetto alla stagione estiva 2023. Una percentuale che sarebbe più elevata, se al Marco Polo i principali vettori low cost non avessero arrestato i loro programmi di sviluppo per via della scelta del Comune di Venezia di introdurre da maggio 2023 la nuova addizionale di 2,50 euro per ogni passeggero in partenza dallo scalo. Intanto, sono attesi circa 13 milioni i passeggeri complessivi da aprile ad ottobre, con un recupero definitivo rispetto al 2019 quando, nello stesso periodo, i tre aeroporti avevano gestito 12,7 milioni di passeggeri. Venezia si conferma terzo gateway intercontinentale nazionale, ulteriormente rafforzato dalla vivacità del mercato nordamericano che riconferma i collegamenti estivi su Atlanta, Chicago, New York Jfk, New York Newark, Philadelphia, Montreal e Toronto. Nel dettaglio, Delta Air Lines ha anticipato all’11 marzo l’avvio del giornaliero su New York Jfk e durante il picco estivo porta da 7 a 10 i voli settimanali su Atlanta; il 6 giugno American Airlines riprende il collegamento giornaliero su Chicago, interrotto nel periodo pandemico. Air Canada raddoppia i voli su Montreal e Toronto, che diventano rispettivamente 3 e 4 a settimana. Sulle stesse destinazioni, Air Transat offre complessivamente 4 frequenze settimanali. Verso il Medio Oriente, Qatar Airways riprende a giugno il collegamento giornaliero con Doha, sospeso durante la pandemia. Il volo è operato tutto l’anno e si aggiunge alla consolidata presenza di Emirates, che opera con voli giornalieri su Dubai. La Corea del Sud torna protagonista nella ripresa dei flussi con l’Estremo Oriente, con il volo settimanale Venezia-Seoul, operato da giugno ad ottobre. El Al ripropone dal 31 marzo i collegamenti con Tel Aviv 4 volte alla settimana, che diventeranno 5 nel picco estivo; inoltre, Air Cairo collega Venezia con Sharm El-Sheik ogni domenica. Da maggio Play riprende ad operare per la seconda stagione estiva i voli su Reykjavik e da giugno SunExpress riattiva i collegamenti su Smirne, entrambe le linee hanno frequenza bisettimanale. Infine, torna il doppio volo giornaliero verso Madrid di Air Europa; Finnair opera fino a nove frequenze settimanali su Helsinki nel picco estivo, a cui seguirà l’estensione giornaliera della linea nel periodo invernale, mentre Swiss introdurrà la frequenza night-stop su Zurigo. L’aeroporto di Treviso, con 48 destinazioni collegate in 23 Paesi, grazie all’operatività di Ryanair e Wizz Air prospetta volumi di traffico in linea con la stagione estiva 2019. La volata del Catullo di Verona Il network da Verona prevede un totale di 82 destinazioni in 31 Paesi, collegati con 25 vettori di linea. Volotea, aggiungendo alla base di Verona un terzo aeromobile, intraprende un notevole investimento che porta all’apertura di sette nuove destinazioni: Comiso, Copenaghen, Madrid, Praga e Valencia operative già a marzo, a cui si aggiungono Bordeaux ad aprile e Salerno a settembre. Anche Ryanair contribuisce a rendere Verona più vicina alla Spagna, con i collegamenti quadri-settimanali verso Madrid e Valencia. SkyAlps collega per la prima volta Verona alla Croazia, con voli settimanali verso Brac e Zara operativi da giugno. Sempre nei Balcani, da aprile viene attivato il volo bisettimanale per Mostar, in Bosnia Erzegovina. Un grandissimo ritorno, dopo nove anni di assenza, è quello di Air France, che dal 2 aprile reinserisce Verona tra le proprie destinazioni, con il volo trisettimanale sull’hub di Parigi Charles de Gaulle, un prezioso contributo alla connettività del Catullo, che si aggiunge ai voli sugli hub di Francoforte e Monaco collegati da Air Dolomiti del Gruppo Lufthansa. Oltre al mercato domestico, che conta 13 destinazioni collegate, i principali mercati internazionali sono Regno Unito (11 destinazioni) e Germania (5 destinazioni), entrambi con forte connotazione incoming, seguiti dalla Spagna (8 destinazioni). Con l’estate Neos riconferma il proprio programma con collegamenti di corto, medio e lungo raggio verso le mete di vacanza, in particolare in Italia, Islanda, Egitto, Tunisia, Kenya, Tanzania, Madagascar, Grecia, Spagna, Capo Verde e Caraibi, oltre ai voli regolari verso il Senegal e l’India. [post_title] => Polo aeroportuale del Nord Est verso un'estate da 13 milioni di passeggeri [post_date] => 2024-03-21T11:35:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711020911000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “L’Italia è il mercato da cui ci aspettiamo il maggiore successo: in nessuno degli altri paesi di cui sono responsabile abbiamo così tanta capacità” Javier Roig, market director Europe di Finnair (per i paesi di Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Svezia), sintetizza così la strategicità del mercato italiano, dove nei giorni scorsi è stato annunciato il nuovo investimento su Venezia. La compagnia, fresca delle celebrazioni dei suoi primi 100 anni di vita (è nata nel novembre 1923 ma il primo volo è stato operato proprio il 20 marzo del 1924) collega infatti "Helsinki da Milano Malpensa con due voli giornalieri, così come da Roma Fiumicino, e poi - esattamente da un anno - anche Milano Linate, con quattro frequenze a settimana che vorremmo tanto diventassero giornaliere. Oltre a Venezia, annuale da quest’anno, Bologna, e agli stagionali su Napoli e Verona. Questi ultimi sono voli prettamente incoming”. Con circa 12 milioni di passeggeri trasportati all'anno a livello globale, Finnair non prevede al momento “aperture di nuovi scali” ma l’Italia rappresenta comunque il terzo mercato in Europa, dopo Germania e Regno Unito, con un load factor medio sulle rotte che nel 2023 si è attestato all’80%. Archiviato un 2023 con una performance nettamente positiva, le attese per l’anno in corso altrettanto buone, “con una domanda che resta molto elevata” e questo consente al vettore di essere fiducioso malgrado il persistere del conflitto tra Russia e Ucraina con la conseguente chiusura dello spazio aereo della prima, e la preclusione a quelle rotte verso il Giappone che costituivano un vantaggio competitivo non indifferente per Finnair per i collegamenti dall’Europa. "Non avendo date certe sulla riapertura, abbiamo riorganizzato il nostro network con altri voli di lungo raggio, introducendo nuove destinazioni soprattutto negli Stati Uniti, e rafforzando l’operatività sul Medio Oriente”. E sempre in quest'ottica di ottimizzazione dei ricavi, la compagnia porta avanti alcune operazioni di wet lease, "iniziate durante il Covid con Eurowings, cui avevamo affittato tre A350 per volare negli Usa, che sono già rientrati, come pure i quattro A320 che erano in wet lease a British Airways e che sono tornati a supporto della nostra maggiore offerta sulle rotte europee. Sono invece in corso i wet lease di tre velivoli a Qatar Airways per un periodo di 4 anni, che utilizza tutti i giorni da Doha per Helsinki, Copenaghen e Stoccolma; e il più recente con Qantas sulla rotta da Singapore a Sydney, mentre da fine mese un secondo aereo sarà utilizzato sempre dal vettore australiano sulla Bangkok-Sydney. In totale sono 7-8 aeromobili impiegati in questo modo". Il passaggio a Ndc Un processo "irreversibile" quello nel solco di Ndc per Finnair, che come già annunciato da fine 2025 uscirà completamente dai canali gds. Un percorso quello che conduce alla data fatidica "non semplice" ammette il manager, poiché "molti sono ancora refrattari al cambiamento, che comunque riconosco non sia semplice. Attualmente il 66% delle vendite Finnair arriva dai nostri canali diretti, quindi il sito e Ndc. Gli agenti di viaggio cominciano a capire che devono intraprendere questa strada, progressivamente stiamo rendendo disponibile in esclusiva su Ndc sempre più prodotto: se si cerca ad esempio una tratta Helsinki-Rovaniemi non la si strova più sui gds. E in aprile usciranno anche destinazioni come Turchia e Grecia. Questo per far capire che il processo è irreversibile”. [post_title] => Finnair, Roig: "L’Italia è il mercato da cui ci aspettiamo il maggiore successo" [post_date] => 2024-03-21T11:10:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711019443000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464004 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non se le mandano a dire Spohr e O'Leary. Se da una parte il ceo di Lufthansa si dice ottimista sul via libera della Ue all’ingresso del capitale di Ita Airways. Dall'altra, nella stessa sede all'Aviation Summit di Airlines for Europe (A4E) a Bruxelles, il ceo di Ryanair fa il suo controcanto. E lo fa con il gusto della provocazione che abbiamo ben conosciuto in questi anni, e che francamente a volte ce lo rende simpatico. O'Leary, parlando proprio dopo Spohr ha affermato che l'ok della Commissione europea a Ita-Lufthansa dovrebbe prevedere la rinuncia del 30% degli slot a Fiumicino e Linate. Aggiungendo che tale quota andrebbe redistribuita a easyJet, Wizz Air e Ryanair per garantire vera concorrenza. Lievito Naturalmente si tratta di una clausola che non può essere applicata così tout court. Non si può sfilare dalle mani di un vettore gli slot più redditizi che hanno in portafoglio. Mi sembra che questo accordo Lufthansa-Ita stia diventando come una specie di torta troppo lievitata. Qualcosa che deborda da tutti i lati. Per precisione l'eccesso di lievito è stato inserito da una parte dalla Commissione europea, dall'altro dai concorrenti del merger. Quali sono i concorrenti? Be' quasi tutte le compagnie europee. E' un bel problema. [post_title] => Ryanair: Lufthansa-Ita devono rinunciare al 30% degli slot. (Che ridere!) [post_date] => 2024-03-21T11:07:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711019231000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "easyjet in allungo sullinverno oltre 3 mln di posti in vendita da e per litalia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5038,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464044","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464046\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Fanatsy[/caption]\r

\r

Una promo speciale, valida solo oggi, che garantisce il 21% di sconto per passeggeri e/o auto e/o sistemazioni (cabine e poltrone), per i viaggi sulla linea Livorno-Olbia effettuati sino al 31 dicembre 2024, fino a esaurimento posti (cumulabile con tutte le offerte di Moby, ma non con la tariffa residenti). E' l'iniziativa che la compagnia dedica a una giornata importante: quella dell'ingresso in linea in contemporanea dei due traghetti più grandi e green al mondo, Legacy e Fantasy, e il loro incrocio sulla tratta fra Livorno e Olbia.\r

\r

Grazie alla presenza contemporanea di queste due navi è come se ogni giorno sedici chilometri di auto, camion e semirimorchi salissero a bordo, con il conseguente risparmio ambientale ed economico, al servizio dei territori collegati. Con un nuovo innovativo sistema di salita e discesa che, diversificando i ponti di accesso alla nave, permette di risparmiare molto tempo. Un intero ponte di ciascuna delle due navi gemelle è inoltre dedicato alla ristorazione con tutte le tipologie di cibo, dalla braceria al ristorante gourmet, fino alle frutterie e ai punti di ristoro tradizionali, tutti accomunati dalla scelta di avere le cucine a vista.","post_title":"Moby: promo speciale per il primo incrocio in mare dei giganti Legacy e Fantasy","post_date":"2024-03-21T14:01:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711029706000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un 2023 record, il nuovo anno si apre ancora con il segno più per il brand Belmond, che cresce in termini sia di tariffe, sia di livelli di occupazione. Lo rivela Christian Boyens, che conferma anche l'avvicinarsi della chiusura dell'operazione castello di Urio, sulle rive del lago di Como. Da tempo infatti il gruppo Lvmh, a cui appartiene il marchio alberghiero, sta trattando con l'Opus Dei, attuale proprietaria della struttura di Carate Urio.\r

\r

\"Ma il 2024 - prosegue il vice president & divisional leader Southern Europe di Belmond - vedrà anche la conclusione della seconda fase di ristrutturazione dello Splendido di Portofino, dove festeggeremo pure il centesimo anniversario di un locale storico come la gelateria di San Giorgio, nonché l'approdo per la prima volta nella città ligure del nostro treno Venice Simplon – Orient Express. E poi tra pochissimo debutteremo in Sardegna con il Romazzino, mentre dopo aver concluso i lavori al Villa Sant'Andrea di Taormina, presto partirà pure il restyling del non troppo distante Grand Hotel Timeo. Insomma, i nostri piani di potenziamento della qualità dell'offerta non si fermano, accompagnati sempre da tanta formazione per il personale. Perché il nostro obiettivo è quello di trasmettere sempre il senso del luogo di ciascuna delle nostre destinazioni\".\r

\r

L'Italia rimane quindi al centro delle politiche di sviluppo di Belmond: \"Sono convinto che sia una meta eccezionale - conclude Boyens -. Quando ci confrontiamo con le agenzie di viaggio di tutto il mondo, l'unico difetto a emergere è forse quello di essere un po' vittima del proprio successo. In certi momenti, dato l'affollamento di determinate location, nei periodi di picco registriamo infatti un lieve calo d'interesse da parte di alcuni viaggiatori del lusso\".","post_title":"Boyens, Belmond: bene l'inizio del 2024. E si avvicina l'acquisizione del castello di Urio","post_date":"2024-03-21T13:33:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711028003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo 1° di aprile a Glasgow il primo indirizzo The Social Hub (ex The Student Hotel) nel Regno Unito. La diciottesima proprietà in Europa della compagnia di ospitalità ibrida fondata da Charlie MacGregor ad Amsterdam è frutto di un investimento di oltre 90 milioni di sterline, pari a più di 105 milioni di euro, ed è dotata di 494 camere. Il concept The Social Hub mira a offrire ai propri ospiti stanze di hotel per soggiorni prolungati e studenti, oltre a luoghi per lavorare e incontrarsi, come ampi spazi di co-working, per riunioni ed eventi, una grande cucina comune, ristoranti, bar e palestre e un ricco calendario di eventi, workshop e incontri.\r

\r

The Social Hub Glasgow si trova in particolare a Merchant City, uno dei luoghi più storici e caratteristici della città, e si sviluppa su una superficie complessiva di 20 mila metri quadrati. La proprietà ospiterà uno dei più grandi rooftop bar di Glasgow, un ristorante dall’atmosfera rilassante che servirà piatti e bevande di ispirazione internazionale e locale per tutto il giorno. Ci sarà pure un punto vendita grab-and-go, dove acquistare alimenti e bevande e una serie di prodotti essenziali oltre che articoli tipici locali e a marchio The Social Hub.\r

\r

Le aree di co-working della struttura potranno inoltre ospitare fino a 222 lavoratori al giorno, con formule che variano da scrivanie dedicate fino a 20 uffici privati. Saranno infine disponibili otto spazi per meeting ed eventi per un totale di 1.500 metri quadrati in grado di ospitare dai piccoli brainstorming a conferenze di grandi dimensioni in un auditorium","post_title":"The Social Hub debutta nel Regno Unito con una proprietà da 494 camere a Glasgow","post_date":"2024-03-21T12:28:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711024089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una Polonia \"sempre più apprezzata dai turisti italiani\" attratti dalle molteplici sfaccettature di un prodotto che va oltre le classiche città d'arte. E la conferma giunge dai numeri del 2023, che con 603.000 arrivi dall'Italia hanno battuto il precedente record di 601.000 italiani risalente al 2018, nonché quello del 2019 (con 582.000).\r

\r

\"Questi dati sono la conferma più tangibile dell’alto gradimento e del successo che la Polonia riscuote in Italia - commenta Barbara Minczewa, direttrice dell'Ente Nazionale Polacco per il Turismo nel nostro Paese - grazie ad un’offerta sempre più moderna e dinamica, organizzata in prodotti perfettamente in linea con le richieste del mercato italiano”.\r

\r

I viaggiatori italiani, oltre a prediligere le note città d’arte, \"come Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte, sono attratti dall’atmosfera moderna ed effervescente che vi si respira, dall’incredibile varietà paesaggistica dell’intero Paese, dal suo ricco ed intenso patrimonio storico-culturale. Senza contare l’ampia scelta di attività outdoor da poter praticare e la ricca offerta gastronomica da esplorare e gustare, per lasciarsi sorprendere”.\r

\r

Complici di questa ascesa positiva, la fitta rete di collegamenti aerei dall’Italia in costante evoluzione, sintomo del crescente interesse che ha portato gli italiani a voler esplorare mete polacche meno note ma, da oggi, facilmente raggiungibili come Danzica, Katowice, Poznan, Rzeszów, Breslavia, Lodz, Lublino.\r

\r

Varsavia, inoltre, è ancora più “vicina” all’Italia sia grazie alla disponibilità di un nuovo aeroporto, il ‘Varsavia-Radom’, che al collegamento diretto Roma Fiumicino - Varsavia Chopin operato dalla Lot Polish Airlines.\r

\r

Da sottolineare infine, la mutazione che ha subito nel tempo il profilo demografico dei turisti individuali, sempre più giovani e sempre più propensi a scegliere località dallo spirito moderno, capaci di offrire atmosfere cosmopolite ma autentiche.","post_title":"La Polonia piace agli italiani: con 603.000 arrivi nel 2023 è stato battuto il record 2018","post_date":"2024-03-21T12:08:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1711022936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità in casa Boscolo, che lancia il prodotto Giappone, grazie anche al recente approdo in azienda della nuova product manager Valeria Pirodda, \"che vanta una notevole carriera nell'ente del Turismo nipponico e che ha vissuto in questo paese per tanto tempo - spiega il direttore commerciale dell'operatore padovano, Salvatore Sicuso -. Le nostre proposte sulla destinazione si articolano in due tour: uno di nove giorni, Giappone Classico, e l'altro di 12, il Gran Tour del Giappone, che include anche Hiroshima. La domanda è in crescita e il nostri clienti riconoscono la nostra capacità organizzativa e la tipicità degli itinerari che proponiamo\".\r

\r

Volumi in crescita del 30%\r

\r

Il 2024 di Boscolo è infatti partito molto bene: \"Registriamo volumi del 30% superiori al 2023, che già aveva superato abbondantemente i numeri dell'anno pre-Covid 2019 - aggiunge Sicuso - Rispetto al passato osserviamo inoltre un cambio della stagionalità. Notiamo in particolare con piacere il ritorno dell'advance booking riscontrando buone vendite per l'estate. Il mercato ci riconosce come un operatore di riferimento sull'Europa continentale: Spagna, Francia, Nord, Italia... Ultimamente ci stiamo però concentrando pure su nuove destinazioni come Marocco, Egitto, Tunisia, Uzbekistan e Giordania. E anche in questo caso posso affermare con soddisfazione che stiamo diventando un riferimento importante per le agenzie di viaggio\".\r

\r

Il timbro di fabbrica? viaggi accompagnati e in compagnia\r

\r

Alla base dell'offerta Boscolo c'è sempre il concept dei viaggi \"accompagnati e in compagnia\": \"Un vero e proprio timbro di fabbrica che informa di sé ogni nostro itinerario, indipendentemente dalla destinazione - conclude Sicuso -: la garanzia ai nostri clienti che noi li accompagniamo e li facciamo viaggiare in compagnia, garantendo un'organizzazione impeccabile e la qualità di servizi. Di questo e di tanto altro abbiamo proprio parlato alle agenzie grazie alle nostre numerose attività di marketing: giusto nelle ultime settimane, abbiamo infatti organizzato una serie di attività in collaborazione con gli enti del turismo sul territorio, che ci ha fatto incontrare in un mese più di 2 mila agenzie di viaggio\".","post_title":"Boscolo: novità Giappone con l'approdo di Valeria Pirodda in team","post_date":"2024-03-21T11:44:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711021485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet accende i riflettori sulla stagione invernale 2024-2025 con la messa in vendita dei voli che prevedono un totale di oltre 18 milioni di posti su più di 100.000 voli in tutto il network. nel periodo compreso tra il 12 dicembre 2024 e il 2 marzo 2025.\r

\r

In particolare, sono oltre 3 milioni i posti disponibili per viaggiare da e per l’Italia su un totale di oltre 19.000 voli: amplia come sempre la scelta per destinazioni ideali per una vacanza in una città ricca di cultura o per una meta in grado di garantire il sole d’inverno.","post_title":"EasyJet in allungo sull'inverno: oltre 3 mln di posti in vendita da e per l'Italia","post_date":"2024-03-21T11:44:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711021445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate 2024 nel segno della crescita per il Polo aeroportuale del Nord Est, che stima un incremento complessivo del numero di passeggeri pari al 5% rispetto alla stagione estiva 2023. Una percentuale che sarebbe più elevata, se al Marco Polo i principali vettori low cost non avessero arrestato i loro programmi di sviluppo per via della scelta del Comune di Venezia di introdurre da maggio 2023 la nuova addizionale di 2,50 euro per ogni passeggero in partenza dallo scalo.\r

Intanto, sono attesi circa 13 milioni i passeggeri complessivi da aprile ad ottobre, con un recupero definitivo rispetto al 2019 quando, nello stesso periodo, i tre aeroporti avevano gestito 12,7 milioni di passeggeri.\r

Venezia si conferma terzo gateway intercontinentale nazionale, ulteriormente rafforzato dalla vivacità del mercato nordamericano che riconferma i collegamenti estivi su Atlanta, Chicago, New York Jfk, New York Newark, Philadelphia, Montreal e Toronto. Nel dettaglio, Delta Air Lines ha anticipato all’11 marzo l’avvio del giornaliero su New York Jfk e durante il picco estivo porta da 7 a 10 i voli settimanali su Atlanta; il 6 giugno American Airlines riprende il collegamento giornaliero su Chicago, interrotto nel periodo pandemico. Air Canada raddoppia i voli su Montreal e Toronto, che diventano rispettivamente 3 e 4 a settimana. Sulle stesse destinazioni, Air Transat offre complessivamente 4 frequenze settimanali. \r

Verso il Medio Oriente, Qatar Airways riprende a giugno il collegamento giornaliero con Doha, sospeso durante la pandemia. Il volo è operato tutto l’anno e si aggiunge alla consolidata presenza di Emirates, che opera con voli giornalieri su Dubai. La Corea del Sud torna protagonista nella ripresa dei flussi con l’Estremo Oriente, con il volo settimanale Venezia-Seoul, operato da giugno ad ottobre. \r

El Al ripropone dal 31 marzo i collegamenti con Tel Aviv 4 volte alla settimana, che diventeranno 5 nel picco estivo; inoltre, Air Cairo collega Venezia con Sharm El-Sheik ogni domenica. Da maggio Play riprende ad operare per la seconda stagione estiva i voli su Reykjavik e da giugno SunExpress riattiva i collegamenti su Smirne, entrambe le linee hanno frequenza bisettimanale.\r

Infine, torna il doppio volo giornaliero verso Madrid di Air Europa; Finnair opera fino a nove frequenze settimanali su Helsinki nel picco estivo, a cui seguirà l’estensione giornaliera della linea nel periodo invernale, mentre Swiss introdurrà la frequenza night-stop su Zurigo.\r

L’aeroporto di Treviso, con 48 destinazioni collegate in 23 Paesi, grazie all’operatività di Ryanair e Wizz Air prospetta volumi di traffico in linea con la stagione estiva 2019. \r

\r

La volata del Catullo di Verona\r

Il network da Verona prevede un totale di 82 destinazioni in 31 Paesi, collegati con 25 vettori di linea. Volotea, aggiungendo alla base di Verona un terzo aeromobile, intraprende un notevole investimento che porta all’apertura di sette nuove destinazioni: Comiso, Copenaghen, Madrid, Praga e Valencia operative già a marzo, a cui si aggiungono Bordeaux ad aprile e Salerno a settembre.\r

Anche Ryanair contribuisce a rendere Verona più vicina alla Spagna, con i collegamenti quadri-settimanali verso Madrid e Valencia.\r

SkyAlps collega per la prima volta Verona alla Croazia, con voli settimanali verso Brac e Zara operativi da giugno. Sempre nei Balcani, da aprile viene attivato il volo bisettimanale per Mostar, in Bosnia Erzegovina.\r

Un grandissimo ritorno, dopo nove anni di assenza, è quello di Air France, che dal 2 aprile reinserisce Verona tra le proprie destinazioni, con il volo trisettimanale sull’hub di Parigi Charles de Gaulle, un prezioso contributo alla connettività del Catullo, che si aggiunge ai voli sugli hub di Francoforte e Monaco collegati da Air Dolomiti del Gruppo Lufthansa.\r

Oltre al mercato domestico, che conta 13 destinazioni collegate, i principali mercati internazionali sono Regno Unito (11 destinazioni) e Germania (5 destinazioni), entrambi con forte connotazione incoming, seguiti dalla Spagna (8 destinazioni).\r

Con l’estate Neos riconferma il proprio programma con collegamenti di corto, medio e lungo raggio verso le mete di vacanza, in particolare in Italia, Islanda, Egitto, Tunisia, Kenya, Tanzania, Madagascar, Grecia, Spagna, Capo Verde e Caraibi, oltre ai voli regolari verso il Senegal e l’India.","post_title":"Polo aeroportuale del Nord Est verso un'estate da 13 milioni di passeggeri","post_date":"2024-03-21T11:35:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711020911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“L’Italia è il mercato da cui ci aspettiamo il maggiore successo: in nessuno degli altri paesi di cui sono responsabile abbiamo così tanta capacità” Javier Roig, market director Europe di Finnair (per i paesi di Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Svezia), sintetizza così la strategicità del mercato italiano, dove nei giorni scorsi è stato annunciato il nuovo investimento su Venezia.\r

\r

La compagnia, fresca delle celebrazioni dei suoi primi 100 anni di vita (è nata nel novembre 1923 ma il primo volo è stato operato proprio il 20 marzo del 1924) collega infatti \"Helsinki da Milano Malpensa con due voli giornalieri, così come da Roma Fiumicino, e poi - esattamente da un anno - anche Milano Linate, con quattro frequenze a settimana che vorremmo tanto diventassero giornaliere. Oltre a Venezia, annuale da quest’anno, Bologna, e agli stagionali su Napoli e Verona. Questi ultimi sono voli prettamente incoming”.\r

\r

Con circa 12 milioni di passeggeri trasportati all'anno a livello globale, Finnair non prevede al momento “aperture di nuovi scali” ma l’Italia rappresenta comunque il terzo mercato in Europa, dopo Germania e Regno Unito, con un load factor medio sulle rotte che nel 2023 si è attestato all’80%.\r

\r

Archiviato un 2023 con una performance nettamente positiva, le attese per l’anno in corso altrettanto buone, “con una domanda che resta molto elevata” e questo consente al vettore di essere fiducioso malgrado il persistere del conflitto tra Russia e Ucraina con la conseguente chiusura dello spazio aereo della prima, e la preclusione a quelle rotte verso il Giappone che costituivano un vantaggio competitivo non indifferente per Finnair per i collegamenti dall’Europa. \"Non avendo date certe sulla riapertura, abbiamo riorganizzato il nostro network con altri voli di lungo raggio, introducendo nuove destinazioni soprattutto negli Stati Uniti, e rafforzando l’operatività sul Medio Oriente”.\r

\r

E sempre in quest'ottica di ottimizzazione dei ricavi, la compagnia porta avanti alcune operazioni di wet lease, \"iniziate durante il Covid con Eurowings, cui avevamo affittato tre A350 per volare negli Usa, che sono già rientrati, come pure i quattro A320 che erano in wet lease a British Airways e che sono tornati a supporto della nostra maggiore offerta sulle rotte europee. Sono invece in corso i wet lease di tre velivoli a Qatar Airways per un periodo di 4 anni, che utilizza tutti i giorni da Doha per Helsinki, Copenaghen e Stoccolma; e il più recente con Qantas sulla rotta da Singapore a Sydney, mentre da fine mese un secondo aereo sarà utilizzato sempre dal vettore australiano sulla Bangkok-Sydney. In totale sono 7-8 aeromobili impiegati in questo modo\".\r

\r

Il passaggio a Ndc\r

\r

Un processo \"irreversibile\" quello nel solco di Ndc per Finnair, che come già annunciato da fine 2025 uscirà completamente dai canali gds. Un percorso quello che conduce alla data fatidica \"non semplice\" ammette il manager, poiché \"molti sono ancora refrattari al cambiamento, che comunque riconosco non sia semplice. Attualmente il 66% delle vendite Finnair arriva dai nostri canali diretti, quindi il sito e Ndc. Gli agenti di viaggio cominciano a capire che devono intraprendere questa strada, progressivamente stiamo rendendo disponibile in esclusiva su Ndc sempre più prodotto: se si cerca ad esempio una tratta Helsinki-Rovaniemi non la si strova più sui gds. E in aprile usciranno anche destinazioni come Turchia e Grecia. Questo per far capire che il processo è irreversibile”.","post_title":"Finnair, Roig: \"L’Italia è il mercato da cui ci aspettiamo il maggiore successo\"","post_date":"2024-03-21T11:10:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711019443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non se le mandano a dire Spohr e O'Leary. Se da una parte il ceo di Lufthansa si dice ottimista sul via libera della Ue all’ingresso del capitale di Ita Airways. Dall'altra, nella stessa sede all'Aviation Summit di Airlines for Europe (A4E) a Bruxelles, il ceo di Ryanair fa il suo controcanto. E lo fa con il gusto della provocazione che abbiamo ben conosciuto in questi anni, e che francamente a volte ce lo rende simpatico.\r

\r

O'Leary, parlando proprio dopo Spohr ha affermato che l'ok della Commissione europea a Ita-Lufthansa dovrebbe prevedere la rinuncia del 30% degli slot a Fiumicino e Linate. Aggiungendo che tale quota andrebbe redistribuita a easyJet, Wizz Air e Ryanair per garantire vera concorrenza.\r

Lievito\r

Naturalmente si tratta di una clausola che non può essere applicata così tout court. Non si può sfilare dalle mani di un vettore gli slot più redditizi che hanno in portafoglio. Mi sembra che questo accordo Lufthansa-Ita stia diventando come una specie di torta troppo lievitata. Qualcosa che deborda da tutti i lati. Per precisione l'eccesso di lievito è stato inserito da una parte dalla Commissione europea, dall'altro dai concorrenti del merger. Quali sono i concorrenti? Be' quasi tutte le compagnie europee. E' un bel problema.","post_title":"Ryanair: Lufthansa-Ita devono rinunciare al 30% degli slot. (Che ridere!)","post_date":"2024-03-21T11:07:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1711019231000]}]}}