EasyJet ha scelto Jan De Raeymaeker come nuovo chief financial officer Jan De Raeymaeker è il nuovo chief financial officer di easyJet: De Raeymaeker subentra a Kenton Jarvis che, come già annunciato, assumerà il ruolo di chief executive dal 1° gennaio 2025, raccogliendo il testimone da Johan Lundgren. Attualmente, Jan De Raeymaeker è cfo di Lineas, il più grande operatore privato di trasporto ferroviario merci in Europa, dove è responsabile dei team Finance, Legal e Purchasing. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di cfo presso Brussels Airlines, dove ha giocato un ruolo chiave nella trasformazione della funzione finanziaria dell’azienda, contribuendo alla crescita significativa del numero di passeggeri nell’ambito del riposizionamento strategico della compagnia aerea. «Jan De Raeymaeker porta con sé una vasta esperienza nei settori delle compagnie aeree e dei trasporti, oltre a un’ottima conoscenza del mercato europeo continentale – ha commentato Stephen Hester, presidente di easyJet -. Sono impaziente di lavorare con Jan e Kenton per realizzare la nostra ambizione di diventare la prima compagnia aerea in Europa, con benefici per i nostri clienti, stakeholder e dipendenti». «La profonda conoscenza di Jan del settore dei trasporti e delle compagnie aeree sarà di grande valore per easyJet e la sua competenza finanziaria e commerciale sarà essenziale mentre continuiamo a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi e perseguire la nostra missione di rendere i viaggi low-cost più semplici per tutti» ha aggiunto Jarvis». Condividi

