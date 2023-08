EasyJet amplia l’offerta da Napoli: al via dal 16 dicembre il collegamento con Marrakech Debutterà il prossimo 16 dicembre il nuovo collegamento easyJet Napoli-Marrakech. La rotta sarà operata con due voli settimanali ogni mercoledì e sabato. Le prenotazioni sono aperte a partire da oggi. Il nuovo collegamento va quindi ad ampliare il portafoglio di destinazioni raggiungibili dal capoluogo campano con easyJet. In particolare, tra le novità da Napoli Capodichino annunciate per il prossimo inverno, la compagnia opererà un collegamento settimanale con Gran Canaria dal 29 ottobre. Inoltre, verrà ripristinato il volo per Hurghada e inaugurato quello verso Marsa Alam, rispettivamente dal 31 ottobre con voli ogni martedì e sabato e dal 4 novembre con voli ogni sabato. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450937 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partiranno dalla seconda metà di settembre i lavori per la realizzazione di Agua Azul, la nuova area benessere con spa del parco acquatico Caribe Bay di Jesolo, in apertura per la stagione 2025. Una novità strategica, che permetterà di integrare la tradizionale offerta di attrazioni e spettacoli all’insegna dell’adrenalina e del divertimento con nuove proposte pensate per chi desidera vivere momenti di puro relax, da dedicare al benessere e alla cura del corpo. Agua Azul si troverà in una zona appartata di Caribe Bay, tra la foresta tropicale che avvolge gli scivoli di Toboganes e l’Arena Show. Realizzata in stile caraibico, Agua Azul si integrerà con le attrazioni già esistenti, creando un continuum tra spazi interni ed esterni; in linea con la vocazione green del Parco, si avvarrà di un impianto geotermico a basso impatto per il riscaldamento dell’acqua. La parte esterna sarò caratterizzata da 12 vasche idromassaggio a bassa salinità con cascate cervicali e da una grande piscina ad alta salinità, dove si potrà galleggiare come nelle acque del mar Morto. Nella parte interna saranno invece presenti diverse stanze emozionali con cromoterapia e aromaterapia, sauna e bagno turco, nonché una stanza del ghiaccio. Spazio anche ai trattamenti benessere, beauty ed estetici con una vera e propria spa. Agua Azul sarà accessibile a tutti gli ospiti del parco, al pari delle attrazioni, mentre i trattamenti benessere saranno disponibili a pagamento. Il centro benessere è il primo progetto di un nuovo piano di investimenti del valore complessivo atteso di 40 milioni di euro. L'obiettivo, nei prossimi anni, è di potenziare l’offerta con attrazioni, servizi e tecnologie volti a diversificare il pubblico di riferimento, allungare la stagionalità e superare le sfide imposte anche dal cambiamento climatico. [post_title] => Caribe Bay: in arrivo una spa nel 2025. E' il primo di una serie di investimenti da 40 mln di euro [post_date] => 2023-08-22T14:31:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692714707000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ripristino dei voli con l’Airbus A380 tra Singapore e Francoforte, l’utilizzo di aeromobili widebody Airbus A350-900 sui voli per Cairns e Malé, la ripresa dei voli diretti tra Singapore e Barcellona e l'aumento delle frequenze di volo, in modo da raggiungere i livelli pre-pandemia o superarli in alcune destinazioni del network. Sono alcune delle novità Singapore Airlines per la stagione 2024 (dal 31 marzo al 26 ottobre 2024), durante la quale la compagnia ha deciso di aumentare i propri servizi in diverse destinazioni del network, per sostenere la forte domanda di viaggi aerei. Tra le mete che si prevede raggiungeranno o supereranno i livelli pre-pandemici in termini di frequenze di voli si trovano in particolare Ahmedabad (India), Pechino e Shanghai (Cina), Copenaghen (Danimarca), Da Nang (Vietnam), Darwin, Melbourne e Perth (Australia), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Tokyo-Haneda (Giappone), Seattle e Houston (Stati Uniti d'America). “Grazie all’annuncio della programmazione dei voli per la prossima estate, i nostri passeggeri potranno pianificare in anticipo i propri viaggi per il 2024, approfittando di una scelta più ampia e di una maggiore flessibilità", sottolinea la senior vice president marketing planning di Singapore Airlines, JoAnn Tan. [post_title] => Singapore Airlines aumenta la capacità in vista della stagione 2024 [post_date] => 2023-08-22T12:39:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692707977000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450921 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo oltre un anno di lavori di ristrutturazione riaprirà il prossimo 1° di ottobre il Lux* Belle Mare sulla costa orientale di Mauritius. Il resort, con la sua architettura progettata dal rinomato architetto mauriziano Jean-Francois Adam, si presenta con un nuovo design, pur mantenendo il suo dna family-oriented. I nuovi interni sono stati concepiti in particolare da Jean-Marc Tang, designer mauriziano di fama internazionale. Adagiato su una delle migliori coste dell'oceano Indiano, il complesso è dotato di 174 suite e 12 ville a cui si aggiunge un'ampia offerta culinaria, declinata in cinque ristoranti, tra cui il cinese Duck Laundry e il locale dai sapori indiano-contemporanei, lo stellato Michelin Amari by Vineet. A completare l'offerta una corposa proposta esperienziale e l'oasi benessere Lux* Me Spa. "Ho voluto fondere la mia esperienza e le miei intuizioni con i dettagli locali più autentici per creare un ambiente tropicale unico, che elevi e ispiri - sottolinea lo stesso Tang -. Belle Mare è una zona incredibile in cui la natura è in perfetto equilibrio. Non potevo non esaltare questa caratteristica in tutto il progetto, portando la natura stessa in ogni angolo del resort". [post_title] => Riapre il prossimo 1° di ottobre completamente ristrutturato il Lux* Belle Mare a Mauritius [post_date] => 2023-08-22T12:14:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692706471000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un calo generale del comparto del business travel a luglio, accompagnato però da un incremento dello scontrino medio e da un dato hotel in controtendenza. Sono le principali evidenze dell'indice mensile sui dati del segmento Business Travel Trend, elaborato dal gruppo Uvet in collaborazione con il Centro Studi Promotor (Csp). Fatto 100 il livello benchmark di riferimento dell'anno 2019, a luglio il valore registrato dal Btt è stato infatti di 88, in calo di 7 punti rispetto a quanto emerso per il mese di giugno. In termini di valore globale il dato registra un rallentamento, insieme al numero di transazioni, pari a -9 punti. Al contrario, la spesa media di tutto il business travel nel mese di luglio mostra un incremento fino a toccare quota 138, dato superiore di ben 12 punti rispetto al mese precedente. Nella suddivisione per tipologia si registra un sostanziale calo di quasi tutte le voci: rispetto a giugno è visibile una riduzione di 16 punti nei voli, di 14 punti sulla parte rail e di 17 punti sulla parte car. Si registra invece un incremento di 10 punti nel comparto alberghiero. La spesa media per transazione, infine, rileva infine un Btt 105 nei voli (-8 su giugno), di 164 per il segmento hotel (+34), di 106 nel car rental (-31) e di 106 nel settore rail, a conferma del trend in corso nel rilevamento della spesa globale. La compagnia di navigazione si è infatti nuovamente aggiudicata, questa volta per un periodo di tre anni, la gara bandita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per garantire la continuità territoriale tra il porto laziale e il Sud della Sardegna. Il collegamento marittimo Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e viceversa offre in ogni stagione dell’anno tre partenze alla settimana in entrambe le direzioni, con due scali intermedi nel porto di Arbatax. Inoltre, per tutto il mese di agosto, Grimaldi Lines soddisfa la domanda particolarmente elevata del mercato, proponendo due partenze aggiuntive alla settimana: una da Civitavecchia per Arbatax e una da Arbatax per Civitavecchia. La linea è servita dalla Corfù, che può ospitare fino a 956 passeggeri e 2.200 metri lineari di rotabili. Per quanto riguarda la sistemazione degli ospiti, la nave dispone di 121 cabine tra interne, esterne e superior, e di un’ampia sala con poltrone reclinabili. Gli altri servizi offerti includono il ristorante à la carte, il self-service, il bar sempre aperto e il negozio per chi ama fare shopping. [post_title] => Grimaldi: aperte le prenotazioni sino a fine anno sulla Civitavecchia-Arbatax-Cagliari [post_date] => 2023-08-22T10:36:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692700610000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450906 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leolandia punta a chiudere l'anno a 40 milioni di euro di fatturato e 1 milione di visitatori. Una previsione che poggia su un bilancio di mezza estate decisamente positivo. Nella prima parte dell’anno, il parco lombardo registra infatti performance in crescita rispetto al 2022 e sostanzialmente allineate al 2019. Decisiva si è confermata in particolare la scelta di modulare l’offerta sulla base di un clima sempre più estremo, rendendo il parco attrattivo sia durante le lunghe ondate di calore, sia nel caso di maltempo. Nello specifico, con il Golfo del Drago Marino inaugurato a inizio estate, per un investimento di 5 milioni di euro, Leolandia ha aumentato del 33% l’offerta di aree bagnate, per un totale di oltre 10 mila metri quadrati, tra piscine per bambini, giochi d’acqua e vere e proprie giostre acquatiche. Il parco continua inoltre a dedicare ampie risorse alla programmazione di spettacoli, eventi, intrattenimenti dal vivo e attrazioni al chiuso, che permettono di ripararsi continuandosi a divertire anche nel caso di temporali. “Gli investimenti degli ultimi anni, uniti all’efficientamento delle spese, ci hanno permesso di incrementare significativamente i margini operativi lordi (ebitda), che quest’anno, stando alle nostre previsioni e all’attuale andamento, cresceranno del 15% rispetto al 2022 - spiega il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira -. Dai tempi della pandemia abbiamo dovuto immettere liquidità per tenere aperta la struttura: ancora oggi tutto quello che incassiamo viene reinvestito per migliorare il parco. Entro il 2025 sorgeranno due nuove aree acquatiche, con attrazioni dedicate a una fascia di bambini più grandi, fino ai 12 anni. Abbiamo in programma investimenti per 20 milioni di euro, destinati a rendere il parco sempre più attrattivo su scala internazionale. Già oggi, più della metà degli ospiti proviene da fuori regione e dall’estero. Per accoglierli ci appoggiamo ad alberghi convenzionati, ma non escludiamo di costruire delle unità alberghiere di proprietà”. Sul fronte lavoro, tuttavia, nonostante i numeri siano quelli di una grande azienda, Leolandia, che in alta stagione coinvolge oltre 600 dipendenti, nel corso degli ultimi due anni ha riscontrato crescenti difficoltà nell’attività di ricerca e assunzione del personale. In passato gli inserimenti erano previsti in due momenti dell’anno: in primavera per la stagione estiva e in autunno per quella invernale, ora l’attività è costante. “Trovare personale è diventato un lavoro certosino – prosegue Ira – anche perché non siamo inseriti in un territorio a vocazione turistica e subiamo la concorrenza di tutto il sistema produttivo lombardo. Il bacino di studenti universitari che prima erano soliti arrotondare lavorando nel parco, specialmente in estate, si sta assottigliando. Nonostante i contratti, inoltre, c’è sempre qualcuno che rinuncia all’improvviso. Per ovviare al problema, abbiamo messo in campo diverse strategie: abbiamo esteso la stagione, che quest’anno è partita a metà febbraio e si concluderà dopo l’Epifania, per garantire periodi di occupazione più lunghi. Ma offriamo anche maggiore flessibilità ai lavoratori, nell’ottica di garantire il miglior bilanciamento possibile tra lavoro e vita privata. Stiamo pure studiando la possibilità di mettere a disposizione degli alloggi per chi proviene da fuori”. [post_title] => Leolandia punta a chiudere l'anno a quota 40 mln di fatturato. Nei piani futuri anche un hotel [post_date] => 2023-08-22T09:57:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692698252000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450904" align="alignleft" width="300"] Il Tivoli Carvoeiro[/caption] Una sinergia commerciale a tariffazione speciale dedicata al prodotto Algarve per il mercato italiano. Il tour operator Columbus, che in questa regione portoghese opera anche da dmc, ha recentemente siglato un accordo ad hoc con il gruppo Minor Hotels, presente nella destinazione con i marchi Tivoli, Anantara e Nh. "L'offerta Minor rispecchia pienamente la nostra filosofia basata sulla personalità, qualità e tipicità delle strutture proposte. - spiega la direttrice di Columbus, Manuela Altinier -. La nostra scelta è andata quindi su cinque resort complementari tra loro, in grado di offrire un ampio ventaglio di soluzioni ai nostri clienti. I pacchetti offerti ai clienti saranno completati da una moltitudine di servizi che siamo in grado di proporre grazie al nostro ufficio in loco, come escursioni a cavallo e in fuoristrada, varie attività tra cui surf, stand up paddle, kayaking, kitesurf, pacchetti golf, autonoleggi, noleggio di motociclette e mountain bike, ingressi ai più prestigiosi beach club e naturalmente l’assistenza in italiano da personale residente”. Gli hotel selezionati sono in particolare i Tivoli Carvoeiro, Marina Vilamoura e Alvor, nonché l'Anantara Vilamoura e l'Nh Marina Portimão. [post_title] => Columbus: accordo con Minor Hotels per il prodotto Algarve [post_date] => 2023-08-22T09:44:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692697441000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450900 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Mandarin Oriental ha fatto il proprio debutto ufficiale in Grecia con l'apertura del Costa Navarino lo scorso 15 agosto. Situato nell'omonima località della Messenia, il resort è stato progettato in collaborazione con la società di sviluppo Temes, a monte anche del secondo progetto ellenico di Mandarin Oriental, la cui inaugurazione è prevista ad Atene nell'estate del 2027. La struttura, il cui design è stato curato da Tombazis & Associates Architects e K-Studio, è dotata di 99 suite e ville, ognuna delle quali provvista di terrazzi e piscine private. L'offerta gastronomica, supervisionata dallo chef Bertrand Valegeas, si declina inoltre in cinque ristoranti e bar, con una proposta che spazia dai sapori della tradizione ad altri più internazionali. Immancabile, poi, la Spa at Mandarin Oriental, che comprende una piscina di 25 metri con vista sulla baia, hammam, bagno freddo e sauna alle erbe. A completare l'offerta un fitness centre e un beach club con una vasta proposta di sport d’acqua. [post_title] => Aperto lo scorso 15 agosto il Costa Navarino, primo Mandarin Oriental in Grecia [post_date] => 2023-08-22T09:31:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692696660000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "easyjet amplia lofferta napoli al via dal 16 dicembre collegamento marrakech" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":97,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4553,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partiranno dalla seconda metà di settembre i lavori per la realizzazione di Agua Azul, la nuova area benessere con spa del parco acquatico Caribe Bay di Jesolo, in apertura per la stagione 2025. Una novità strategica, che permetterà di integrare la tradizionale offerta di attrazioni e spettacoli all’insegna dell’adrenalina e del divertimento con nuove proposte pensate per chi desidera vivere momenti di puro relax, da dedicare al benessere e alla cura del corpo. Agua Azul si troverà in una zona appartata di Caribe Bay, tra la foresta tropicale che avvolge gli scivoli di Toboganes e l’Arena Show.\r

\r

Realizzata in stile caraibico, Agua Azul si integrerà con le attrazioni già esistenti, creando un continuum tra spazi interni ed esterni; in linea con la vocazione green del Parco, si avvarrà di un impianto geotermico a basso impatto per il riscaldamento dell’acqua. La parte esterna sarò caratterizzata da 12 vasche idromassaggio a bassa salinità con cascate cervicali e da una grande piscina ad alta salinità, dove si potrà galleggiare come nelle acque del mar Morto. Nella parte interna saranno invece presenti diverse stanze emozionali con cromoterapia e aromaterapia, sauna e bagno turco, nonché una stanza del ghiaccio. Spazio anche ai trattamenti benessere, beauty ed estetici con una vera e propria spa. Agua Azul sarà accessibile a tutti gli ospiti del parco, al pari delle attrazioni, mentre i trattamenti benessere saranno disponibili a pagamento.\r

\r

Il centro benessere è il primo progetto di un nuovo piano di investimenti del valore complessivo atteso di 40 milioni di euro. L'obiettivo, nei prossimi anni, è di potenziare l’offerta con attrazioni, servizi e tecnologie volti a diversificare il pubblico di riferimento, allungare la stagionalità e superare le sfide imposte anche dal cambiamento climatico.","post_title":"Caribe Bay: in arrivo una spa nel 2025. E' il primo di una serie di investimenti da 40 mln di euro","post_date":"2023-08-22T14:31:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1692714707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ripristino dei voli con l’Airbus A380 tra Singapore e Francoforte, l’utilizzo di aeromobili widebody Airbus A350-900 sui voli per Cairns e Malé, la ripresa dei voli diretti tra Singapore e Barcellona e l'aumento delle frequenze di volo, in modo da raggiungere i livelli pre-pandemia o superarli in alcune destinazioni del network. Sono alcune delle novità Singapore Airlines per la stagione 2024 (dal 31 marzo al 26 ottobre 2024), durante la quale la compagnia ha deciso di aumentare i propri servizi in diverse destinazioni del network, per sostenere la forte domanda di viaggi aerei.\r

\r

Tra le mete che si prevede raggiungeranno o supereranno i livelli pre-pandemici in termini di frequenze di voli si trovano in particolare Ahmedabad (India), Pechino e Shanghai (Cina), Copenaghen (Danimarca), Da Nang (Vietnam), Darwin, Melbourne e Perth (Australia), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Tokyo-Haneda (Giappone), Seattle e Houston (Stati Uniti d'America). “Grazie all’annuncio della programmazione dei voli per la prossima estate, i nostri passeggeri potranno pianificare in anticipo i propri viaggi per il 2024, approfittando di una scelta più ampia e di una maggiore flessibilità\", sottolinea la senior vice president marketing planning di Singapore Airlines, JoAnn Tan.\r

\r

","post_title":"Singapore Airlines aumenta la capacità in vista della stagione 2024","post_date":"2023-08-22T12:39:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1692707977000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo oltre un anno di lavori di ristrutturazione riaprirà il prossimo 1° di ottobre il Lux* Belle Mare sulla costa orientale di Mauritius. Il resort, con la sua architettura progettata dal rinomato architetto mauriziano Jean-Francois Adam, si presenta con un nuovo design, pur mantenendo il suo dna family-oriented. I nuovi interni sono stati concepiti in particolare da Jean-Marc Tang, designer mauriziano di fama internazionale.\r

\r

Adagiato su una delle migliori coste dell'oceano Indiano, il complesso è dotato di 174 suite e 12 ville a cui si aggiunge un'ampia offerta culinaria, declinata in cinque ristoranti, tra cui il cinese Duck Laundry e il locale dai sapori indiano-contemporanei, lo stellato Michelin Amari by Vineet. A completare l'offerta una corposa proposta esperienziale e l'oasi benessere Lux* Me Spa.\r

\r

\"Ho voluto fondere la mia esperienza e le miei intuizioni con i dettagli locali più autentici per creare un ambiente tropicale unico, che elevi e ispiri - sottolinea lo stesso Tang -. Belle Mare è una zona incredibile in cui la natura è in perfetto equilibrio. Non potevo non esaltare questa caratteristica in tutto il progetto, portando la natura stessa in ogni angolo del resort\".","post_title":"Riapre il prossimo 1° di ottobre completamente ristrutturato il Lux* Belle Mare a Mauritius","post_date":"2023-08-22T12:14:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692706471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un calo generale del comparto del business travel a luglio, accompagnato però da un incremento dello scontrino medio e da un dato hotel in controtendenza. Sono le principali evidenze dell'indice mensile sui dati del segmento Business Travel Trend, elaborato dal gruppo Uvet in collaborazione con il Centro Studi Promotor (Csp).\r

\r

Fatto 100 il livello benchmark di riferimento dell'anno 2019, a luglio il valore registrato dal Btt è stato infatti di 88, in calo di 7 punti rispetto a quanto emerso per il mese di giugno. In termini di valore globale il dato registra un rallentamento, insieme al numero di transazioni, pari a -9 punti. Al contrario, la spesa media di tutto il business travel nel mese di luglio mostra un incremento fino a toccare quota 138, dato superiore di ben 12 punti rispetto al mese precedente.\r

\r

Nella suddivisione per tipologia si registra un sostanziale calo di quasi tutte le voci: rispetto a giugno è visibile una riduzione di 16 punti nei voli, di 14 punti sulla parte rail e di 17 punti sulla parte car. Si registra invece un incremento di 10 punti nel comparto alberghiero. La spesa media per transazione, infine, rileva infine un Btt 105 nei voli (-8 su giugno), di 164 per il segmento hotel (+34), di 106 nel car rental (-31) e di 106 nel settore rail, a conferma del trend in corso nel rilevamento della spesa globale.","post_title":"Business travel in calo a luglio secondo l'indice Btt di Uvet - Centro Studi Promoter","post_date":"2023-08-22T11:57:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1692705438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutterà il prossimo 16 dicembre il nuovo collegamento easyJet Napoli-Marrakech. La rotta sarà operata con due voli settimanali ogni mercoledì e sabato. Le prenotazioni sono aperte a partire da oggi.\r

\r

Il nuovo collegamento va quindi ad ampliare il portafoglio di destinazioni raggiungibili dal capoluogo campano con easyJet. In particolare, tra le novità da Napoli Capodichino annunciate per il prossimo inverno, la compagnia opererà un collegamento settimanale con Gran Canaria dal 29 ottobre. Inoltre, verrà ripristinato il volo per Hurghada e inaugurato quello verso Marsa Alam, rispettivamente dal 31 ottobre con voli ogni martedì e sabato e dal 4 novembre con voli ogni sabato.","post_title":"EasyJet amplia l'offerta da Napoli: al via dal 16 dicembre il collegamento con Marrakech","post_date":"2023-08-22T11:25:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1692703529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines annuncia l’estensione delle prenotazioni sulla tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari per viaggi da effettuare entro fine anno. La compagnia di navigazione si è infatti nuovamente aggiudicata, questa volta per un periodo di tre anni, la gara bandita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per garantire la continuità territoriale tra il porto laziale e il Sud della Sardegna.\r

\r

Il collegamento marittimo Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e viceversa offre in ogni stagione dell’anno tre partenze alla settimana in entrambe le direzioni, con due scali intermedi nel porto di Arbatax. Inoltre, per tutto il mese di agosto, Grimaldi Lines soddisfa la domanda particolarmente elevata del mercato, proponendo due partenze aggiuntive alla settimana: una da Civitavecchia per Arbatax e una da Arbatax per Civitavecchia.\r

\r

La linea è servita dalla Corfù, che può ospitare fino a 956 passeggeri e 2.200 metri lineari di rotabili. Per quanto riguarda la sistemazione degli ospiti, la nave dispone di 121 cabine tra interne, esterne e superior, e di un’ampia sala con poltrone reclinabili. Gli altri servizi offerti includono il ristorante à la carte, il self-service, il bar sempre aperto e il negozio per chi ama fare shopping.","post_title":"Grimaldi: aperte le prenotazioni sino a fine anno sulla Civitavecchia-Arbatax-Cagliari","post_date":"2023-08-22T10:36:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1692700610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leolandia punta a chiudere l'anno a 40 milioni di euro di fatturato e 1 milione di visitatori. Una previsione che poggia su un bilancio di mezza estate decisamente positivo. Nella prima parte dell’anno, il parco lombardo registra infatti performance in crescita rispetto al 2022 e sostanzialmente allineate al 2019.\r

\r

Decisiva si è confermata in particolare la scelta di modulare l’offerta sulla base di un clima sempre più estremo, rendendo il parco attrattivo sia durante le lunghe ondate di calore, sia nel caso di maltempo. Nello specifico, con il Golfo del Drago Marino inaugurato a inizio estate, per un investimento di 5 milioni di euro, Leolandia ha aumentato del 33% l’offerta di aree bagnate, per un totale di oltre 10 mila metri quadrati, tra piscine per bambini, giochi d’acqua e vere e proprie giostre acquatiche. Il parco continua inoltre a dedicare ampie risorse alla programmazione di spettacoli, eventi, intrattenimenti dal vivo e attrazioni al chiuso, che permettono di ripararsi continuandosi a divertire anche nel caso di temporali.\r

\r

“Gli investimenti degli ultimi anni, uniti all’efficientamento delle spese, ci hanno permesso di incrementare significativamente i margini operativi lordi (ebitda), che quest’anno, stando alle nostre previsioni e all’attuale andamento, cresceranno del 15% rispetto al 2022 - spiega il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira -. Dai tempi della pandemia abbiamo dovuto immettere liquidità per tenere aperta la struttura: ancora oggi tutto quello che incassiamo viene reinvestito per migliorare il parco. Entro il 2025 sorgeranno due nuove aree acquatiche, con attrazioni dedicate a una fascia di bambini più grandi, fino ai 12 anni. Abbiamo in programma investimenti per 20 milioni di euro, destinati a rendere il parco sempre più attrattivo su scala internazionale. Già oggi, più della metà degli ospiti proviene da fuori regione e dall’estero. Per accoglierli ci appoggiamo ad alberghi convenzionati, ma non escludiamo di costruire delle unità alberghiere di proprietà”.\r

\r

Sul fronte lavoro, tuttavia, nonostante i numeri siano quelli di una grande azienda, Leolandia, che in alta stagione coinvolge oltre 600 dipendenti, nel corso degli ultimi due anni ha riscontrato crescenti difficoltà nell’attività di ricerca e assunzione del personale. In passato gli inserimenti erano previsti in due momenti dell’anno: in primavera per la stagione estiva e in autunno per quella invernale, ora l’attività è costante. “Trovare personale è diventato un lavoro certosino – prosegue Ira – anche perché non siamo inseriti in un territorio a vocazione turistica e subiamo la concorrenza di tutto il sistema produttivo lombardo. Il bacino di studenti universitari che prima erano soliti arrotondare lavorando nel parco, specialmente in estate, si sta assottigliando. Nonostante i contratti, inoltre, c’è sempre qualcuno che rinuncia all’improvviso. Per ovviare al problema, abbiamo messo in campo diverse strategie: abbiamo esteso la stagione, che quest’anno è partita a metà febbraio e si concluderà dopo l’Epifania, per garantire periodi di occupazione più lunghi. Ma offriamo anche maggiore flessibilità ai lavoratori, nell’ottica di garantire il miglior bilanciamento possibile tra lavoro e vita privata. Stiamo pure studiando la possibilità di mettere a disposizione degli alloggi per chi proviene da fuori”.","post_title":"Leolandia punta a chiudere l'anno a quota 40 mln di fatturato. Nei piani futuri anche un hotel","post_date":"2023-08-22T09:57:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1692698252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450904\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Tivoli Carvoeiro[/caption]\r

\r

Una sinergia commerciale a tariffazione speciale dedicata al prodotto Algarve per il mercato italiano. Il tour operator Columbus, che in questa regione portoghese opera anche da dmc, ha recentemente siglato un accordo ad hoc con il gruppo Minor Hotels, presente nella destinazione con i marchi Tivoli, Anantara e Nh.\r

\r

\"L'offerta Minor rispecchia pienamente la nostra filosofia basata sulla personalità, qualità e tipicità delle strutture proposte. - spiega la direttrice di Columbus, Manuela Altinier -. La nostra scelta è andata quindi su cinque resort complementari tra loro, in grado di offrire un ampio ventaglio di soluzioni ai nostri clienti. I pacchetti offerti ai clienti saranno completati da una moltitudine di servizi che siamo in grado di proporre grazie al nostro ufficio in loco, come escursioni a cavallo e in fuoristrada, varie attività tra cui surf, stand up paddle, kayaking, kitesurf, pacchetti golf, autonoleggi, noleggio di motociclette e mountain bike, ingressi ai più prestigiosi beach club e naturalmente l’assistenza in italiano da personale residente”. Gli hotel selezionati sono in particolare i Tivoli Carvoeiro, Marina Vilamoura e Alvor, nonché l'Anantara Vilamoura e l'Nh Marina Portimão.","post_title":"Columbus: accordo con Minor Hotels per il prodotto Algarve","post_date":"2023-08-22T09:44:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1692697441000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Mandarin Oriental ha fatto il proprio debutto ufficiale in Grecia con l'apertura del Costa Navarino lo scorso 15 agosto. Situato nell'omonima località della Messenia, il resort è stato progettato in collaborazione con la società di sviluppo Temes, a monte anche del secondo progetto ellenico di Mandarin Oriental, la cui inaugurazione è prevista ad Atene nell'estate del 2027. La struttura, il cui design è stato curato da Tombazis & Associates Architects e K-Studio, è dotata di 99 suite e ville, ognuna delle quali provvista di terrazzi e piscine private.\r

\r

L'offerta gastronomica, supervisionata dallo chef Bertrand Valegeas, si declina inoltre in cinque ristoranti e bar, con una proposta che spazia dai sapori della tradizione ad altri più internazionali. Immancabile, poi, la Spa at Mandarin Oriental, che comprende una piscina di 25 metri con vista sulla baia, hammam, bagno freddo e sauna alle erbe. A completare l'offerta un fitness centre e un beach club con una vasta proposta di sport d’acqua.","post_title":"Aperto lo scorso 15 agosto il Costa Navarino, primo Mandarin Oriental in Grecia","post_date":"2023-08-22T09:31:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692696660000]}]}}