EasyJet: altre due novità da Bari e Pisa per la summer 2026 EasyJet potenzia l’offerta estiva dall’Italia per l’estate 2026 con nuove rotte e il prolungamento di alcuni collegamenti lanciati quest’inverno alla summer. Si comincia da Bari dove il network si arricchisce del nuovo collegamento per Bristol, che sarà attivo dal 18 aprile, con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. Questa novità si aggiunge alle sette rotte già confermate da Bari per l’estate 2026: Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Milano Malpensa, Nizza e Parigi Charles de Gaulle. Novità anche per Pisa, dove dal 1° agosto si potrà volare a Glasgow con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato.La nuova rotta si affianca alle sette destinazioni già servite dallo scalo toscano: Bristol, Manchester, Londra Gatwick, Londra Luton, Londra Southend, Parigi Orly e Berlino. Altra novità riguarda l’estensione alla stagione estiva di alcune rotte introdotte quest’inverno da Milano. Da Malpensa sarà possibile volare anche nei mesi estivi verso Sal (Capo Verde), oltre che verso Siviglia, Strasburgo e Luxor, il cui primo volo partirà il prossimo 24 novembre. Da Linate, invece, sarà confermato anche per l’estate il collegamento con Porto. Condividi

