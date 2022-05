EasyJet: al via la campagna di recruiting, ‘Calling all Mavericks’, contro gli stereotipi di genere

EasyJet ha lanciato una nuova campagna di recruiting che riprende alcune delle scene più popolari del celebre film degli anni ’80 Top Gun, reinterpretate da bambini e bambine, per sfatare gli stereotipi di genere e favorire una maggiore diversity nel settore dell’aviazione.

A suo tempo nel film i ruoli principali dei piloti venivano interpretati da un cast tutto al maschile. Il riadattamento intitolato ‘Calling all Mavericks’ prevede un’inversione dei ruoli, con Maverick e Goose interpretati rispettivamente da Rei Diec, di sette anni, e Olivia Joohee Ridington, di nove anni, e il supporto di un cast composto da personale di cabina, ingegneri e personale di terra.

Ben l’85% dei genitori del Regno Unito crede che sia ancora forte il pregiudizio sulla professione di pilota come un lavoro esclusivamente per uomini, e quasi la metà delle 1500 donne intervistate (48%) ha affermato di non aver mai preso in considerazione un lavoro come pilota di linea quando era più giovane, valutandolo un lavoro per uomini. Gli stessi pregiudizi sono emersi anche rispetto ad altri lavori del settore, come ingegneri (83%) e operations (75%).

Oggi solo il 6% dei piloti in tutto il mondo è composto da donne, per questo easyJet si impegna da anni per combattere questo squilibrio di genere in tutto il settore e, dal 2015, ha addirittura raddoppiato il numero di piloti donne che lavorano per la compagnia.

La differenza di genere nella comunità dei piloti continua a essere il principale fattore a influenzare il gender pay gap della compagnia, che quindi rappresenta uno squilibrio di genere e non una disparità di retribuzione. easyJet continua a impegnarsi per affrontare questo problema nel lungo termine, incoraggiando sempre più donne a unirsi alla compagnia e ispirando sempre più ragazze a unirsi alla prossima generazione di piloti easyJet in futuro.

La compagnia ha recentemente riaperto il suo programma di formazione di piloti per la prima volta dopo la pandemia, con lo scopo di portare a bordo 1000 nuovi piloti nei prossimi cinque anni. Il video fa parte della campagna “nextGen easyJet”, che definisce l’impegno della compagnia ad avere un impatto positivo sulle comunità in cui vola.