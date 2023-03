EasyJet aggiunge due nuove rotte da Napoli e Cagliari per Lione ed Heraklion EasyJet amplia il network estivo dall’Italia con l’aggiunta di 2 nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Cagliari Elmas e dalla base di Napoli Capodichino. Da Cagliari decollerà il prossimo 27 giugno, con due frequenze settimanali ogni martedì e sabato, il collegamento verso Lione: aumentano quindi le città italiane che offrono collegamenti verso la destinazione francese, tra cui Napoli, Venezia, ma anche Palermo, Catania, Olbia e Roma. Dal 1° luglio prossimo partirà invece da Napoli il volo per Heraklion: la capitale dell’isola di Creta. Celebre non solo per le sue spiagge paradisiache ma anche per i suoi meravigliosi siti archeologici, sarà raggiungibile dai passeggeri partenopei grazie a un volo settimanale, in partenza ogni sabato.

