EasyJet a Venezia: tornano le rotte per Sharm el Sheikh e Hurghada

EasyJet torna a Venezia con la rotta per Sham el Sheikh che sarà operativa dal prossimo 31 ottobre e per tutto l’inverno, con fino a due frequenze alla settimana. I voli sono già in vendita attraverso tutti i canali distributivi del vettore.

Con la rinnovata operatività della rotta dallo scalo veneto, easyJet amplia ancora l’offerta da e per Sharm el Sheikh, già raggiungibile da Milano Malpensa e, a partire dal 3 novembre, da Napoli. Inoltre, dal 12 febbraio i collegamenti con l’Egitto si intensificheranno ulteriormente: dall’aeroporto Marco Polo di Venezia sarà possibile raggiungere nuovamente anche Hurghada, con una frequenza settimanale (sabato).

I collegamenti con l’Egitto si aggiungono a quelli già disponibili che collegano il capoluogo veneto con le principali capitali europee come Parigi, da Charles de Gaulle e da Orly, e Amsterdam facendo così salire a 12 le destinazioni internazionali raggiungibili con i voli easyJet dall’aeroporto Marco Polo di Venezia.