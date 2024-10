EasyJet: 100 milioni di passeggeri trasportati da e per Malpensa dal 1998 ad oggi EasyJet festeggia i suoi primi 100 milioni di passeggeri trasportati da e per l’aeroporto di Milano Malpensa, dove opera dal 1998 e dove oggi basa 22 aerei – inclusi i nuovi Airbus Neo (A320 e A321) – che volano verso 71 destinazioni in 22 paesi. trasportati da e per l’aeroporto di, dove opera dale dove oggi– inclusi i nuovi Airbus Neo (A320 e A321) – Dati che consolidano la posizione di Malpensa come principale aeroporto della compagnia nell’Europa Continentale per numero di passeggeri trasportati ma anche per numero di aeromobili basati. Nella sola estate 2024 da e per lo scalo lombardo sono partite circa 5 milioni di persone. Milano Malpensa rappresenta anche il cuore del training di piloti e assistenti di volo della compagnia basati in Europa, dal 2019 è infatti operativo un centro di addestramento che ogni anno forma oltre 6.000 persone. «Questo traguardo dimostra ancora una volta il ruolo strategico di Milano per easyJet – ha sottolineato Lorenzo Lagorio, ceo di easyJet Italia -. Siamo molto orgogliosi di questo successo, che conferma il nostro continuo impegno verso Malpensa e la città di Milano, su cui continuiamo a puntare con fiducia per il futuro». «Questo risultato conferma la lungimiranza della collaborazione instaurata in questi anni dai due partner, grazie alla quale è stato costruito un forte network che consente al territorio un elevato livello di connettività» – ha aggiunto Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea. Per celebrare questo traguardo, easyJet ha deciso di premiare il viaggiatore che si è aggiudicato il 100 milionesimo biglietto: accolto nell’area partenze, è stato condotto lungo un “orange carpet” predisposto per l’occasione, al termine del quale ha ricevuto un coupon per due biglietti omaggio e ha firmato una targa commemorativa con l’impronta delle proprie mani, insieme alla compagnia e all’aeroporto. Per celebrare questo traguardo, easyJet ha deciso di premiare il viaggiatore che si è aggiudicato il: accolto nell’area partenze, è stato condotto lungo un “” predisposto per l’occasione, al termine del quale ha ricevuto un coupon per due biglietti omaggio e ha firmato una targa commemorativa con l’impronta delle proprie mani, insieme alla compagnia e all’aeroporto. Condividi

