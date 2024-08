E’ partito ieri da Milano il primo Espresso Versilia di Fs Treni Turistici Italiani Ha debuttato ieri l’Espresso Versilia, il nuovo collegamento Milano – Livorno di Fs Treni Turistici Italiani, ideato per collegare il capoluogo lombardo con alcune tra le più belle località delle Cinque Terre, per poi raggiungere Pisa e le spiagge della destinazione toscana. L’idea è quella di trasformare il viaggio da semplice spostamento a vera e propria esperienza: dalla carrozza ristorante, con menù che seguono la stagionalità e la tipicità della cucina made in Italy, al bar presente a bordo; dalle poltrone in compartimenti salottino di prima e seconda classe alla carrozza dotata di ampi spazi attrezzati, costantemente vigilata, per il trasporto di biciclette, equipaggiamento sportivo e grandi bagagli. E ancora: accoglienza dedicata al binario di partenza e gestione con staff ad hoc di bagagli, bici e attrezzature sportive. A bordo di tutti i convogli di Fs Treni Turistici Italiani è inoltre possibile ospitare anche gli animali domestici. Il treno viaggerà ogni martedì e giovedì dal 6 agosto al 26 settembre con partenza da Milano alle 10.35 e arrivo a Livorno Centrale alle 15.42. Fermate intermedie nelle stazioni di Pavia (11.11), Genova Piazza Principe (12.19), S. Margherita Ligure-Portofino (13.10), Monterosso (14.03), Corniglia (14.12), Riomaggiore (14.18), Carrara-Avenza (14.44), Massa Centro (14.51), Forte dei Marmi (14.57), Pietrasanta (15.01), Camaiore Lido-Capezzano (15.03), Viareggio (15.07), Torre del Lago-Puccini (15.12), Pisa (15.28). Il ritorno da Livorno Centrale è alle ore 16.50 con arrivo a Milano Centrale alle 23.05. Condividi

