Doppio anniversario milanese per Air France e Klm nel maggio 2025 Maggio 2025 è un mese speciale per Air France e Klm che, proprio oggi, celebrano due anniversari legati alla città di Milano: nel maggio 1935 Klm Royal Dutch Airlines iniziava a collegare il capoluogo lombardo con Amsterdam; e sempre a maggio, ma del 1950, Air France avviava la rotta da Milano a Parigi. Per festeggiare questo compleanno congiunto, 75 anni di collegamenti per Air France e 90 anni per Klm, nella giornata di oggi, i passeggeri in partenza con i voli AF1213 e KL1614 da Milano Linate hanno ricevuto una spilletta celebrativa e due possessori di tessera Flying Blue, il programma fedeltà dei due vettori, hanno ricevuto uno status upgrade, che gli darà vantaggi eslusivi per un anno. «Milano si conferma una città storica e fondamentale per il network delle nostre compagnie dalla quale continuaimo ad offrire, grazie a 15 collegamenti giornalieri, un capillare accesso ai nostri hub di Amsterdam-Schiphol e Parigi-CharlesDeGaulle – afferma Eléonore Tramus, general manager East Mediterranean del gruppo -. Un grazie speciale a tutti i clienti che hanno scelto Air France-Klm e che ci scelgono e, ovviamente, un grazie anche a Sea per la costante e proficua collaborazione». «Un importante anniversario, che testimonia il successo della presenza strategica di due grandi vettori come Air France e Klm sugli scali milanesi – aggiungedichiara Alessandro Fidato, chief operating officer di Sea Aeroporti di Milano -. Due ricorrenze che testimoniano la solidità e la continuità dei collegamenti tra Milano e tra due delle più apprezzate capitali europee quali Parigi e Amsterdam». L’operativo della summer 2025 Durante l’estate 2025 dal city airport milanese Air France e Klm saranno operative con un totale di 10 frequenze giornaliere (5 su Parigi e 5 su Amsterdam). A questi, si aggiungono gli ulteriori 5 voli giornalieri di Air France, in partenza da Milano Malpensa a Parigi. Dai due hub europei, i passeggeri in partenza dall’Italia hanno poi accesso ad un network globale di oltre 300 destinazioni. Condividi

