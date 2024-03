Discover Airlines basa cinque A320 a Monaco di Baviera: 70 partenze settimanali verso 23 destinazioni Discover Airlines riprenderà a volare sulle rotte a breve e medio raggio da Monaco di Baviera per l’estate 2024 con un network di 23 destinazioni e quasi 70 partenze settimanali. La compagnia aerea leisure del gruppo Lufthansa baserà su Monaco cinque Airbus A320 che voleranno dalle Isole Canarie a numerose destinazioni nel Mediterraneo e a Bodrum in Turchia. Gli highlights dell’operativo includono ben 11 frequenze alla settimana su Ibiza, 9 su Maiorca, come pure per Heraklion e Chania sull’isola di Creta. Gli appassionati della Grecia possono contare sul maggior numero di scelte: con un totale di 11 destinazioni e circa 30 voli settimanali, la gamma di proposte è più varia che mai, con una novità assoluta nel portafoglio del Gruppo Lufthansa: l’isola di Cefalonia, che con la sua versatilità è una delle mete preferite per le vacanze al mare e le escursioni. Discover Airlines è anche l’unica compagnia aerea a offrire voli diretti da Monaco a Varna (Bulgaria), Marrakesh e Samos; e per la fine dell’estate è già prevista l’aggiunta al network di Hurghada e Funchal sull’isola di Madeira. «Siamo impazienti di decollare nuovamente da Monaco e di ampliare la nostra presenza in questo importante hub – ha dichiarato Bernd Bauer, ceo di Discover Airlines -. Questo completa l’offerta del Gruppo Lufthansa a Monaco e offre ai viaggiatori una scelta ancora più ampia, anche verso destinazioni leisure che in precedenza non erano servite da voli diretti». Condividi

