Discover Airlines amplia il lungo raggio da Monaco con i voli per Punta Cana Discover Airlines amplia il network lungo raggio da Monaco con una nuova rotta verso Punta Cana, che a partire dal 26 ottobre 2025 sarà servita fino a tre volte alla settimana: il mercoledì e la domenica, il vettore leisure offrirà l’unico collegamento diretto da Monaco e la destinazione in Repubblica Dominicana; un terzo collegamento, verrà poi aggiunto il lunedì. L’operativo long haul del vettore da Monaco di Baviera verrà aperto il prossimo marzo, con il posizionamento di due Airbus A330: quest’estate sono previsti numerosi voli settimanali per Windhoek, Orlando e Calgary. Quest’ultima sarà poi sostituita da Punta Cana per i mesi invernali, fino a Pasqua compresa. Con questa nuova aggiunta, il vettore risponde anche alle richieste dei tour operator di ulteriori collegamenti dalla Germania verso l’area caraibica. Il prossimo inverno, insieme ai quattro voli settimanali da Francoforte a Punta Cana, Discover Airlines opererà collegamenti giornalieri verso la Repubblica Dominicana che rappresenta una delle principali destinazioni per i viaggiatori tedeschi, soprattutto nei mesi invernali. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483484 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Discover Airlines amplia il network lungo raggio da Monaco con una nuova rotta verso Punta Cana, che a partire dal 26 ottobre 2025 sarà servita fino a tre volte alla settimana: il mercoledì e la domenica, il vettore leisure offrirà l'unico collegamento diretto da Monaco e la destinazione in Repubblica Dominicana; un terzo collegamento, verrà poi aggiunto il lunedì. L'operativo long haul del vettore da Monaco di Baviera verrà aperto il prossimo marzo, con il posizionamento di due Airbus A330: quest'estate sono previsti numerosi voli settimanali per Windhoek, Orlando e Calgary. Quest'ultima sarà poi sostituita da Punta Cana per i mesi invernali, fino a Pasqua compresa. Con questa nuova aggiunta, il vettore risponde anche alle richieste dei tour operator di ulteriori collegamenti dalla Germania verso l'area caraibica. Il prossimo inverno, insieme ai quattro voli settimanali da Francoforte a Punta Cana, Discover Airlines opererà collegamenti giornalieri verso la Repubblica Dominicana che rappresenta una delle principali destinazioni per i viaggiatori tedeschi, soprattutto nei mesi invernali. [post_title] => Discover Airlines amplia il lungo raggio da Monaco con i voli per Punta Cana [post_date] => 2025-01-29T11:52:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738151568000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483438 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova rotta internazionale per l'aeroporto di Foggia con il decollo, da fine maggio, del volo per Monaco di Baviera operato da Lumiwings. Il collegamento sarà attivo fino ad ottobre, con frequenza bisettimanale (martedì e sabato) e consentirà una connessione strategica tra la Puglia settentrionale e la Germania. «L’avvio del collegamento Foggia-Monaco – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – è il risultato di un disegno ambizioso e quanto mai concreto che abbiamo pensato sin da subito in sinergia con la Regione e gli stakeholder per rafforzare il ‘Gino Lisa’ e rispondere alle richieste avanzate dalla comunità dauna e non solo, di connessioni internazionali. Grazie a questo volo avviamo anche il network internazionale dello scalo foggiano e rispondiamo alle esigenze di un’utenza sempre più internazionale, favorendo sia il turismo incoming sia le opportunità per i nostri cittadini e le imprese locali. Monaco rappresenta una porta strategica verso il cuore dell’Europa e siamo certi che questa nuova rotta contribuirà in maniera significativa alla crescita del traffico aereo da e per l’aeroporto ‘Gino Lisa’. Aeroporti di Puglia continua a perseguire la propria missione di espandere la rete di collegamenti per migliorare la connettività della regione e sostenere il suo sviluppo economico e turistico». «Siamo certi che il collegamento su Monaco – ha sottolineato Dimitris Kremiotis, accountable manager di Lumiwings - darà un notevole impulso al turismo e ai collegamenti con il nord della Puglia contribuendo allo sviluppo dell’area soprattutto nei mesi estivi. La creazione di questa tratta da Foggia verso la Baviera è un ulteriore passo in avanti verso la crescita di questo territorio molto conosciuto in Germania. Monaco è un hub internazionale e questa nuova tratta rappresenta la possibilità di volare da Foggia in tutto il mondo». [post_title] => Lumiwings apre a fine maggio la nuova rotta da Foggia a Monaco di Baviera [post_date] => 2025-01-29T10:18:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738145939000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483382 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue l’offerta di viaggi a tema di Grimaldi Lines tour operator con la formula hotel on board o nave più hotel, sulla rotta Civitavecchia Barcellona e viceversa. Torna quindi la Pasqua a Barcellona (dal 18 al 23 aprile). Sono inoltre già confermati: le letture di qualità di una Nave di Libri per Barcellona (dal 5 al 10 aprile), Ballando verso Barcellona (dal 31 maggio al 3 giugno), con la direzione artistica di Simone Di Pasquale e Sara Di Varia, nonché Grimaldi Dance Fit Cruise (dal 14 al 17 giugno) con lezioni di fitness nel sole del Mediterraneo. La compagnia punta anche sui pacchetti che combinano il viaggio in nave con il soggiorno e le escursioni a terra, programmati sempre da Grimaldi Lines Tour Operator. Per chi ama la cultura classica e la mitologia greca, la scelta perfetta è Corfù, dove vengono proposti pacchetti di sei giorni, sfruttando la partenza straordinaria di Pasqua dal porto di Brindisi. Chi desidera raggiungere le due grandi capitali del Sud Italia potrà poi scegliere tra Napoli (con partenza da Palermo) e Palermo (con partenza da Napoli), dove sono disponibili pacchetti sempre in formula nave più soggiorno, anche questi comprensivi di escursioni guidate. La Sardegna più vera e fuori stagione può essere esplorata con quattro diverse proposte: due ad Alghero e dintorni (partenza dal porto di Civitavecchia) e due a Cagliari (partenza dal porto di Napoli), con l’occasione di scoprire il meglio dell’isola, come il centro storico di Cagliari e il mare di Villasimius, oppure a nord il parco dell’Asinara e le spiagge e il castello di Castelsardo. [post_title] => Le proposte Grimaldi Lines to: dai viaggi a tema ai pacchetti nave più soggiorno a terra [post_date] => 2025-01-29T09:31:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738143092000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483379 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio più che positivo per Snav nel 2024. Il mercato ha mostrato una preferenza sempre più marcata per soluzioni di viaggio sostenibili e personalizzabili. Inoltre, è emerso un incremento della domanda da parte dei turisti stranieri, con una crescita del 18% di passeggeri provenienti da Germania, Francia e Regno Unito. «Il 2024 si è chiuso con risultati positivi per noi – spiega la direzione della compagnia - segnando un incremento del 12% nel numero di passeggeri rispetto al 2023. L'aumento è stato trainato principalmente dall’interesse per le soluzioni di viaggio intermodali treno più unità veloci, che hanno facilitato l’accesso a tutte le destinazioni, tra cui le isole del golfo di Napoli, le Eolie, le Pontine e la Croazia». La ripresa del turismo religioso, specialmente verso una destinazione popolare come Medjugorje, rappresenta inoltre un'opportunità significativa per incrementare il numero di passeggeri sulle tratte marittime. L'utilizzo delle unità Snav sulla linea Ancona-Spalato è infatti strategico per facilitare il collegamento tra l'Italia e la Croazia, considerando che Spalato è un importante punto di accesso per raggiungere Medjugorje via terra. Le tratte principali Napoli – Golfo di Napoli/Sorrento – Capri – Positano – Castellammare – Procida – Ischia : Snav punta a rendere ancora più capillare il collegamento tra la città partenopea e le destinazioni turistiche più famose, grazie a un servizio più frequente e integrato con il trasporto ferroviario. Napoli – isole Eolie: saranno incrementati i collegamenti diretti per offrire soluzioni rapide e comode, rispondendo all’alta domanda stagionale. Napoli – isole Pontine: verrà introdotto un nuovo piano operativo per ottimizzare gli orari e garantire una migliore copertura stagionale. Ancona – Spalato/Croazia: verranno aumentate le partenze e migliorati i servizi a bordo, con un focus sul mercato estivo e sulle richieste del turismo croato e internazionale. [post_title] => Snav chiude il 2024 con un +12% di passeggeri. Cresce la domanda dall’estero [post_date] => 2025-01-29T09:16:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738142187000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha celebrato a Roma Fiumicino i suoi primi 20 milioni di passeggeri trasportati sullo scalo: nel 2024, la low cost ha operato un totale di 300.000 voli, inclusi oltre 90.000 in Italia e più di 30.000 in partenza da Fiumicino. In questo aeroporto, la compagnia ha registrato una crescita del 38% rispetto al 2023, superando i 6,5 milioni di passeggeri. A livello nazionale, Wizz Air ha centrato una crescita del 15%, con oltre 18,5 milioni di passeggeri in Italia e quasi 90 destinazioni servite. Roma rappresenta la base più grande di Wizz Air in Italia, dove ha recentemente inaugurato un nuovo Training Center, situato nei pressi dell’aeroporto e operativo dal 1° ottobre 2024, per il suo personale di oltre 7.000 membri. «Fiumicino è una delle nostre basi più grandi e, in un anno cruciale per Roma con il Giubileo, ci impegniamo a garantire servizi ancora più efficienti» ha sottolineato Tamara Nikiforova, senior manager of communications della low cost ungherese. «Il superamento della soglia 20 milioni di passeggeri transitati a Roma Fiumicino con Wizz Air è un traguardo che va oltre il dato in sé – ha dichiarato Claudio Faustini, head of route development di Aeroporti di Roma – questo risultato infatti si inserisce in un contesto che ha visto il vettore avere un ruolo rilevante nell’ampliamento del network di Roma, grazie al lancio di molte nuove destinazioni sia di breve che di medio raggio oltre al rafforzamento di mercati precedentemente poco presidiati, offrendo così nuove opportunità per milioni di viaggiatori». [post_title] => Wizz Air taglia il traguardo dei primi 20 mln di passeggeri a Roma Fiumicino [post_date] => 2025-01-29T09:15:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738142135000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483355 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quest'anno, il Grimaldi Forum Monaco (GFM), celebra il suo 25° anniversario con un’importante novità: l'espansione delle sue strutture all'interno di Mareterra, il nuovo ecodistretto monegasco. L’ampliamento aggiunge ben 6.000 m² di spazi flessibili, di cui 2.000 m² di aree all’aperto, ideali per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti con il fine di organizzare eventi di grandi dimensioni. Progettato secondo gli standard ambientali HQE e BREEAM, il nuovo complesso si integra perfettamente con l’ambiente circostante, un’area di 6 ettari sul mare che include 27.000 m² di spazi verdi e 19.000 m² di aree pedonali. Dalla sua inaugurazione nel 2000, il Grimaldi Forum Monaco ha ospitato complessivamente 2.700 eventi e 8 milioni di visitatori nei suoi primi 25 anni. Ogni anno, il grande spazio congressuale registra in media 100 eventi e oltre 300.000 visitatori. Il centro rappresenta un pilastro per l’economia Monaco, generando un impatto economico indiretto stimato in 70 milioni di euro all’anno. Con 140 dipendenti fissi, 300 collaboratori temporanei e 5.000 posti di lavoro, il Grimaldi Forum è un motore di crescita per il territorio. Inoltre, la struttura è certificata ISO 14001 e ISO 20121, simboli di impegno ambientale e sociale. Grazie a un edificio eco-progettato e eco-gestito, dal 2008 il GFM ha aumentato del 40% la propria efficienza energetica (utilizzando energia 100% rinnovabile), ridotto del 50% il consumo di acqua per visitatore e dimezzato le proprie emissioni di gas serra rispetto al 2019. [post_title] => Grimaldi Forum Monaco, nel 25° anniversario amplia i suoi spazi nel rispetto dell'ambiente [post_date] => 2025-01-28T11:19:19+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738063159000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si amplia il raggio d'azione di Quimmo Prestige, società del gruppo Illimity specializzata nella compravendita e locazione di immobili di prestigio, che entra nel segmento hospitality affidandone la responsabilità a Cristina Gentile. La nuova offerta prevede un servizio di ricerca personalizzato e tempestivo delle proprietà in vendita o locazione, oltre che un supporto in tutte le fasi dell’investimento immobiliare in ambito hospitality. Tale ampliamento nasce con l’obiettivo di rispondere a una crescente domanda, proponendo opportunità nel mercato libero, off market e judicial in linea con i piani di sviluppo o investimento di gruppi alberghieri, owner operator, OpCo, investitori istituzionali, fondi e family office. Cristina Gentile coordinerà la negoziazione di hospitality asset e management company, oltre che la creazione di partnership tra i maggiori player dell’industria alberghiera italiana e internazionale. Porta con sé un’esperienza ultraventennale nel settore real estate e, in particolare, nel segmento di mercato legato alle strutture ricettive, con una profonda competenza maturata nel corso di significative esperienze all’estero. “Sono entusiasta di entrare a far parte di questa realtà - commenta la stessa Cristina Gentile -. La visione innovativa e l’unicità del modello di business hanno rappresentato per me fattori cruciali nella scelta di unirmi a questo team. Credo fortemente nel progetto di Quimmo Prestige in ambito ricettivo che integra, inoltre, le esclusive opportunità off market al segmento giudiziale. Vogliamo proporre, da un lato, nuovi e ancor più interessanti investimenti e, dall’altro, un’importante leva per la riqualificazione del patrimonio alberghiero italiano esistente e la rigenerazione del territorio in cui le strutture si collocano”. [post_title] => Cristina Gentile alla guida della nuova divisione hospitality di Quimmo Prestige [post_date] => 2025-01-28T11:15:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738062903000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483302" align="alignleft" width="300"] Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia[/caption] Avventura, tradizioni, relax e un forte impegno per la sostenibilità: Barbados si affaccia al 2025 con un'offerta pensata per lasciare un segno nei cuori dei viaggiatori italiani. L'isola caraibica, già amata per le sue spiagge paradisiache e la cultura vibrante, punta ora a rafforzare il suo legame con il mercato italiano attraverso iniziative mirate e un’attenzione speciale alle esperienze autentiche. “Il nostro obiettivo principale è valorizzare l’autenticità dell’isola, combinando bellezze naturali e ricchezza culturale” afferma Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia. E lo fa attraverso strategie di marketing innovative, eventi tematici e collaborazioni con tour operator italiani. “Abbiamo attivato partnership strategiche per offrire pacchetti personalizzati, spaziando da soggiorni di lusso a esperienze culturali e naturalistiche, per rispondere alle esigenze specifiche dei viaggiatori italiani.” Sostenibilità e autenticità al centro dell’offerta Barbados ha abbracciato con entusiasmo le tendenze globali che mettono al centro la sostenibilità e le esperienze autentiche. L’isola si distingue per iniziative come l’introduzione di autobus elettrici e stazioni di noleggio biciclette, volte a promuovere una mobilità green e a ridurre le emissioni. Progetti come il Barbados National Conservation Trust lavorano alla protezione delle barriere coralline e delle aree marine, consentendo ai visitatori di esplorare i fondali in modo responsabile. Tra le esperienze più apprezzate dai turisti, spiccano quelle legate alla gastronomia locale, come i laboratori di cucina tradizionale e la visita al mercato del pesce di Oistins, ma anche le degustazioni del celebre Mount Gay Rum. “Il rum di Barbados non è solo una bevanda iconica, ma una porta d’accesso alla nostra storia e cultura,” sottolinea Venditti. Per gli appassionati di storia, il Barbados Heritage District offre percorsi che collegano siti storici, antiche piantagioni e distillerie, creando un viaggio nel passato ricco di fascino. Strategie di marketing mirate e nuovi sviluppi alberghieri Nelle prossime settimane Barbados lancerà due grandi campagne di marketing dedicate al pubblico italiano. La prima interesserà le stazioni metro di città strategiche come Milano, Roma, Brescia e Genova, mentre la seconda si svolgerà nella prestigiosa Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale di Milano. “Queste iniziative puntano a catturare l’attenzione di milioni di viaggiatori e pendolari, raccontando attraverso immagini e video emozionali la bellezza naturale e culturale dell’isola,” spiega Venditti. L’offerta turistica si arricchirà anche di nuove strutture alberghiere, come l’Indigo Hotel, che aprirà a metà del 2025 con 132 camere, e il boutique hotel Blue Monkey, con 28 suite in apertura a giugno. Tra le aperture future spicca il Pendry Barbados, un resort di lusso previsto per il 2026. Eventi e target diversificati Barbados punta anche sul segmento wedding, partecipando a fiere dedicate e proponendo pacchetti su misura per le coppie italiane. Inoltre, il programma “We Gatherin’”, che celebra le tradizioni barbadiane e invita i membri della diaspora a tornare sull’isola, rappresenta un evento unico che combina famiglia, comunità e cultura. La partecipazione alla BIT 2025 sarà l’occasione per presentare tutte queste novità. “Siamo orgogliosi di mostrare come Barbados sia una destinazione capace di ispirare e affascinare, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile per ogni tipo di viaggiatore,” conclude Venditti. [post_title] => Barbados pronta al 2025 con nuove strategie per il mercato italiano [post_date] => 2025-01-28T10:03:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => barbados ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Barbados ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738058609000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483252 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescono ancora gli investimenti Eden in comunicazione. E' partita ieri la nuova campagna crossmediale del brand seamless di casa Alpitour per lo spot Incredibile ma Eden, che già l'anno scorso aveva visto il budget dedicato salire da 4 a 5 milioni di euro. E per il 2025 l'impegno è stato ulteriormente aumentato, sottolinea una nota dell'operatore. L’obiettivo è quello di sempre: rafforzare ulteriormente la awareness e la consideration del marchio che si rivolge a un pubblico ampio, offrendo un’esperienza di viaggio caratterizzata da affidabilità, prezzi competitivi e “zero sbatti”; il claim distintivo della comunicazione. Lo spot, disponibile nei formati da 30 e 15 secondi, ripropone lo storytelling degli scorsi anni, arricchito da alcune scene inedite, e un voice over che ne scandisce il racconto. On air da ieri, domenica 26 gennaio sino al 15 febbraio sui principali canali tv, ctv e ott (Netflix e Prime Video), sarà anche sui canali digitali fino a fine del mese prossimo con un’ampia pianificazione su Google e Meta. Insieme alla campagna televisiva, sarà inoltre lanciata un’importante iniziativa commerciale, comunicata attraverso un codino finale allo spot, che consentirà di usufruire di uno sconto fino a 200 euro a camera per tutte le prenotazioni con volo Neos e di almeno sette notti in doppia, effettuate dal 26 gennaio al 15 febbraio. “Abbiamo anticipato la nostra campagna di qualche settimana rispetto allo scorso anno per rispondere alle nuove abitudini di prenotazione dei viaggiatori - spiega Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer -. Attraverso il concept creativo di questo spot vogliamo ribadire, in modo ironico e divertente, quanto possa essere complicato organizzare una vacanza in autonomia tra opzioni, tariffe e servizi da considerare”. A completare l'offerta tv ci saranno pure alcuni format speciali, come il gioco Domanda e Risposta, in onda su Sky e Discovery, e diverse altre iniziative con l’intento di raggiungere il pubblico in modo fresco e coinvolgente. Tra queste, la nuova collaborazione con Radio 105 che darà un tocco divertente alla campagna con spot promo e il contest organizzato con La Carovana di 105, partecipando al quale gli ascoltatori potranno indovinare le mete misteriose di Eden e vincere due viaggi. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, il brand sarà protagonista su Spotify con contenuti audio e video e sponsorizzerà la playlist Alta Rotazione per due settimane. Nel media mix non mancheranno infine le testate lifestyle rivolte principalmente alle nuove generazioni, come Cosmopolitan, che porterà la filosofia "zero sbatti" sui propri social, e The Wom, che insieme a Eden porterà in vacanza 20 follower che potranno vivere un’esperienza a Sharm el Sheikh, ospiti del Domina Coral Bay, pronti a condividere ogni emozione sui social. [post_title] => Crescono ancora gli investimenti Eden in comunicazione. Al via la campagna crossmediale 2025 [post_date] => 2025-01-27T11:43:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737978219000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "discover airlines amplia il lungo raggio da monaco con i voli per punta cana" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2009,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Discover Airlines amplia il network lungo raggio da Monaco con una nuova rotta verso Punta Cana, che a partire dal 26 ottobre 2025 sarà servita fino a tre volte alla settimana: il mercoledì e la domenica, il vettore leisure offrirà l'unico collegamento diretto da Monaco e la destinazione in Repubblica Dominicana; un terzo collegamento, verrà poi aggiunto il lunedì.\r

\r

L'operativo long haul del vettore da Monaco di Baviera verrà aperto il prossimo marzo, con il posizionamento di due Airbus A330: quest'estate sono previsti numerosi voli settimanali per Windhoek, Orlando e Calgary. Quest'ultima sarà poi sostituita da Punta Cana per i mesi invernali, fino a Pasqua compresa.\r

\r

Con questa nuova aggiunta, il vettore risponde anche alle richieste dei tour operator di ulteriori collegamenti dalla Germania verso l'area caraibica. Il prossimo inverno, insieme ai quattro voli settimanali da Francoforte a Punta Cana, Discover Airlines opererà collegamenti giornalieri verso la Repubblica Dominicana che rappresenta una delle principali destinazioni per i viaggiatori tedeschi, soprattutto nei mesi invernali.","post_title":"Discover Airlines amplia il lungo raggio da Monaco con i voli per Punta Cana","post_date":"2025-01-29T11:52:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738151568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova rotta internazionale per l'aeroporto di Foggia con il decollo, da fine maggio, del volo per Monaco di Baviera operato da Lumiwings. Il collegamento sarà attivo fino ad ottobre, con frequenza bisettimanale (martedì e sabato) e consentirà una connessione strategica tra la Puglia settentrionale e la Germania.\r

\r

«L’avvio del collegamento Foggia-Monaco – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – è il risultato di un disegno ambizioso e quanto mai concreto che abbiamo pensato sin da subito in sinergia con la Regione e gli stakeholder per rafforzare il ‘Gino Lisa’ e rispondere alle richieste avanzate dalla comunità dauna e non solo, di connessioni internazionali.\r

\r

Grazie a questo volo avviamo anche il network internazionale dello scalo foggiano e rispondiamo alle esigenze di un’utenza sempre più internazionale, favorendo sia il turismo incoming sia le opportunità per i nostri cittadini e le imprese locali. Monaco rappresenta una porta strategica verso il cuore dell’Europa e siamo certi che questa nuova rotta contribuirà in maniera significativa alla crescita del traffico aereo da e per l’aeroporto ‘Gino Lisa’. Aeroporti di Puglia continua a perseguire la propria missione di espandere la rete di collegamenti per migliorare la connettività della regione e sostenere il suo sviluppo economico e turistico».\r

\r

«Siamo certi che il collegamento su Monaco – ha sottolineato Dimitris Kremiotis, accountable manager di Lumiwings - darà un notevole impulso al turismo e ai collegamenti con il nord della Puglia contribuendo allo sviluppo dell’area soprattutto nei mesi estivi. La creazione di questa tratta da Foggia verso la Baviera è un ulteriore passo in avanti verso la crescita di questo territorio molto conosciuto in Germania. Monaco è un hub internazionale e questa nuova tratta rappresenta la possibilità di volare da Foggia in tutto il mondo».","post_title":"Lumiwings apre a fine maggio la nuova rotta da Foggia a Monaco di Baviera","post_date":"2025-01-29T10:18:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738145939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l’offerta di viaggi a tema di Grimaldi Lines tour operator con la formula hotel on board o nave più hotel, sulla rotta Civitavecchia Barcellona e viceversa. Torna quindi la Pasqua a Barcellona (dal 18 al 23 aprile). Sono inoltre già confermati: le letture di qualità di una Nave di Libri per Barcellona (dal 5 al 10 aprile), Ballando verso Barcellona (dal 31 maggio al 3 giugno), con la direzione artistica di Simone Di Pasquale e Sara Di Varia, nonché Grimaldi Dance Fit Cruise (dal 14 al 17 giugno) con lezioni di fitness nel sole del Mediterraneo.\r

\r

La compagnia punta anche sui pacchetti che combinano il viaggio in nave con il soggiorno e le escursioni a terra, programmati sempre da Grimaldi Lines Tour Operator. Per chi ama la cultura classica e la mitologia greca, la scelta perfetta è Corfù, dove vengono proposti pacchetti di sei giorni, sfruttando la partenza straordinaria di Pasqua dal porto di Brindisi.\r

\r

Chi desidera raggiungere le due grandi capitali del Sud Italia potrà poi scegliere tra Napoli (con partenza da Palermo) e Palermo (con partenza da Napoli), dove sono disponibili pacchetti sempre in formula nave più soggiorno, anche questi comprensivi di escursioni guidate. La Sardegna più vera e fuori stagione può essere esplorata con quattro diverse proposte: due ad Alghero e dintorni (partenza dal porto di Civitavecchia) e due a Cagliari (partenza dal porto di Napoli), con l’occasione di scoprire il meglio dell’isola, come il centro storico di Cagliari e il mare di Villasimius, oppure a nord il parco dell’Asinara e le spiagge e il castello di Castelsardo.","post_title":"Le proposte Grimaldi Lines to: dai viaggi a tema ai pacchetti nave più soggiorno a terra","post_date":"2025-01-29T09:31:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738143092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483379","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio più che positivo per Snav nel 2024. Il mercato ha mostrato una preferenza sempre più marcata per soluzioni di viaggio sostenibili e personalizzabili. Inoltre, è emerso un incremento della domanda da parte dei turisti stranieri, con una crescita del 18% di passeggeri provenienti da Germania, Francia e Regno Unito.\r

\r

«Il 2024 si è chiuso con risultati positivi per noi – spiega la direzione della compagnia - segnando un incremento del 12% nel numero di passeggeri rispetto al 2023. L'aumento è stato trainato principalmente dall’interesse per le soluzioni di viaggio intermodali treno più unità veloci, che hanno facilitato l’accesso a tutte le destinazioni, tra cui le isole del golfo di Napoli, le Eolie, le Pontine e la Croazia».\r

\r

La ripresa del turismo religioso, specialmente verso una destinazione popolare come Medjugorje, rappresenta inoltre un'opportunità significativa per incrementare il numero di passeggeri sulle tratte marittime. L'utilizzo delle unità Snav sulla linea Ancona-Spalato è infatti strategico per facilitare il collegamento tra l'Italia e la Croazia, considerando che Spalato è un importante punto di accesso per raggiungere Medjugorje via terra.\r

\r

Le tratte principali\r

\r

Napoli – Golfo di Napoli/Sorrento – Capri – Positano – Castellammare – Procida – Ischia : Snav punta a rendere ancora più capillare il collegamento tra la città partenopea e le destinazioni turistiche più famose, grazie a un servizio più frequente e integrato con il trasporto ferroviario.\r

\r

Napoli – isole Eolie: saranno incrementati i collegamenti diretti per offrire soluzioni rapide e comode, rispondendo all’alta domanda stagionale.\r

\r

Napoli – isole Pontine: verrà introdotto un nuovo piano operativo per ottimizzare gli orari e garantire una migliore copertura stagionale.\r

\r

Ancona – Spalato/Croazia: verranno aumentate le partenze e migliorati i servizi a bordo, con un focus sul mercato estivo e sulle richieste del turismo croato e internazionale.","post_title":"Snav chiude il 2024 con un +12% di passeggeri. Cresce la domanda dall’estero","post_date":"2025-01-29T09:16:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738142187000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha celebrato a Roma Fiumicino i suoi primi 20 milioni di passeggeri trasportati sullo scalo: nel 2024, la low cost ha operato un totale di 300.000 voli, inclusi oltre 90.000 in Italia e più di 30.000 in partenza da Fiumicino.\r

In questo aeroporto, la compagnia ha registrato una crescita del 38% rispetto al 2023, superando i 6,5 milioni di passeggeri. A livello nazionale, Wizz Air ha centrato una crescita del 15%, con oltre 18,5 milioni di passeggeri in Italia e quasi 90 destinazioni servite.\r

Roma rappresenta la base più grande di Wizz Air in Italia, dove ha recentemente inaugurato un nuovo Training Center, situato nei pressi dell’aeroporto e operativo dal 1° ottobre 2024, per il suo personale di oltre 7.000 membri.\r

«Fiumicino è una delle nostre basi più grandi e, in un anno cruciale per Roma con il Giubileo, ci impegniamo a garantire servizi ancora più efficienti» ha sottolineato Tamara Nikiforova, senior manager of communications della low cost ungherese.\r

«Il superamento della soglia 20 milioni di passeggeri transitati a Roma Fiumicino con Wizz Air è un traguardo che va oltre il dato in sé – ha dichiarato Claudio Faustini, head of route development di Aeroporti di Roma – questo risultato infatti si inserisce in un contesto che ha visto il vettore avere un ruolo rilevante nell’ampliamento del network di Roma, grazie al lancio di molte nuove destinazioni sia di breve che di medio raggio oltre al rafforzamento di mercati precedentemente poco presidiati, offrendo così nuove opportunità per milioni di viaggiatori».","post_title":"Wizz Air taglia il traguardo dei primi 20 mln di passeggeri a Roma Fiumicino","post_date":"2025-01-29T09:15:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738142135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quest'anno, il Grimaldi Forum Monaco (GFM), celebra il suo 25° anniversario con un’importante novità: l'espansione delle sue strutture all'interno di Mareterra, il nuovo ecodistretto monegasco.\r

\r

L’ampliamento aggiunge ben 6.000 m² di spazi flessibili, di cui 2.000 m² di aree all’aperto, ideali per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti con il fine di organizzare eventi di grandi dimensioni. Progettato secondo gli standard ambientali HQE e BREEAM, il nuovo complesso si integra perfettamente con l’ambiente circostante, un’area di 6 ettari sul mare che include 27.000 m² di spazi verdi e 19.000 m² di aree pedonali.\r

\r

Dalla sua inaugurazione nel 2000, il Grimaldi Forum Monaco ha ospitato complessivamente 2.700 eventi e 8 milioni di visitatori nei suoi primi 25 anni. Ogni anno, il grande spazio congressuale registra in media 100 eventi e oltre 300.000 visitatori.\r

\r

Il centro rappresenta un pilastro per l’economia Monaco, generando un impatto economico indiretto stimato in 70 milioni di euro all’anno. Con 140 dipendenti fissi, 300 collaboratori temporanei e 5.000 posti di lavoro, il Grimaldi Forum è un motore di crescita per il territorio.\r

\r

Inoltre, la struttura è certificata ISO 14001 e ISO 20121, simboli di impegno ambientale e sociale. Grazie a un edificio eco-progettato e eco-gestito, dal 2008 il GFM ha aumentato del 40% la propria efficienza energetica (utilizzando energia 100% rinnovabile), ridotto del 50% il consumo di acqua per visitatore e dimezzato le proprie emissioni di gas serra rispetto al 2019.\r

\r

","post_title":"Grimaldi Forum Monaco, nel 25° anniversario amplia i suoi spazi nel rispetto dell'ambiente","post_date":"2025-01-28T11:19:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738063159000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si amplia il raggio d'azione di Quimmo Prestige, società del gruppo Illimity specializzata nella compravendita e locazione di immobili di prestigio, che entra nel segmento hospitality affidandone la responsabilità a Cristina Gentile. La nuova offerta prevede un servizio di ricerca personalizzato e tempestivo delle proprietà in vendita o locazione, oltre che un supporto in tutte le fasi dell’investimento immobiliare in ambito hospitality. Tale ampliamento nasce con l’obiettivo di rispondere a una crescente domanda, proponendo opportunità nel mercato libero, off market e judicial in linea con i piani di sviluppo o investimento di gruppi alberghieri, owner operator, OpCo, investitori istituzionali, fondi e family office.\r

\r

Cristina Gentile coordinerà la negoziazione di hospitality asset e management company, oltre che la creazione di partnership tra i maggiori player dell’industria alberghiera italiana e internazionale. Porta con sé un’esperienza ultraventennale nel settore real estate e, in particolare, nel segmento di mercato legato alle strutture ricettive, con una profonda competenza maturata nel corso di significative esperienze all’estero.\r

\r

“Sono entusiasta di entrare a far parte di questa realtà - commenta la stessa Cristina Gentile -. La visione innovativa e l’unicità del modello di business hanno rappresentato per me fattori cruciali nella scelta di unirmi a questo team. Credo fortemente nel progetto di Quimmo Prestige in ambito ricettivo che integra, inoltre, le esclusive opportunità off market al segmento giudiziale. Vogliamo proporre, da un lato, nuovi e ancor più interessanti investimenti e, dall’altro, un’importante leva per la riqualificazione del patrimonio alberghiero italiano esistente e la rigenerazione del territorio in cui le strutture si collocano”.","post_title":"Cristina Gentile alla guida della nuova divisione hospitality di Quimmo Prestige","post_date":"2025-01-28T11:15:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738062903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483302\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia[/caption]\r

\r

Avventura, tradizioni, relax e un forte impegno per la sostenibilità: Barbados si affaccia al 2025 con un'offerta pensata per lasciare un segno nei cuori dei viaggiatori italiani. L'isola caraibica, già amata per le sue spiagge paradisiache e la cultura vibrante, punta ora a rafforzare il suo legame con il mercato italiano attraverso iniziative mirate e un’attenzione speciale alle esperienze autentiche.\r

\r

“Il nostro obiettivo principale è valorizzare l’autenticità dell’isola, combinando bellezze naturali e ricchezza culturale” afferma Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia. E lo fa attraverso strategie di marketing innovative, eventi tematici e collaborazioni con tour operator italiani. “Abbiamo attivato partnership strategiche per offrire pacchetti personalizzati, spaziando da soggiorni di lusso a esperienze culturali e naturalistiche, per rispondere alle esigenze specifiche dei viaggiatori italiani.”\r

Sostenibilità e autenticità al centro dell’offerta\r

Barbados ha abbracciato con entusiasmo le tendenze globali che mettono al centro la sostenibilità e le esperienze autentiche. L’isola si distingue per iniziative come l’introduzione di autobus elettrici e stazioni di noleggio biciclette, volte a promuovere una mobilità green e a ridurre le emissioni. Progetti come il Barbados National Conservation Trust lavorano alla protezione delle barriere coralline e delle aree marine, consentendo ai visitatori di esplorare i fondali in modo responsabile.\r

Tra le esperienze più apprezzate dai turisti, spiccano quelle legate alla gastronomia locale, come i laboratori di cucina tradizionale e la visita al mercato del pesce di Oistins, ma anche le degustazioni del celebre Mount Gay Rum. “Il rum di Barbados non è solo una bevanda iconica, ma una porta d’accesso alla nostra storia e cultura,” sottolinea Venditti.\r

\r

Per gli appassionati di storia, il Barbados Heritage District offre percorsi che collegano siti storici, antiche piantagioni e distillerie, creando un viaggio nel passato ricco di fascino.\r

Strategie di marketing mirate e nuovi sviluppi alberghieri\r

Nelle prossime settimane Barbados lancerà due grandi campagne di marketing dedicate al pubblico italiano. La prima interesserà le stazioni metro di città strategiche come Milano, Roma, Brescia e Genova, mentre la seconda si svolgerà nella prestigiosa Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale di Milano. “Queste iniziative puntano a catturare l’attenzione di milioni di viaggiatori e pendolari, raccontando attraverso immagini e video emozionali la bellezza naturale e culturale dell’isola,” spiega Venditti.\r

\r

L’offerta turistica si arricchirà anche di nuove strutture alberghiere, come l’Indigo Hotel, che aprirà a metà del 2025 con 132 camere, e il boutique hotel Blue Monkey, con 28 suite in apertura a giugno. Tra le aperture future spicca il Pendry Barbados, un resort di lusso previsto per il 2026.\r

Eventi e target diversificati\r

Barbados punta anche sul segmento wedding, partecipando a fiere dedicate e proponendo pacchetti su misura per le coppie italiane. Inoltre, il programma “We Gatherin’”, che celebra le tradizioni barbadiane e invita i membri della diaspora a tornare sull’isola, rappresenta un evento unico che combina famiglia, comunità e cultura.\r

La partecipazione alla BIT 2025 sarà l’occasione per presentare tutte queste novità. “Siamo orgogliosi di mostrare come Barbados sia una destinazione capace di ispirare e affascinare, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile per ogni tipo di viaggiatore,” conclude Venditti.","post_title":"Barbados pronta al 2025 con nuove strategie per il mercato italiano","post_date":"2025-01-28T10:03:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["barbados"],"post_tag_name":["Barbados"]},"sort":[1738058609000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescono ancora gli investimenti Eden in comunicazione. E' partita ieri la nuova campagna crossmediale del brand seamless di casa Alpitour per lo spot Incredibile ma Eden, che già l'anno scorso aveva visto il budget dedicato salire da 4 a 5 milioni di euro. E per il 2025 l'impegno è stato ulteriormente aumentato, sottolinea una nota dell'operatore.\r

\r

L’obiettivo è quello di sempre: rafforzare ulteriormente la awareness e la consideration del marchio che si rivolge a un pubblico ampio, offrendo un’esperienza di viaggio caratterizzata da affidabilità, prezzi competitivi e “zero sbatti”; il claim distintivo della comunicazione. Lo spot, disponibile nei formati da 30 e 15 secondi, ripropone lo storytelling degli scorsi anni, arricchito da alcune scene inedite, e un voice over che ne scandisce il racconto. On air da ieri, domenica 26 gennaio sino al 15 febbraio sui principali canali tv, ctv e ott (Netflix e Prime Video), sarà anche sui canali digitali fino a fine del mese prossimo con un’ampia pianificazione su Google e Meta.\r

\r

Insieme alla campagna televisiva, sarà inoltre lanciata un’importante iniziativa commerciale, comunicata attraverso un codino finale allo spot, che consentirà di usufruire di uno sconto fino a 200 euro a camera per tutte le prenotazioni con volo Neos e di almeno sette notti in doppia, effettuate dal 26 gennaio al 15 febbraio.\r

\r

“Abbiamo anticipato la nostra campagna di qualche settimana rispetto allo scorso anno per rispondere alle nuove abitudini di prenotazione dei viaggiatori - spiega Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer -. Attraverso il concept creativo di questo spot vogliamo ribadire, in modo ironico e divertente, quanto possa essere complicato organizzare una vacanza in autonomia tra opzioni, tariffe e servizi da considerare”.\r

\r

A completare l'offerta tv ci saranno pure alcuni format speciali, come il gioco Domanda e Risposta, in onda su Sky e Discovery, e diverse altre iniziative con l’intento di raggiungere il pubblico in modo fresco e coinvolgente. Tra queste, la nuova collaborazione con Radio 105 che darà un tocco divertente alla campagna con spot promo e il contest organizzato con La Carovana di 105, partecipando al quale gli ascoltatori potranno indovinare le mete misteriose di Eden e vincere due viaggi. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, il brand sarà protagonista su Spotify con contenuti audio e video e sponsorizzerà la playlist Alta Rotazione per due settimane.\r

\r

Nel media mix non mancheranno infine le testate lifestyle rivolte principalmente alle nuove generazioni, come Cosmopolitan, che porterà la filosofia \"zero sbatti\" sui propri social, e The Wom, che insieme a Eden porterà in vacanza 20 follower che potranno vivere un’esperienza a Sharm el Sheikh, ospiti del Domina Coral Bay, pronti a condividere ogni emozione sui social.","post_title":"Crescono ancora gli investimenti Eden in comunicazione. Al via la campagna crossmediale 2025","post_date":"2025-01-27T11:43:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737978219000]}]}}