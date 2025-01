Di Palma, Enac: «La fusione Ita-Lufthansa è un traguardo importante per il nostro Paese» «La fusione Ita Airways-Lufthansa rappresenta per il nostro Paese un traguardo importante»: così Pierluigi Di Palma, presidente Enac ha commentato l’avvio della nuova era Ita in occasione di un incontro che si è svolto ieri con l’amministratore delegato della compagnia, Joerg Eberhart. Un confronto su strategie e obiettivi della compagnia, che grazie all’ingresso di Lh vede potenziata la propria competitività nel panorama globale dell’aviazione internazionale. così, presidenteha commentato l’avvio della nuova era Ita in occasione di un incontro che si è svolto ieri con l’amministratore delegato della compagnia,Un confronto su strategie e obiettivi della compagnia, che grazie all’ingresso di Lh vede potenziata la propria competitività nel panorama globale dell’aviazione internazionale. «Ora possiamo confidare su una compagnia di riferimento nazionale che ha la capacità di creare un network di ampio respiro a favore della crescita del settore – ha osservato Di Palma – considerando anche che l’aeroporto di Roma Fiumicino diventa così il sesto hub dell’intera rete del Gruppo Lufthansa. Nell’estate 2025 si prevede di superare i 200.000 passeggeri al giorno. È evidente, quindi, la necessità di creare nuove infrastrutture, moderne e all’avanguardia, in grado di sostenere l’aumento del traffico e di migliorare l’efficienza operativa, dando un’ulteriore possibilità di crescita a questa importante integrazione Ita Airways e Lufthansa. Le mie congratulazioni a Joerg Eberhart per il prestigioso incarico e l’augurio di un proficuo lavoro a favore di un futuro solido e competitivo per Ita Airways all’interno del Gruppo Lufthansa, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’intermodalità, elementi ora imprescindibili della mobilità aerea”. Condividi

