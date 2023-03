Delta scatta in avanti sulle rotte Italia-Stati Uniti: fino a 12 voli giornalieri L’estate italiana di Delta Air Lines sarà quest’anno la più ricca di sempre in termini di numero di voli verso gli Stati Uniti, che saliranno fino a 12 al giorno durante il picco stagionale. “L’Italia, fra le destinazioni più importanti per Delta a livello europeo, è un mercato in cui crediamo molto, ed è per questo che quest’anno lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dal Belpaese – dichiara Frederic Schenk, regional sales manager Delta per il Sud Europa -. Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e l’Italia è una delle destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi. Viceversa, le quattro destinazioni servite da Delta dall’Italia negli Usa, alcune con collegamenti pluri-giornalieri, sono un’ottima opportunità per gli italiani per scoprire l’America, in un anno in cui si prevedono partenze record”. Riprendono domani, 9 marzo, i collegamenti da Roma per Boston e la frequenza supplementare per New York (secondo volo giornaliero che si aggiunge a quello annuale operato dalla Capitale) e da Milano per Atlanta, mentre il 12 marzo ricomincia il servizio da Venezia per New York e il 27 dello stesso mese la seconda frequenza giornaliera per Atlanta da Roma, già servita da un volo tutto l’anno per la destinazione statunitense. L’11 aprile partirà la seconda frequenza giornaliera per New York da Milano, mentre l’8 maggio sarà la volta del lancio del volo da Venezia per Atlanta e il 26 maggio del terzo giornaliero collegamento da Roma per New York. Il 6 giugno, infine, Detroit comincerà ad essere servita da Fiumicino. Una volta negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre. Tutti i voli saranno operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France e Klm. Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, inclusi i nuovi voli da New York Jfk per Ginevra e London-Gatwick e nuovi collegamenti da Atlanta per Nizza, Tel Aviv e Edimburgo. In aggiunta ai collegamenti estivi, Delta opera voli annuali da Milano Malpensa per New York Jfk e da Roma Fiumicino per New York Jfk e Atlanta.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’estate italiana di Delta Air Lines sarà quest'anno la più ricca di sempre in termini di numero di voli verso gli Stati Uniti, che saliranno fino a 12 al giorno durante il picco stagionale. "L'Italia, fra le destinazioni più importanti per Delta a livello europeo, è un mercato in cui crediamo molto, ed è per questo che quest’anno lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dal Belpaese - dichiara Frederic Schenk, regional sales manager Delta per il Sud Europa -. Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e l’Italia è una delle destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi. Viceversa, le quattro destinazioni servite da Delta dall’Italia negli Usa, alcune con collegamenti pluri-giornalieri, sono un’ottima opportunità per gli italiani per scoprire l’America, in un anno in cui si prevedono partenze record”. Riprendono domani, 9 marzo, i collegamenti da Roma per Boston e la frequenza supplementare per New York (secondo volo giornaliero che si aggiunge a quello annuale operato dalla Capitale) e da Milano per Atlanta, mentre il 12 marzo ricomincia il servizio da Venezia per New York e il 27 dello stesso mese la seconda frequenza giornaliera per Atlanta da Roma, già servita da un volo tutto l’anno per la destinazione statunitense. L’11 aprile partirà la seconda frequenza giornaliera per New York da Milano, mentre l’8 maggio sarà la volta del lancio del volo da Venezia per Atlanta e il 26 maggio del terzo giornaliero collegamento da Roma per New York. Il 6 giugno, infine, Detroit comincerà ad essere servita da Fiumicino. Una volta negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre. Tutti i voli saranno operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France e Klm. Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, inclusi i nuovi voli da New York Jfk per Ginevra e London-Gatwick e nuovi collegamenti da Atlanta per Nizza, Tel Aviv e Edimburgo. In aggiunta ai collegamenti estivi, Delta opera voli annuali da Milano Malpensa per New York Jfk e da Roma Fiumicino per New York Jfk e Atlanta. [post_title] => Delta scatta in avanti sulle rotte Italia-Stati Uniti: fino a 12 voli giornalieri [post_date] => 2023-03-08T13:31:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678282265000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441020 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mare Italia e tariffe sensibili a tutti i target di utenza. Per Grimaldi Lines l’estate è Mare Italia ma anche Spagna, Grecia e Tunisia. Sulla Sardegna sono confermate le 8 rotte per raggiungere sia il nord che il sud dell’isola. La novità dell’estate 2023 è la nave Europa Palace, che dal 12 febbraio scorso serve la linea Napoli-Cagliari-Palermo e viceversa, consentendo a Grimaldi Lines di rispondere in modo soddisfacente alla crescente richiesta del mercato. La nave è un ferry di ultima generazione, in grado di trasportare fino a 1.800 passeggeri, con una vasta gamma di servizi, dalle sistemazioni confortevoli in cabine standard o superior, ristorante à la carte e self-service, sala giochi per bambini e la grande piscina esterna con solarium, un must nei mesi più caldi. Sulla Sicilia nell’ottobre scorso è stata inaugurata la rotta Napoli-Palermo e viceversa, che è andata ad arricchire l’offerta di collegamenti marittimi per il capoluogo siciliano con partenza dai porti di Livorno, Cagliari e Salerno. La nave a disposizione è la Cruise Ausonia. Grimaldi conferma i collegamenti internazionali sulle destinazioni Spagna, Grecia e Tunisia, per i quali la domanda ha ripreso a crescere in maniera sostenuta. La politica tariffaria, sensibile alle esigenze di tutti i target di utenza, prevede per i collegamenti marittimi da Livorno per Olbia, da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres, da Livorno e Napoli per Palermo, da Civitavecchia e Porto Torres per Barcellona, una promozione tra le più apprezzate, l’Advanced Booking, che offre una riduzione del 20% (diritti fissi esclusi) a chi prenota il suo viaggio estivo entro il 30 aprile 2023. A chi viaggia in bassa stagione è invece dedicata la speciale Promo Auto e Moto, con il 100% di sconto (diritti fissi esclusi) sul supplemento veicolo al seguito per un numero limitato di partenze sulla tratta Napoli-Palermo e viceversa. La promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2023, con partenza entro il 31 maggio 2023 Torna nel 2023 anche la ricca programmazione di viaggi a tema sulla tratta CivitavecchiaBarcellona e ritorno. Dal 21 al 27 aprile è in programma Una Nave di Libri per Barcellona, l’atteso appuntamento con il primo e unico festival della letteratura sul mare, a cura della testata Leggere:tutti. In piena estate, dal 15 al 18 luglio, sarà la volta di Grimaldi Dance Fit Cruise con la sua proposta di lezioni e sessioni di fitness condotta dai più noti istruttori internazionali, nei grandi spazi interni e sul ponte della nave. [post_title] => Grimaldi Lines, focus su Mare Italia e tariffe ad hoc [post_date] => 2023-03-08T12:07:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678277266000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441043" align="alignleft" width="300"] Pierfrancesco Carino, vice president international sales di Ita Airways.[/caption] ItaliAbsolutely incontra all'Itb di Berlino, Pierfrancesco Carino, vice president international sales di Ita Airways. «In questo momento Ita va molto bene, stiamo promuovendo la nostra immagine e i nostri voli sull'internazionale, soprattutto per il mercato tedesco, dove per questa estate avremo un prodotto molto completo da 5 aeroporti tedeschi: Francoforte, Monaco di Baviera, Stoccarda, Düsseldorf e Amburgo, su Roma e Milano con 114 voli settimanali. Dai nostri hub, inoltre, cioè da Roma e Milano, copriremo questa estate 68 destinazioni, di cui 22 sul mercato domestico, 36 sul Mediterraneo e sull'Europa e 10 intercontinentali». Flotta «Prevediamo che quest'anno sia un anno di forte crescita, grazie all'acquisizione di nuovi 33 aerei, di cui 8 lungo raggio, che ci permetteranno un aumento di capacità, fino a 107% sull'intercontinentale, con nuove rotte soprattutto sul Nord America, con Washington dal 2 di giugno e San Francisco dal 1° di luglio». Noi come italiAbsolutely abbiamo intenzione di parlare con Ita in relazione ai nostri eventi, sia per i buyer internazionali che per portare il nostro territorio all'estero. «Noi abbiamo la possibilità di lavorare con i player più importanti del mercato per effettuare dei Mice sulle nostre destinazioni sia italiane che internazionali, dando dei benefici sia in termini di servizi che di prezzo» [post_title] => Carino (Ita Airways): «Prevediamo per il 2023 una forte crescita» [post_date] => 2023-03-08T12:05:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678277138000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un testa a testa quello in corso tra JetBlue Airways (insieme a Spirit Airlines) e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Doj), che ieri ha intentato una causa per impedire la fusione tra le due compagnie aeree, affermando che il previsto merger da 3,8 miliardi di dollari "porterà a tariffe più alte e a un minor numero di posti, danneggiando milioni di consumatori su centinaia di rotte". La risposta dei due vettori non si è fatta attendere: "Riteniamo che il Doj abbia sbagliato legge e non abbia colto il fatto che questa fusione creerà un concorrente nazionale a basso prezzo e di alta qualità per i quattro grandi vettori (American, Delta, United e Southwest) che, grazie alle loro fusioni approvate dal Doj, controllano circa l'80% del mercato statunitense. La posta in gioco è troppo alta perché il Doj ci impedisca di portare la differenza di JetBlue a più clienti in più mercati" ha affermato Robin Hayes, ceo di JetBlue. Non siamo d'accordo con la decisione del Doj di cercare di bloccare la fusione, che andrà a beneficio dei consumatori e dei dipendenti - ha aggiunto Ted Christie, ceo di Spirit -. Difenderemo con forza la nostra posizione secondo cui la combinazione di JetBlue e Spirit cambierà le carte in tavola per i clienti di tutto il Paese, creando il più convincente concorrente nazionale a basso prezzo dei vettori dominanti negli Stati Uniti. Insieme, intendiamo democratizzare il volo per i viaggiatori di tutto il Paese - un obiettivo che crediamo meriti il sostegno del governo". [post_title] => Il governo Usa pronto a bloccare la fusione JetBlue-Spirit: ma i due vettori non ci stanno [post_date] => 2023-03-08T11:56:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678276616000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441007 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eurowings presidia l'aeroporto di Berlino Brandeburgo con un totale di 30 nuove destinazioni - il doppio rispetto al passato - e un aumento della capacità posti offerti del 130%. In particolare, la compagnia del gruppo Lufthansa amplia il network verso il Nord Europa: dalla fine di marzo la capitale tedesca sarà collegata con Göteborg, Helsinki e Copenaghen. Verso sud, Eurowings opererà voli diretti da Berlino verso le Graz, Ibiza, Nizza, Porto e Zante. In parallelo, crescono in modo significativo le frequenze operate su rotte già esistenti: ad esempio, Maiorca sarà servita fino a tre volte al giorno, per un totale di circa 20 volte a settimana. Il portafoglio comprende anche un maggior numero di voli diretti per le isole Canarie, come Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote e Tenerife. Con un'espansione di quasi il 130% Eurowings risponde anche al ritiro di alcuni competitor internazionali, che hanno ridotto significativamente la loro presenza sul mercato tedesco nel contesto della pandemia. Di conseguenza, il vettore sta espandendo la sua posizione di leader nel mercato tedesco, raddoppiando il suo impegno nella capitale e in futuro avrà sei aeromobili basati a Berlino invece di tre. [post_title] => Eurowings raddoppia da Berlino con un network estivo da 30 destinazioni [post_date] => 2023-03-08T10:22:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678270964000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways torna ad accelerare sui collegamenti dall'Italia con il potenziamento delle frequenze previste tra Milano e Doha, che passano da 16 a 21 voli settimanali. L'annuncio arriva dall'Itb di Berlino, insieme a quello per il lancio di 7 nuove destinazioni del network, della ripresa di 11 voli e del rafforzamento delle frequenze su diverse altre rotte. Le new entry 2023 sono: Chittagong, Juba, Kinshasa, Lione, Medan, Tolosa e Trabzon. La compagnia aerea riprenderà inoltre i voli verso Pechino, Birmingham, Buenos Aires, Casablanca, Davao, Marrakesh, Nizza, Osaka, Phnom Penh, Ras Al Khaimah e Tokyo Haneda. "Con l'espansione della nostra flotta, del nostro network, delle nostre partnership e della nostra presenza internazionale, non vediamo l'ora di lavorare insieme per garantire una crescita sostenibile e un futuro avvincente per il settore - ha dichiarato il ceo del gruppo Akbar Al Baker -. Continuiamo a guardare al nostro brillante futuro qui in Qatar, con molteplici progetti in programma per il 2023 e oltre, come la partnership con la Formula 1. Il Qatar continuerà a essere un hub globale di connettività e una destinazione ideale per il turismo, anche dopo il grande successo della Fifa World Cup Qatar 2022™” Dopo aver ricordato il successo dei Mondiali di calcio, Qatar Airways ha rivelato il suo nuovo portfolio di sponsorizzazioni sportive e i numerosi progetti e partnership in programma per il 2023, continuando a portare avanti l’obiettivo di avvicinare le persone e quello di stimolare il turismo in Qatar, come destinazione leisure. [post_title] => Qatar Airways rilancia su Milano: le frequenze settimanali passano da 16 a 21 [post_date] => 2023-03-08T09:40:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678268448000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440957 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Luxair amplia la flotta con un ordine a Boeing per due 737-8; ne prenderà in leasing un altro paio, che saranno probabilmente sostituiti da altri due velivoli acquistati nel 2027. "L'acquisto di un massimo di quattro Boeing 737-8 è considerato una parte essenziale degli investimenti per il futuro di Luxair", spiega la compagnia aerea. Luxair opera oggi con una flotta di 19 aeromobili, di cui 11 Dash 8-400, quattro B737-700 e quattro B737-800. I due 737-8 saranno consegnati nel primo trimestre del 2026. "Nel frattempo, come soluzione ponte, Luxair prenderà temporaneamente in leasing da Boeing altri due 737-8 che saranno gestiti dai propri equipaggi, fino alla consegna dei nuovi aerei". I due Max in leasing entreranno in servizio la prossima estate: Luxair ha dichiarato che sta anche negoziando un ordine per altri due Max da consegnare nel 2027, quando scadrà il contratto di locazione dei due aeromobili. Il vettore configurerà i Max con un massimo di 186 posti a sedere, offrendo ai passeggeri una "distanza tra i sedili superiore alla media" di 30 pollici. Il nuovo aeromobile sarà utilizzato sulle rotte verso Dubai, Capo Verde e Senegal, oltre che per nuove destinazioni. [post_title] => Luxair amplia la flotta con un ordine fino a quattro Boeing 737-8 [post_date] => 2023-03-08T09:30:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678267819000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440975 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I contenuti Ndc di Finnair sbarcano su Sabre. Le due aziende hanno anche concluso un accordo di distribuzione a lungo termine rinnovato che copre sia i contenuti Ndc che quelli tradizionali. Da questo marzo quindi Finnair distribuisce i suoi contenuti Ndc a livello globale in più ondate, cominciando da 34 Paesi (Italia inclusa). Le agenzie e gli sviluppatori partner collegati a Sabre possono ora acquistare, prenotare e servire i contenuti Ndc di Finnair utilizzando le Api Sabre Offer e Order, Sabre Red 360 e GetThere. "Con la ripresa dei viaggi, è cresciuto l'interesse delle aziende di viaggio per la realizzazione di un futuro più personalizzato, scalabile e flessibile - ha dichiarato Kathy Morgan, vicepresidente del canale di distribuzione di Sabre Travel Solutions -. Sabre è impegnata a creare un nuovo mercato per i viaggi personalizzati, basato sulla vendita al dettaglio basata su offerte e ordini. Il lancio dei contenuti Ndc di Finnair riflette il nostro impegno a garantire ai nostri clienti l'accesso ai contenuti leader che i viaggiatori desiderano, con l'efficienza operativa di cui le loro aziende hanno bisogno". Finnair è la prima compagnia aerea europea a distribuire i suoi contenuti Ndc attraverso il marketplace Sabre. "Il 2023 sarà un anno chiave per la nostra scalata Ndc - ha dichiarato Jenni Suomela, vicepresidente delle vendite globali e della gestione dei canali, Finnair -. Grazie al programma Beyond Ndc di Sabre, possiamo fornire contenuti Ndc in modo coerente ed efficiente ai venditori di viaggi". [post_title] => Finnair: i contenuti Ndc sono disponibili su Sabre. Si comincia da 34 Paesi, Italia inclusa [post_date] => 2023-03-07T15:16:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678202161000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440935 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Reggio Calabria beneficerà dei collegamenti operati in regime di oneri di servizio pubblico sulle rotte da Bologna, Torino e Venezia: l'Enac ha infatti pubblicato il bando di gara che lascia tempo fino al prossimo 24 aprile per presentare le offerte e candidarsi per l’affidamento in esclusiva dei voli. Un passo atteso, dopo la recente pubblicazione in gazzetta ufficiale dell’Unione europea del decreto di imposizione degli oneri del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Se i bandi andranno a buon fine il Tito Minniti vedrà l'attivazione delle rotte il prossimo 27 maggio, per un periodo di due anni fino al 26 maggio 2025. Su ciascuna rotta sono previsti tre voli settimanali che includono l’andata e il ritorno, in giorni diversi a discrezione della compagnia. [post_title] => Reggio Calabria: c'è il bando Enac per i voli in ct sulle rotte da Bologna, Torino e Venezia [post_date] => 2023-03-07T11:53:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678190004000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "delta scatta in avanti sulle rotte italia stati uniti fino a 12 voli giornalieri" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2935,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate italiana di Delta Air Lines sarà quest'anno la più ricca di sempre in termini di numero di voli verso gli Stati Uniti, che saliranno fino a 12 al giorno durante il picco stagionale.\r

\r

\"L'Italia, fra le destinazioni più importanti per Delta a livello europeo, è un mercato in cui crediamo molto, ed è per questo che quest’anno lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dal Belpaese - dichiara Frederic Schenk, regional sales manager Delta per il Sud Europa -. Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e l’Italia è una delle destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi. Viceversa, le quattro destinazioni servite da Delta dall’Italia negli Usa, alcune con collegamenti pluri-giornalieri, sono un’ottima opportunità per gli italiani per scoprire l’America, in un anno in cui si prevedono partenze record”.\r

\r

Riprendono domani, 9 marzo, i collegamenti da Roma per Boston e la frequenza supplementare per New York (secondo volo giornaliero che si aggiunge a quello annuale operato dalla Capitale) e da Milano per Atlanta, mentre il 12 marzo ricomincia il servizio da Venezia per New York e il 27 dello stesso mese la seconda frequenza giornaliera per Atlanta da Roma, già servita da un volo tutto l’anno per la destinazione statunitense. L’11 aprile partirà la seconda frequenza giornaliera per New York da Milano, mentre l’8 maggio sarà la volta del lancio del volo da Venezia per Atlanta e il 26 maggio del terzo giornaliero collegamento da Roma per New York. Il 6 giugno, infine, Detroit comincerà ad essere servita da Fiumicino. \r

\r

Una volta negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre. Tutti i voli saranno operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France e Klm.\r

\r

Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, inclusi i nuovi voli da New York Jfk per Ginevra e London-Gatwick e nuovi collegamenti da Atlanta per Nizza, Tel Aviv e Edimburgo.\r

\r

In aggiunta ai collegamenti estivi, Delta opera voli annuali da Milano Malpensa per New York Jfk e da Roma Fiumicino per New York Jfk e Atlanta.","post_title":"Delta scatta in avanti sulle rotte Italia-Stati Uniti: fino a 12 voli giornalieri","post_date":"2023-03-08T13:31:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678282265000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mare Italia e tariffe sensibili a tutti i target di utenza. Per Grimaldi Lines l’estate è Mare Italia ma anche Spagna, Grecia e Tunisia.\r

\r

Sulla Sardegna sono confermate le 8 rotte per raggiungere sia il nord che il sud dell’isola. La novità dell’estate 2023 è la nave Europa Palace, che dal 12 febbraio scorso serve la linea Napoli-Cagliari-Palermo e viceversa, consentendo a Grimaldi Lines di rispondere in modo soddisfacente alla crescente richiesta del mercato. La nave è un ferry di ultima generazione, in grado di trasportare fino a 1.800 passeggeri, con una vasta gamma di servizi, dalle sistemazioni confortevoli in cabine standard o superior, ristorante à la carte e self-service, sala giochi per bambini e la grande piscina esterna con solarium, un must nei mesi più caldi.\r

\r

Sulla Sicilia nell’ottobre scorso è stata inaugurata la rotta Napoli-Palermo e viceversa, che è andata ad arricchire l’offerta di collegamenti marittimi per il capoluogo siciliano con partenza dai porti di Livorno, Cagliari e Salerno. La nave a disposizione è la Cruise Ausonia.\r

\r

Grimaldi conferma i collegamenti internazionali sulle destinazioni Spagna, Grecia e Tunisia, per i quali la domanda ha ripreso a crescere in maniera sostenuta.\r

\r

La politica tariffaria, sensibile alle esigenze di tutti i target di utenza, prevede per i collegamenti marittimi da Livorno per Olbia, da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres, da Livorno e Napoli per Palermo, da Civitavecchia e Porto Torres per Barcellona, una promozione tra le più apprezzate, l’Advanced Booking, che offre una riduzione del 20% (diritti fissi esclusi) a chi prenota il suo viaggio estivo entro il 30 aprile 2023.\r

\r

A chi viaggia in bassa stagione è invece dedicata la speciale Promo Auto e Moto, con il 100% di sconto (diritti fissi esclusi) sul supplemento veicolo al seguito per un numero limitato di partenze sulla tratta Napoli-Palermo e viceversa. La promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2023, con partenza entro il 31 maggio 2023\r

\r

Torna nel 2023 anche la ricca programmazione di viaggi a tema sulla tratta CivitavecchiaBarcellona e ritorno. Dal 21 al 27 aprile è in programma Una Nave di Libri per Barcellona, l’atteso appuntamento con il primo e unico festival della letteratura sul mare, a cura della testata Leggere:tutti. In piena estate, dal 15 al 18 luglio, sarà la volta di Grimaldi Dance Fit Cruise con la sua proposta di lezioni e sessioni di fitness condotta dai più noti istruttori internazionali, nei grandi spazi interni e sul ponte della nave.\r

\r

","post_title":"Grimaldi Lines, focus su Mare Italia e tariffe ad hoc","post_date":"2023-03-08T12:07:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678277266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441043\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pierfrancesco Carino, vice president international sales di Ita Airways.[/caption]\r

\r

ItaliAbsolutely incontra all'Itb di Berlino, Pierfrancesco Carino, vice president international sales di Ita Airways.\r

\r

«In questo momento Ita va molto bene, stiamo promuovendo la nostra immagine e i nostri voli sull'internazionale, soprattutto per il mercato tedesco, dove per questa estate avremo un prodotto molto completo da 5 aeroporti tedeschi: Francoforte, Monaco di Baviera, Stoccarda, Düsseldorf e Amburgo, su Roma e Milano con 114 voli settimanali. Dai nostri hub, inoltre, cioè da Roma e Milano, copriremo questa estate 68 destinazioni, di cui 22 sul mercato domestico, 36 sul Mediterraneo e sull'Europa e 10 intercontinentali». \r

Flotta\r

«Prevediamo che quest'anno sia un anno di forte crescita, grazie all'acquisizione di nuovi 33 aerei, di cui 8 lungo raggio, che ci permetteranno un aumento di capacità, fino a 107% sull'intercontinentale, con nuove rotte soprattutto sul Nord America, con Washington dal 2 di giugno e San Francisco dal 1° di luglio». \r

\r

Noi come italiAbsolutely abbiamo intenzione di parlare con Ita in relazione ai nostri eventi, sia per i buyer internazionali che per portare il nostro territorio all'estero.\r

\r

«Noi abbiamo la possibilità di lavorare con i player più importanti del mercato per effettuare dei Mice sulle nostre destinazioni sia italiane che internazionali, dando dei benefici sia in termini di servizi che di prezzo»","post_title":"Carino (Ita Airways): «Prevediamo per il 2023 una forte crescita»","post_date":"2023-03-08T12:05:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678277138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un testa a testa quello in corso tra JetBlue Airways (insieme a Spirit Airlines) e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Doj), che ieri ha intentato una causa per impedire la fusione tra le due compagnie aeree, affermando che il previsto merger da 3,8 miliardi di dollari \"porterà a tariffe più alte e a un minor numero di posti, danneggiando milioni di consumatori su centinaia di rotte\".\r

\r

La risposta dei due vettori non si è fatta attendere: \"Riteniamo che il Doj abbia sbagliato legge e non abbia colto il fatto che questa fusione creerà un concorrente nazionale a basso prezzo e di alta qualità per i quattro grandi vettori (American, Delta, United e Southwest) che, grazie alle loro fusioni approvate dal Doj, controllano circa l'80% del mercato statunitense. La posta in gioco è troppo alta perché il Doj ci impedisca di portare la differenza di JetBlue a più clienti in più mercati\" ha affermato Robin Hayes, ceo di JetBlue.\r

\r

Non siamo d'accordo con la decisione del Doj di cercare di bloccare la fusione, che andrà a beneficio dei consumatori e dei dipendenti - ha aggiunto Ted Christie, ceo di Spirit -. Difenderemo con forza la nostra posizione secondo cui la combinazione di JetBlue e Spirit cambierà le carte in tavola per i clienti di tutto il Paese, creando il più convincente concorrente nazionale a basso prezzo dei vettori dominanti negli Stati Uniti. Insieme, intendiamo democratizzare il volo per i viaggiatori di tutto il Paese - un obiettivo che crediamo meriti il sostegno del governo\".","post_title":"Il governo Usa pronto a bloccare la fusione JetBlue-Spirit: ma i due vettori non ci stanno","post_date":"2023-03-08T11:56:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678276616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eurowings presidia l'aeroporto di Berlino Brandeburgo con un totale di 30 nuove destinazioni - il doppio rispetto al passato - e un aumento della capacità posti offerti del 130%.\r

\r

In particolare, la compagnia del gruppo Lufthansa amplia il network verso il Nord Europa: dalla fine di marzo la capitale tedesca sarà collegata con Göteborg, Helsinki e Copenaghen. Verso sud, Eurowings opererà voli diretti da Berlino verso le Graz, Ibiza, Nizza, Porto e Zante. In parallelo, crescono in modo significativo le frequenze operate su rotte già esistenti: ad esempio, Maiorca sarà servita fino a tre volte al giorno, per un totale di circa 20 volte a settimana. Il portafoglio comprende anche un maggior numero di voli diretti per le isole Canarie, come Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote e Tenerife.\r

\r

Con un'espansione di quasi il 130% Eurowings risponde anche al ritiro di alcuni competitor internazionali, che hanno ridotto significativamente la loro presenza sul mercato tedesco nel contesto della pandemia. Di conseguenza, il vettore sta espandendo la sua posizione di leader nel mercato tedesco, raddoppiando il suo impegno nella capitale e in futuro avrà sei aeromobili basati a Berlino invece di tre.","post_title":"Eurowings raddoppia da Berlino con un network estivo da 30 destinazioni","post_date":"2023-03-08T10:22:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678270964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways torna ad accelerare sui collegamenti dall'Italia con il potenziamento delle frequenze previste tra Milano e Doha, che passano da 16 a 21 voli settimanali.\r

L'annuncio arriva dall'Itb di Berlino, insieme a quello per il lancio di 7 nuove destinazioni del network, della ripresa di 11 voli e del rafforzamento delle frequenze su diverse altre rotte. \r

Le new entry 2023 sono: Chittagong, Juba, Kinshasa, Lione, Medan, Tolosa e Trabzon. La compagnia aerea riprenderà inoltre i voli verso Pechino, Birmingham, Buenos Aires, Casablanca, Davao, Marrakesh, Nizza, Osaka, Phnom Penh, Ras Al Khaimah e Tokyo Haneda.\r

\"Con l'espansione della nostra flotta, del nostro network, delle nostre partnership e della nostra presenza internazionale, non vediamo l'ora di lavorare insieme per garantire una crescita sostenibile e un futuro avvincente per il settore - ha dichiarato il ceo del gruppo Akbar Al Baker -. Continuiamo a guardare al nostro brillante futuro qui in Qatar, con molteplici progetti in programma per il 2023 e oltre, come la partnership con la Formula 1. Il Qatar continuerà a essere un hub globale di connettività e una destinazione ideale per il turismo, anche dopo il grande successo della Fifa World Cup Qatar 2022™”\r

Dopo aver ricordato il successo dei Mondiali di calcio, Qatar Airways ha rivelato il suo nuovo portfolio di sponsorizzazioni sportive e i numerosi progetti e partnership in programma per il 2023, continuando a portare avanti l’obiettivo di avvicinare le persone e quello di stimolare il turismo in Qatar, come destinazione leisure.\r

","post_title":"Qatar Airways rilancia su Milano: le frequenze settimanali passano da 16 a 21","post_date":"2023-03-08T09:40:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678268448000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Luxair amplia la flotta con un ordine a Boeing per due 737-8; ne prenderà in leasing un altro paio, che saranno probabilmente sostituiti da altri due velivoli acquistati nel 2027.\r

\r

\"L'acquisto di un massimo di quattro Boeing 737-8 è considerato una parte essenziale degli investimenti per il futuro di Luxair\", spiega la compagnia aerea. Luxair opera oggi con una flotta di 19 aeromobili, di cui 11 Dash 8-400, quattro B737-700 e quattro B737-800.\r

\r

I due 737-8 saranno consegnati nel primo trimestre del 2026. \"Nel frattempo, come soluzione ponte, Luxair prenderà temporaneamente in leasing da Boeing altri due 737-8 che saranno gestiti dai propri equipaggi, fino alla consegna dei nuovi aerei\". I due Max in leasing entreranno in servizio la prossima estate: Luxair ha dichiarato che sta anche negoziando un ordine per altri due Max da consegnare nel 2027, quando scadrà il contratto di locazione dei due aeromobili.\r

\r

Il vettore configurerà i Max con un massimo di 186 posti a sedere, offrendo ai passeggeri una \"distanza tra i sedili superiore alla media\" di 30 pollici. Il nuovo aeromobile sarà utilizzato sulle rotte verso Dubai, Capo Verde e Senegal, oltre che per nuove destinazioni.","post_title":"Luxair amplia la flotta con un ordine fino a quattro Boeing 737-8","post_date":"2023-03-08T09:30:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678267819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440975","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I contenuti Ndc di Finnair sbarcano su Sabre. Le due aziende hanno anche concluso un accordo di distribuzione a lungo termine rinnovato che copre sia i contenuti Ndc che quelli tradizionali. Da questo marzo quindi Finnair distribuisce i suoi contenuti Ndc a livello globale in più ondate, cominciando da 34 Paesi (Italia inclusa).\r

\r

Le agenzie e gli sviluppatori partner collegati a Sabre possono ora acquistare, prenotare e servire i contenuti Ndc di Finnair utilizzando le Api Sabre Offer e Order, Sabre Red 360 e GetThere. \"Con la ripresa dei viaggi, è cresciuto l'interesse delle aziende di viaggio per la realizzazione di un futuro più personalizzato, scalabile e flessibile - ha dichiarato Kathy Morgan, vicepresidente del canale di distribuzione di Sabre Travel Solutions -. Sabre è impegnata a creare un nuovo mercato per i viaggi personalizzati, basato sulla vendita al dettaglio basata su offerte e ordini. Il lancio dei contenuti Ndc di Finnair riflette il nostro impegno a garantire ai nostri clienti l'accesso ai contenuti leader che i viaggiatori desiderano, con l'efficienza operativa di cui le loro aziende hanno bisogno\".\r

\r

Finnair è la prima compagnia aerea europea a distribuire i suoi contenuti Ndc attraverso il marketplace Sabre. \"Il 2023 sarà un anno chiave per la nostra scalata Ndc - ha dichiarato Jenni Suomela, vicepresidente delle vendite globali e della gestione dei canali, Finnair -. Grazie al programma Beyond Ndc di Sabre, possiamo fornire contenuti Ndc in modo coerente ed efficiente ai venditori di viaggi\".","post_title":"Finnair: i contenuti Ndc sono disponibili su Sabre. Si comincia da 34 Paesi, Italia inclusa","post_date":"2023-03-07T15:16:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678202161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440935","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Reggio Calabria beneficerà dei collegamenti operati in regime di oneri di servizio pubblico sulle rotte da Bologna, Torino e Venezia: l'Enac ha infatti pubblicato il bando di gara che lascia tempo fino al prossimo 24 aprile per presentare le offerte e candidarsi per l’affidamento in esclusiva dei voli.\r

\r

Un passo atteso, dopo la recente pubblicazione in gazzetta ufficiale dell’Unione europea del decreto di imposizione degli oneri del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Se i bandi andranno a buon fine il Tito Minniti vedrà l'attivazione delle rotte il prossimo 27 maggio, per un periodo di due anni fino al 26 maggio 2025.\r

\r

Su ciascuna rotta sono previsti tre voli settimanali che includono l’andata e il ritorno, in giorni diversi a discrezione della compagnia.","post_title":"Reggio Calabria: c'è il bando Enac per i voli in ct sulle rotte da Bologna, Torino e Venezia","post_date":"2023-03-07T11:53:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678190004000]}]}}