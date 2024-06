Delta prolunga la Venezia-New York anche all’inverno, fino a inizio gennaio 2025 Delta investe ulteriormente su Venezia dove ha previsto di allungare l’operatività della rotta per New York fino alla prima settimana del 2025, per riprendere poi il collegamento a marzo con il nuovo orario estivo. La decisione del vettore americano di prolungare le sue operazioni oltre il periodo estivo di alta stagione 2024 offrirà ai passeggeri un volo nonstop per New York e più opzioni per continuare il proprio viaggio negli Stati Uniti con oltre 75 collegamenti in coincidenza via l’hub di New York-Jfk. «Venezia è un aeroporto chiave in Italia che serve l’area strategica del Nord-est – osserva Matteo Curcio, svp Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India – ed è una destinazione molto amata dagli americani in Europa, mentre New York rimane una città estremamente popolare e iconica per gli italiani». «L’estensione del collegamento alla stagione invernale rappresenta una svolta strategica per l’aeroporto e il suo bacino d’utenza – sottolinea Camillo Bozzolo, direttore commerciale aviation del Gruppo Save -. Tra tutte le compagnie aeree che a Venezia volano sul Nord America, Delta Air Lines è la prima a cogliere nuovamente la destagionalizzazione della domanda, tornando così alla sua operatività originaria, introducendo una nuova esperienza di viaggio che permette di raggiungere nel periodo invernale New York o le attrazioni turistiche del nostro territorio quali, tra le tante, le Dolomiti». Sulla Venezia-New York il vettore impiega un aeromobile Boeing 767-300 da 211 posti, che presenta le classi di servizio Delta One con poltrone completamente reclinabili, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Condividi

