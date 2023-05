Delta Air Lines pronta alla riapertura della Venezia-Atlanta, dall’8 maggio Delta Air Lines scalda i motori in vista della riapertura della Venezia-Atlanta, il prossimo 8 maggio. Il collegamento giornaliero si aggiunge a quello già attivo dallo scorso 12 marzo per New York. I passeggeri in partenza da Venezia con Delta potranno scegliere tra quattro esperienze di cabina: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. L’esperienza Delta Premium Select, recentemente migliorata, offre una ristorazione di alto livello, amenity-kit artigianali e più attenzioni al passeggero. A bordo di Delta, tutti i viaggiatori hanno a disposizione schermi personali per l’intrattenimento posizionati sullo schienale della poltrona, con una ricca offerta di contenuti Delta Studio, prese di alimentazione per i loro dispositivi e messaggistica mobile gratuita. Delta sta inoltre implementando il wi-fi gratuito sulle tratte interne negli Stati Uniti, che sarà lanciato sui voli per l’Europa entro il 2024. La Fly Delta App, infine, permette ai passeggeri di gestire da remoto il proprio biglietto e rimanere informati sullo stato del bagaglio e del volo. Una volta giunti negli Stati Uniti con i voli Delta, entrambi operati in collaborazione con i partner di joint venture Air France-Klm, i passeggeri italiani possono decidere di proseguire il loro viaggio verso circa 200 destinazioni negli Usa, nei Caraibi e oltre.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non si fa quasi a tempo a raccontare del debutto del W Milan, che già cominciano a circolare nuove ipotesi di sviluppo tricolori per il marchio di lusso lifestyle di casa Marriott, già presente a Roma, nonché in procinto di sbarcare a Firenze e Napoli. Secondo alcune voci raccolte da Milano Finanza, ci sarebbero infatti contatti in corso per il rebranding del Grand Hotel Poltu Quatu, recentemente ceduto dalla famiglia di immobiliaristi romani Pulcini a Castello sgr. Il progetto avrebbe un valore complessivo di circa 160 milioni di euro per l'intera area. Capitali da raccogliersi per metà a leva e per il resto con la partecipazione degli investitori di un nuovo fondo da realizzarsi ad hoc. L'operazione di Portu Quatu sarebbe peraltro la prima della compagnia guidata da Giampiero Schiavo, dopo l'acquisizione a febbraio dell'80% da parte della società italiana di gestione del risparmio Anima Holding per 60 milioni di euro (con la precedente proprietà, Oaktree Capital Management, rimasta al 20%). I piani di Castello sono di riposizionare il complesso di Poltu Quatu nella fascia alta del mercato, tramite tra le altre cose il restyling della struttura alberghiera e del residence già esistenti secondo criteri esg. L'albergo, oggi di 140 camere e 180 appartamenti, vedrebbe in particolare la propria offerta di stanze crescere fino a quota 150, tramite una rimodulazione degli spazi già dedicati agli stessi appartamenti, una parte dei quali sarebbe destinata a essere immessa sul mercato. La riapertura della struttura è prevista per il 2025. Castello, che in Sardegna ha anche la proprietà del Chia Laguna Resort, vanta un portfolio alberghiero complessivo di 36 strutture per un totale di oltre 5 mila camere e un valore di un miliardo di euro circa. L'arrivo di Anima Holding, secondo quanto dichiarato dallo stesso ceo della società, Alessandro Melzi d'Eril, punta ad accelerare lo sviluppo di Castello nel settore degli asset alternativi, con investimenti previsti anche in altre realtà immobiliari. [post_title] => Castello sgr acquisisce il complesso di Poltu Quatu. In arrivo un altro hotel W? [post_date] => 2023-05-05T13:28:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683293283000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444955 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' ufficialmente attivo il nuovo Operations Control Center (Occ) di Ita Airways, situato nella zona tecnica dell’aeroporto di Roma Fiumicino, accanto all’headquarter della compagnia. L’idea che ha guidato la progettazione del nuovo Occ è stata quella di porre l’attenzione alla sostenibilità: dalla scelta dei materiali utilizzati al riciclo di quelli sostituiti, fino a un innovativo pannello nel salone principale - raffigurante il Manifesto della Sostenibilità di Ita Airways - che consente di purificare l’aria nell’ambiente. "Al centro dell’operatività dell’Occ il pilastro della compagnia - spiega una nota -, ovvero la soddisfazione della clientela, mediante un efficace coordinamento ed integrazione dei diversi team, che rappresentano i principali fattori produttivi dell’azienda. E’ soprattutto grazie al team dell’Occ che Ita Airways fin dalla sua nascita si posiziona ai vertici delle classifiche mondiali in termini di puntualità e regolarità". Al taglio del nastro erano presenti il presidente di Ita, Antonino Turicchi, insieme all'ad e direttore generale Fabio Maria Lazzerini e Luciano Serafini, direttore dell’Operations Control Center, con una rappresentanza del personale di staff. [post_title] => Ita Airways: taglio del nastro per il nuovo Operations Control Center [post_date] => 2023-05-05T13:07:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683292027000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà anche il ministro del Turismo, Daniela Santanché, al prossimo Meet Forum di Stresa: l'evento organizzato da Destination Italia in collaborazione con Portale Sardegna e Intesa Sanpaolo, e dedicato al turismo sostenibile, che si terrà i prossimi 9 e 10 maggio presso il palazzo dei Congressi della destinazione sul lago Maggiore. La senatrice parteciperà in particolare alla conferenza finale dell'ultimo giorno di convegno, con inizio alle 16.30. Tra gli altri interventi, si segnalano quello di Adriano Apicella, vice presidente Fto e amministratore delegato Welcome Travel Group, di Stefano Barrese, responsabile Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, di Vitaliano Borromeo, presidente Sag - Terre Borromeo, di Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotel Group Italia, di Renato Loiero, consigliere economico della presidenza del Consiglio, di Franco Gattinoni, presidente Fto e Gattinoni Group, nonché dell’economista Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) e di Dina Ravera, azionista di riferimento di Destination Italia Group. La final conference vedrà anche la presentazione della Carta dei principi del turismo sostenibile, frutto dei tavoli di lavoro degli esperti del 9 maggio. La sessione sarà avviata da Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto. [post_title] => Ci sarà anche il ministro Santanchè al prossimo Meet Forum di Stresa [post_date] => 2023-05-05T12:29:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683289773000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines scalda i motori in vista della riapertura della Venezia-Atlanta, il prossimo 8 maggio. Il collegamento giornaliero si aggiunge a quello già attivo dallo scorso 12 marzo per New York. I passeggeri in partenza da Venezia con Delta potranno scegliere tra quattro esperienze di cabina: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. L'esperienza Delta Premium Select, recentemente migliorata, offre una ristorazione di alto livello, amenity-kit artigianali e più attenzioni al passeggero. A bordo di Delta, tutti i viaggiatori hanno a disposizione schermi personali per l'intrattenimento posizionati sullo schienale della poltrona, con una ricca offerta di contenuti Delta Studio, prese di alimentazione per i loro dispositivi e messaggistica mobile gratuita. Delta sta inoltre implementando il wi-fi gratuito sulle tratte interne negli Stati Uniti, che sarà lanciato sui voli per l’Europa entro il 2024. La Fly Delta App, infine, permette ai passeggeri di gestire da remoto il proprio biglietto e rimanere informati sullo stato del bagaglio e del volo. Una volta giunti negli Stati Uniti con i voli Delta, entrambi operati in collaborazione con i partner di joint venture Air France-Klm, i passeggeri italiani possono decidere di proseguire il loro viaggio verso circa 200 destinazioni negli Usa, nei Caraibi e oltre. [post_title] => Delta Air Lines pronta alla riapertura della Venezia-Atlanta, dall'8 maggio [post_date] => 2023-05-05T12:02:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683288172000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444923 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444929" align="alignright" width="294"] Dale Woodhouse e Melissa Thompson[/caption] Singapore accelera lungo la strada della ripresa e insieme a Singapore Airlines punta dritto sul segmento Mice, anch'esso protagonista di un ritorno di domanda già vivace. "Dopo aver chiuso il 2022 con 6,5 milioni di visitatori, risultato superiore alle nostre stime che si attestavano fra i 4 e i 6 milioni - afferma Melissa Thompson, area director Western Europe di Singapore Tourism Board - ora, con la riapertura della Cina da una parte e la significativa riattivazione dei voli da e per Singapore, vediamo un recupero decisamente veloce del turismo, che ci consente di stimare per il 2023 tra i 12 e i 13 milioni di visitatori. Un po' oltre il 50% dei 23 milioni di arrivi totalizzati nel 2019, per poi arrivare ad un recupero completo nel 2024". Ecco allora nuovi format, soluzioni all'avanguardia, esperienze qualificate e una location che - oltre al fatto di essere strategicamente posizionata per sua natura - è in grado di rispondere alle esigenze di diverse tipologie eventi oltre che di offrire esperienze uniche e memorabili. In particolare, Stb ha aggiornato i programmi ad hoc per l’organizzazione di eventi, con due alternative: "Inspire - spiega Francesco Corte Colò, assistant manager Western Europe Stb - che prevede per i partecipanti l'offerta di un'esperienza da svolgere gratuitamente in città (dalle gastronomia alle attrazioni, ai tour tematici al team building) dedicata a gruppi da 20 a 250 delegati stranieri, per soggiorni di minimo tre giorni. La proposta è valida fino al 31 gennaio 2026. BEiS punta ad incentivare l'organizzazione di eventi business di qualità e di rilevanza globale a Singapore. Prevede il supporto nella pianificazione di conferenze, attività aziendali, meeting e incentives. Le aziende idonee riceveranno sostegno finanziario in base alla portata e ai meriti del progetto". In questo quadro l'Italia torna a rivestire un ruolo importante tra i mercati strategici per Singapore, "già nel 2019 era nella top five dei mercati europei" precisa Melissa Thompson. E la riprova giunge proprio da Singapore Airlines, che opera "voli giornalieri da Milano Malpensa - spiega Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia aerea - mentre da Roma Fiumicino, servita fino al 31 maggio da quattro frequenze alla settimana, opereremo un quinto collegamento fino al 31 agosto, in risposta alla robusta domanda di viaggio sia per Singapore quale destinazione finale, sia per i collegamenti beyond, verso altre mete del Sud-est asiatico e Australia, in primis". [post_title] => Singapore in accelerata sulla ripresa: focus sul segmento Mice [post_date] => 2023-05-05T11:21:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683285712000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444900 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Miles & More Mastercard Gold sbarca in Italia, consentendo agli iscritti del programma di fedeltà di accumulare miglia premio non solo volando con le linee aeree partner tra cui Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines. I titolari della carta possono spendere miglia per prenotare biglietti, ricevere upgrade per i voli e godere di numerosi privilegi offerti da oltre 200 partner in tutto il mondo. “La Miles & More Mastercard Gold emessa da Advanzia Bank non è una semplice carta di credito, ma incrementa il valore aggiunto del nostro programma fedeltà con Miles & More e Lufthansa in Italia, uno dei nostri mercati più importanti - ha spiegato Armin Czapla, senior director partner sales & ambient di Miles & More GmbH -. La carta consente ai clienti di apprezzare ulteriormente il marchio grazie a moltissimi privilegi, come il bonus di benvenuto, un’assicurazione di viaggio e la possibilità di accumulare miglia premio. Inoltre, i titolari della nostra carta in Italia godono di ulteriori privilegi esclusivi come l’assenza di commissioni per prelievi Atm e cambi di valuta estera.” Ora i soci Miles & More possono godere di privilegi quando viaggiano, volano ed effettuano pagamenti: i titolari della carta accumuleranno un miglio premio ogni due euro spesi con la carta. “L’Italia è un mercato strategico per il Lufthansa Group: voliamo da e per l’Italia da oltre 65 anni, favorendo così gli scambi sia a livello commerciale che turistico. La nuova carta di credito Miles & More ci consente di offrire ai nostri clienti più fedeli un ulteriore interessante privilegio per accumulare miglia con ogni acquisto,” ha sottolineato Gabriella Galantis, Senior Director Sales Southern Europe del Lufthansa Group. Grazie a questa collaborazione, Advanzia Bank continua ad ampliare la sua presenza pan-europea come miglior fornitore di card-as-a-service in tutta Europa. Tilman Söffker, head of sales for Business Partners di Advanzia Bank, ha dichiarato: "Questa carta co-branded di Advanzia Bank accresce il profilo del programma Miles & More ed è un'ottima soluzione per i pagamenti fisici e digitali. Offre ai titolari pagamenti mobili, un'app per cellulari e dispositivi, transazioni sicure e opzioni di finanziamento flessibili, oltre a una serie di vantaggi per i clienti fedeli.” [post_title] => Lufthansa: la carta di credito Miles & More debutta in Italia [post_date] => 2023-05-05T09:57:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683280631000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444895 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Play fa rotta sul Veneto con l’avvio di una nuova rotta da Venezia all’aeroporto Keflavík di Reykjavík dal prossimo 29 giugno. Il collegamento, operato nei giorni di giovedì e domenica, si affianca a quello dal Marconi di Bologna, attivo già dalla scorsa estate e che verrà rilanciato il prossimo 6 giugno. La low cost islandese aggiungerà inoltre per il prossimo orario invernale una nuvoa rotta da Verona a Reykjavík con una frequenza alla settimana il sabato a partire dal 20 gennaio 2024. Durante l’estate 2023 Play collegherà quindi l’Islanda con 37 destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in Canada servendosi di una flotta di aeromobili Airbus A321Neo e A320Neo. “Negli ultimi mesi siamo cresciuti molto - ha affermato Birgir Jónsson, ceo del vettore - e con l’orario estivo 2023 stiamo dando il benvenuto nel nostro team a circa 200 nuovi colleghi, ricevendo quattro nuovi aerei e lanciando 13 nuove destinazioni, tra cui Venezia. Il load factor dei nostri aeromobili sta aumentando in modo significativo, così come il numero dei passeggeri trasportati, e le prenotazioni per l’estate stanno andando molto bene". I passeggeri in partenza da Venezia e Verona una volta a Reykjavík potranno anche proseguire il loro viaggio verso il Nord America, negli Stati Uniti e in Canada. [post_title] => Play rilancia dall’Italia con due nuove rotte da Venezia e Verona per Reykjavík [post_date] => 2023-05-05T09:49:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683280164000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444878 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Convention Gattinoni Mondo di Vacanze. Oggi sono in arrivo circa 500 partecipanti al Club Hotel Marina Beach di Orosei, di cui 380 agenzie, 75 partner e una cinquantina di staff. Arrivano con charter da Bergamo e Bologna, voli di linea da Fiumicino, Napoli, Lamezia Terme, Catania, Palermo, navette da Piemonte, Veneto e Puglia. “We are more than a network” è il claim della manifestazione, a sottolineare che il network Gattinoni Mondo di Vacanze ha alle spalle la forza di un grande gruppo, un’azienda che occupandosi di turismo a 360° rappresenta un valore importante. “We are more than a network”: prodotto, servizi, persone, tecnologia, tutto a supporto delle agenzi: questo il riassunto del messaggio che la Convention vuole trasmettere. Il presidente Franco Gattinoni avrà il piacere di introdurre la Plenaria, non limitandosi a celebrare i 40 anni dell’azienda ma come relatore di ampio respiro, tratteggiando scenari di mercato, luci, ombre e opportunità del fare sistema oggi. Insieme a lui, il management: dal direttore generale Sergio Testi al direttore di rete Antonella Ferrari, dal direttore prodotto Mario Vercesi al direttore business travel Eros Candilotti, fino al direttore marketing & comunicazione Isabella Maggi e ai responsabili di area. Il programma ospita anche una tavola rotonda in cui protagonisti del mercato del turismo organizzato si confrontano sui cambiamenti dei consumatori e sulle strategie per intercettarli. Alessandro Seghi Direttore Commerciale Trade di Alpitour World, Roberto Alberti svp & chief commercial officer di Costa Crociere, Leonardo Massa managing director di Msc Crociere, Isabella Candelori direttore commerciale di Nicolaus/Valtur e Massimo Broccoli direttore commerciale di Veratour animano un talk show sulle dinamiche per attrarre i viaggiatori, sulla gestione della dinamicità del pricing, sulle anticipazioni di qualche novità di programmazione 2023-2024. Main sponsor della manifestazione sono Alpitour World, Costa Crociere, Kappa Viaggi, MSC Crociere, Nicolaus/Valtur, Veratour. Cui si aggiungono decine di partner, che rinnovano così la fiducia nei confronti di Gattinoni: Air Europa, Air Transat, Alidays, Allianz, American Airlines, Bluserena, British Airways, Etihad Airways, Europcar, Flexible, FrecciaRossa, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Grand Palladium, Grandi Navi Veloci, Gulf Air, Iberia, Idee per Viaggiare, Insurance Travel, Ita Airways, ITI Marina, La Compagnie, Naar Tour Operator, Norvegian Cruise Line, Qatar Airways, Quality Group, Royal Air Maroc, Sabre, Smartbox Group, TantoSvago, TAP Air Portugal, Th Group Travel & Hospitality, Travelport. [post_title] => Convention Gattinoni Mondo di Vacanze da oggi fino al 6 maggio in Sardegna [post_date] => 2023-05-04T12:56:08+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683204968000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444861 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fabilia Group, gruppo con sede a Milano Marittima e attivo nel settore alberghiero, ha deciso che provvederà a presentare istanza di liquidazione giudiziale della società. Intanto Borsa Italiana ha comunicato che le azioni ordinarie Fabilia Group sono revocate dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM) a decorrere da ieri. Il delisting è stato inevitabile, essendo decorso il termine di sei mesi dalla sospensione dalle negoziazioni per la risoluzione del rapporto contrattuale con l'Euronext Growth Advisor e senza che la società abbia provveduto a nominare un nuovo Euronext Growth Advisor. Inoltre secondo Federconsumatori : «Nelle ultime settimane molti consumatori si sono rivolti al nostro sportello Sos Turista, per richiedere assistenza relativamente alla società Fabilia Group SpA: la catena, specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, ha sospeso l’attività annullando le prenotazioni, ma, a tutt’oggi, non ha provveduto a rimborsare gli utenti». Secondo alcune voci raccolte da Milano Finanza, ci sarebbero infatti contatti in corso per il rebranding del Grand Hotel Poltu Quatu, recentemente ceduto dalla famiglia di immobiliaristi romani Pulcini a Castello sgr.\r

\r

Il progetto avrebbe un valore complessivo di circa 160 milioni di euro per l'intera area. Capitali da raccogliersi per metà a leva e per il resto con la partecipazione degli investitori di un nuovo fondo da realizzarsi ad hoc. L'operazione di Portu Quatu sarebbe peraltro la prima della compagnia guidata da Giampiero Schiavo, dopo l'acquisizione a febbraio dell'80% da parte della società italiana di gestione del risparmio Anima Holding per 60 milioni di euro (con la precedente proprietà, Oaktree Capital Management, rimasta al 20%).\r

\r

I piani di Castello sono di riposizionare il complesso di Poltu Quatu nella fascia alta del mercato, tramite tra le altre cose il restyling della struttura alberghiera e del residence già esistenti secondo criteri esg. L'albergo, oggi di 140 camere e 180 appartamenti, vedrebbe in particolare la propria offerta di stanze crescere fino a quota 150, tramite una rimodulazione degli spazi già dedicati agli stessi appartamenti, una parte dei quali sarebbe destinata a essere immessa sul mercato. La riapertura della struttura è prevista per il 2025.\r

\r

Castello, che in Sardegna ha anche la proprietà del Chia Laguna Resort, vanta un portfolio alberghiero complessivo di 36 strutture per un totale di oltre 5 mila camere e un valore di un miliardo di euro circa. L'arrivo di Anima Holding, secondo quanto dichiarato dallo stesso ceo della società, Alessandro Melzi d'Eril, punta ad accelerare lo sviluppo di Castello nel settore degli asset alternativi, con investimenti previsti anche in altre realtà immobiliari.","post_title":"Castello sgr acquisisce il complesso di Poltu Quatu. In arrivo un altro hotel W?","post_date":"2023-05-05T13:28:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683293283000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ufficialmente attivo il nuovo Operations Control Center (Occ) di Ita Airways, situato nella zona tecnica dell’aeroporto di Roma Fiumicino, accanto all’headquarter della compagnia.\r

L’idea che ha guidato la progettazione del nuovo Occ è stata quella di porre l’attenzione alla sostenibilità: dalla scelta dei materiali utilizzati al riciclo di quelli sostituiti, fino a un innovativo pannello nel salone principale - raffigurante il Manifesto della Sostenibilità di Ita Airways - che consente di purificare l’aria nell’ambiente.\r

\"Al centro dell’operatività dell’Occ il pilastro della compagnia - spiega una nota -, ovvero la soddisfazione della clientela, mediante un efficace coordinamento ed integrazione dei diversi team, che rappresentano i principali fattori produttivi dell’azienda. E’ soprattutto grazie al team dell’Occ che Ita Airways fin dalla sua nascita si posiziona ai vertici delle classifiche mondiali in termini di puntualità e regolarità\".\r

Al taglio del nastro erano presenti il presidente di Ita, Antonino Turicchi, insieme all'ad e direttore generale Fabio Maria Lazzerini e Luciano Serafini, direttore dell’Operations Control Center, con una rappresentanza del personale di staff.","post_title":"Ita Airways: taglio del nastro per il nuovo Operations Control Center","post_date":"2023-05-05T13:07:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683292027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà anche il ministro del Turismo, Daniela Santanché, al prossimo Meet Forum di Stresa: l'evento organizzato da Destination Italia in collaborazione con Portale Sardegna e Intesa Sanpaolo, e dedicato al turismo sostenibile, che si terrà i prossimi 9 e 10 maggio presso il palazzo dei Congressi della destinazione sul lago Maggiore.\r

\r

La senatrice parteciperà in particolare alla conferenza finale dell'ultimo giorno di convegno, con inizio alle 16.30. Tra gli altri interventi, si segnalano quello di Adriano Apicella, vice presidente Fto e amministratore delegato Welcome Travel Group, di Stefano Barrese, responsabile Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, di Vitaliano Borromeo, presidente Sag - Terre Borromeo, di Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotel Group Italia, di Renato Loiero, consigliere economico della presidenza del Consiglio, di Franco Gattinoni, presidente Fto e Gattinoni Group, nonché dell’economista Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) e di Dina Ravera, azionista di riferimento di Destination Italia Group.\r

\r

La final conference vedrà anche la presentazione della Carta dei principi del turismo sostenibile, frutto dei tavoli di lavoro degli esperti del 9 maggio. La sessione sarà avviata da Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto.","post_title":"Ci sarà anche il ministro Santanchè al prossimo Meet Forum di Stresa","post_date":"2023-05-05T12:29:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683289773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines scalda i motori in vista della riapertura della Venezia-Atlanta, il prossimo 8 maggio. Il collegamento giornaliero si aggiunge a quello già attivo dallo scorso 12 marzo per New York.\r

\r

I passeggeri in partenza da Venezia con Delta potranno scegliere tra quattro esperienze di cabina: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. L'esperienza Delta Premium Select, recentemente migliorata, offre una ristorazione di alto livello, amenity-kit artigianali e più attenzioni al passeggero. A bordo di Delta, tutti i viaggiatori hanno a disposizione schermi personali per l'intrattenimento posizionati sullo schienale della poltrona, con una ricca offerta di contenuti Delta Studio, prese di alimentazione per i loro dispositivi e messaggistica mobile gratuita.\r

\r

Delta sta inoltre implementando il wi-fi gratuito sulle tratte interne negli Stati Uniti, che sarà lanciato sui voli per l’Europa entro il 2024. La Fly Delta App, infine, permette ai passeggeri di gestire da remoto il proprio biglietto e rimanere informati sullo stato del bagaglio e del volo.\r

\r

Una volta giunti negli Stati Uniti con i voli Delta, entrambi operati in collaborazione con i partner di joint venture Air France-Klm, i passeggeri italiani possono decidere di proseguire il loro viaggio verso circa 200 destinazioni negli Usa, nei Caraibi e oltre.","post_title":"Delta Air Lines pronta alla riapertura della Venezia-Atlanta, dall'8 maggio","post_date":"2023-05-05T12:02:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683288172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444929\" align=\"alignright\" width=\"294\"] Dale Woodhouse e Melissa Thompson[/caption]\r

\r

Singapore accelera lungo la strada della ripresa e insieme a Singapore Airlines punta dritto sul segmento Mice, anch'esso protagonista di un ritorno di domanda già vivace.\r

\r

\"Dopo aver chiuso il 2022 con 6,5 milioni di visitatori, risultato superiore alle nostre stime che si attestavano fra i 4 e i 6 milioni - afferma Melissa Thompson, area director Western Europe di Singapore Tourism Board - ora, con la riapertura della Cina da una parte e la significativa riattivazione dei voli da e per Singapore, vediamo un recupero decisamente veloce del turismo, che ci consente di stimare per il 2023 tra i 12 e i 13 milioni di visitatori. Un po' oltre il 50% dei 23 milioni di arrivi totalizzati nel 2019, per poi arrivare ad un recupero completo nel 2024\".\r

\r

Ecco allora nuovi format, soluzioni all'avanguardia, esperienze qualificate e una location che - oltre al fatto di essere strategicamente posizionata per sua natura - è in grado di rispondere alle esigenze di diverse tipologie eventi oltre che di offrire esperienze uniche e memorabili. \r

In particolare, Stb ha aggiornato i programmi ad hoc per l’organizzazione di eventi, con due alternative: \"Inspire - spiega Francesco Corte Colò, assistant manager Western Europe Stb - che prevede per i partecipanti l'offerta di un'esperienza da svolgere gratuitamente in città (dalle gastronomia alle attrazioni, ai tour tematici al team building) dedicata a gruppi da 20 a 250 delegati stranieri, per soggiorni di minimo tre giorni. La proposta è valida fino al 31 gennaio 2026. BEiS punta ad incentivare l'organizzazione di eventi business di qualità e di rilevanza globale a Singapore. Prevede il supporto nella pianificazione di conferenze, attività aziendali, meeting e incentives. Le aziende idonee riceveranno sostegno finanziario in base alla portata e ai meriti del progetto\".\r

\r

In questo quadro l'Italia torna a rivestire un ruolo importante tra i mercati strategici per Singapore, \"già nel 2019 era nella top five dei mercati europei\" precisa Melissa Thompson. E la riprova giunge proprio da Singapore Airlines, che opera \"voli giornalieri da Milano Malpensa - spiega Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia aerea - mentre da Roma Fiumicino, servita fino al 31 maggio da quattro frequenze alla settimana, opereremo un quinto collegamento fino al 31 agosto, in risposta alla robusta domanda di viaggio sia per Singapore quale destinazione finale, sia per i collegamenti beyond, verso altre mete del Sud-est asiatico e Australia, in primis\".\r

","post_title":"Singapore in accelerata sulla ripresa: focus sul segmento Mice","post_date":"2023-05-05T11:21:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683285712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Miles & More Mastercard Gold sbarca in Italia, consentendo agli iscritti del programma di fedeltà di accumulare miglia premio non solo volando con le linee aeree partner tra cui Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines. I titolari della carta possono spendere miglia per prenotare biglietti, ricevere upgrade per i voli e godere di numerosi privilegi offerti da oltre 200 partner in tutto il mondo.\r

\r

“La Miles & More Mastercard Gold emessa da Advanzia Bank non è una semplice carta di credito, ma incrementa il valore aggiunto del nostro programma fedeltà con Miles & More e Lufthansa in Italia, uno dei nostri mercati più importanti - ha spiegato Armin Czapla, senior director partner sales & ambient di Miles & More GmbH -. La carta consente ai clienti di apprezzare ulteriormente il marchio grazie a moltissimi privilegi, come il bonus di benvenuto, un’assicurazione di viaggio e la possibilità di accumulare miglia premio. Inoltre, i titolari della nostra carta in Italia godono di ulteriori privilegi esclusivi come l’assenza di commissioni per prelievi Atm e cambi di valuta estera.”\r

\r

Ora i soci Miles & More possono godere di privilegi quando viaggiano, volano ed effettuano pagamenti: i titolari della carta accumuleranno un miglio premio ogni due euro spesi con la carta.\r

\r

“L’Italia è un mercato strategico per il Lufthansa Group: voliamo da e per l’Italia da oltre 65 anni, favorendo così gli scambi sia a livello commerciale che turistico. La nuova carta di credito Miles & More ci consente di offrire ai nostri clienti più fedeli un ulteriore interessante privilegio per accumulare miglia con ogni acquisto,” ha sottolineato Gabriella Galantis, Senior Director Sales Southern Europe del Lufthansa Group.\r

\r

Grazie a questa collaborazione, Advanzia Bank continua ad ampliare la sua presenza pan-europea come miglior fornitore di card-as-a-service in tutta Europa. Tilman Söffker, head of sales for Business Partners di Advanzia Bank, ha dichiarato: \"Questa carta co-branded di Advanzia Bank accresce il profilo del programma Miles & More ed è un'ottima soluzione per i pagamenti fisici e digitali. Offre ai titolari pagamenti mobili, un'app per cellulari e dispositivi, transazioni sicure e opzioni di finanziamento flessibili, oltre a una serie di vantaggi per i clienti fedeli.”\r

\r

","post_title":"Lufthansa: la carta di credito Miles & More debutta in Italia","post_date":"2023-05-05T09:57:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683280631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444895","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Play fa rotta sul Veneto con l’avvio di una nuova rotta da Venezia all’aeroporto Keflavík di Reykjavík dal prossimo 29 giugno. Il collegamento, operato nei giorni di giovedì e domenica, si affianca a quello dal Marconi di Bologna, attivo già dalla scorsa estate e che verrà rilanciato il prossimo 6 giugno.\r

\r

La low cost islandese aggiungerà inoltre per il prossimo orario invernale una nuvoa rotta da Verona a Reykjavík con una frequenza alla settimana il sabato a partire dal 20 gennaio 2024.\r

\r

Durante l’estate 2023 Play collegherà quindi l’Islanda con 37 destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in Canada servendosi di una flotta di aeromobili Airbus A321Neo e A320Neo.\r

\r

“Negli ultimi mesi siamo cresciuti molto - ha affermato Birgir Jónsson, ceo del vettore - e con l’orario estivo 2023 stiamo dando il benvenuto nel nostro team a circa 200 nuovi colleghi, ricevendo quattro nuovi aerei e lanciando 13 nuove destinazioni, tra cui Venezia. Il load factor dei nostri aeromobili sta aumentando in modo significativo, così come il numero dei passeggeri trasportati, e le prenotazioni per l’estate stanno andando molto bene\".\r

\r

I passeggeri in partenza da Venezia e Verona una volta a Reykjavík potranno anche proseguire il loro viaggio verso il Nord America, negli Stati Uniti e in Canada.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Play rilancia dall’Italia con due nuove rotte da Venezia e Verona per Reykjavík","post_date":"2023-05-05T09:49:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683280164000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Convention Gattinoni Mondo di Vacanze. Oggi sono in arrivo circa 500 partecipanti al Club Hotel Marina Beach di Orosei, di cui 380 agenzie, 75 partner e una cinquantina di staff. Arrivano con charter da Bergamo e Bologna, voli di linea da Fiumicino, Napoli, Lamezia Terme, Catania, Palermo, navette da Piemonte, Veneto e Puglia.\r

\r

“We are more than a network” è il claim della manifestazione, a sottolineare che il network Gattinoni Mondo di Vacanze ha alle spalle la forza di un grande gruppo, un’azienda che occupandosi di turismo a 360° rappresenta un valore importante. “We are more than a network”: prodotto, servizi, persone, tecnologia, tutto a supporto delle agenzi: questo il riassunto del messaggio che la Convention vuole trasmettere.\r

\r

Il presidente Franco Gattinoni avrà il piacere di introdurre la Plenaria, non limitandosi a celebrare i 40 anni dell’azienda ma come relatore di ampio respiro, tratteggiando scenari di mercato, luci, ombre e opportunità del fare sistema oggi. Insieme a lui, il management: dal direttore generale Sergio Testi al direttore di rete Antonella Ferrari, dal direttore prodotto Mario Vercesi al direttore business travel Eros Candilotti, fino al direttore marketing & comunicazione Isabella Maggi e ai responsabili di area.\r

\r

Il programma ospita anche una tavola rotonda in cui protagonisti del mercato del turismo organizzato si confrontano sui cambiamenti dei consumatori e sulle strategie per intercettarli. Alessandro Seghi Direttore Commerciale Trade di Alpitour World, Roberto Alberti svp & chief commercial officer di Costa Crociere, Leonardo Massa managing director di Msc Crociere, Isabella Candelori direttore commerciale di Nicolaus/Valtur e Massimo Broccoli direttore commerciale di Veratour animano un talk show sulle dinamiche per attrarre i viaggiatori, sulla gestione della dinamicità del pricing, sulle anticipazioni di qualche novità di programmazione 2023-2024.\r

\r

Main sponsor della manifestazione sono Alpitour World, Costa Crociere, Kappa Viaggi, MSC Crociere, Nicolaus/Valtur, Veratour. \r

\r

Cui si aggiungono decine di partner, che rinnovano così la fiducia nei confronti di Gattinoni: Air Europa, Air Transat, Alidays, Allianz, American Airlines, Bluserena, British Airways, Etihad Airways, Europcar, Flexible, FrecciaRossa, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Grand Palladium, Grandi Navi Veloci, Gulf Air, Iberia, Idee per Viaggiare, Insurance Travel, Ita Airways, ITI Marina, La Compagnie, Naar Tour Operator, Norvegian Cruise Line, Qatar Airways, Quality Group, Royal Air Maroc, Sabre, Smartbox Group, TantoSvago, TAP Air Portugal, Th Group Travel & Hospitality, Travelport. ","post_title":"Convention Gattinoni Mondo di Vacanze da oggi fino al 6 maggio in Sardegna","post_date":"2023-05-04T12:56:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683204968000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fabilia Group, gruppo con sede a Milano Marittima e attivo nel settore alberghiero, ha deciso che provvederà a presentare istanza di liquidazione giudiziale della società.\r

\r

Intanto Borsa Italiana ha comunicato che le azioni ordinarie Fabilia Group sono revocate dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM) a decorrere da ieri.\r

\r

Il delisting è stato inevitabile, essendo decorso il termine di sei mesi dalla sospensione dalle negoziazioni per la risoluzione del rapporto contrattuale con l'Euronext Growth Advisor e senza che la società abbia provveduto a nominare un nuovo Euronext Growth Advisor.\r

\r

Inoltre secondo Federconsumatori : «Nelle ultime settimane molti consumatori si sono rivolti al nostro sportello Sos Turista, per richiedere assistenza relativamente alla società Fabilia Group SpA: la catena, specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, ha sospeso l’attività annullando le prenotazioni, ma, a tutt’oggi, non ha provveduto a rimborsare gli utenti».","post_title":"Fabilia Group verso l'istanza di liquidazione giudiziale","post_date":"2023-05-04T10:57:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683197846000]}]}}