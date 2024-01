Delta Air Lines: profitti più che raddoppiati nel quarto trimestre 2023 Delta Air Lines ha chiuso il 2023 con un raddoppio dell’utile trimestrale grazie alla forte domanda di viaggio, soprattutto sulle rotte internazionali, che ha contribuito a far registrare un fatturato record nell’intero anno. Il ceo, Ed Bastian, ha dichiarato che il perdurare di una forte domanda di viaggi potrebbe incrementare gli utili anche nel 2024, malgrado le prospettive di profitto per l’intero anno siano inferiori alle precedenti previsioni. Delta ha dichiarato di prevedere per il primo trimestre del 2024 un aumento dei ricavi compreso tra il 3% e il 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Intanto, nell’ultimo trimestre 2023, il vettore ha centrato un utile netto di 2,04 miliardi di dollari (828 milioni di dollari nell’ultimo trimestre di un anno fa); i ricavi sono aumentati del 6% a 14,2 miliardi di dollari. Complessivamente, nell’ultimo trimestre Delta ha registrato un numero record di passeggeri che hanno viaggiato in classi premium, facendo aumentare i ricavi corrispondenti del 15% e superando la crescita del 10% dei ricavi imputabili ai posti in classe economica. A preoccupare il ceo, resta comunque la problematica legata ai fornitori: “Occorre più tempo per riparare gli aerei e per rimetterli in servizio (…) Le riparazioni degli aeromobili e la catena di fornitura dei pezzi di ricambio sono “la più grande area dell’attività che non è tornata al livello di prestazioni precedente alla pandemia“. Condividi

