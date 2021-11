Delta air Lines: più possibilità di vendita grazie all’accordo con Amadeus

Delta Air Lines attraverso il nuovo accordo con Amadeus potrà migliorare le vendite al dettaglio, avendo un portafoglio più completo. Ciò amplia le opzioni del cliente e aiuta la compagnia aerea e le agenzie di viaggio partner a fornire più valore e contenuti pertinenti ai viaggiatori.

«Allineare l’ecosistema della distribuzione dei viaggi con la creazione di valore e i miglioramenti della visualizzazione dello shopping andrà a beneficio di tutti i clienti nei loro canali preferiti. Questo accordo completa la trasformazione delle partnership di distribuzione di Delta mentre lavoriamo insieme per migliorare l’esperienza del cliente nei nostri canali indiretti», ha affermato Jeff Lobl, amministratore delegato della distribuzione globale di Delta.

Delta ha comunicato che con Amadeus può offrire la gamma di contenuti attraverso più canali in modo che acquirenti e venditori di viaggi possano vendere facilmente, attraverso soluzioni front-end, tra cui Amadeus Selling Platform Connect, Amadeus Web Services e cytric Self-Solution di prenotazione e spese.

«Mentre affrontiamo il Covid-19 e cerchiamo di ricostruire i viaggi per il futuro, riguadagnare la fiducia dei viaggiatori sarà fondamentale. Insieme stiamo lavorando per raggiungere questi obiettivi modernizzando l’esperienza di acquisto e creando più valore per i professionisti del marketing e i viaggiatori attraverso le soluzioni di distribuzione avanzate di Amadeus», ha dichiarato Javier Laforgue, vicepresidente esecutivo, air distribution, Amadeus.