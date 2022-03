Delta Air Lines: in servizio da maggio il primo A321neo della flotta

Delta Air Lines ha accolto in flotta il suo primo A321neo, che entrerà in servizio il prossimo maggio e rappresenta un tassello significativo per il rinnovo e l’espansione della flotta: il piano prevede per quest’anno l’ingresso di 26 A321neo, per un totale di 155 impegni di acquisto fino al 2027.

“Aggiungendo l’ultimo e più grande aereo a corridoio singolo di Airbus alla sua flotta, il team di Delta Air Lines continua a dimostrare la sua priorità per l’efficienza operativa, mentre soddisfa i suoi clienti con la cabina a corridoio singolo più spaziosa del cielo”, ha dichiarato Christian Scherer, Airbus chief commercial officer e responsabile di Airbus International.

L’aereo da 194 posti è configurato con 20 poltrone di prima classe domestica, 42 poltrone Delta Comfort+ e 132 posti Main Cabin; tutti i passeggeri potranno usufruire del sistema di intrattenimento in volo wireless di Delta, di spaziose cappelliere e dell’accesso al wi-fi in streaming veloce.