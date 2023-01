Delta Air Lines amplia l’ordine per gli Airbus A220 che sale a quota 119 aeromobili Delta Air Lines conferma l’ordine per 12 ulteriori A220-300 che porta il totale dell’ordine fermo a 119 A220 – 45 A220-100 e 74 A220-300. La compagnia aerea statunitense è oggi il principale cliente e operatore dell’A220. Delta ha preso in consegna il suo primo Airbus A220 nell’ottobre 2018 ed è stato il primo vettore a stelle e strisce a operare questo tipo di aeromobile. La compagnia possiede attualmente una flotta di 415 aeromobili Airbus, di cui 59 A220, 266 aeromobili della Famiglia A320, 62 A330 e 28 A350-900. L’A220 è l’unico aeromobile costruito appositamente per il mercato dei 100-150 posti, che riunisce aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e i motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney. L’A220 offre ai clienti un’impronta acustica ridotta del 50%, nonché emissioni di NOx inferiori del 50% circa rispetto agli standard del settore. Alla fine di dicembre 2022, circa 30 clienti hanno ordinato quasi 800 aeromobili A220, confermando la sua posizione di leader nel mercato dei piccoli aerei a corridoio singolo.

\r

In Spagna, invece, il calo sul numero di notti tra 2019 e 2022 è stato inferiore al 5%, quindi sotto la media europea.\r

\r

La Francia ha fatto ancora meglio visto che il dato 2022 è stato solo marginalmente inferiore a quello dell’anno pre Covid.\r

Chi sale e chi scende\r

Ci sono casi come Danimarca e Olanda in cui il numero di notti spese lo scorso anno è perfino aumentato rispetto al livello del 2019, rispettivamente del 12% e del 4% circa.\r

\r

All’opposto, in paesi come Ungheria Slovacchia e Lettonia (che sfiora un -30% di notti nel 2022 rispetto al 2019) si resta su valori molto inferiori a quelli precedenti a lockdown e restrizioni.\r

\r

Eurostat ricorda che nel 2020 le notti spese in strutture turistiche nell’Ue erano collassate a 1,42 miliardi (meno della metà del 2019) e che nel 2021 erano parzialmente risalite, a 1,83 miliardi.","post_title":"Eurostat: Italia turistica ancora indietro. In calo dell'11% rispetto al 2019","post_date":"2023-01-19T11:01:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674126113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines conferma l'ordine per 12 ulteriori A220-300 che porta il totale dell’ordine fermo a 119 A220 - 45 A220-100 e 74 A220-300. La compagnia aerea statunitense è oggi il principale cliente e operatore dell’A220.\r

\r

Delta ha preso in consegna il suo primo Airbus A220 nell'ottobre 2018 ed è stato il primo vettore a stelle e strisce a operare questo tipo di aeromobile. La compagnia possiede attualmente una flotta di 415 aeromobili Airbus, di cui 59 A220, 266 aeromobili della Famiglia A320, 62 A330 e 28 A350-900. \r

\r

L'A220 è l'unico aeromobile costruito appositamente per il mercato dei 100-150 posti, che riunisce aerodinamica all'avanguardia, materiali avanzati e i motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney. L'A220 offre ai clienti un'impronta acustica ridotta del 50%, nonché emissioni di NOx inferiori del 50% circa rispetto agli standard del settore.\r

\r

Alla fine di dicembre 2022, circa 30 clienti hanno ordinato quasi 800 aeromobili A220, confermando la sua posizione di leader nel mercato dei piccoli aerei a corridoio singolo.","post_title":"Delta Air Lines amplia l'ordine per gli Airbus A220 che sale a quota 119 aeromobili","post_date":"2023-01-19T10:40:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674124809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Malaysia fa coppia con Malaysia Airlines nell'attività di formazione al trade: si svolgerà il prossimo 26 gennaio alle ore 13.00 il webinar per scoprire la nuova rotta del vettore per Kuala Lumpur via Doha, il network nazionale e regionale e tutte le attrazioni della destinazione.\r

\r

“È entusiasmante rafforzare il nostro rapporto con Malaysia Airlines grazie a nuove iniziative promozionali combinate in Italia - ha affermato Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi, e responsabile dei mercati di Italia, Spagna e Portogallo -. L'obiettivo generale di tali webinar è agire e costruire insieme una sinergia, una piattaforma dedicata alle agenzie partecipanti e consentire loro di comprendere ulteriormente la Malesia, acquisire conoscenza del Paese e della sua offerta garantendo ai nostri stakeholder una informazione costante su prodotti e servizi”.\r

\r

\"Illustreremo l'espansione della nostra rete di codeshare che offre un maggiore accesso a Kuala Lumpur, oltre alle nostre destinazioni nazionali malesi - ha aggiunto Edwin Peters, head of sales Europe Malaysia Airlines -. In collaborazione con le nostre compagnie aeree partner, i viaggiatori italiani possono ora usufruire dei voli da Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia (con comodi collegamenti via Doha e Istanbul) per Kuala Lumpur”.\r

\r

La compagnia aerea malese ha introdotto un secondo volo diretto giornaliero tra Kuala Lumpur e Doha a partire dal 10 agosto 2022, a seguito dell'elevata domanda su questa rotta. Grazie al nuovo operativo, la compagnia aerea può vantare 14 voli settimanali per Doha. I 2 voli giornalieri saranno operati da aeromobili A330-300 con 27 posti in Business Class, 16 posti in Economy con spazio extra per le gambe e 247 posti in Economy Class.","post_title":"Tourism Malaysia fa coppia con Malaysia Airlines per la formazione al trade","post_date":"2023-01-19T10:07:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1674122831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437557","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Jw Marriott raddoppia in Germania con l'apertura di un nuovo indirizzo a Berlino entro il 2025. Di proprietà della società d'investimento Al Rayyan Tourism Investment Company (Artic), la struttura sarà il frutto del restyling e contemporaneo rebranding dell'ex hotel Berlin Central District.\r

\r

Situato nella centralissima via Stauffenbergstraße, il Jw Marriott Hotel Berlin con le sue 505 camere si trova a pochi passi dal Tiergarten, uno dei più grandi parchi pubblici in Germania. Gli interni sono stati curati dallo studio di design El Ghoneimi e sono ispirati proprio al Tiergarten, con una palette cromatica dominata dal verde scuro e dai toni caldi del marrone, insieme al bianco brillante dei marmi. L'offerta culinaria, sotto la guida dello chef Friedemann Heinrich, permetterà agli ospiti la possibilità di scegliere tra otto ristoranti. A disposizione anche una proposta mice tra le più ampie della città, con oltre 48 spazi per eventi su una superficie di 6.290 metri quadrati, tra cui la ballroom più grande di Berlino, in grado di accogliere oltre 2.300 ospiti. Presente pure una spa completa di piscina, sauna, bagno turco e due sale per trattamenti, per un totale di 347 metri quadrati di spazio dedicato al relax e al benessere.","post_title":"Jw Marriott raddoppia in Germania: nuova struttura a Berlino","post_date":"2023-01-19T09:00:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674118820000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Era arrivata ieri, poco prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, la precisazione di Air France-Klm per spiegare che non avrebbe presentato \"un’offerta per l’acquisizione di una quota del capitale di Ita Airways”, ribadendo però l'interesse \"a partecipare al processo solo come partner commerciale”.\r

\r

Il decreto del 22 dicembre 2022, sottolineava la nota del gruppo franco-olandese “richiede da parte delle compagnie che partecipano alla gara di acquistare la maggioranza delle azioni Ita rese disponibili a ogni tappa della privatizzazione e, a conclusione, di detenere la maggioranza del capitale di Ita alla data in cui il governo italiano uscirà completamente dal capitale”. \r

\r

Un portavoce del gruppo ha ricordato che Af-Klm \"aveva in precedenza preso parte al processo avviato per la privatizzazione di Ita in quanto membro di un consorzio che includeva Delta Air Lines e Certares e intendeva partecipare al processo solo in quanto partner commerciale potenziale”. “Air France-Klm \"ribadisce il suo forte interesse al mantenimento di rapporti commerciali” con la compagnia italiana “membro dell’alleanza SkyTeam”.","post_title":"Air France-Klm su Ita Airways: \"Forte interesse a mantenere rapporti commerciali\"","post_date":"2023-01-19T08:51:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674118300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437547","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il Gruppo Lufthansa ha presentato una lettera di intenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano (per l'ingresso nel capitale di Ita Airways, ndr) . Qualora entrambe le parti decidano di firmare il memorandum d'intesa, ulteriori negoziati e discussioni saranno condotti su base esclusiva\": con questa nota ufficiale il colosso tedesco conferma l'inoltro dell'attesa offerta per una partecipazione nel capitale di Ita.\r

\r

Partecipazione che dovrebbe attestarsi inizialmente al 40%, anche Lufthansa non cita numeri nella propria comunicazione: le indiscrezioni degli ultimi giorni indicano un valore dell'operazione di circa 300 milioni di euro.\r

\r

\"Inizialmente - prosegue la nota Lufthansa - verrà definito l’acquisto di una quota di minoranza e saranno concordate opzioni per il successivo acquisto delle azioni rimanenti. Gli ulteriori colloqui di approfondimento andranno quindi a concentrarsi principalmente sulle forme e modalità del possibile investimento azionario, sull'integrazione commerciale e operativa di Ita nel Gruppo Lufthansa e sulle sinergie che ne deriveranno. Nell’eventualità di un raggiungimento di un accordo contrattuale, l’effettiva attuazione sarà soggetta all'approvazione delle autorità competenti\".\r

\r

Nei prossimi mesi, quindi, l'investimento del gruppo potrebbe salire al 100% del capitale Ita.\r

Il mercato più importante\r

La comunicazione dei tedeschi ribadisce poi come per il Gruppo Lh l'Italia rappresenti \"il mercato più importante al di fuori dei mercati domestici e degli Stati Uniti. La volontà di integrare Ita Airways all’interno delle compagnie del Gruppo risiede nel forte interscambio del Paese a livello globale, tramite viaggi d'affari e privati, nella sua forte economia orientata all'esportazione e nel suo essere uno dei luoghi turisticamente più attrattivi in Europa.\r

\r

Dal Tesoro è confermato il ricevimento della missiva dalla Germania: \"Il Mef si riserva di esaminare la congruità dell’offerta nel rispetto dei requisiti previsti dal Dpcm. Non sono arrivate altre offerte alla scadenza dei termini prevista per le ore 18 di oggi (ieri per chi legge, ndr)\".","post_title":"Lufthansa conferma: c'è la lettera d'intenti per l'ingresso in Ita Airways","post_date":"2023-01-19T05:02:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1674104535000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Siamo molto positivi sul prossimo futuro e prevediamo un altro anno di crescita per noi di Rcl\". Gianni Rotondo guarda con fiducia alla prossima estate, confortato da trend di mercato globali in crescita per tutto il mercato delle crociere: \"La domanda per i nostri prodotti rimane alta pure in Italia - spiega il general manager Emea region, international representative office di Royal Caribbean International -, mentre tornano ad allargarsi le finestre di prenotazione in tutta Europa: dopo il recente caos dei viaggi, l’advance booking è infatti nuovamente alla ribalta. E ciò ci conforta in vista di uno schieramento di prodotti che nel Vecchio continente sarà consistente anche la prossima estate, tra cui ricordo la Symphony of the Seas e la Odyssey of the Seas: due tra le più recenti new entry della nostra flotta, destinate a fare base a Civitavecchia\".\r

\r

Certo, le sfide non mancano. A partire dall’inflazione, che sta erodendo una quota non trascurabile del potere d’acquisto dei consumatori. \"Siamo profondamente consapevoli delle pressioni esercitate sui nostri ospiti dall’aumento del costo della vita – aggiunge Rotondo -. Come azienda globale anche noi non siamo affatto immuni da problemi come questi. Ma durante il Covid abbiamo imparato a essere resilienti e flessibili\".\r

\r

Un approccio che tra le altre cose sta aiutando la compagnia a far fronte alla questione caro petrolio: \"Abbiamo già coperto il 54% del nostro fabbisogno per il 2023 a prezzi inferiori a quelli di mercato – rivela sempre Rotondo -. Al momento non abbiamo perciò intenzione di imporre alcun supplemento carburante. E tutto ciò anche grazie ai recenti investimenti per l’efficientamento dei consumi sulle nostre navi: il design innovativo della prua, l’ottimizzazione energetica e più in generale una complessiva riduzione delle necessità di carburante per l’alimentazione dei nostri motori\".","post_title":"Rcl: fiducia sull'estate e nessun adeguamento carburante in vista","post_date":"2023-01-18T12:21:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1674044508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il Midas di Roma il secondo investimento di Zeitgeist Asset Management in Italia, dopo quella dello scorso giugno relativa a un immobile a uso uffici sempre nella Capitale. La società di gestione e sviluppo immobiliare ceca è approdata nel nostro Paese a gennaio dell'anno scorso, grazie a una joint venture con gli imprenditori Filippo Bianchini-Scudellari e Sebastiano Canessa. L'obiettivo è di investire fino a 500 milioni di euro in Italia, con focus prevalente nelle aree centro-settentrionali. Il tutto anche tramite il contributo di fondi istituzionali tedeschi, con cui Zeitgeist collabora da tempo. La parte finanziaria dell’operazione Midas è stata inoltre gestita da Incanto sgr, con il team guidato da Martino Cutillo ed Edoardo Schieppati, che ha fornito nuova finanza attraverso i propri fondi.\r

\r

Il Midas è un 4 stelle situato nel quartiere romano Aurelio. Dispone di 349 camere di circa 24 metri quadrati ciascuna, tutte dotate di balcone. Ospita inoltre tre ristoranti, un lounge bar e un cocktail garden, un centro congressi e diverse sale per l’organizzazione di eventi e meeting, una piscina all'aperto e campi da tennis. Costruito nel 1973, è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione nel 2021, che ha consentito tra le altre cose di rinnovare completamente la facciata e migliorare l’efficienza energetica dell’hotel, anche grazie all'introduzione di un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto.\r

\r

“Riteniamo che questa operazione sia un segnale positivo per un mercato che al momento è in fase attendista, con gli operatori fermi in attesa di comprendere le possibili evoluzioni dello scenario - spiega Filippo Bianchini-Scudellari, co-founder e amministratore delegato di Zeitgeist Asset Management Italia -. In questo contesto, abbiamo individuato nell’acquisizione dell’hotel Midas un’ottima opportunità per consolidare la nostra presenza in Italia, dove contiamo di chiudere altre operazioni nei prossimi mesi. Con l’acquisizione della struttura capitolina abbiamo la possibilità di entrare nel mercato alberghiero di Roma, che si caratterizza per un buon mix sia tra domanda infrasettimanale e del weekend, che tra clienti business e leisure. Si trova inoltre in una posizione che offre interessanti prospettive, grazie soprattutto al progetto di espansione dell’aeroporto di Fiumicino, dove è prevista la realizzazione di un nuovo terminal, due nuove piste e nuovi parcheggi e servizi che consentiranno allo scalo di servire fino a 100 milioni di passeggeri all'anno”.\r

\r

Zeitgeist Asset Management è stata fondata a Praga nel 2014 e sviluppa e gestisce asset immobiliari per investitori privati e istituzionali in Germania, Europa Centrale e Orientale e in Italia. È presente in cinque Paesi (Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Ungheria e Italia), dove opera attraverso le sedi di Praga, Berlino, Varsavia, Budapest e Milano. I settori in cui opera sono il residenziale (con oltre 700 appartamenti in gestione), residenze per studenti (oltre mille i posti letto gestiti) e uffici, oltre a sviluppo urbanistico e soluzioni energetiche. La società gestisce oltre 45 progetti immobiliari per una superficie complessiva di più di 200 mila metri quadrati e ha asset in gestione per un valore di oltre 800 milioni di euro. Tra i propri clienti conta uno dei principali fondi pensione tedesco, con asset investiti per circa 5 miliardi di euro. \r

\r

","post_title":"Zeitgeist Asset Management focus sull'Italia: acquisito il Midas di Roma","post_date":"2023-01-18T11:40:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674042036000]}]}}