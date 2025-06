Delta celebra il sodalizio con Roma Fiumicino: Minneapolis sotto i riflettori Il 2025 è l’anno in cui Delta Air Lines celebra i suoi primi 100 anni: un’occasione speciale che vede la compagnia rinsaldare il legame con Roma Fiumicino, dove ha inaugurato la nuova rotta stagionale per Minneapolis, operata quattro volte a settimana. Minneapolis diventa così la quinta città – dopo New York, Atlanta, Boston e Detroit – ad essere servita dalla capitale da Delta, la compagnia americana che opera in assoluto il più alto numero di voli da Roma verso gli Stati Uniti. “Il nuovo collegamento per Minneapolis/St. Paul ci permette di ampliare ulteriormente il nostro network di destinazioni dall’aeroporto di Fiumicino, e di rinsaldare così nuovamente la nostra partnership di successo con Aeroporti di Roma – ha sottolineato Ilse Janssens, Delta general manager Europe – Emeai sales -. Quest’estate arriveremo ad operare fino a 8 voli giornalieri da Fiumicino: si tratta di un risultato importante, che raggiungiamo nell’anno in cui Delta celebra il suo centenario. Roma è una meta ambitissima per i turisti americani che, secondo un recente sondaggio Delta, si posiziona al terzo posto in assoluto fra le destinazioni più desiderate dagli statunitensi per le vacanze estive 2025. Viceversa, sono molti gli italiani che scelgono i nostri voli per raggiungere gli Usa per turismo, ma anche per studiare o lavorare”. “Rivolgiamo i nostri più sentiti auguri a Delta Air Lines per il prestigioso traguardo dei 100 anni che ne testimonia il ruolo chiave nel connettere persone e culture in tutto il mondo – ha dichiarato Federico Scriboni, director aviation business development di Aeroporti di Roma -. In questa occasione così significativa festeggiamo anche l’avvio del nuovo collegamento aereo per Minneapolis e il più ampio network mai operato da Delta Air Lines da Roma, con voli verso cinque città statunitensi. Nell’ambito della connettività intercontinentale, l’ulteriore espansione della compagnia americana conferma il ruolo strategico del nostro aeroporto, insignito dei più importanti premi di qualità, ultimo dei quali quello di migliore scalo d’Europa per la settima volta dal 2018”. Condividi

Occorrera' un lavoro di costante sinergia tra magistratura, autorita' amministrative e forze di polizia\". Lo ha detto il procuratore generale Pio Silvestri nella requisitoria al Giudizio di parificazione.\r

\r

\"In attesa di una valutazione delle autorita' europee si deve notare la assai scarsa valorizzazione del principio della remunerativita' della concessione per l'Ente concedente, principio che non sarebbe certo distonico rispetto alla legislazione di contabilita' pubblica, che per i contratti attivi richiede il ricorso al pubblico incanto allo scopo di massimizzare l'introito erariale\", aggiunge.","post_title":"Corte dei Conti: la proroga sulle concessioni balneari sia l'ultima","post_date":"2025-06-27T11:44:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751024649000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gioco d'anticipo per Trinity ViaggiStudio con il lancio del Catalogo Vacanze Studio Junior Speciale Estate 2026, un’anteprima delle vacanze studio 2026 nel Regno Unito e in Irlanda.\r

Per la prima volta, sarà possibile prenotare la vacanza studio 2026 prima ancora della partenza per l’estate 2025, approfittando di un’offerta unica valida fino al 31 ottobre 2025. Il vero punto di forza dell’iniziativa è lo sconto esclusivo con tariffa bloccata: il to garantisce i prezzi di dicembre 2024, assorbendo gli aumenti di mercato, per offrire ai propri clienti la massima serenità nella pianificazione.\r

La proposta si distingue per l’approccio attento che accompagna ogni fase del soggiorno. Lo staff Trinity ViaggiStudio è sempre presente in loco, per fornire supporto continuo agli studenti e garantire una gestione puntuale di ogni aspetto organizzativo. \r

A questo si affianca la figura del Quality Supervisor Senior, una presenza altamente qualificata che supervisiona direttamente i centri principali. Grazie a un’esperienza consolidata nel settore delle vacanze studio, questa figura coordina le attività, affianca lo staff locale e mantiene un collegamento diretto con l’ufficio centrale in Italia, assicurando così il rispetto degli standard qualitativi Trinity ViaggiStudio.\r

Un ulteriore elemento distintivo è la presenza, in diversi college, di un medico italiano, disponibile per prendersi cura del benessere fisico dei partecipanti.\r

Tra le destinazioni confermate figurano diverse mete nell’Area di Londra, come il Medway Campus dell’Università di Greenwich, situato sulla costa del Kent; la University of Essex, immersa in un grande parco vicino al centro storico di Colchester; il moderno campus della University of Sussex, a pochi minuti da Brighton e all’interno di un Parco Nazionale; la University of Chichester a Bognor Regis, a due passi dal mare; e ancora la Hartpury University immersa nella campagna inglese e a soli 30 minuti dal centro di Gloucester, la storica Keele University nell’omonima Keele, con il suo osservatorio astronomico e la galleria d’arte, i due campus della University of the West of Scotland (Ayr e Glosgow Paisley), e la Dublin City University, nel cuore di Dublino.\r

","post_title":"Trinity ViaggiStudio gioca d'anticipo: promozione per le partenze dell’estate 2026","post_date":"2025-06-27T11:30:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1751023833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A costo di essere ripetitivo, ma la pedagogia e la psicoanalisi ci dicono che la ripetizione è uno dei modi dell'apprendimento qualitativo, vorrei aggiungere un punto sulla direttiva appena approvata dalla Commissione europea per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Allora partiamo dal fatto che agenzie e operatori hanno dovuto condurre una battaglia all'ultimo sangue per ammorbidire la bozza sulla quale si sarebbe deciso.\r

\r

Una guerra che ha visti coinvolte tutte le associazioni (con l'aiuto del ministero) che si vedevano già sull'orlo del fallimento se fosse passata la risoluzione iniziale. Adriano Apicella aveva detto giustamente che se fosse passata quell'idea di direttiva sarebbe stata peggio del covid. E aveva ragione. Alla fine si è trovato un compromesso che ci fa dire che il bicchiere è mezzo pieno.\r

Vettori\r

Bene. Il punto è che nessuno si è accordo della grande assenza all'interno della direttiva. La grande assenza del trasporto aereo. Eppure i consumatori affollano gli aerei per andare da un posto all'altro. E negli ultimi anni i fallimenti delle compagnie sono stati parecchi. Come è possibile che la Commissione europea per il mercato interno e la protezione dei consumatori non consideri anche questa questione. \r

\r

Per quale motivi le compagnie aeree possono fare il bello e il cattivo tempo sulle spalle dei consumatori? Appena tocchi i bagagli subito la Iata con fare aggressivo e prepotente redarguisce coloro che hanno osato mettere il naso nelle loro faccende. E' arrivato il momento di fare abbassare la testa a questi signori. I passeggeri sono consumatori, e come consumatori vanno tutelati come i clienti delle agenzie e dei to.\r

\r

Una risoluzione deve essere presa. Non è più possibile che nell'epoca delle tutele solo le compagnie aeree possano fare ciò che vogliono.","post_title":"Direttiva europea. Come al solito nessun accenno alle compagnie aeree","post_date":"2025-06-27T11:09:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1751022556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turespaña ha varato la nuova campagna internazionale “Think You Know Spain? Think Again”, una visione inedita della Spagna, dove vivere esperienze differenti in luoghi ancora poco conosciuti e sorprendenti per i viaggiatori internazionali.\r

La campagna nasce dall’esigenza di rispondere alle nuove necessità strategiche di marketing di Turespaña, affrontando le sfide imposte dal contesto turistico e sociale attuale, nel quale si discute sui limiti della crescita del turismo e del suo impatto sulle destinazioni. È in linea con la strategia “España Turismo 2030” del Segretariato di Stato per il Turismo, che punta a un nuovo modello turistico più sostenibile, più responsabile e maggiormente vantaggioso per le comunità locali.\r

La campagna punta a far percepire la Spagna come meta ideale per lo slow travel, uno stile di viaggio che permette di scoprire il patrimonio culturale e naturale con calma. L’intento è attrarre turisti fuori stagione verso luoghi meno conosciuti, favorendo soggiorni più lunghi e contribuendo così allo sviluppo sostenibile.\r

Da evidenziare che si tratta della prima campagna internazionale di Turespaña realizzata in collaborazione con le Comunità Autonome, coinvolte sia nella fase di produzione e riprese sia nella diffusione internazionale. Le riprese sono avvenute in 12 comunità della Spagna peninsulare, toccando più di 60 località.\r

La prima fase della campagna mediatica parte a giugno, con una strategia social a pagamento su Instagram, YouTube e TikTok, rivolta a 21 mercati in Europa, Nord America e America Latina. Sono previsti anche progetti di co-marketing con le comunità autonome partecipanti.\r

L’obiettivo è raggiungere oltre 47 milioni di potenziali turisti, con oltre 50 milioni di visualizzazioni complete e 29 milioni di minuti di attenzione.\r

Tutto il traffico sarà diretto verso una landing page dedicata in italiano dove sarà disponibile un video interattivo della campagna e si potranno esplorare gli itinerari dei protagonisti.\r

L'investimento di Turespaña nei prossimi tre anni ammonta a circa 30 milioni di euro in marketing e pubblicità.","post_title":"Spagna, al via la nuova campagna internazionale: focus sul turismo slow e responsabile","post_date":"2025-06-27T11:03:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1751022189000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493485","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova collezione completa di giocattoli e accessori per bimbi a bordo dei voli Emirates, in vista del periodo estivo di alta stagione per i viaggi scolastici, durante il quale si prevede che quasi un milione di bambini voleranno con il vettore.\r

In totale sono disponibili 12 articoli da collezione, suddivisi in kit specifici per le fasce d’età 0-2 anni, 3-6 anni e 7-12 anni. In linea con l’impegno di Emirates per un consumo responsabile, la nuova collezione per bambini include zainetti e peluche realizzati per almeno il 50% con materiali riciclati, come poliestere post-consumo e carta proveniente da foreste gestite responsabilmente.\r

I kit dedicati a neonati e bebè (0-2 anni) aiutano i più piccoli a volare meglio grazie ad una selezione di articoli essenziali: un fasciatoio riutilizzabile, crema nutriente Naïf, salviette detergenti, un bavaglino lavabile, un cucchiaino che funge anche da massaggiagengive, un peluche vibrante e rilassante da fissare al sedile o al passeggino, e una copertina da collezione, perfetta per accompagnare un dolce sonno.\r

I piccoli esploratori (3-6 anni) saranno pronti per nuove avventure grazie agli zainetti a tema letterario “Tiny Treasures” o “Adventure Backpack”, perfetti per custodire i loro oggetti preferiti durante il viaggio. Per i futuri campioni dello sport, lo zaino ispirato al calcio li motiverà a inseguire i propri sogni, mentre il modello a tracolla dedicato al tennis incoraggerà una mentalità vincente. Le riviste “Fly with Me” ora includono una card da collezione con ogni numero, oltre a pagine da colorare, giochi e attività divertenti pensate per i piccoli viaggiatori.\r

I bambini dai 7 ai 12 anni riceveranno una nuova borsa della più recente collezione lifestyle firmata Emirates. La linea include la borsa a tracolla “Big City”, la “Tech Pro bag”, lo zaino “Explorer” e la borsa sportiva “Training Day”. Proposte in tonalità accattivanti come blu scuro, viola trendy e arancione, queste borse versatili e di tendenza sono perfette per lo sport, le giornate in piscina, i pigiama party o le gite del weekend.\r

Nuovi arrivi nella collezione “Little Travellers” di Emirates\r

Anche la collezione “Little Travellers”, disponibile sull’Emirates Official Store, si arricchisce con nuove proposte ispirate allo sport, all’arte e al viaggio: cappellini colorati, t-shirt, lunch bag per la spiaggia, borracce, astucci, portachiavi, album da colorare e adesivi, giocattoli in legno a tema aereo e figurine. ","post_title":"Emirates rinnova l'intera linea di giochi e zainetti per i piccoli viaggiatori","post_date":"2025-06-27T10:24:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751019863000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2025 è l'anno in cui Delta Air Lines celebra i suoi primi 100 anni: un'occasione speciale che vede la compagnia rinsaldare il legame con Roma Fiumicino, dove ha inaugurato la nuova rotta stagionale per Minneapolis, operata quattro volte a settimana. \r

\r

Minneapolis diventa così la quinta città - dopo New York, Atlanta, Boston e Detroit – ad essere servita dalla capitale da Delta, la compagnia americana che opera in assoluto il più alto numero di voli da Roma verso gli Stati Uniti. \r

\r

“Il nuovo collegamento per Minneapolis/St. Paul ci permette di ampliare ulteriormente il nostro network di destinazioni dall’aeroporto di Fiumicino, e di rinsaldare così nuovamente la nostra partnership di successo con Aeroporti di Roma - ha sottolineato Ilse Janssens, Delta general manager Europe – Emeai sales -. Quest’estate arriveremo ad operare fino a 8 voli giornalieri da Fiumicino: si tratta di un risultato importante, che raggiungiamo nell’anno in cui Delta celebra il suo centenario. Roma è una meta ambitissima per i turisti americani che, secondo un recente sondaggio Delta, si posiziona al terzo posto in assoluto fra le destinazioni più desiderate dagli statunitensi per le vacanze estive 2025. Viceversa, sono molti gli italiani che scelgono i nostri voli per raggiungere gli Usa per turismo, ma anche per studiare o lavorare”. \r

\r

“Rivolgiamo i nostri più sentiti auguri a Delta Air Lines per il prestigioso traguardo dei 100 anni che ne testimonia il ruolo chiave nel connettere persone e culture in tutto il mondo - ha dichiarato Federico Scriboni, director aviation business development di Aeroporti di Roma -. In questa occasione così significativa festeggiamo anche l’avvio del nuovo collegamento aereo per Minneapolis e il più ampio network mai operato da Delta Air Lines da Roma, con voli verso cinque città statunitensi. Nell’ambito della connettività intercontinentale, l’ulteriore espansione della compagnia americana conferma il ruolo strategico del nostro aeroporto, insignito dei più importanti premi di qualità, ultimo dei quali quello di migliore scalo d’Europa per la settima volta dal 2018”. \r

\r

","post_title":"Delta celebra il sodalizio con Roma Fiumicino: Minneapolis sotto i riflettori","post_date":"2025-06-27T10:15:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751019337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha approvato il testo della Direttiva europea sui Pacchetti turistici. La proposta sarà sottoposta al dibattito e al voto in seduta plenaria del Parlamento, probabilmente a settembre e, una volta adottato il testo finale, ciascuno Stato membro avrà due anni di tempo per recepirlo. \r

\r

La Direttiva attualmente in vigore, soggetta a revisione, rappresentava già un “unicum” nel panorama legislativo che connota il settore, garantendo al viaggiatore acquirente di pacchetti turistici tutele incomparabili rispetto a quelle offerte da altri soggetti del turismso (vettori, alberghi, etc).\r

\r

L’introduzione di meccanismi più stringenti e penalizzanti, come ad esempio multe pari al 4% del fatturato in caso di inosservanza delle disposizioni della futura Direttiva – considerato che l’Ebitda dei tour operator non è molto lontano da tale soglia - non si basa pertanto su alcuna evidenza e non risponde a logiche dettate da un gap di tutele da colmare.\r

\r

È stata tolta dal testo normativo la disposizione che fissava un tetto massimo agli acconti, previsione che andava contro ogni regola di libero mercato e che avrebbe danneggiato esclusivamente gli operatori turistici, i quali già chiedono anticipi più che ragionevoli ai propri clienti.\r

Compromesso\r

Si è giunti ad un faticoso compromesso sulla definizione delle “circostanze inevitabili e straordinarie” andando ad inserirle correttamente nel perimetro degli eventi eccezionali (guerre, calamità naturali, etc) ed eliminando la previsione relativa alle circostanze verificatesi nel luogo di residenza, in aggiunta a quelle che possono verificarsi nel luogo di partenza, di arrivo o in altri luoghi interessati dal viaggio. È stato però mantenuto un passaggio che fa riferimento al fatto che “si possa ragionevolmente prevedere” che il contratto di pacchetto turistico sia influenzato da tali circostanze eccezionali, quando il criterio di “ragionevole prevedibilità” non può essere contenuto in un testo normativo, in quanto per sua natura non oggettivo.\r

\r

È stata scongiurata l’ipotesi che un avviso emanato dalla Farnesina potesse rappresentare esso stesso il titolo che rende legittimo l’annullamento senza penale del contratto da parte del viaggiatore a 28 giorni dalla partenza, pur essendo stato introdotto un passaggio che considera le avvertenze ufficiali sui viaggi “elementi importanti da tenere in considerazione nella valutazione della giustificazione di una risoluzione del contratto”.\r

\r

Sull’iter di revisione della Direttiva pacchetti, il presidente di Astoi, Pier Ezhaya, commenta: “E’ stato come affrontare un percorso in salita con un’inutile zavorra da 100 kg sulle spalle. Siamo partiti da un testo che conteneva penalità gratuite per gli operatori ed abbiamo lavorato alacremente per evitare danni che sarebbero stati infinitamente più seri senza il nostro intervento. Ciò che abbiamo chiesto, sin dall’inizio, era solo di poter raggiungere un equilibrio tra le esigenze delle aziende e quelle dei consumatori, con l’adozione di una normativa che non fosse irragionevolmente gravosa e che potesse essere in linea con le dinamiche ordinarie di mercato. Abbiamo evitato il peggio, ma il lavoro non è terminato. Seguiremo con attenzione gli ulteriori step dell’iter ed affiancheremo il ministero nella fase del recepimento per cercare di limare i restanti aspetti potenzialmente dannosi”.","post_title":"Ezhaya (Astoi): «Sulla Direttiva abbiamo scongiurato il peggio. Ma il lavoro non è finito»","post_date":"2025-06-27T10:12:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751019127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'inaugurazione ufficiale il 21 giugno della Golfo dei Poeti Cup alla Spezia e la 58ª edizione del Trofeo Michele Fiorillo di domenica 22 giugno, La Golfo dei Poeti Sailing Week si accende nel fine settimana conclusivo del 28 e 29 giugno.\r

\r

Sabato 28 giugno si disputerà il 2° Trofeo Marina Nord.\r

\r

Domenica 29 giugno sarà la volta della regata conclusiva, la 3ª edizione della Golfo dei Poeti Cup alle ore 12.00: il percorso, con partenza e arrivo alla Spezia, toccherà Porto Venere, Tellaro e Lerici, offrendo scorci incantevoli e una visione d’insieme che esalterà la bellezza senza tempo del territorio.\r

\r

\r

\r

Parallelamente alle competizioni in mare, proseguono gli eventi a terra. Venerdì 27 giugno alle ore 21.15 in piazza Verdi si terrà il \"Concerto del Mare – Music of the Sea\". Il concerto è organizzato dal Comando Interregionale Marittimo Nord in collaborazione con il Comitato dei Circoli Velici del Golfo ed il comune della Spezia.\r

\r

Inoltre, da dal 26 al 29 giugno, in corso Cavour si svolgerà la 18ª edizione di \"Liguria da Bere\", manifestazione che celebra le eccellenze vinicole del territorio. Oltre 200 etichette da tutta la regione accompagneranno i visitatori in un viaggio sensoriale tra degustazioni, racconti e abbinamenti inediti. Dalle 18.00 alle 24.00, acquistando il kit (bicchiere, sacca e tre degustazioni), sarà possibile vivere l’esperienza completa, sorseggiando tra i profumi del Levante.\r

\r

La terza edizione della Golfo dei Poeti Cup è protagonista del programma delle celebrazioni per i 100 anni del Palio del Golfo, promosso dal comune della Spezia, Comitato delle Borgate e organizzato da Italian Blue Growth.\r

\r

La manifestazione è organizzata e curata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia, il Comando Interregionale Marittimo Nord, Assonautica Provinciale della Spezia e la Sezione della Spezia della Lega Navale Italiana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.\r

\r

L’evento è organizzato con il contributo dell’Official Partner Banca Patrimoni Sella & C. e dai City Partner: Rimorchiatori Riuniti Spezzini, Sella SGR, MBDA, KNDS, Orizzonte Sistemi Navali, Porto Lotti, La Spezia e Carrara Cruise Terminal, New House – Modular Building, La Lince, Zangani Agricola.\r

\r

‘PAL100!’ è frutto della stretta collaborazione con regione Liguria, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Marina Militare, Aeronautica Militare, Comune di Lerici, Comune di Portovenere, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confindustria La Spezia, Propeller Club e Assonautica. Con il contributo di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Fondazione Carispezia, Baglietto, La Spezia Cruise Terminal, MBDA, Sitep Italia, ContREPAIR, Jobson Italia, Obi, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Le Terrazze, Grandi Macchine, ANCE La Spezia, Cantieri Navali di La Spezia, La Spezia Port Service, TARROS, D-Marin, Sepor, Fonderie Patrone, Società edilizia Tirrena, Fluid Global Solutions, Assonautica La Spezia, Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre - Golfo dei Poeti.\r

\r

","post_title":"La Spezia, tra gare ed eventi si chiude la terza edizione della Golfo dei Poeti Cup","post_date":"2025-06-27T10:05:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751018720000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella tappa milanese del workshop di Visit Qatar si moltiplicano le proposte di viaggio alla scoperta della destinazione. Un’occasione b2b per lasciarsi sedurre da un Paese dai paesaggi suggestivi e dal ricco patrimonio culturale, tradizione e modernità, autenticità e innovazione.\r

\r

Meta per il turismo leisure e Mice in grado di soddisfare i viaggiatori più sofisticati e amanti del lusso. Tour classici, culturali, naturalistici, turismo sportivo e d'avventura. Il Qatar propone una variegata offerta di pacchetti su misura, soggiorni mare o deserto, città moderne o quartieri tradizionali. Una destinazione per tutto l’anno per ogni tipologia di visitatore.\r

\r

In ambito hotellerie, Sharq Village & Spa, The Ned, e Banana Island Resort Doha, svelano le loro strutture di alto livello, dall’ospitalità raffinata e atmosfere uniche. Tra i dmc, Discover Qatar, Regency Holidays, QTours e TravCo, riconosciuti per la loro competenza e organizzazione di itinerari personalizzati. Dal settore crocieristico, anche Msc Crociere mette in evidenza il suo prodotto nell’area qatarina.\r

\r

L’offerta ricettiva di alto livello con un eccellente rapporto qualità-prezzo e un calendario ricco di eventi di rilevanza internazionale consolidano il Paese come una delle destinazioni più apprezzate dai viaggiatori italiani. Una destinazione per il turismo Mice, grazie a infrastrutture all’avanguardia, centri congressi moderni e una rete alberghiera in grado di accogliere eventi internazionali. La capitale Doha con due poli d’eccellenza, il Qatar National Convention Centre, noto per il suo design iconico e il Doha Exhibition and Convention Center, situato nel cuore del distretto finanziario, dagli ampi spazi espositivi e tecnologie all’avanguardia. Musei di livello internazionale come il Museum of Islamic Art e il National Museum of Qatar, iconiche architetture contemporanee di celebri firme. Mercati tradizionali come il Souq Waqif. I paesaggi desertici di Khor Al Adaid. Le spiagge dei 563 km di costa, nel pacchetto turistico della destinazione.\r

\r

Mercato italiano strategico\r

\r

Nel 2024 sono stati circa 80.000 i connazionali che hanno scelto il Qatar su un volume globale di oltre 5 milioni di visitatori. Nei primi cinque mesi del 2025, gli arrivi dall’Italia sono cresciuti del 6% rispetto allo stesso periodo del 2024, già al+10% rispetto al 2023. Da qui l’attenzione costante alla formazione del trade e a investire nella promozione italiana. A circa sei ore di volo da Roma e Milano, il Qatar è collegato all’Hamad International Airport di Doha da voli diretti giornalieri operati da Qatar Airways.\r

\r

«Un mercato italiano sempre attento e ricettivo verso le nuove proposte, per noi importante - ha dichiarato Abdulaziz Ali Al Mawlawi, ceo di Visit Qatar -. Un’occasione che arriva in un momento significativo, alla luce degli eventi recenti, ma che ci offre l’opportunità di assicurare che il settore turistico in Qatar continua a operare con regolarità. La sicurezza, il comfort e il benessere dei visitatori restano la nostra priorità assoluta, e tutti i servizi, le attrazioni e i trasporti funzionano regolarmente. Resta forte l’intento di rafforzare la collaborazione con gli operatori del settore per far conoscere la solida offerta turistica, supportata da infrastrutture moderne, servizi di alta qualità in grado di rispondere sia alla domanda del turismo leisure che alle esigenze del segmento Mice».\r

\r

","post_title":"Visit Qatar, maggiore collaborazione con il mercato italiano e spinta al Mice","post_date":"2025-06-27T09:55:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["qatar","visit-qatar"],"post_tag_name":["Qatar","visit qatar"]},"sort":[1751018111000]}]}}