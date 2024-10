Dat Volidisicilia: oltre 100.000 passeggeri trasportati nell’estate italiana Un’estate da oltre 100.000 passeggeri, per una crescita media del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: Dat Volidisicilia traccia un bilancio positivo della stagione appena chiusa, attribuendo questo incremento anche «agli sforzi commerciali sia in Italia che all’estero, che hanno generato una positiva ricaduta sull’intera economia turistica di Lampedusa e Pantelleria, a tutto vantaggio non solo degli operatori turistici locali ma dell’intero territorio». Nonostante «le “bizze” dell’Etna, la crescente saturazione delle strutture operative aeroportuali siciliane, i vincoli aeroportuali presenti su entrambe le isole cui non è mai stato posto rimedio e un meteo estremamente variabile – spiega una nota del vettore -. Dat Volidisicilia ha registrato un tasso di regolarità superiore al 99,5%. Purtroppo, per gli stessi motivi, non è stato possibile garantire la puntualità che ha contraddistinto da sempre le operazioni Dat non solo in Sicilia ma anche negli altri mercati europei in cui opera». Durante l’estate 2024 come previsto dal bando di gara sulla continuità territoriale, «per soddisfare le esigenze della crescente domanda, abbiamo ripetutamente incrementato le frequenze sulle principali direttrici arrivando sino a 28 voli quotidiani e prevedendo l’impiego di velivoli più capienti della nostra flotta Atr72 (fino a 72 posti per volo) e impiegando in alcune date anche un Airbus A320 a 180 posti, offrendo circa 7.000 posti addizionali rispetto a quanto richiesto dal bando di continuità». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475743 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475747" align="alignleft" width="300"] Da sinistra Daniela Passeri, direttore marketing, il nuovo presidente Beniamino Tomasoni, Lidia Rescigno, direttore generale, e Luigi Neri, vice presidente[/caption] Sono state soprattutto Roma, Milano e Torino a trainare le performance di Space Hotels, che tra gennaio e agosto ha registrato un incremento di fatturato del 22,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A livello internazionale, il gruppo ha rafforzato la propria presenza nei mercati strategici di Usa, Regno Unito, Germania, Spagna e Francia, consolidando alleanze e ampliando la rete di clienti. Un segnale particolarmente incoraggiante è stato il ritorno dell'Australia tra i principali bacini di domanda, segnando la fine di una lunga pausa e riattivando flussi turistici di grande valore. Nel corso dell'anno, Space Hotels ha inoltre registrato una crescita delle richieste da parte di gruppi turistici alto spendenti, confermando il trend positivo di questo segmento. Parallelamente, le prenotazioni business per trasferte di lavoro sono aumentate, mentre il settore mice ha mantenuto una stabilità solida, a dimostrazione della fiducia degli operatori nel comparto eventi e conferenze. In controtendenza rispetto alle fluttuazioni di mercato, il fatturato del canale voice ha registrato un forte incremento, confermando l’importanza di un contatto diretto e personalizzato con i clienti, a cui Space Hotels ha sempre dato grande rilievo. In occasione della fiera di Rimini (padiglione 5, stand 530) e del World Travel Market (area Enit N3 -200), Space Hotels incontrerà i propri numerosi partner e clienti per presentare le ultime novità e l'ampia gamma di servizi riservati agli alberghi affiliati. Durante questi eventi, il gruppo illustrerà le proprie strategie di crescita e innovazione, con un focus sul supporto in ambito marketing, vendite e rappresentanza commerciale offerto agli hotel partner. [post_title] => Dat Volidisicilia: oltre 100.000 passeggeri trasportati nell'estate italiana [post_date] => 2024-10-01T12:09:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727784548000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terza struttura in Sicilia per il gruppo Rocco Forte che ufficializza l'acquisizione di Palazzo Castelluccio a Noto, già anticipata in occasione dell’evento True Sicilia svoltosi nella medesima località. Quando aprirà nel 2026, la nuova struttura sarà dotata di 31 camere, un ristorante, un bar, spazi per meeting ed eventi, spa, palestra e giardino. Questa proprietà di 5 mila metri quadrati andrà a integrare l'offerta delle due strutture della compagnia già esistenti nella regione: il Villa Igiea di Palermo e il Verdura Resort di Sciacca. A curare gli interni, così come è già avvenuto per la Rocco Forte House Milan, saranno la vicepresidente e direttrice del design del gruppo, Olga Polizzi, in collaborazione con gli architetti Paolo Moschino e Philip Vergeylen. Situato nel cuore della città parte del Patrimonio Unesco, Palazzo Castelluccio è una delle più grandi residenze nobiliari della val di Noto. Fu costruito nel 1782 dal marchese di Lorenzo del Castelluccio. Fu uno degli edifici più importanti a essere ricostruito 100 anni dopo il catastrofico terremoto del 1.693 in cui la maggior parte della città venne tragicamente distrutta e, in linea con una nuova ondata di stile architettonico del tempo, venne realizzato in calcare locale compattato, che si trasforma in un bagliore color miele dorato quando colpito dalla luce del sole. A differenza dell’architettura prevalentemente barocca che domina Noto, Palazzo Castelluccio ha però uno stile neoclassico e contava originariamente 105 stanze, fra cui una sala da musica, una cappella e una sala da ballo. La new entry siciliana è parte delle quattro nuove aperture Rocco Forte previste nei prossimi tre anni, incluse Milano, la Sardegna e Napoli. [post_title] => Rocco Forte ufficializza Palazzo Castelluccio a Noto. Aprirà nel 2026 [post_date] => 2024-10-01T11:28:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727782090000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475659 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Fiavet Lazio, Cna turismo Lazio e Assoviaggi Lazio sono venute a conoscenza dalla stampa dell’Ordinanza commissariale dello scorso 26 settembre relativa alle nuove tariffe di ingresso dei bus turistici nella città di Roma. Il primo sentimento è la gioia: siamo tutti felici di sapere che finalmente le linee Tpl (trasporto pubblico di linea), quindi i nostri autobus e le nostre linee di metropolitana, saranno in grado, nell’anno giubilare, non solo di trasportare senza problemi e senza affollamenti (non come avviene ora), noi cittadini, compresi quelli che dovranno lasciare a casa l'auto a partire da Euro4 ma anche i 32 milioni previsti di turisti che riempiranno le nostre strade ed i nostri monumenti. Infatti, l’Ordinanza chiarisce bene che tutti i turisti che portano milioni di euro nelle casse della nostra città dovranno utilizzare, nel 2025, i mezzi pubblici dai parcheggi dei bus turistici alla periferia della città fino in centro oppure pagare il 300% di più! Rabbia e sconcerto Ora passiamo al secondo sentimento, che è la rabbia e lo sconcerto. La rabbia di centinaia e centinaia di aziende che a poco più di due mesi dall’inizio del Giubileo vedono aumentare i costi del 300% con il rischio, anzi la certezza, di non poterli riversare sui propri clienti che naturalmente hanno già da tempo confermato i servizi e, in molti casi, già pagato. Perché siamo certi che i turisti continueranno a non poter usare i parcheggi in periferia e continueranno a pagare i permessi dell’area B semplicemente perché a Roma non ci si può muovere con i mezzi pubblici, magari con le valige o con una sedia a rotelle o con dei bambini e degli anziani. Quindi questa Ordinanza serve al Comune di Roma per fare cassa ai danni dei turisti e delle aziende ed è stata emessa senza un confronto con le categorie del turismo, a parte un incontro dello scorso mese di luglio in cui l’Amministrazione, nella persona dell’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ci aveva comunicato che avrebbe dovuto aumentare gli stalli per la sosta breve dei bus turistici per diminuire la pressione degli stessi sul traffico. Invece l’unica cosa che è aumentata sono i costi. Chiediamo un immediato incontro con il sindaco Gualtieri, con l’assessore alla mobilità Patanè e con l’assessore al turismo Onorato. [post_title] => Fiavet Lazio: follia le nuove tariffe d'ingresso dei bus turistici a Roma (+300%) [post_date] => 2024-09-30T13:37:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727703458000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A bordo della Suprema, ormeggiata nel porto di Napoli, si è tenuta ieri la quinta edizione dei Gnv Awards, l’evento annuale della compagnia di traghetti del gruppo Msc pensato per rafforzare il proprio legame con i partner commerciali, celebrare il proprio impegno e la propria attenzione verso il settore trade e premiare le migliori agenzie di viaggio. Nel 2024 GNV ha nominato cinque nuovi Elite Partner tra agenzie di viaggio italiane ed estere. Durante la serata sono state inoltre annunciate tre ulteriori agenzie Premium. “Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo abbiamo in agenda il proseguimento e rafforzamento del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni che troverà forte slancio con l'ingresso di quattro nuovi traghetti entro il 2026: il Polaris in arrivo entro il 2024, l'Orion nel 2025, il Virgo e la quarta unità nel 2026. Tutte navi che risponderanno ai più alti standard in termini di efficienza e impatto ambientale. Saranno infatti dotate delle predisposizioni per il cold ironing e due di esse saranno alimentate a dual fuel gnl. Stiamo inoltre concentrando gli investimenti nel rinnovamento delle navi già operative, tra tutti quello appena realizzato sull'Excelsior per il restyling e l’ammodernamento di alcune aree e servizi a bordo. È solo l'inizio di un progetto che vedrà il progressivo coinvolgimento anche di altre unità della flotta” ha dichiarato l’a.d. di Gnv, Matteo Catani, durante la conferenza stampa. Durante la due giorni dei Gnv Awards 2024, sono stati consegnati premi a 200 partner commerciali e nominati appunto gli Élite Partner, le migliori agenzie di viaggio selezionate nell’ambito dell’omonimo programma che garantisce alle top adv di beneficiare di alcuni vantaggi e iniziative dedicate. E consolidare così la propria conoscenza dei servizi e dei prodotti Gnv, garantirne massima visibilità e diffusione e offrire al cliente un servizio ancor più completo. La compagnia ha presentato anche i risultati della stagione 2024 con 1,6 milioni di passeggeri trasportati e performance da record in Sardegna (+6%) e Marocco (+7%) [caption id="attachment_475638" align="alignright" width="225"] Matteo Della Valle[/caption] “Possiamo ritenerci soddisfatti della stagione appena trascorsa considerando il difficile contesto di mercato entro il quale abbiamo operato quest’anno. Siamo stati in grado di confermare la nostra posizione nel settore, rispondendo in maniera proattiva alle difficoltà operative che si possono incontrare nel nostro mestiere. Questa capacità di reazione ci ha consentito di garantire anche quest’anno un tasso di puntualità del 95%. Ci aiutano a guardare con fiducia al futuro i dati del quarto trimestre, periodo in cui registriamo già un trend in positivo con un +15% dei volumi, un segnale importante che conferma la solidità degli investimenti fatti finora", ha commentato Matteo Della Valle, chief passengers commercial officer di Gnv. In linea con i numeri del 2023, da giugno a settembre 2024 Gnv ha trasportato circa 1,6 milioni di passeggeri, confermando una tendenza costante e solida. In particolare, le migliori performance sono state registrate nelle tratte per la destinazione Sardegna, che si conferma ancora una volta leader tra le rotte italiane, registrando un incremento del 6% rispetto ai già ottimi risultati del 2023. Anche il Marocco ha registrato buoni risultati, i migliori tra le destinazioni internazionali, con un aumento del 7% nel volume dei passeggeri. Sempre più forte pure il legame della compagnia con il capoluogo partenopeo, dove Gnv copre il 30% circa dei volumi totali del porto. Le agenzie di viaggio (offline e Olta) hanno svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi e si confermano il primo canale di vendita per la compagnia generando oltre il 50% delle prenotazioni, a conferma della vicinanza di Gnv verso questo canale e della continuità del trend positivo già intrapreso negli anni scorsi. "Per questo abbiamo scelto di conferire una commissione addizionale come riconoscimento, alle agenzie Elite ed Elite Premium. Tale premio verrà erogato nel mese di ottobre in occasione dell’apertura delle prenotazioni per l’estate 2025” ha aggiunto Catani. Con una flotta di 25 navi, il gruppo opera con 31 linee in sette Paesi, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta. E il trend positivo registrato nel 2024 conferma il ruolo del gruppo tra le principali compagnie di navigazione operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel mondo. [gallery ids="475636,475635,475634"] [post_title] => Sardegna e Marocco trainano le performance Gnv [post_date] => 2024-09-30T12:50:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727700628000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475615" align="alignleft" width="300"] Il Room Mate Giulia[/caption] Cresce l'apprezzamento dei Room Mate Hotels in Italia, trainato dall'impennata del turismo internazionale verso il Paese, soprattutto da parte di viaggiatori provenienti dal Medio Oriente e dalla Cina. Tutti gli alberghi tricolori hanno ottenuto risultati positivi e hanno proseguito nel loro percorso di crescita. In particolare, Palazzo dei Fiori a Venezia, nonché i Room Mate Filippo a Roma e Giulia a Milano hanno raggiunto un Gri (Global reporting initiative) su ReviewPro di oltre il 95%. Il Giulia ha così registrato una crescita a due cifre rispetto alla sua performance da record del 2023. Questo hotel è entrato recentemente a far parte della Room Mate Collection, che comprende una selezione di hotel a 4 stelle superior. Nel frattempo, il nuovissimo Palazzo dei Fiori a Venezia, l'ultimo concept di progetto di Room Mate Hotels presentato alla fine del 2023, è diventato la struttura con il prezzo medio più alto della catena. Un risultato che ha superato ogni aspettativa, se si considera che ogni mese le performance sono state superiori al budget. Anche Firenze ha assistito a una notevole inversione di tendenza. I Room Mate Isabella e Luca sono stati oggetto di una ristrutturazione da parte del designer di fama internazionale Luis García Fraile, ottenendo recensioni entusiastiche e valutazioni degli ospiti superiori a 9. [post_title] => Cresce l'apprezzamento dei Room Mate Hotels in Italia. Molti gli arrivi da Cina e Medio Oriente [post_date] => 2024-09-30T11:13:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727694786000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Piemonte dei grandi eventi vince la sfida dello sport internazionale con i World Skate Games, che, nel centenario della storia dell'hockey novarese, hanno riportato dopo 40 anni nel capoluogo dell’Alto Piemonte i Mondiali di hockey dal 5 al 22 settembre. Oltre 20.000 appassionati hanno invaso la città piemontese, accompagnati da 66 squadre provenienti da 29 paesi, generando un impatto economico stimato intorno ai 2 milioni di euro. Rilevante la copertura mediatica, con 250 ore di streaming su Worldskate TV e oltre 100 ore di trasmissioni live nei principali paesi amanti dall’Italia alla Spagna, e dal Portogallo all’Argentina. “Scommettere sugli eventi sportivi si è rivelata una strategia vincente negli ultimi anni”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Novara, Marina Chiarelli. “Nel 2022, con un investimento di 6,5 milioni di euro, abbiamo generato un ritorno economico di ben 49,19 milioni per il nostro territorio. Ciò significa che ogni euro investito ha prodotto un ritorno di 7,5 volte tanto. Intendiamo proseguire in questa direzione. Il turismo sportivo è un volano che consente alla nostra regione di posizionarsi tra le mete più ambite per grandi eventi”. Cornice ideale per i World Skate Games, Novara unisce tradizione e innovazione, offrendo un'ospitalità di alto livello, e l’evento ha rappresentato un'opportunità unica per far conoscere le eccellenze locali e il territorio circostante. La zona è caratterizzata da pianure, colline, laghi, parchi, borghi storici e castelli, mentre le tradizioni enogastronomiche di Novara sono tra le più apprezzate d'Italia. “Novara è una splendida città storica, immersa in un’area ricca di bellezze naturali e monumentali, e inoltre dotata di impianti sportivi di altissimo livello”, ha dichiarato Daniele Andretta, presidente del comitato organizzatore. “Un mix di ingredienti straordinari che fa ben sperare per l’organizzazione di altre iniziative altrettanto di successo nel prossimo futuro”. Nella settimana dedicata all’evento internazionale l’Atl Novara e l’Atl Distretto Laghi, Montagne e Valli dell’Ossola, hanno realizzato un viaggio stampa di tre giorni che ha condotto un gruppo di giornalisti italianai alla scoperta della ricchezza e varietà naturalistica, culturale ed enogastronomica delle due aree piemontesi. (pmf) [post_title] => Piemonte: a Novara il grande appuntamento con l'hockey unisce sport e turismo [post_date] => 2024-09-30T10:35:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727692542000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475598 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kel 12 conferma il raggiungimento della soglia dei 30 milioni di euro di fatturato a chiusura di esercizio a fine settembre, come anticipato a noi di Travel Quotidiano a inizio del mese. L'annuncio è arrivato in occasione della convention in corso di svolgimento a Pompei. Il risultato segna un incremento del 25% sull'anno precedente, grazie anche a un incremento dell'8% del numero dei passeggeri trasportati, saliti a un totale di 5 mila. Ribadite pure le marginalità che si attestano attorno al 5%, come nel 2022-23. "Ottobre e novembre presentano cifre ottime, destinate a migliorare ulteriormente in vista del Capodanno e della prossima primavera. Il rimbalzo post-Covid non è dunque passeggero: la voglia di viaggiare è ancora molto forte negli italiani”, ha dichiarato l'amministratore delegato di Kel 12, Gianluca Rubino. Cresce inoltre il ventaglio delle destinazioni top. Una lista di eccellenza che quest'anno premia soprattutto l’Egitto, con le crociere sul Nilo a bordo delle due preziose dahabeya Eyaru e Nebyt per scoprire, senza fretta, anche i siti archeologici meno conosciuti, nonché la Namibia, l’India e l'Algeria, tradizionale prodotto di punta dell’operatore milanese. Prosegue poi il processo di integrazione verticale: dopo l'acquisizione della dmc omanita Al Koor Tourism, il to pensa infatti a nuove operazioni simili, con un occhio di particolare riguardo su Algeria e Namibia. Altrettanta attenzione è infine riservata alla formazione delle agenzie di viaggio. In programma, in particolare, un nuovo ciclo di 26 incontri culturali Parole in viaggio, che si terranno in dieci città italiane (Milano, Monza, Roma, Torino, Lugano, Genova, Bologna, Trieste, Napoli e Bari). Si tratta di una rassegna di appuntamenti condotti da Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, per approfondire destinazioni e itinerari di viaggio in compagnia di esperti, product manager, enti del turismo e compagnie aeree. A questi si aggiungono i Kel 12 Lab: dieci appuntamenti per formazioni online. Il 2 ottobre, in occasione della serata Parole in viaggio - Maha Kumbh Mela, che si terrà a Milano, presso palazzo Castiglioni, e in streaming sul sito e sulle pagine social di Kel 12, sarà lanciato pure il nuovo Kel 12 Loyalty Club: programma fedeltà e travel community. Non mancano infine novità nell’ambito digital. È in arrivo l’app Kel 12 Plus, agile strumento per avere sempre con sé tutti i documenti di viaggio, gli itinerari day by day, canali di dialogo preferenziali con esperti del to prima della partenza, chat di gruppo e funzioni di condivisione d’immagini o pensieri delle proprie esperienze. Tutto a portata di un click. [post_title] => Kel 12 conferma il raggiungimento di quota 30 mln con 5 mila passeggeri trasportati [post_date] => 2024-09-30T10:31:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727692287000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_456593" align="alignleft" width="300"] Antonoaldo Neves, ceo del gruppo Etihad Airways[/caption] Etihad Airways ha varato un piano di investimenti da 7 miliardi di dollari per i prossimi cinque anni, che mira a “raddoppiare le dimensioni della compagnia aerea da qui al 2030”. L'annuncio arriva dal ceo del gruppo, Antonoaldo Neves, durante un'intervista alla Cnbc, in cui ha rivelato che i passeggeri dovranno aspettarsi “una compagnia aerea completamente diversa” nei prossimi due o tre anni. Gran parte dei 7 miliardi di dollari saranno destinati al rinnovo della flotta attuale e all'acquisto di nuovi aeromobili: ad oggi la compagnia aerea basata ad Abu Dhabi dispone di 92 aerei. Ma Neves punta in alto con l'intento di avere fino a 170 aerei entro la fine del decennio. L'ampliamento della flotta consentirà alla compagnia di garantire ai passeggeri operativi “più convenienti” sulle rotte verso l'Europa e nel Sud-est asiatico, soddisfacendo la richiesta di chi predilige volare nella fascia oraria pomeridiana (alle 14.00) anziché nelle prime ore del mattino. Neves ha precisato che il vettore inizierà a rinnovare i Boeing 777 “più datati” a partire dal 2026, a causa di quelli che ha descritto come “i vincoli che abbiamo nel mercato globale dell'aviazione”. In altre parole, "Non ci sono aerei disponibili”. L'acquisto di nuovi aerei, l'ammodernamento dei Boeing 777, l'aumento del numero di posti in business class e la sostituzione dell'attuale WiFi di bordo con una connettività più potente sono tutte priorità per la compagnia aerea con sede negli Emirati Arabi Uniti. L'apertura del nuovo terminal di Abu Dhabi nel novembre dello scorso anno, da cui Etihad opera ora oltre 100 voli al giorno, ha già rafforzato il vantaggio competitivo della compagnia, ritiene Neves. Due anni fa, la compagnia aerea ha registrato 10 milioni di passeggeri a bordo, mentre dall'inizio dell'anno, Etihad ha già trasportato 18 milioni di passeggeri. La spinta a migliorare la redditività arriva in mezzo alle speculazioni su una possibile Ipo nel 2025. Neves ha dichiarato che non è stata presa alcuna decisione su quando, e non se, la compagnia aerea andrà sul mercato. Secondo un rapporto pubblicato da Reuters, Etihad Airways potrebbe fare il suo debutto in Borsa non prima del 2025, ma anche l'instabilità geopolitica della regione potrebbe influenzare i tempi di un eventuale annuncio. [post_title] => Etihad Airways investe 7 mld di dollari nella flotta, che raddoppierà entro il 2030 [post_date] => 2024-09-30T10:23:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727691804000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "dat volidisicilia oltre 100 000 passeggeri trasportati nellestate italiana" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":49,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2214,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475747\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra Daniela Passeri, direttore marketing, il nuovo presidente Beniamino Tomasoni, Lidia Rescigno, direttore generale, e Luigi Neri, vice presidente[/caption]\r

\r

Sono state soprattutto Roma, Milano e Torino a trainare le performance di Space Hotels, che tra gennaio e agosto ha registrato un incremento di fatturato del 22,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A livello internazionale, il gruppo ha rafforzato la propria presenza nei mercati strategici di Usa, Regno Unito, Germania, Spagna e Francia, consolidando alleanze e ampliando la rete di clienti. Un segnale particolarmente incoraggiante è stato il ritorno dell'Australia tra i principali bacini di domanda, segnando la fine di una lunga pausa e riattivando flussi turistici di grande valore.\r

\r

Nel corso dell'anno, Space Hotels ha inoltre registrato una crescita delle richieste da parte di gruppi turistici alto spendenti, confermando il trend positivo di questo segmento. Parallelamente, le prenotazioni business per trasferte di lavoro sono aumentate, mentre il settore mice ha mantenuto una stabilità solida, a dimostrazione della fiducia degli operatori nel comparto eventi e conferenze. In controtendenza rispetto alle fluttuazioni di mercato, il fatturato del canale voice ha registrato un forte incremento, confermando l’importanza di un contatto diretto e personalizzato con i clienti, a cui Space Hotels ha sempre dato grande rilievo.\r

\r

In occasione della fiera di Rimini (padiglione 5, stand 530) e del World Travel Market (area Enit N3 -200), Space Hotels incontrerà i propri numerosi partner e clienti per presentare le ultime novità e l'ampia gamma di servizi riservati agli alberghi affiliati. Durante questi eventi, il gruppo illustrerà le proprie strategie di crescita e innovazione, con un focus sul supporto in ambito marketing, vendite e rappresentanza commerciale offerto agli hotel partner.","post_title":"Space Hotels: fatturato in crescita del 22,5% nei primi otto mesi dell'anno","post_date":"2024-10-01T13:06:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727788010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate da oltre 100.000 passeggeri, per una crescita media del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: Dat Volidisicilia traccia un bilancio positivo della stagione appena chiusa, attribuendo questo incremento anche «agli sforzi commerciali sia in Italia che all’estero, che hanno generato una positiva ricaduta sull’intera economia turistica di Lampedusa e Pantelleria, a tutto vantaggio non solo degli operatori turistici locali ma dell’intero territorio».\r

\r

Nonostante «le “bizze” dell’Etna, la crescente saturazione delle strutture operative aeroportuali siciliane, i vincoli aeroportuali presenti su entrambe le isole cui non è mai stato posto rimedio e un meteo estremamente variabile - spiega una nota del vettore -. Dat Volidisicilia ha registrato un tasso di regolarità superiore al 99,5%. Purtroppo, per gli stessi motivi, non è stato possibile garantire la puntualità che ha contraddistinto da sempre le operazioni Dat non solo in Sicilia ma anche negli altri mercati europei in cui opera».\r

\r

Durante l'estate 2024 come previsto dal bando di gara sulla continuità territoriale, «per soddisfare le esigenze della crescente domanda, abbiamo ripetutamente incrementato le frequenze sulle principali direttrici arrivando sino a 28 voli quotidiani e prevedendo l’impiego di velivoli più capienti della nostra flotta Atr72 (fino a 72 posti per volo) e impiegando in alcune date anche un Airbus A320 a 180 posti, offrendo circa 7.000 posti addizionali rispetto a quanto richiesto dal bando di continuità».","post_title":"Dat Volidisicilia: oltre 100.000 passeggeri trasportati nell'estate italiana","post_date":"2024-10-01T12:09:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727784548000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terza struttura in Sicilia per il gruppo Rocco Forte che ufficializza l'acquisizione di Palazzo Castelluccio a Noto, già anticipata in occasione dell’evento True Sicilia svoltosi nella medesima località. Quando aprirà nel 2026, la nuova struttura sarà dotata di 31 camere, un ristorante, un bar, spazi per meeting ed eventi, spa, palestra e giardino. Questa proprietà di 5 mila metri quadrati andrà a integrare l'offerta delle due strutture della compagnia già esistenti nella regione: il Villa Igiea di Palermo e il Verdura Resort di Sciacca. A curare gli interni, così come è già avvenuto per la Rocco Forte House Milan, saranno la vicepresidente e direttrice del design del gruppo, Olga Polizzi, in collaborazione con gli architetti Paolo Moschino e Philip Vergeylen.\r

\r

Situato nel cuore della città parte del Patrimonio Unesco, Palazzo Castelluccio è una delle più grandi residenze nobiliari della val di Noto. Fu costruito nel 1782 dal marchese di Lorenzo del Castelluccio. Fu uno degli edifici più importanti a essere ricostruito 100 anni dopo il catastrofico terremoto del 1.693 in cui la maggior parte della città venne tragicamente distrutta e, in linea con una nuova ondata di stile architettonico del tempo, venne realizzato in calcare locale compattato, che si trasforma in un bagliore color miele dorato quando colpito dalla luce del sole. A differenza dell’architettura prevalentemente barocca che domina Noto, Palazzo Castelluccio ha però uno stile neoclassico e contava originariamente 105 stanze, fra cui una sala da musica, una cappella e una sala da ballo.\r

\r

La new entry siciliana è parte delle quattro nuove aperture Rocco Forte previste nei prossimi tre anni, incluse Milano, la Sardegna e Napoli.","post_title":"Rocco Forte ufficializza Palazzo Castelluccio a Noto. Aprirà nel 2026","post_date":"2024-10-01T11:28:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727782090000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475659","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Fiavet Lazio, Cna turismo Lazio e Assoviaggi Lazio sono venute a conoscenza dalla stampa dell’Ordinanza commissariale dello scorso 26 settembre relativa alle nuove tariffe di ingresso dei bus turistici nella città di Roma.\r

\r

Il primo sentimento è la gioia: siamo tutti felici di sapere che finalmente le linee Tpl (trasporto pubblico di linea), quindi i nostri autobus e le nostre linee di metropolitana, saranno in grado, nell’anno giubilare, non solo di trasportare senza problemi e senza affollamenti (non come avviene ora), noi cittadini, compresi quelli che dovranno lasciare a casa l'auto a partire da Euro4 ma anche i 32 milioni previsti di turisti che riempiranno le nostre strade ed i nostri monumenti.\r

\r

Infatti, l’Ordinanza chiarisce bene che tutti i turisti che portano milioni di euro nelle casse della nostra città dovranno utilizzare, nel 2025, i mezzi pubblici dai parcheggi dei bus turistici alla periferia della città fino in centro oppure pagare il 300% di più!\r

Rabbia e sconcerto\r

Ora passiamo al secondo sentimento, che è la rabbia e lo sconcerto. La rabbia di centinaia e centinaia di aziende che a poco più di due mesi dall’inizio del Giubileo vedono aumentare i costi del 300% con il rischio, anzi la certezza, di non poterli riversare sui propri clienti che naturalmente hanno già da tempo confermato i servizi e, in molti casi, già pagato. Perché siamo certi che i turisti continueranno a non poter usare i parcheggi in periferia e continueranno a pagare i permessi dell’area B semplicemente perché a Roma non ci si può muovere con i mezzi pubblici, magari con le valige o con una sedia a rotelle o con dei bambini e degli anziani.\r

\r

Quindi questa Ordinanza serve al Comune di Roma per fare cassa ai danni dei turisti e delle aziende ed è stata emessa senza un confronto con le categorie del turismo, a parte un incontro dello scorso mese di luglio in cui l’Amministrazione, nella persona dell’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ci aveva comunicato che avrebbe dovuto aumentare gli stalli per la sosta breve dei bus turistici per diminuire la pressione degli stessi sul traffico. Invece l’unica cosa che è aumentata sono i costi.\r

\r

Chiediamo un immediato incontro con il sindaco Gualtieri, con l’assessore alla mobilità Patanè e con l’assessore al turismo Onorato.","post_title":"Fiavet Lazio: follia le nuove tariffe d'ingresso dei bus turistici a Roma (+300%)","post_date":"2024-09-30T13:37:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727703458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A bordo della Suprema, ormeggiata nel porto di Napoli, si è tenuta ieri la quinta edizione dei Gnv Awards, l’evento annuale della compagnia di traghetti del gruppo Msc pensato per rafforzare il proprio legame con i partner commerciali, celebrare il proprio impegno e la propria attenzione verso il settore trade e premiare le migliori agenzie di viaggio. Nel 2024 GNV ha nominato cinque nuovi Elite Partner tra agenzie di viaggio italiane ed estere. Durante la serata sono state inoltre annunciate tre ulteriori agenzie Premium.\r

\r

“Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo abbiamo in agenda il proseguimento e rafforzamento del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni che troverà forte slancio con l'ingresso di quattro nuovi traghetti entro il 2026: il Polaris in arrivo entro il 2024, l'Orion nel 2025, il Virgo e la quarta unità nel 2026. Tutte navi che risponderanno ai più alti standard in termini di efficienza e impatto ambientale. Saranno infatti dotate delle predisposizioni per il cold ironing e due di esse saranno alimentate a dual fuel gnl. Stiamo inoltre concentrando gli investimenti nel rinnovamento delle navi già operative, tra tutti quello appena realizzato sull'Excelsior per il restyling e l’ammodernamento di alcune aree e servizi a bordo. È solo l'inizio di un progetto che vedrà il progressivo coinvolgimento anche di altre unità della flotta” ha dichiarato l’a.d. di Gnv, Matteo Catani, durante la conferenza stampa.\r

\r

Durante la due giorni dei Gnv Awards 2024, sono stati consegnati premi a 200 partner commerciali e nominati appunto gli Élite Partner, le migliori agenzie di viaggio selezionate nell’ambito dell’omonimo programma che garantisce alle top adv di beneficiare di alcuni vantaggi e iniziative dedicate. E consolidare così la propria conoscenza dei servizi e dei prodotti Gnv, garantirne massima visibilità e diffusione e offrire al cliente un servizio ancor più completo. La compagnia ha presentato anche i risultati della stagione 2024 con 1,6 milioni di passeggeri trasportati e performance da record in Sardegna (+6%) e Marocco (+7%)\r

\r

[caption id=\"attachment_475638\" align=\"alignright\" width=\"225\"] Matteo Della Valle[/caption]\r

\r

“Possiamo ritenerci soddisfatti della stagione appena trascorsa considerando il difficile contesto di mercato entro il quale abbiamo operato quest’anno. Siamo stati in grado di confermare la nostra posizione nel settore, rispondendo in maniera proattiva alle difficoltà operative che si possono incontrare nel nostro mestiere. Questa capacità di reazione ci ha consentito di garantire anche quest’anno un tasso di puntualità del 95%. Ci aiutano a guardare con fiducia al futuro i dati del quarto trimestre, periodo in cui registriamo già un trend in positivo con un +15% dei volumi, un segnale importante che conferma la solidità degli investimenti fatti finora\", ha commentato Matteo Della Valle, chief passengers commercial officer di Gnv.\r

\r

In linea con i numeri del 2023, da giugno a settembre 2024 Gnv ha trasportato circa 1,6 milioni di passeggeri, confermando una tendenza costante e solida. In particolare, le migliori performance sono state registrate nelle tratte per la destinazione Sardegna, che si conferma ancora una volta leader tra le rotte italiane, registrando un incremento del 6% rispetto ai già ottimi risultati del 2023. Anche il Marocco ha registrato buoni risultati, i migliori tra le destinazioni internazionali, con un aumento del 7% nel volume dei passeggeri. Sempre più forte pure il legame della compagnia con il capoluogo partenopeo, dove Gnv copre il 30% circa dei volumi totali del porto.\r

\r

Le agenzie di viaggio (offline e Olta) hanno svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi e si confermano il primo canale di vendita per la compagnia generando oltre il 50% delle prenotazioni, a conferma della vicinanza di Gnv verso questo canale e della continuità del trend positivo già intrapreso negli anni scorsi. \"Per questo abbiamo scelto di conferire una commissione addizionale come riconoscimento, alle agenzie Elite ed Elite Premium. Tale premio verrà erogato nel mese di ottobre in occasione dell’apertura delle prenotazioni per l’estate 2025” ha aggiunto Catani.\r

\r

Con una flotta di 25 navi, il gruppo opera con 31 linee in sette Paesi, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta. E il trend positivo registrato nel 2024 conferma il ruolo del gruppo tra le principali compagnie di navigazione operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel mondo.\r

\r

[gallery ids=\"475636,475635,475634\"]","post_title":"Sardegna e Marocco trainano le performance Gnv","post_date":"2024-09-30T12:50:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727700628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475615\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Room Mate Giulia[/caption]\r

\r

Cresce l'apprezzamento dei Room Mate Hotels in Italia, trainato dall'impennata del turismo internazionale verso il Paese, soprattutto da parte di viaggiatori provenienti dal Medio Oriente e dalla Cina. Tutti gli alberghi tricolori hanno ottenuto risultati positivi e hanno proseguito nel loro percorso di crescita. In particolare, Palazzo dei Fiori a Venezia, nonché i Room Mate Filippo a Roma e Giulia a Milano hanno raggiunto un Gri (Global reporting initiative) su ReviewPro di oltre il 95%. Il Giulia ha così registrato una crescita a due cifre rispetto alla sua performance da record del 2023. Questo hotel è entrato recentemente a far parte della Room Mate Collection, che comprende una selezione di hotel a 4 stelle superior.\r

Nel frattempo, il nuovissimo Palazzo dei Fiori a Venezia, l'ultimo concept di progetto di Room Mate Hotels presentato alla fine del 2023, è diventato la struttura con il prezzo medio più alto della catena. Un risultato che ha superato ogni aspettativa, se si considera che ogni mese le performance sono state superiori al budget. Anche Firenze ha assistito a una notevole inversione di tendenza. I Room Mate Isabella e Luca sono stati oggetto di una ristrutturazione da parte del designer di fama internazionale Luis García Fraile, ottenendo recensioni entusiastiche e valutazioni degli ospiti superiori a 9.","post_title":"Cresce l'apprezzamento dei Room Mate Hotels in Italia. Molti gli arrivi da Cina e Medio Oriente","post_date":"2024-09-30T11:13:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727694786000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Piemonte dei grandi eventi vince la sfida dello sport internazionale con i World Skate Games, che, nel centenario della storia dell'hockey novarese, hanno riportato dopo 40 anni nel capoluogo dell’Alto Piemonte i Mondiali di hockey dal 5 al 22 settembre. \r

\r

Oltre 20.000 appassionati hanno invaso la città piemontese, accompagnati da 66 squadre provenienti da 29 paesi, generando un impatto economico stimato intorno ai 2 milioni di euro. Rilevante la copertura mediatica, con 250 ore di streaming su Worldskate TV e oltre 100 ore di trasmissioni live nei principali paesi amanti dall’Italia alla Spagna, e dal Portogallo all’Argentina.\r

\r

“Scommettere sugli eventi sportivi si è rivelata una strategia vincente negli ultimi anni”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Novara, Marina Chiarelli. “Nel 2022, con un investimento di 6,5 milioni di euro, abbiamo generato un ritorno economico di ben 49,19 milioni per il nostro territorio. Ciò significa che ogni euro investito ha prodotto un ritorno di 7,5 volte tanto. Intendiamo proseguire in questa direzione. Il turismo sportivo è un volano che consente alla nostra regione di posizionarsi tra le mete più ambite per grandi eventi”.\r

\r

Cornice ideale per i World Skate Games, Novara unisce tradizione e innovazione, offrendo un'ospitalità di alto livello, e l’evento ha rappresentato un'opportunità unica per far conoscere le eccellenze locali e il territorio circostante. La zona è caratterizzata da pianure, colline, laghi, parchi, borghi storici e castelli, mentre le tradizioni enogastronomiche di Novara sono tra le più apprezzate d'Italia.\r

\r

“Novara è una splendida città storica, immersa in un’area ricca di bellezze naturali e monumentali, e inoltre dotata di impianti sportivi di altissimo livello”, ha dichiarato Daniele Andretta, presidente del comitato organizzatore. “Un mix di ingredienti straordinari che fa ben sperare per l’organizzazione di altre iniziative altrettanto di successo nel prossimo futuro”.\r

\r

Nella settimana dedicata all’evento internazionale l’Atl Novara e l’Atl Distretto Laghi, Montagne e Valli dell’Ossola, hanno realizzato un viaggio stampa di tre giorni che ha condotto un gruppo di giornalisti italianai alla scoperta della ricchezza e varietà naturalistica, culturale ed enogastronomica delle due aree piemontesi. (pmf)\r

\r

\r

\r

","post_title":"Piemonte: a Novara il grande appuntamento con l'hockey unisce sport e turismo","post_date":"2024-09-30T10:35:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727692542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kel 12 conferma il raggiungimento della soglia dei 30 milioni di euro di fatturato a chiusura di esercizio a fine settembre, come anticipato a noi di Travel Quotidiano a inizio del mese. L'annuncio è arrivato in occasione della convention in corso di svolgimento a Pompei. Il risultato segna un incremento del 25% sull'anno precedente, grazie anche a un incremento dell'8% del numero dei passeggeri trasportati, saliti a un totale di 5 mila. Ribadite pure le marginalità che si attestano attorno al 5%, come nel 2022-23. \"Ottobre e novembre presentano cifre ottime, destinate a migliorare ulteriormente in vista del Capodanno e della prossima primavera. Il rimbalzo post-Covid non è dunque passeggero: la voglia di viaggiare è ancora molto forte negli italiani”, ha dichiarato l'amministratore delegato di Kel 12, Gianluca Rubino.\r

\r

Cresce inoltre il ventaglio delle destinazioni top. Una lista di eccellenza che quest'anno premia soprattutto l’Egitto, con le crociere sul Nilo a bordo delle due preziose dahabeya Eyaru e Nebyt per scoprire, senza fretta, anche i siti archeologici meno conosciuti, nonché la Namibia, l’India e l'Algeria, tradizionale prodotto di punta dell’operatore milanese. Prosegue poi il processo di integrazione verticale: dopo l'acquisizione della dmc omanita Al Koor Tourism, il to pensa infatti a nuove operazioni simili, con un occhio di particolare riguardo su Algeria e Namibia.\r

\r

Altrettanta attenzione è infine riservata alla formazione delle agenzie di viaggio. In programma, in particolare, un nuovo ciclo di 26 incontri culturali Parole in viaggio, che si terranno in dieci città italiane (Milano, Monza, Roma, Torino, Lugano, Genova, Bologna, Trieste, Napoli e Bari). Si tratta di una rassegna di appuntamenti condotti da Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, per approfondire destinazioni e itinerari di viaggio in compagnia di esperti, product manager, enti del turismo e compagnie aeree. A questi si aggiungono i Kel 12 Lab: dieci appuntamenti per formazioni online. Il 2 ottobre, in occasione della serata Parole in viaggio - Maha Kumbh Mela, che si terrà a Milano, presso palazzo Castiglioni, e in streaming sul sito e sulle pagine social di Kel 12, sarà lanciato pure il nuovo Kel 12 Loyalty Club: programma fedeltà e travel community.\r

\r

Non mancano infine novità nell’ambito digital. È in arrivo l’app Kel 12 Plus, agile strumento per avere sempre con sé tutti i documenti di viaggio, gli itinerari day by day, canali di dialogo preferenziali con esperti del to prima della partenza, chat di gruppo e funzioni di condivisione d’immagini o pensieri delle proprie esperienze. Tutto a portata di un click.","post_title":"Kel 12 conferma il raggiungimento di quota 30 mln con 5 mila passeggeri trasportati","post_date":"2024-09-30T10:31:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727692287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456593\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Antonoaldo Neves, ceo del gruppo Etihad Airways[/caption]\r

\r

Etihad Airways ha varato un piano di investimenti da 7 miliardi di dollari per i prossimi cinque anni, che mira a “raddoppiare le dimensioni della compagnia aerea da qui al 2030”.\r

\r

L'annuncio arriva dal ceo del gruppo, Antonoaldo Neves, durante un'intervista alla Cnbc, in cui ha rivelato che i passeggeri dovranno aspettarsi “una compagnia aerea completamente diversa” nei prossimi due o tre anni.\r

\r

Gran parte dei 7 miliardi di dollari saranno destinati al rinnovo della flotta attuale e all'acquisto di nuovi aeromobili: ad oggi la compagnia aerea basata ad Abu Dhabi dispone di 92 aerei. Ma Neves punta in alto con l'intento di avere fino a 170 aerei entro la fine del decennio.\r

\r

L'ampliamento della flotta consentirà alla compagnia di garantire ai passeggeri operativi “più convenienti” sulle rotte verso l'Europa e nel Sud-est asiatico, soddisfacendo la richiesta di chi predilige volare nella fascia oraria pomeridiana (alle 14.00) anziché nelle prime ore del mattino.\r

\r

Neves ha precisato che il vettore inizierà a rinnovare i Boeing 777 “più datati” a partire dal 2026, a causa di quelli che ha descritto come “i vincoli che abbiamo nel mercato globale dell'aviazione”. In altre parole, \"Non ci sono aerei disponibili”.\r

\r

L'acquisto di nuovi aerei, l'ammodernamento dei Boeing 777, l'aumento del numero di posti in business class e la sostituzione dell'attuale WiFi di bordo con una connettività più potente sono tutte priorità per la compagnia aerea con sede negli Emirati Arabi Uniti. L'apertura del nuovo terminal di Abu Dhabi nel novembre dello scorso anno, da cui Etihad opera ora oltre 100 voli al giorno, ha già rafforzato il vantaggio competitivo della compagnia, ritiene Neves.\r

\r

Due anni fa, la compagnia aerea ha registrato 10 milioni di passeggeri a bordo, mentre dall'inizio dell'anno, Etihad ha già trasportato 18 milioni di passeggeri.\r

\r

La spinta a migliorare la redditività arriva in mezzo alle speculazioni su una possibile Ipo nel 2025. Neves ha dichiarato che non è stata presa alcuna decisione su quando, e non se, la compagnia aerea andrà sul mercato.\r

\r

Secondo un rapporto pubblicato da Reuters, Etihad Airways potrebbe fare il suo debutto in Borsa non prima del 2025, ma anche l'instabilità geopolitica della regione potrebbe influenzare i tempi di un eventuale annuncio.","post_title":"Etihad Airways investe 7 mld di dollari nella flotta, che raddoppierà entro il 2030","post_date":"2024-09-30T10:23:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727691804000]}]}}