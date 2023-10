Czech Airlines celebra un secolo di attività con una mostra all’aeroporto di Praga Czech Airlines compie un secolo di vita: la compagnia aerea, fondata il 6 ottobre 1923, ha celebrato l’anniversario all’aeroporto di Praga. “Le storie di Czech Airlines e dell’aeroporto di Praga condividono un lungo percorso comune che è stato impresso nella storia dell’aviazione ceca . ha dichiarato Jiří Pos, presidente del consiglio di amministrazione dell’aeroporto di Praga – È quindi con piacere che ci uniamo ai festeggiamenti di Czech Airlines, che opera all’aeroporto Václav Havel di Praga, e crediamo che la nostra collaborazione si svilupperà ulteriormente nel prossimo futuro”. All’interno dello scalo Václav Havel è possibile scoprire attraverso una mostra dedicata i dettagli dei 100 anni di storia di Czech Airlines: la mostra è allestita nel corridoio di collegamento tra i Terminal 1 e 2 e sarà visitabile sino alla fine dell’anno. Il vettore ha anche creato una sezione speciale sul suo sito web con fatti, eventi chiave, storie e foto dei suoi 100 anni di storia. “I cento anni di storia della Czech Airlines sono stati segnati da una serie di pietre miliari, trionfi ma anche sfide. Infine, ma non meno importante, è anche legata ai ricordi e alle esperienze di milioni di passeggeri. Sono lieto che, visti i tempi molto difficili che la compagnia ha dovuto attraversare di recente, Czech Airlines possa oggi celebrare il 100° anniversario della sua fondazione come quinta compagnia aerea più antica al mondo e ancora in attività”, ha dichiarato Petr Kudela, presidente del Consiglio di amministrazione del vettore. Per il centenario sono stati creati due regali commemorativi in edizione limitata: una medaglia commemorativa e un libro intitolato Sto Letadel ČSA (100 anni della Czech Airlines). Entrambi i regali saranno disponibili per l’acquisto nel negozio di souvenir dell’aeroporto Václav Havel, situato nel Terminal 2, a partire dalla fine di ottobre. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Czech Airlines compie un secolo di vita: la compagnia aerea, fondata il 6 ottobre 1923, ha celebrato l'anniversario all'aeroporto di Praga. "Le storie di Czech Airlines e dell'aeroporto di Praga condividono un lungo percorso comune che è stato impresso nella storia dell'aviazione ceca . ha dichiarato Jiří Pos, presidente del consiglio di amministrazione dell'aeroporto di Praga - È quindi con piacere che ci uniamo ai festeggiamenti di Czech Airlines, che opera all'aeroporto Václav Havel di Praga, e crediamo che la nostra collaborazione si svilupperà ulteriormente nel prossimo futuro". All'interno dello scalo Václav Havel è possibile scoprire attraverso una mostra dedicata i dettagli dei 100 anni di storia di Czech Airlines: la mostra è allestita nel corridoio di collegamento tra i Terminal 1 e 2 e sarà visitabile sino alla fine dell'anno. Il vettore ha anche creato una sezione speciale sul suo sito web con fatti, eventi chiave, storie e foto dei suoi 100 anni di storia. "I cento anni di storia della Czech Airlines sono stati segnati da una serie di pietre miliari, trionfi ma anche sfide. Infine, ma non meno importante, è anche legata ai ricordi e alle esperienze di milioni di passeggeri. Sono lieto che, visti i tempi molto difficili che la compagnia ha dovuto attraversare di recente, Czech Airlines possa oggi celebrare il 100° anniversario della sua fondazione come quinta compagnia aerea più antica al mondo e ancora in attività", ha dichiarato Petr Kudela, presidente del Consiglio di amministrazione del vettore. Per il centenario sono stati creati due regali commemorativi in edizione limitata: una medaglia commemorativa e un libro intitolato Sto Letadel ČSA (100 anni della Czech Airlines). Entrambi i regali saranno disponibili per l'acquisto nel negozio di souvenir dell'aeroporto Václav Havel, situato nel Terminal 2, a partire dalla fine di ottobre. [post_title] => Czech Airlines celebra un secolo di attività con una mostra all'aeroporto di Praga [post_date] => 2023-10-09T11:57:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696852621000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la prima volta in assoluto, Norwegian Cruise Line ha aperto lo scorso 2 ottobre la vendita di tre nuove categorie di cabine singole, tra cui le Solo Inside, Solo Oceanview e Solo Balcony disponibili per le future crociere a partire dal prossimo 2 gennaio. Con prezzi e disponibilità che variano in funzione della destinazione e dalla domanda, i passeggeri individuali possono aspettarsi di pagare una tariffa inferiore rispetto a quella di una tradizionale cabina doppia, uso singola. "Da quando abbiamo lanciato per la prima volta le nostre cabine singole nel 2010 con la Norwegian Epic, sono diventate subito molto popolari - spiega il presidente di Norwegian Cruise Line, David Herrera -. Siamo sempre attenti alle esigenze dei nostri ospiti. Dopo aver registrato la crescente domanda di persone che scelgono di viaggiare da sole, abbiamo ora ampliato le cabine singole su tutta la nostra flotta". Gli ospiti che soggiorneranno nelle nuove categorie di cabine avranno anche accesso alla Studio lounge, disponibile su una selezione di navi, che offre uno spazio dedicato al relax, un bar con birra e vino e una varietà di snack serviti ogni giorno. Oltre alla propria lounge, gli ospiti potranno godere di attività dedicate ai viaggiatori single per socializzare. Grazie all’introduzione di cabine singole su tutte e 19 le navi della flotta (in precedenza disponibili solo su nove navi), i viaggiatori singole avranno maggiori opportunità di visitare destinazioni comprese nella propria lista dei desideri come Asia, Africa, Australia e Nuova Zelanda. La novità risponde al crescente aumento della popolarità dei viaggi per single. Secondo un’indagine Travelport, questa domanda ha rappresentato quasi il 18% delle prenotazioni globali. Più recentemente, nelle statistiche sui viaggi da single, Radical Storage ha registrato un aumento del 267% delle ricerche online per il termine "viaggio da single" tra dicembre 2020 e aprile 2022. Inoltre, dal 2019 al 2022, Ncl ha osservato un aumento degli ospiti che prenotano cabine con singola occupazione in cabine doppie. [post_title] => Ncl aumenta l'offerta di cabine single: oltre mille soluzioni disponibili su tutte le navi della flotta [post_date] => 2023-10-09T11:38:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696851481000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452481 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo più di 10 anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: un sogno che si perde tra i tempi del nostro mondo. Un luogo quasi magico, dove il tempo si è fermato e la biodiversità si è espansa. Kel 12 è stato tra i primi tour operator a programmare quest’isola mitologica e ha organizzando decine di spedizioni e viaggi di esplorazione su questo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto. Un paradiso perduto a cui è giunto il momento di fare ritorno. E così, da ottobre, riprenderanno le spedizioni in questa terra fatta di spiagge deserte e vergini, altopiani tutti da scoprire, ambienti incontaminati perché rimasti a lungo dimenticati. [caption id="attachment_452483" align="aligncenter" width="400"] “Dopo un breve volo l’isola si svela solo all’ultimo momento, si avvista all’improvviso come un miraggio ingannevole: le vette dei monti Haghier perennemente avvolte nelle nubi, la laguna di Qalansiya dai colori smerigliati e la spiaggia dorata di Nooget. Una virata e Socotra scompare di nuovo, inghiottita dal blu dell’Oceano Indiano lasciandomi con il fiato sospeso” - Nicola Pagano, antropologo ed esperto Kel 12.[/caption] Passando dagli Emirati Arabi uniti si raggiungerà l’isola più grande dell’arcipelago a bordo di un volo charter. Si dormirà per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti o passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12 che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi magici decine di volte. L'itinerario L’itinerario di questo viaggio-spedizione prevede l’arrivo ad Abu Dhabi nel tardo pomeriggio a cui seguirà il pernottamento in un hotel nei pressi dell’aeroporto; di notte o nelle prime ore della mattina si partirà per Hadibu. L’orario del volo per Hadibu può variare anche di qualche ora. All’arrivo a Socotra, dopo circa un paio d’ore di volo, potrebbero esser necessarie lunghe attese per il disbrigo delle formalità doganali. Dall’aeroporto ad Hadibu, si percorreranno 15 chilometri di strada panoramica lungo la costa: un concentrato di bellezza che farà dimenticare la stanchezza del viaggio d’andata e le attese. Dopo il pranzo si partirà per Shoab, ubicato sulla costa ovest. Il trasferimento, di circa 3 ore, percorrerà una delle piste più antiche dell’isola attraversando un ambiente primordiale: il cuore occidentale dell’isola, con una vegetazione sempre più rada, è prevalentemente desertico, con falesie e alture rocciose dalle sfumature che virano dal marrone al rosso, dall’ocra al bianco. Si attraverseranno letti secchi di fiumi stagionali e si incroceranno altre piste che conducono in villaggi invisibili e remoti. La tappa terminerà nel villaggio di Shoab dove la sabbia è bianca e l’acqua del mare riflette il colore azzurro intenso del cielo. Il terzo giorno si arriverà a Qalansiya a bordo di un’imbarcazione tradizionale utilizzata dai pescatori, navigando sotto costa, vicino alle falesie che, per la loro imponenza e bellezza, sembrano fondali marini emersi da poco dagli abissi, lavorati in modo straordinario dal vento. Qui si potranno osservare delfini, mante e sule in volo che l’acqua fa sembrare azzurre e cormorani appollaiati con le ali aperte sulle asperità delle rocce. Rose del deserto e alberi di cetriolo crescono solitari con le radici che affondano nelle rocce a picco sul mare. Si doppia il capo di Shoab fino a raggiungere il “porto” di fronte al villaggio di Qalansiyah e da qui a bordo di fuoristrada si salirà in cima a una piccola altura dalla quale si vedrà la laguna di Ditwah per poi raggiungere a piedi la spiaggia. La spedizione continuerà attraverso la valle di Dihrur, salendo sull’altopiano di Diksam, a circa 700 metri sul livello del mare. L’altopiano è calcareo e ricchissimo di Rose del deserto. La foresta di Firmihin ospita circa seimila alberi del sangue di drago che esistono solo nell’isola di Socotra. Qui si potranno vedere i maestosi pinnacoli di granito dell’Haggeher, alti 1600 metri. Il 5 giorno si esploreranno le dune bianche di Zahaq e Omak e la grotta di Digub. Il territorio a sud dell’isola è un piccolo deserto sabbioso con cordoni di basse dune bianche che seguono la costa alle quali fa da sfondo l’alta falesia a picco sulla piana costiera dove gli alberelli di Croton Socotrana sono piegati nella direzione del vento. Qui sorge una delle più grandi grotte dell’isola, la grotta di Digub che offre una bellissima visuale sulla costa sud. La mattina si ripartirà alla volta di Wadi Klisen, una valle profonda, scavata dall’acqua tra due alte e frastagliate falesie. Si percorrerà la vallata quasi fino alla fine per poi salire sull’altopiano di Momi dominato da alberi di rosa del deserto che crescono su affioramenti calcarei. La terra di questa parte dell’isola è molto rossa e punteggiata da piccoli villaggi di pastori delle montagne. Da Homhil si camminerà in discesa fino a una piscina naturale di acqua dolce che si affaccia, a sfioro, sulla piana costiera a nord e sul Mar Arabico; tutto intorno, come in un giardino botanico, si potranno ammirare le piante più particolari dell’isola. La Hoq Cave è una grande apertura sulla falesia a 300 msl e si raggiungerà attraverso un sentiero; è una grande apertura sulla falesia a 300 metri dal livello del mare, ricca di stalagmiti, stalattiti e il suolo è in calcite. Il campo dove si trascinerà la notte ad Arher sorge dove una grande duna di sabbia bianca, portata dal vento durante il periodo del monsone, si è formata appoggiata alla falesia fino a lambire il mare. L’8 giorno si potrà ammirare Ras Iryseil, il capo più a est dell’isola, l’incrocio tra Mare Arabico e Oceano Indiano, dove sorge un villaggio di pescatori dove si cammina su un tappeto croccante di lische secche di pesci. Da qui si farà ritorno a Hadibo per una passeggiata nella città vecchia dove ammirare le case originali costruite in blocchi di corallo e il tipico mercato del pesce. Seguirà il trasferimento in aeroporto e la partenza per Abu Dhabi dove si sosterà fin dopo cena per poi ripartire alla volta dell’Italia. [gallery columns="4" ids="452484,452485,452486,452487"] KEL 12 PROPONE - RITORNO A SOCOTRA, SELVAGGIO PARADISO - YEMEN - EMIRATI ARABI Quote a partire da 4.550€ a persona per 10 giorni di itinerario. La quota include: - Volo internazionale di linea da Milano o da Roma per Abu Dhabi a/r - Volo charter in classe economy da Abu Dhabi a Hadibu a/r - Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa all’estero - Un pernottamento in hotel 4* ad Abu Dhabi - Sette pernottamenti in campo mobile tendato a Socotra con materiale da campo incluso (tenda, materassino, sacco a pelo, cuscino, asciugamano e acqua per lavarsi) - Trasporti in fuoristrada 4x4 a Socotra - Riempimento di 3 persone per auto con posto finestrino garantito - Pensione completa per tutta la durata del viaggio - Acqua a disposizione durante tutto il tour - Autisti/guide locali parlanti inglese a Socotra - Tutte le escursioni, le visite e le attività previste nel programma di viaggio - Esperto Kel 12 della destinazione - Servizio di assistenza in loco e dall’Italia 24/7 Questo viaggio-spedizione è dedicato a viaggiatori esperti e consapevoli della tipologia di viaggio e della destinazione scelta; prevede sette pernottamenti in campo tendato mobile (tenda ad igloo) per cui è richiesto non solo spirito di adattamento ma una predisposizione personale a questo tipo di sistemazione che è l’unica possibile per effettuare un tour itinerante nell’isola. Per info: https://kel12.com/icnc_viaggi/ritorno-a-socotra-selvaggio-paradiso/ [post_title] => Kel 12: ritorno a Socotra, il paradiso selvaggio [post_date] => 2023-10-09T10:45:21+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696848321000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453559 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => GeCo, specializzato sul revenue management e ideatore del network alberghiero Gecohotels, rafforza la propria attività con la nuova sfida di Geco Vacation Rentals. Non solo alberghi quindi per GECO®, ma l’obiettivo di ampliare la sua trentennale attività con un network di strutture extra-alberghiere, grazie al know how e all’esperienza del suo fondatore maturata in importanti realtà turistiche. Ad oggi più di 600 strutture sul territorio nazionale hanno abbracciato la filosofia di GECO® che di recente ha rivoluzionato il mercato degli “affitti per vacanze” utilizzando una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali. Dalle ville lussuose alle masserie, dalle case vacanze alle fattorie di campagna, tutte le strutture nel portfolio GeCo Vacation Rentals sono accomunate dall’obbiettivo di massimizzare i propri risultati di produzione garantiti dalla piattaforma GECO® che distribuisce i prodotti su tutti i fronti: più di 100 Tour Operator e agenzie specializzate, il proprio sito web ed oltre 50 portali online dedicati al mondo delle case vacanze. «Dopo l’esperienza in Cuendet, che nel settore ha fatto sicuramente da apripista – spiega Marco Fabbroni, AD Geco Consulenze Alberghiere – nel 2016 abbiamo deciso di ripartire in questa direzione, seguendo la logica di Cuendet dove la qualità deve emergere sia nel prodotto che nella filiera dei rapporti. Da una parte c’è il team di Geco Vacation Rentals che conosce il prodotto, cura i rapporti con il proprietario, prepara contratti su misura e dall’altra le adv con i propri clienti. Il nostro team fornisce alle adv tutte le informazioni per andare incontro al cliente. La ricerca di una casa non è semplice come l’individuazione di un hotel: l’adv non deve cercare la casa per conto suo, ma nello stesso tempo può accedere alla piattaforma e vedere tutto. All’interno della casa sono tantissime le problematiche: per questo è fondamentale il rapporto tra Geco Vacation Rentals e le adv». E all’interno dell’offerta Geco Vacation Rentals c’è anche il prodotto di alta gamma, Autentico Villas con una selezione di 110 strutture. Autenticovillas è nata dall’ incontro tra Geco Vacation Rentals e Autentico Hotels, il network alberghiero che, nel giro di pochi anni, si è imposto all’attenzione nazionale ed internazionale come simbolo dell’ospitalità italiana di alto livello. L’obiettivo del team di Geco, che di recente si è arricchito di nuove figure, è di ampliare i contatti con le adv generiche ma anche quelle agenzie che vogliono entrare in questo specifico circuito, dove la casa o la villa non sono un’alternativa all’albergo ma la soluzione adatta in quel particolare momento e per quella specifica vacanza. «Geco Vacation Rentals si propone come supporto ai proprietari delle strutture partner e collabora con più di 100 agenzie in tutto il mondo, - conferma Marco Zanella, GM di GECO - Il servizio viene offerto 365 giorni l’anno, con nostro personale dedicato sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità. Ogni proprietario può facilmente aggiornare il calendario e se lo desidera vendere le proprie camere e appartamenti direttamente. Le prenotazioni che transitano attraverso GeCo Vacation Rentals – conclude Zanella - vengono gestite completamente da Geco, dalla richiesta al check-in, fino al pagamento e alla gestione degli aspetti amministrativi». [post_title] => Geco Vacation Rentals, l'offerta per le adv si arricchisce di appartamenti, case e ville [post_date] => 2023-10-09T10:40:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696848025000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453563 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotte artiche, la Finlandia d'inverno e poi il ritorno del lungo raggio. Il tour operator Easyweeks torna alla fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, con una presenza all'interno dell'area Nord Europa, insieme a Finlandia, Islanda e Norvegia nel padiglione C1 139-203. Per l'occasione, presenterà proposte oramai collaudate quali le Rotte Artiche percorribili grazie ad Arctic Bus (da Tromso a Rovaniemi, da Narvik a Tromso, da Tromso a LyngenAlps). È il terzo anno che l'operatore marchigiano propone questa tipologia di prodotto, che va riscuotendo sempre più successo, soprattutto per i viaggi di nozze che non scelgono solo destinazioni mare o paesi tropicali, ma cercano mete alternative e attrattive. In aggiunta allee Rotte artiche, per restare sulla programmazione principale, il Nord, ecco poi la versione invernale dell’Happiness Finnish (winter) tour, che ripropone la tappa a Oulu con visita della città e incontro con una famiglia locale. Il viaggio prosegue alla volta di Kuusamo, che il mercato italiano conosce molto poco, ma che sta cominciando ad apprezzare per la bellezza dei suoi paesaggi e la sua fitta natura sia d’inverno sia d’estate. «È stata un’estate incredibile sotto tutti i punti di vista, quella appena conclusa – racconta la managing director Gianna Forlastro, commentando i trend della stagione calda -. Ci ha sorpreso il vedere come sta cambiando anche la voglia di viaggiare. In estate è stata premiata la nostra caparbietà e la voglia di promuovere destinazioni insolite per l’hiking: diversi gruppi ci hanno seguito nell’area di Iso-Syote in Finlandia per scoprire nuove destinazioni». «Finalmente dopo i vari stop dettati dal Covid, siamo ora prontissimi a ripartire con il lungo raggio, che per noi significa Brasile, Argentina, Cile, Messico, Mauritius e Seychelles – aggiunge quindi Manila Salvatelli, a.d. di Easyweeks -. Sul Brasile abbiamo già programmato e caricato sul nostro sito www.easyweek.it i nostri cavalli di battaglia pre-pandemia: tour ecoturistici come la Chapada Diamantina, la Chapada dos Veadeiros, Ecotour dei tre ecosistemi, la Rotta delle Emozioni, affiancate agli itinerari classici tra cultura, spiagge, natura, Amazzonia e gastronomia. Il Messico ci ha già dato le prime soddisfazioni all’inizio del 2023, ma stiamo lavorando per proporre itinerari alternativi, così come per Argentina e Cile. Per l’area oceano Indiano anche quest’anno riproponiamo nello specifico Mauritius e Seychelles, non con i soli soggiorni mare, ma combinati con attività ed escursioni per rendere sempre più differente e accattivante la nostra proposta». «Siamo consapevoli che, chi ci conosce sul Nord Europa - concludono Gianna Forlastro e Manila Salvatelli - difficilmente ci possa identificare per un prodotto sul lungo raggio. Ma se ci avete testato e dato fiducia per il Nord Europa, beh, allora, perché non farlo anche per il resto del mondo?». [post_title] => Torna il lungo raggio Easyweeks che si affianca al classico prodotto Nord [post_date] => 2023-10-09T10:05:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696845931000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce e si diversifica l’offerta turistica dell’Armenia, che torna ad accendere i riflettori sul mercato italiano. Voli diretti e nuove strutture ricettive, enogastronomia, attività outdoor ed esperienze adrenaliniche, le novità in roadshow con il Tourism Committee of Armenia per il travel trade italiano a Roma e Milano. “Pensiamo che il mercato italiano rappresenti un grosso potenziale turistico per il nostro Paese – afferma Sisian Boghossian, direttrice dell’ente del turismo armeno (nella foto) -. L’Italia al nono posto, con i voli diretti puntiamo a superare la soglia degli 11.000 arrivi del 2019. Non solo la città ma proponiamo una diversificazione di prodotti turistici e spingiamo a visitare le regioni, alla scoperta dell’Hidden Track. Una vasta scelta di attività per attrarre i giovani che ora tendono a esplorare nuove destinazioni. Inoltre, siamo molto competitivi a livello di costi”. Facilitato l’ingresso dai Paesi europei, nessun visto è richiesto dai paesi Schengen. Dal 2023 Wizz Air collega direttamente Roma, Milano e Venezia con Yerevan: in tre ore e mezza si raggiunge l’effervescente capitale del Paese. La piccola repubblica caucasica di tre milioni di abitanti, vanta un ricettivo di alloggi per tutte le tasche, dai boutique hotel indipendenti alle strutture di catene internazionali, come Marriott, Luxury Collection, Radisson, Doubletree by Hilton, Holiday Inn, Best Western. Tra le nuove proposte spiccano i glamping immersi nella natura dove non mancano il comfort e servizi di alto livello. Il turismo attivo e d’avventura L'offerta è ricca di attività outdoor, escursionismo, trekking, mountain bike, hiking, esperienze adrenaliniche come la zipline, paragliding e giro in mongolfiera (da non perdere l’International Balloon Festival che si svolgerà a Yerevan dal 14 al 18 ottobre). Attività e servizi che arricchiscono la tradizionale offerta culturale dell’Armenia e apre alle nuove generazioni di viaggiatori. Il popolo dell’Ararat porta con se un grosso bagaglio di storia e un ricco patrimonio di chiese antiche, monasteri, siti archeologici, fortezze e patrimoni Unesco, musei e gallerie d’arte che ne testimoniano la grande impronta culturale. Se l’itinerario classico del viaggio culturale rimane l’appeal principale di questa destinazione dal patrimonio unico e straordinario, motore del turismo armeno che pesa sul Pil del Paese per il 14%, il turismo attivo e l’outdoor aprono a nuove programmazioni; immergersi nei diversi ambienti naturali dell’Armenia caratterizzati da montagne e vallate verdissime, rocciose e aride nel giro di pochi chilometri, in una un’ampia gamma di colori e panorami dove poter praticare sport, avventura ed escursionismo. La ricca offerta enogastronomica dell’Armenia, spazia dai ristoranti gourmet alle enoteche di tendenza (la via del vino a Yerevan), dalle distillerie del famoso brandy armeno alle cantine sparse nelle cinque regioni vitivinicole. In un Paese dove secondo la tradizione Noè avrebbe piantato la prima vite dopo il diluvio universale, grazie alla presenza dall’Areni-1 Winery (la grotta che ha nascosto per oltre 6000 anni la più antica cantina della storia del mondo) e l’istituzione archeologica del Wine History Museum of Armenia, il vino diventa anche prodotto turistico, utilizzato persino nelle Spa per il wellness. [post_title] => L’Armenia scommette sul mercato italiano con un’offerta diversificata e competitiva [post_date] => 2023-10-09T09:59:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => armenia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => armenia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696845544000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453526 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un fam trip di tre giorni alla scoperta del Ticino e della sua offerta per la stagione autunnale, immersi nei magici colori del foliage, degustando squisite specialità stagionali, visitando castelli, e sperimentando i vari sport outdoor. Dal Monte Tamaro al Monte Generoso, passando per Swissminiatur, ma anche Lugano e Bellinzona. Una metà ideale per un city break, facilmente raggiungibile in meno di due ore di treno da Milano. Enogastronomia, passeggiate autunnali, attività per i più piccoli, festival culturali: un'offerta, quella di Svizzera Turismo e Ticino Turismo, in grado di accontentare diversi target, dalle famiglie con bambini, alle coppie e single. «Il 10% del Pil del Ticino è dato dal turismo. In questa regione della Svizzera il mercato turistico vede al primo posto una clientela proveniente dalla stessa Svizzera, in particolar modo dal nord, seguita dai tedeschi e al terzo posto dalla clientela italiana. Seguono Belgio, Olanda e Lussemburgo per passare poi al mercato oltreoceano con turisti provenienti da Stati Uniti, Paesi del Golfo e Sud-est asiatico» dichiarano da Ticino Turismo. Sempre più apprezzato a livello turistico, il Ticino rappresenta alla perfezione il luogo in cui 'Swiss quality meets Italian lifestyle'. Con un viaggio di 20 minuti in telecabina è possibile raggiungere la vetta del Monte Tamaro per una corsa in slittovia, per lanciarsi con la tirolese, ma anche mettersi in gioco nel Parco Avventura o per la famigerata Traversata Monte Tamaro – Monte Lema. Una volta stazione sciistica, da più di 20 anni ha riconvertito la propria offerta per una stagione “estiva” che va da marzo a novembre e offre diversi pacchetti anche per famiglie, come il Monte Tamaro e Splash & spa (esperienze in quota e poi relax in piscina) ma anche percorsi tra opere d'arte open air e la splendida Chiesa di Santa Maria degli Angeli, il cui progetto è stato curato dall'architetto di fama mondiale Mario Botta. [caption id="attachment_453529" align="alignleft" width="300"] Fiore di pietra, Monte Generoso[/caption] Lo stesso architetto ha realizzato anche il “Fiore di pietra” sul Monte Generoso. Lugano e Bellinzona sono due ottimi punti di partenza per organizzare un city break alla scoperta del Ticino. Con i suoi negozi d’alta moda e un lungolago sul quale si affaccia anche l’innovativa architettura del Lac, il polo culturale della città, Lugano è considerata una vera e propria 'boutique city' in grado di attrarre un turismo internazionale, e di accontentare anche chi è alla ricerca di una vacanza active, considerata la vicinanza con le montagne. Bellinzona, la capitale del Canton Ticino, ha invece una fascino medievale, grazie soprattutto a Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro, i tre castelli che dal duemila sono considerati Patrimonio dell'umanità Unesco. Ogni sabato, quando le bancarelle dai tendoni a strisce rosse e blu mettono in mostra i loro tesori, il centro città di Bellinzona si trasforma in un allegro viavai variopinto. «La richiesta di pacchetti turistici in Svizzera è in continua crescita dopo lo stop della pandemia, grazie anche al desiderio dei clienti di cominciare a esplorare il mondo, anche fuori dai propri confini nazionali. Nel confronto con il 2019 siamo passati da -17% del 2022 al -5% di quest’anno ormai in chiusura - ha dichiarato Laura Zancolò, key account manager Italia di Svizzera Turismo -. Quindi non possiamo che essere ottimisti anche per il 2024. Grazie anche a due ambasciatori d’eccezione come il portiere dell’Inter, Yann Sommer e Michelle Hunziker. Come Svizzera Turismo continuiamo a investire in campagne di comunicazione e marketing sul territorio italiano, come la recente collaborazione con alcune palestre Virgin con l'obiettivo di far conoscere l’offerta active della Svizzera al target sportivo e giovane. E continuiamo la nostra attività di supporto e formazione anche agli agenti trade, ai quali offriamo l’utilizzo della nuova piattaforma b2b My Switzerland Pro». [gallery ids="453546,453533,453536,453534,453537,453540,453542,453543,453545"] [post_title] => Svizzera Turismo: il Ticino da vivere in autunno, nel segno di una vacanza 'active' [post_date] => 2023-10-09T09:15:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => svizzera [1] => svizzera-turismo [2] => ticino-turismo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Svizzera [1] => Svizzera Turismo [2] => ticino turismo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696842916000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453513 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453514" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Gabriele Querelante e Domenico Pellegrino[/caption] È Napoli l’avamposto strategico del gruppo Bluvacanze per sviluppare al Sud tutte le proprie attività travel: il tour operating con Going, il retail del turismo con le agenzie di viaggi Bluvacanze, Vivere&Viaggiare e il polo di affiliazione Blunet, nonché, il business travel con Cisalpina Tours. "L’azienda è proiettata verso un orizzonte di crescita lungo tre direttrici: internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità – spiega l'a.d., Domenico Pellegrino -: stiamo aprendo uffici in dieci mercati esteri per acquisire nuovi clienti nel business travel e nell’incoming turistico di alto profilo; abbiamo lanciato la prima applicazione digitale, che mira a cambiare radicalmente la relazione tra viaggiatori e adv e progettiamo un futuro di carbon neutrality che richiederà tempo, ma già ci riempie di fiducia per un domani migliore per noi tutti". Parte integrante della costellazione di aziende di viaggi del gruppo Msc, che vede a Napoli la propria compagnia di crociere, Bluvacanze concentra quindi oggi in via Agostino Depretis 40 uno staff operativo di oltre 30 dipendenti, che si prevede a breve supereranno le 50 unità. "E’ il momento del ritorno della valorizzazione e della personalizzazione del servizio come elemento di valutazione della qualità del nostro lavoro – osserva il direttore hr, Gabriele Querelante -. Il contatto digitale è certamente apprezzato, ma solo se dietro c'è una persona fisica o un’azienda conosciuta e di fiducia. Questa è la sfida per chi lavora nel travel oggi, sia leisure sia business travel, e su questo campo Cisalpina Tours e Bluvacanze possono contare su collaboratori professionali e preparati in grado di vincere questa sfida. La scommessa sulla sede di Napoli è già vinta in partenza". La sede partenopea di Bluvacanze diventa perciò un hub, dove si concentrano le attività di organizzazione di viaggi di vacanza con Going (outgoing), per la specializzazione verso gli Stati Uniti e il lungo raggio in genere; incoming sulla Campania attraverso Going2Italy dai mercati Usa, Brasile, Turchia e Regno Unito; ma anche per il business travel, con il nucleo campano di Cisalpina Tours che si occupa principalmente dei viaggi d’affari delle aziende del Sud Italia, ma non solo; per quanto riguarda infine la rete agenziale, il programma di affiliazione Blunet vede una significativa presenza in Campania, cui si aggiunge la partecipazione al network Via Con Noi (110 adv, con headquarter a Napoli). L'obiettivo è ora conquistare nuovi punti vendita. [post_title] => Bluvacanze punta su Napoli: la sede partenopea diventa hub strategico [post_date] => 2023-10-06T13:58:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696600736000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453483 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il workshop Germania 2023, organizzato dall’Ente Nazionale Germanico per il Turismo, ha presentato una destinazione che continua a rinnovarsi e offre, accanto al lascito della storia, tante testimonianze artistiche e la possibilità di vivere la natura, con uno sguardo alla salvaguardia dell’ambiente e alla sostenibilità (www.germany.travel/feel-good). «Questo evento è l’occasione per rafforzare la collaborazione economica e socio-culturale tra i nostri paesi» sottolinea Susanne Welter, Console Generale della Repubblica Federale di Germania. Un incontro favorito dal grande fascino che da sempre la Germania esercita sugli italiani. «Quest’estate la Germania è stata la quarta destinazione scelta in Italia, dopo Francia, Grecia e Spagna. - afferma Agata Marchetti, direttore ad interim dell’Entg - Il 2023 è iniziato con un trend positivo: fino a luglio abbiamo avuto una crescita del 38,7% con 2,250mila milioni di pernottamenti di italiani. Il viaggiatore-tipo ha un’età media di 42 anni, per il 39% viaggia con bambini sotto i 14 anni e proviene dalle regioni del nord-ovest, nord-est e centro Italia, ma anche da sud&isole quando aumentano i collegamenti. Il cliente italiano viaggia in Germania soprattutto per vacanze, ma sta crescendo il settore business. La durata media di un soggiorno è di 5/6 notti e le prenotazioni vengono fatte per il 94% online: è importante il ruolo informativo degli Open Data. Di tutto il volume dei turisti il 29% si rivolge ancora all’agenzia - offline o online - e l’87% dei viaggiatori italiani prenota in anticipo. Gli italiani che scoprono la Germania per il 58% dei casi diventano repeaters – conclude Marchetti - e ci ritornano fino a 4 volte». Si arriva in Germania soprattutto in aereo (grazie all’offerta di grandi scali come Düsseldorf e Francoforte), ma sta aumentando l’utilizzo dei treni e degli autobus. Gli italiani che amano la cultura e la storia troveranno una destinazione ricca e sfaccettata, che da quest’anno detiene 52 siti Unesco, celebra con diverse mostre i 250 anni dalla nascita del noto pittore romantico Caspar David Friedrich; rivela una Dresda completamente ricostruita; propone appassionanti crociere fluviali tra castelli e vigneti; guida il turista alla scoperta di città medievali e dei 460km della Romantische Strasse e tanto altro. La Germania è anche ideale per immergersi nella natura e vivere lo sport, in un percorso che avrà il suo culmine negli incontri di FIFA 2024, i campionati europei di calcio che si svolgeranno in 10 città tedesche dal 14 giugno al 14 luglio prossimi. [post_title] => La Germania rilancia su storia, natura, sport e una grande attenzione all’ambiente [post_date] => 2023-10-06T12:48:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696596521000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "czech airlines celebra un secolo di attivita con una mostra allaeroporto di praga" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2428,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Czech Airlines compie un secolo di vita: la compagnia aerea, fondata il 6 ottobre 1923, ha celebrato l'anniversario all'aeroporto di Praga.\r

\r

\"Le storie di Czech Airlines e dell'aeroporto di Praga condividono un lungo percorso comune che è stato impresso nella storia dell'aviazione ceca . ha dichiarato Jiří Pos, presidente del consiglio di amministrazione dell'aeroporto di Praga - È quindi con piacere che ci uniamo ai festeggiamenti di Czech Airlines, che opera all'aeroporto Václav Havel di Praga, e crediamo che la nostra collaborazione si svilupperà ulteriormente nel prossimo futuro\".\r

\r

All'interno dello scalo Václav Havel è possibile scoprire attraverso una mostra dedicata i dettagli dei 100 anni di storia di Czech Airlines: la mostra è allestita nel corridoio di collegamento tra i Terminal 1 e 2 e sarà visitabile sino alla fine dell'anno. Il vettore ha anche creato una sezione speciale sul suo sito web con fatti, eventi chiave, storie e foto dei suoi 100 anni di storia.\r

\r

\"I cento anni di storia della Czech Airlines sono stati segnati da una serie di pietre miliari, trionfi ma anche sfide. Infine, ma non meno importante, è anche legata ai ricordi e alle esperienze di milioni di passeggeri. Sono lieto che, visti i tempi molto difficili che la compagnia ha dovuto attraversare di recente, Czech Airlines possa oggi celebrare il 100° anniversario della sua fondazione come quinta compagnia aerea più antica al mondo e ancora in attività\", ha dichiarato Petr Kudela, presidente del Consiglio di amministrazione del vettore.\r

\r

Per il centenario sono stati creati due regali commemorativi in edizione limitata: una medaglia commemorativa e un libro intitolato Sto Letadel ČSA (100 anni della Czech Airlines). Entrambi i regali saranno disponibili per l'acquisto nel negozio di souvenir dell'aeroporto Václav Havel, situato nel Terminal 2, a partire dalla fine di ottobre.","post_title":"Czech Airlines celebra un secolo di attività con una mostra all'aeroporto di Praga","post_date":"2023-10-09T11:57:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696852621000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta in assoluto, Norwegian Cruise Line ha aperto lo scorso 2 ottobre la vendita di tre nuove categorie di cabine singole, tra cui le Solo Inside, Solo Oceanview e Solo Balcony disponibili per le future crociere a partire dal prossimo 2 gennaio. Con prezzi e disponibilità che variano in funzione della destinazione e dalla domanda, i passeggeri individuali possono aspettarsi di pagare una tariffa inferiore rispetto a quella di una tradizionale cabina doppia, uso singola.\r

\r

\"Da quando abbiamo lanciato per la prima volta le nostre cabine singole nel 2010 con la Norwegian Epic, sono diventate subito molto popolari - spiega il presidente di Norwegian Cruise Line, David Herrera -. Siamo sempre attenti alle esigenze dei nostri ospiti. Dopo aver registrato la crescente domanda di persone che scelgono di viaggiare da sole, abbiamo ora ampliato le cabine singole su tutta la nostra flotta\".\r

\r

Gli ospiti che soggiorneranno nelle nuove categorie di cabine avranno anche accesso alla Studio lounge, disponibile su una selezione di navi, che offre uno spazio dedicato al relax, un bar con birra e vino e una varietà di snack serviti ogni giorno. Oltre alla propria lounge, gli ospiti potranno godere di attività dedicate ai viaggiatori single per socializzare. Grazie all’introduzione di cabine singole su tutte e 19 le navi della flotta (in precedenza disponibili solo su nove navi), i viaggiatori singole avranno maggiori opportunità di visitare destinazioni comprese nella propria lista dei desideri come Asia, Africa, Australia e Nuova Zelanda.\r

\r

La novità risponde al crescente aumento della popolarità dei viaggi per single. Secondo un’indagine Travelport, questa domanda ha rappresentato quasi il 18% delle prenotazioni globali. Più recentemente, nelle statistiche sui viaggi da single, Radical Storage ha registrato un aumento del 267% delle ricerche online per il termine \"viaggio da single\" tra dicembre 2020 e aprile 2022. Inoltre, dal 2019 al 2022, Ncl ha osservato un aumento degli ospiti che prenotano cabine con singola occupazione in cabine doppie.","post_title":"Ncl aumenta l'offerta di cabine single: oltre mille soluzioni disponibili su tutte le navi della flotta","post_date":"2023-10-09T11:38:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696851481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo più di 10 anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: un sogno che si perde tra i tempi del nostro mondo. Un luogo quasi magico, dove il tempo si è fermato e la biodiversità si è espansa.\r

\r

Kel 12 è stato tra i primi tour operator a programmare quest’isola mitologica e ha organizzando decine di spedizioni e viaggi di esplorazione su questo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto.\r

\r

Un paradiso perduto a cui è giunto il momento di fare ritorno. E così, da ottobre, riprenderanno le spedizioni in questa terra fatta di spiagge deserte e vergini, altopiani tutti da scoprire, ambienti incontaminati perché rimasti a lungo dimenticati.\r

\r

[caption id=\"attachment_452483\" align=\"aligncenter\" width=\"400\"] “Dopo un breve volo l’isola si svela solo all’ultimo momento, si avvista all’improvviso come un miraggio ingannevole: le vette dei monti Haghier perennemente avvolte nelle nubi, la laguna di Qalansiya dai colori smerigliati e la spiaggia dorata di Nooget. Una virata e Socotra scompare di nuovo, inghiottita dal blu dell’Oceano Indiano lasciandomi con il fiato sospeso” - Nicola Pagano, antropologo ed esperto Kel 12.[/caption]\r

\r

Passando dagli Emirati Arabi uniti si raggiungerà l’isola più grande dell’arcipelago a bordo di un volo charter. Si dormirà per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti o passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12 che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi magici decine di volte.\r

\r

L'itinerario\r

\r

L’itinerario di questo viaggio-spedizione prevede l’arrivo ad Abu Dhabi nel tardo pomeriggio a cui seguirà il pernottamento in un hotel nei pressi dell’aeroporto; di notte o nelle prime ore della mattina si partirà per Hadibu. L’orario del volo per Hadibu può variare anche di qualche ora. All’arrivo a Socotra, dopo circa un paio d’ore di volo, potrebbero esser necessarie lunghe attese per il disbrigo delle formalità doganali.\r

\r

Dall’aeroporto ad Hadibu, si percorreranno 15 chilometri di strada panoramica lungo la costa: un concentrato di bellezza che farà dimenticare la stanchezza del viaggio d’andata e le attese.\r

\r

Dopo il pranzo si partirà per Shoab, ubicato sulla costa ovest. Il trasferimento, di circa 3 ore, percorrerà una delle piste più antiche dell’isola attraversando un ambiente primordiale: il cuore occidentale dell’isola, con una vegetazione sempre più rada, è prevalentemente desertico, con falesie e alture rocciose dalle sfumature che virano dal marrone al rosso, dall’ocra al bianco. Si attraverseranno letti secchi di fiumi stagionali e si incroceranno altre piste che conducono in villaggi invisibili e remoti. La tappa terminerà nel villaggio di Shoab dove la sabbia è bianca e l’acqua del mare riflette il colore azzurro intenso del cielo.\r

\r

Il terzo giorno si arriverà a Qalansiya a bordo di un’imbarcazione tradizionale utilizzata dai pescatori, navigando sotto costa, vicino alle falesie che, per la loro imponenza e bellezza, sembrano fondali marini emersi da poco dagli abissi, lavorati in modo straordinario dal vento. Qui si potranno osservare delfini, mante e sule in volo che l’acqua fa sembrare azzurre e cormorani appollaiati con le ali aperte sulle asperità delle rocce. Rose del deserto e alberi di cetriolo crescono solitari con le radici che affondano nelle rocce a picco sul mare.\r

Si doppia il capo di Shoab fino a raggiungere il “porto” di fronte al villaggio di Qalansiyah e da qui a bordo di fuoristrada si salirà in cima a una piccola altura dalla quale si vedrà la laguna di Ditwah per poi raggiungere a piedi la spiaggia.\r

\r

La spedizione continuerà attraverso la valle di Dihrur, salendo sull’altopiano di Diksam, a circa 700 metri sul livello del mare. L’altopiano è calcareo e ricchissimo di Rose del deserto. La foresta di Firmihin ospita circa seimila alberi del sangue di drago che esistono solo nell’isola di Socotra. Qui si potranno vedere i maestosi pinnacoli di granito dell’Haggeher, alti 1600 metri.\r

\r

Il 5 giorno si esploreranno le dune bianche di Zahaq e Omak e la grotta di Digub.\r

Il territorio a sud dell’isola è un piccolo deserto sabbioso con cordoni di basse dune bianche che seguono la costa alle quali fa da sfondo l’alta falesia a picco sulla piana costiera dove gli alberelli di Croton Socotrana sono piegati nella direzione del vento.\r

Qui sorge una delle più grandi grotte dell’isola, la grotta di Digub che offre una bellissima visuale sulla costa sud.\r

\r

La mattina si ripartirà alla volta di Wadi Klisen, una valle profonda, scavata dall’acqua tra due alte e frastagliate falesie. Si percorrerà la vallata quasi fino alla fine per poi salire sull’altopiano di Momi dominato da alberi di rosa del deserto che crescono su affioramenti calcarei. La terra di questa parte dell’isola è molto rossa e punteggiata da piccoli villaggi di pastori delle montagne.\r

\r

Da Homhil si camminerà in discesa fino a una piscina naturale di acqua dolce che si affaccia, a sfioro, sulla piana costiera a nord e sul Mar Arabico; tutto intorno, come in un giardino botanico, si potranno ammirare le piante più particolari dell’isola.\r

La Hoq Cave è una grande apertura sulla falesia a 300 msl e si raggiungerà attraverso un sentiero; è una grande apertura sulla falesia a 300 metri dal livello del mare, ricca di stalagmiti, stalattiti e il suolo è in calcite. Il campo dove si trascinerà la notte ad Arher sorge dove una grande duna di sabbia bianca, portata dal vento durante il periodo del monsone, si è formata appoggiata alla falesia fino a lambire il mare.\r

\r

L’8 giorno si potrà ammirare Ras Iryseil, il capo più a est dell’isola, l’incrocio tra Mare Arabico e Oceano Indiano, dove sorge un villaggio di pescatori dove si cammina su un tappeto croccante di lische secche di pesci. Da qui si farà ritorno a Hadibo per una passeggiata nella città vecchia dove ammirare le case originali costruite in blocchi di corallo e il tipico mercato del pesce.\r

\r

Seguirà il trasferimento in aeroporto e la partenza per Abu Dhabi dove si sosterà fin dopo cena per poi ripartire alla volta dell’Italia.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"452484,452485,452486,452487\"]\r

\r

KEL 12 PROPONE - RITORNO A SOCOTRA, SELVAGGIO PARADISO - YEMEN - EMIRATI ARABI\r

Quote a partire da 4.550€ a persona per 10 giorni di itinerario.\r

\r

La quota include:\r

- Volo internazionale di linea da Milano o da Roma per Abu Dhabi a/r\r

- Volo charter in classe economy da Abu Dhabi a Hadibu a/r\r

- Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa all’estero\r

- Un pernottamento in hotel 4* ad Abu Dhabi\r

- Sette pernottamenti in campo mobile tendato a Socotra con materiale da campo incluso (tenda, materassino, sacco a pelo, cuscino, asciugamano e acqua per lavarsi)\r

- Trasporti in fuoristrada 4x4 a Socotra\r

- Riempimento di 3 persone per auto con posto finestrino garantito\r

- Pensione completa per tutta la durata del viaggio\r

- Acqua a disposizione durante tutto il tour\r

- Autisti/guide locali parlanti inglese a Socotra\r

- Tutte le escursioni, le visite e le attività previste nel programma di viaggio\r

- Esperto Kel 12 della destinazione\r

- Servizio di assistenza in loco e dall’Italia 24/7\r

\r

Questo viaggio-spedizione è dedicato a viaggiatori esperti e consapevoli della tipologia di viaggio e della destinazione scelta; prevede sette pernottamenti in campo tendato mobile (tenda ad igloo) per cui è richiesto non solo spirito di adattamento ma una predisposizione personale a questo tipo di sistemazione che è l’unica possibile per effettuare un tour itinerante nell’isola.\r

\r

Per info: https://kel12.com/icnc_viaggi/ritorno-a-socotra-selvaggio-paradiso/","post_title":"Kel 12: ritorno a Socotra, il paradiso selvaggio","post_date":"2023-10-09T10:45:21+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1696848321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"GeCo, specializzato sul revenue management e ideatore del network alberghiero Gecohotels, rafforza la propria attività con la nuova sfida di Geco Vacation Rentals.\r

\r

Non solo alberghi quindi per GECO®, ma l’obiettivo di ampliare la sua trentennale attività con un network di strutture extra-alberghiere, grazie al know how e all’esperienza del suo fondatore maturata in importanti realtà turistiche.\r

\r

Ad oggi più di 600 strutture sul territorio nazionale hanno abbracciato la filosofia di GECO® che di recente ha rivoluzionato il mercato degli “affitti per vacanze” utilizzando una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali.\r

\r

Dalle ville lussuose alle masserie, dalle case vacanze alle fattorie di campagna, tutte le strutture nel portfolio GeCo Vacation Rentals sono accomunate dall’obbiettivo di massimizzare i propri risultati di produzione garantiti dalla piattaforma GECO® che distribuisce i prodotti su tutti i fronti: più di 100 Tour Operator e agenzie specializzate, il proprio sito web ed oltre 50 portali online dedicati al mondo delle case vacanze.\r

\r

«Dopo l’esperienza in Cuendet, che nel settore ha fatto sicuramente da apripista – spiega Marco Fabbroni, AD Geco Consulenze Alberghiere – nel 2016 abbiamo deciso di ripartire in questa direzione, seguendo la logica di Cuendet dove la qualità deve emergere sia nel prodotto che nella filiera dei rapporti. Da una parte c’è il team di Geco Vacation Rentals che conosce il prodotto, cura i rapporti con il proprietario, prepara contratti su misura e dall’altra le adv con i propri clienti. Il nostro team fornisce alle adv tutte le informazioni per andare incontro al cliente. La ricerca di una casa non è semplice come l’individuazione di un hotel: l’adv non deve cercare la casa per conto suo, ma nello stesso tempo può accedere alla piattaforma e vedere tutto. All’interno della casa sono tantissime le problematiche: per questo è fondamentale il rapporto tra Geco Vacation Rentals e le adv».\r

\r

E all’interno dell’offerta Geco Vacation Rentals c’è anche il prodotto di alta gamma, Autentico Villas con una selezione di 110 strutture.\r

\r

Autenticovillas è nata dall’ incontro tra Geco Vacation Rentals e Autentico Hotels, il network alberghiero che, nel giro di pochi anni, si è imposto all’attenzione nazionale ed internazionale come simbolo dell’ospitalità italiana di alto livello.\r

\r

L’obiettivo del team di Geco, che di recente si è arricchito di nuove figure, è di ampliare i contatti con le adv generiche ma anche quelle agenzie che vogliono entrare in questo specifico circuito, dove la casa o la villa non sono un’alternativa all’albergo ma la soluzione adatta in quel particolare momento e per quella specifica vacanza.\r

\r

«Geco Vacation Rentals si propone come supporto ai proprietari delle strutture partner e collabora con più di 100 agenzie in tutto il mondo, - conferma Marco Zanella, GM di GECO - Il servizio viene offerto 365 giorni l’anno, con nostro personale dedicato sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità. Ogni proprietario può facilmente aggiornare il calendario e se lo desidera vendere le proprie camere e appartamenti direttamente. Le prenotazioni che transitano attraverso GeCo Vacation Rentals – conclude Zanella - vengono gestite completamente da Geco, dalla richiesta al check-in, fino al pagamento e alla gestione degli aspetti amministrativi».","post_title":"Geco Vacation Rentals, l'offerta per le adv si arricchisce di appartamenti, case e ville","post_date":"2023-10-09T10:40:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696848025000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotte artiche, la Finlandia d'inverno e poi il ritorno del lungo raggio. Il tour operator Easyweeks torna alla fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, con una presenza all'interno dell'area Nord Europa, insieme a Finlandia, Islanda e Norvegia nel padiglione C1 139-203. Per l'occasione, presenterà proposte oramai collaudate quali le Rotte Artiche percorribili grazie ad Arctic Bus (da Tromso a Rovaniemi, da Narvik a Tromso, da Tromso a LyngenAlps). È il terzo anno che l'operatore marchigiano propone questa tipologia di prodotto, che va riscuotendo sempre più successo, soprattutto per i viaggi di nozze che non scelgono solo destinazioni mare o paesi tropicali, ma cercano mete alternative e attrattive.\r

\r

In aggiunta allee Rotte artiche, per restare sulla programmazione principale, il Nord, ecco poi la versione invernale dell’Happiness Finnish (winter) tour, che ripropone la tappa a Oulu con visita della città e incontro con una famiglia locale. Il viaggio prosegue alla volta di Kuusamo, che il mercato italiano conosce molto poco, ma che sta cominciando ad apprezzare per la bellezza dei suoi paesaggi e la sua fitta natura sia d’inverno sia d’estate.\r

\r

«È stata un’estate incredibile sotto tutti i punti di vista, quella appena conclusa – racconta la managing director Gianna Forlastro, commentando i trend della stagione calda -. Ci ha sorpreso il vedere come sta cambiando anche la voglia di viaggiare. In estate è stata premiata la nostra caparbietà e la voglia di promuovere destinazioni insolite per l’hiking: diversi gruppi ci hanno seguito nell’area di Iso-Syote in Finlandia per scoprire nuove destinazioni».\r

\r

«Finalmente dopo i vari stop dettati dal Covid, siamo ora prontissimi a ripartire con il lungo raggio, che per noi significa Brasile, Argentina, Cile, Messico, Mauritius e Seychelles – aggiunge quindi Manila Salvatelli, a.d. di Easyweeks -. Sul Brasile abbiamo già programmato e caricato sul nostro sito www.easyweek.it i nostri cavalli di battaglia pre-pandemia: tour ecoturistici come la Chapada Diamantina, la Chapada dos Veadeiros, Ecotour dei tre ecosistemi, la Rotta delle Emozioni, affiancate agli itinerari classici tra cultura, spiagge, natura, Amazzonia e gastronomia. Il Messico ci ha già dato le prime soddisfazioni all’inizio del 2023, ma stiamo lavorando per proporre itinerari alternativi, così come per Argentina e Cile. Per l’area oceano Indiano anche quest’anno riproponiamo nello specifico Mauritius e Seychelles, non con i soli soggiorni mare, ma combinati con attività ed escursioni per rendere sempre più differente e accattivante la nostra proposta».\r

\r

«Siamo consapevoli che, chi ci conosce sul Nord Europa - concludono Gianna Forlastro e Manila Salvatelli - difficilmente ci possa identificare per un prodotto sul lungo raggio. Ma se ci avete testato e dato fiducia per il Nord Europa, beh, allora, perché non farlo anche per il resto del mondo?».\r

\r

","post_title":"Torna il lungo raggio Easyweeks che si affianca al classico prodotto Nord","post_date":"2023-10-09T10:05:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696845931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce e si diversifica l’offerta turistica dell’Armenia, che torna ad accendere i riflettori sul mercato italiano.\r

\r

Voli diretti e nuove strutture ricettive, enogastronomia, attività outdoor ed esperienze adrenaliniche, le novità in roadshow con il Tourism Committee of Armenia per il travel trade italiano a Roma e Milano.\r

\r

“Pensiamo che il mercato italiano rappresenti un grosso potenziale turistico per il nostro Paese – afferma Sisian Boghossian, direttrice dell’ente del turismo armeno (nella foto) -. L’Italia al nono posto, con i voli diretti puntiamo a superare la soglia degli 11.000 arrivi del 2019. Non solo la città ma proponiamo una diversificazione di prodotti turistici e spingiamo a visitare le regioni, alla scoperta dell’Hidden Track. Una vasta scelta di attività per attrarre i giovani che ora tendono a esplorare nuove destinazioni. Inoltre, siamo molto competitivi a livello di costi”.\r

\r

Facilitato l’ingresso dai Paesi europei, nessun visto è richiesto dai paesi Schengen. Dal 2023 Wizz Air collega direttamente Roma, Milano e Venezia con Yerevan: in tre ore e mezza si raggiunge l’effervescente capitale del Paese.\r

\r

La piccola repubblica caucasica di tre milioni di abitanti, vanta un ricettivo di alloggi per tutte le tasche, dai boutique hotel indipendenti alle strutture di catene internazionali, come Marriott, Luxury Collection, Radisson, Doubletree by Hilton, Holiday Inn, Best Western. Tra le nuove proposte spiccano i glamping immersi nella natura dove non mancano il comfort e servizi di alto livello.\r

\r

Il turismo attivo e d’avventura\r

\r

L'offerta è ricca di attività outdoor, escursionismo, trekking, mountain bike, hiking, esperienze adrenaliniche come la zipline, paragliding e giro in mongolfiera (da non perdere l’International Balloon Festival che si svolgerà a Yerevan dal 14 al 18 ottobre). Attività e servizi che arricchiscono la tradizionale offerta culturale dell’Armenia e apre alle nuove generazioni di viaggiatori.\r

\r

Il popolo dell’Ararat porta con se un grosso bagaglio di storia e un ricco patrimonio di chiese antiche, monasteri, siti archeologici, fortezze e patrimoni Unesco, musei e gallerie d’arte che ne testimoniano la grande impronta culturale. Se l’itinerario classico del viaggio culturale rimane l’appeal principale di questa destinazione dal patrimonio unico e straordinario, motore del turismo armeno che pesa sul Pil del Paese per il 14%, il turismo attivo e l’outdoor aprono a nuove programmazioni; immergersi nei diversi ambienti naturali dell’Armenia caratterizzati da montagne e vallate verdissime, rocciose e aride nel giro di pochi chilometri, in una un’ampia gamma di colori e panorami dove poter praticare sport, avventura ed escursionismo.\r

\r

La ricca offerta enogastronomica dell’Armenia, spazia dai ristoranti gourmet alle enoteche di tendenza (la via del vino a Yerevan), dalle distillerie del famoso brandy armeno alle cantine sparse nelle cinque regioni vitivinicole. In un Paese dove secondo la tradizione Noè avrebbe piantato la prima vite dopo il diluvio universale, grazie alla presenza dall’Areni-1 Winery (la grotta che ha nascosto per oltre 6000 anni la più antica cantina della storia del mondo) e l’istituzione archeologica del Wine History Museum of Armenia, il vino diventa anche prodotto turistico, utilizzato persino nelle Spa per il wellness.\r

\r

","post_title":"L’Armenia scommette sul mercato italiano con un’offerta diversificata e competitiva","post_date":"2023-10-09T09:59:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["armenia"],"post_tag_name":["armenia"]},"sort":[1696845544000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453526","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un fam trip di tre giorni alla scoperta del Ticino e della sua offerta per la stagione autunnale, immersi nei magici colori del foliage, degustando squisite specialità stagionali, visitando castelli, e sperimentando i vari sport outdoor.\r

\r

Dal Monte Tamaro al Monte Generoso, passando per Swissminiatur, ma anche Lugano e Bellinzona. Una metà ideale per un city break, facilmente raggiungibile in meno di due ore di treno da Milano. Enogastronomia, passeggiate autunnali, attività per i più piccoli, festival culturali: un'offerta, quella di Svizzera Turismo e Ticino Turismo, in grado di accontentare diversi target, dalle famiglie con bambini, alle coppie e single.\r

\r

«Il 10% del Pil del Ticino è dato dal turismo. In questa regione della Svizzera il mercato turistico vede al primo posto una clientela proveniente dalla stessa Svizzera, in particolar modo dal nord, seguita dai tedeschi e al terzo posto dalla clientela italiana.\r

Seguono Belgio, Olanda e Lussemburgo per passare poi al mercato oltreoceano con turisti provenienti da Stati Uniti, Paesi del Golfo e Sud-est asiatico» dichiarano da Ticino Turismo.\r

\r

Sempre più apprezzato a livello turistico, il Ticino rappresenta alla perfezione il luogo in cui 'Swiss quality meets Italian lifestyle'.\r

Con un viaggio di 20 minuti in telecabina è possibile raggiungere la vetta del Monte Tamaro per una corsa in slittovia, per lanciarsi con la tirolese, ma anche mettersi in gioco nel Parco Avventura o per la famigerata Traversata Monte Tamaro – Monte Lema. Una volta stazione sciistica, da più di 20 anni ha riconvertito la propria offerta per una stagione “estiva” che va da marzo a novembre e offre diversi pacchetti anche per famiglie, come il Monte Tamaro e Splash & spa (esperienze in quota e poi relax in piscina) ma anche percorsi tra opere d'arte open air e la splendida Chiesa di Santa Maria degli Angeli, il cui progetto è stato curato dall'architetto di fama mondiale Mario Botta.\r

\r

[caption id=\"attachment_453529\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fiore di pietra, Monte Generoso[/caption]\r

\r

Lo stesso architetto ha realizzato anche il “Fiore di pietra” sul Monte Generoso. Lugano e Bellinzona sono due ottimi punti di partenza per organizzare un city break alla scoperta del Ticino. Con i suoi negozi d’alta moda e un lungolago sul quale si affaccia anche l’innovativa architettura del Lac, il polo culturale della città, Lugano è considerata una vera e propria 'boutique city' in grado di attrarre un turismo internazionale, e di accontentare anche chi è alla ricerca di una vacanza active, considerata la vicinanza con le montagne.\r

\r

Bellinzona, la capitale del Canton Ticino, ha invece una fascino medievale, grazie soprattutto a Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro, i tre castelli che dal duemila sono considerati Patrimonio dell'umanità Unesco. Ogni sabato, quando le bancarelle dai tendoni a strisce rosse e blu mettono in mostra i loro tesori, il centro città di Bellinzona si trasforma in un allegro viavai variopinto.\r

\r

«La richiesta di pacchetti turistici in Svizzera è in continua crescita dopo lo stop della pandemia, grazie anche al desiderio dei clienti di cominciare a esplorare il mondo, anche fuori dai propri confini nazionali. Nel confronto con il 2019 siamo passati da -17% del 2022 al -5% di quest’anno ormai in chiusura - ha dichiarato Laura Zancolò, key account manager Italia di Svizzera Turismo -. Quindi non possiamo che essere ottimisti anche per il 2024. Grazie anche a due ambasciatori d’eccezione come il portiere dell’Inter, Yann Sommer e Michelle Hunziker. Come Svizzera Turismo continuiamo a investire in campagne di comunicazione e marketing sul territorio italiano, come la recente collaborazione con alcune palestre Virgin con l'obiettivo di far conoscere l’offerta active della Svizzera al target sportivo e giovane. E continuiamo la nostra attività di supporto e formazione anche agli agenti trade, ai quali offriamo l’utilizzo della nuova piattaforma b2b My Switzerland Pro».\r

\r

[gallery ids=\"453546,453533,453536,453534,453537,453540,453542,453543,453545\"]\r

\r

","post_title":"Svizzera Turismo: il Ticino da vivere in autunno, nel segno di una vacanza 'active'","post_date":"2023-10-09T09:15:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["svizzera","svizzera-turismo","ticino-turismo"],"post_tag_name":["Svizzera","Svizzera Turismo","ticino turismo"]},"sort":[1696842916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453514\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Gabriele Querelante e Domenico Pellegrino[/caption]\r

\r

È Napoli l’avamposto strategico del gruppo Bluvacanze per sviluppare al Sud tutte le proprie attività travel: il tour operating con Going, il retail del turismo con le agenzie di viaggi Bluvacanze, Vivere&Viaggiare e il polo di affiliazione Blunet, nonché, il business travel con Cisalpina Tours. \"L’azienda è proiettata verso un orizzonte di crescita lungo tre direttrici: internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità – spiega l'a.d., Domenico Pellegrino -: stiamo aprendo uffici in dieci mercati esteri per acquisire nuovi clienti nel business travel e nell’incoming turistico di alto profilo; abbiamo lanciato la prima applicazione digitale, che mira a cambiare radicalmente la relazione tra viaggiatori e adv e progettiamo un futuro di carbon neutrality che richiederà tempo, ma già ci riempie di fiducia per un domani migliore per noi tutti\".\r

\r

Parte integrante della costellazione di aziende di viaggi del gruppo Msc, che vede a Napoli la propria compagnia di crociere, Bluvacanze concentra quindi oggi in via Agostino Depretis 40 uno staff operativo di oltre 30 dipendenti, che si prevede a breve supereranno le 50 unità. \"E’ il momento del ritorno della valorizzazione e della personalizzazione del servizio come elemento di valutazione della qualità del nostro lavoro – osserva il direttore hr, Gabriele Querelante -. Il contatto digitale è certamente apprezzato, ma solo se dietro c'è una persona fisica o un’azienda conosciuta e di fiducia. Questa è la sfida per chi lavora nel travel oggi, sia leisure sia business travel, e su questo campo Cisalpina Tours e Bluvacanze possono contare su collaboratori professionali e preparati in grado di vincere questa sfida. La scommessa sulla sede di Napoli è già vinta in partenza\".\r

\r

La sede partenopea di Bluvacanze diventa perciò un hub, dove si concentrano le attività di organizzazione di viaggi di vacanza con Going (outgoing), per la specializzazione verso gli Stati Uniti e il lungo raggio in genere; incoming sulla Campania attraverso Going2Italy dai mercati Usa, Brasile, Turchia e Regno Unito; ma anche per il business travel, con il nucleo campano di Cisalpina Tours che si occupa principalmente dei viaggi d’affari delle aziende del Sud Italia, ma non solo; per quanto riguarda infine la rete agenziale, il programma di affiliazione Blunet vede una significativa presenza in Campania, cui si aggiunge la partecipazione al network Via Con Noi (110 adv, con headquarter a Napoli). L'obiettivo è ora conquistare nuovi punti vendita.","post_title":"Bluvacanze punta su Napoli: la sede partenopea diventa hub strategico","post_date":"2023-10-06T13:58:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696600736000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453483","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il workshop Germania 2023, organizzato dall’Ente Nazionale Germanico per il Turismo, ha presentato una destinazione che continua a rinnovarsi e offre, accanto al lascito della storia, tante testimonianze artistiche e la possibilità di vivere la natura, con uno sguardo alla salvaguardia dell’ambiente e alla sostenibilità (www.germany.travel/feel-good).\r

\r

«Questo evento è l’occasione per rafforzare la collaborazione economica e socio-culturale tra i nostri paesi» sottolinea Susanne Welter, Console Generale della Repubblica Federale di Germania. Un incontro favorito dal grande fascino che da sempre la Germania esercita sugli italiani.\r

\r

«Quest’estate la Germania è stata la quarta destinazione scelta in Italia, dopo Francia, Grecia e Spagna. - afferma Agata Marchetti, direttore ad interim dell’Entg - Il 2023 è iniziato con un trend positivo: fino a luglio abbiamo avuto una crescita del 38,7% con 2,250mila milioni di pernottamenti di italiani. Il viaggiatore-tipo ha un’età media di 42 anni, per il 39% viaggia con bambini sotto i 14 anni e proviene dalle regioni del nord-ovest, nord-est e centro Italia, ma anche da sud&isole quando aumentano i collegamenti. Il cliente italiano viaggia in Germania soprattutto per vacanze, ma sta crescendo il settore business. La durata media di un soggiorno è di 5/6 notti e le prenotazioni vengono fatte per il 94% online: è importante il ruolo informativo degli Open Data. Di tutto il volume dei turisti il 29% si rivolge ancora all’agenzia - offline o online - e l’87% dei viaggiatori italiani prenota in anticipo. Gli italiani che scoprono la Germania per il 58% dei casi diventano repeaters – conclude Marchetti - e ci ritornano fino a 4 volte».\r

\r

Si arriva in Germania soprattutto in aereo (grazie all’offerta di grandi scali come Düsseldorf e Francoforte), ma sta aumentando l’utilizzo dei treni e degli autobus. Gli italiani che amano la cultura e la storia troveranno una destinazione ricca e sfaccettata, che da quest’anno detiene 52 siti Unesco, celebra con diverse mostre i 250 anni dalla nascita del noto pittore romantico Caspar David Friedrich; rivela una Dresda completamente ricostruita; propone appassionanti crociere fluviali tra castelli e vigneti; guida il turista alla scoperta di città medievali e dei 460km della Romantische Strasse e tanto altro. La Germania è anche ideale per immergersi nella natura e vivere lo sport, in un percorso che avrà il suo culmine negli incontri di FIFA 2024, i campionati europei di calcio che si svolgeranno in 10 città tedesche dal 14 giugno al 14 luglio prossimi.","post_title":"La Germania rilancia su storia, natura, sport e una grande attenzione all’ambiente","post_date":"2023-10-06T12:48:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1696596521000]}]}}