Cyprus Airways debutta oggi da Venezia con un volo stagionale per Larnaca E’ operativo da oggi e fino al prossimo 24 ottobre, il nuovo volo stagionale di Cyprus Airways tra Venezia e Larnaca, con due frequenze alla settimana, ogni lunedì e venerdì. «La nuova rotta Venezia-Larnaca riflette il nostro impegno strategico per collegare le regioni chiave d’Europa con Cipro, mostrando il meglio di ciò che il Mediterraneo ha da offrire – afferma Nicos Ioannou, chief commercial officer di Cyprus Airways -. L’isola è posizionata in modo unico come porta d’accesso al Mediterraneo orientale, offrendo un insieme distintivo di storia, cultura e moderni servizi. Il nostro nuovo collegamento dal Marco Polo sottolinea il nostro impegno per l’espansione del network e per un’offerta di un’esperienza di viaggio eccezionale». «Siamo lieti di dare il benvenuto alla compagnia di bandiera di Cipro, che opera per la prima volta al Marco Polo con un volo su Larnaca ed arricchisce le proposte di viaggio della stagione estiva del nostro aeroporto. La frequenza bisettimanale, con un viaggio della durata di poco più di tre ore, favorisce anche la permanenza nell’isola per un lungo weekend, oltre alla possibilità di raggiungere da Cipro sia Atene che alcune isole greche» commenta Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save. Condividi

